Test: Neural DSP Mesa Boogie Mark IIC+ Suite, Gitarrensoftware

Yeah, this software really boogies!

ANZEIGE

„Sh*t man. That little thing really Boogies!“ Das waren Carlos Santanas legendäre Worte, als er das erste Mal einen Amp der kalifornischen Edelschmiede Mesa Engineering in die Finger bekam. Fortan wurden die Verstärker unter dem Namen Mesa/Boogie verkauft und eine Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf. Auch wenn Carlos Santana noch heute auf seinem Mark I Combo spielt und diesen auch regelmäßig warten lässt, folgten im Laufe der Zeit viele Modelle mit sehr eigenen Charakteristiken. Der Nachfolger des Mark I war der Mark II, der dann wiederum in mehreren Ausführung und mit diversen modifizierten Features auf den Markt kam und eine kleine Revolution darstellte. Mittels vieler doppelt belegter Regler und zwei sinnvoll aufeinander abgestimmten Kanälen wurde der Mesa/Boogie Mark IIC+ ein Verkaufsrenner. Auch heute noch erzielen gut erhaltene Geräte horrende Preise auf dem Gebrauchtmarkt. Es ist also tatsächlich ein finanzielles Problem, an diesen legendären Sound zu kommen. Doch da gibt es jetzt mal wieder Abhilfe aus finnischem Hause. Die Neural DSP Mesa/Boogie Mark IIC+ Suite ist da und nagelt uns den Boogie direkt auf die Festplatte. Und das für sagenhafte 99,- Euro. Ob das funktionieren kann? Bisher wurde ich noch von keiner Software der finnischen Firma enttäuscht. Umso höher sind natürlich jetzt die Erwartungen an die Neural DSP Mesa Boogie Software Suite. Die Latte liegt hoch.

Tone King Imperial Mk II TRQ Kundenbewertung: (6) 3.290,00 € bei

Neural DSP Mesa Boogie Mark II C+ Suite – Facts & Features

Wer einen Blick auf andere Amazona-Tests der Neural DSP Plugins werfen will, kann dies an dieser Stelle tun:

Doch weiter mit der Mesa Boogie Suite: Download, Installation und Authentifikation der Software funktionieren gewohnt problemlos, die Systemvoraussetzungen sind niederschwellig und wer ein Audiointerface und einen Kopfhörer oder ein Paar Studiomonitore am Start hat, kann sofort loslegen. Eine 14-tägige Testversion steht ohne Einschränkungen zur Verfügung, danach muss der Kaufpreis berappt werden. Die Lizenzverwaltung läuft, wie bei Neural DSP üblich, über einen iLok-Account. Die Software ist sowohl als standalone Lösung, als auch als 64 Bit Plug-in für alle gängigen DAWs erhältlich.

Rein optisch gibt es nicht viel Neues zu berichten, alle Software-Suites von Neural DSP sind im Grunde gleich aufgebaut und unterscheiden sich nur in speziellen Einzelheiten voneinander. Trotzdem in Kürze die wichtigsten Facts.

Das Hauptfenster der Neural DSP Mesa Boogie Software zeigt jeweils einen der in der Reihenfolge unveränderbaren Slots, die von links nach rechts über Symbole in der oberen Reihe des Fensters angewählt werden können. Dabei folgt die Anordnung dem Signalfluss. Zuerst passiert das Signal die Pre-Effekt-Sektion. Hier stehen vier virtuelle Effektpedale zur Verfügung, ein Compressor, zwei Overdrives und ein Chorus.

Optisch hat man hier wieder alle Register gezogen, das Design der einzelnen Komponenten ist extrem liebevoll gestaltet. Das geht bis hin zu den typischen Kratzern auf der Oberfläche des Amps unter dem 5-Band-Equalizer. Die Amp Sektion ist der nächste Stopp in der Signalkette, hier kann man zwischen zwei Varianten wählen. Unter schwarzem Tolex verbirgt sich der Mesa/Boogie Mark II C+, der modifizierte Mark II C++ erscheint in cremefarbenem Gewand auf dem Bildschirm. Die Bedienung erfolgt per Maus, die charakteristischen Pull-Potis des Originals werden per Klick oberhalb des Reglers aktiviert.

Da der Amp im Original ein paar wichtige Regler auf der Rückseite versteckt hält, kann hier natürlich auch äußerst rückenschonend gewendet werden. Ein Klick genügt und der Boogie dreht uns den Hintern zu. Hier findet man dann, ganz wie im Real Life, den Regler für Presence und den eingebauten Federhall, nebst eines wirklich wichtigen Schalters, der zwischen zwei unterschiedlichen Betriebsmodi der Röhrenendstufe umschaltet. Zwischen „Class A-“ und „Simul Class Betrieb“ kann hier gewählt werden.

Wohl die entscheidenste Komponente einer solchen Simulationssoftware ist die Speaker-Section oder „Cab Sim“. Und dementsprechend aufwändig ist diese hier gestaltet. Drei unterschiedliche Boxentypen stehen zur Auswahl, ein Standard 4×12″ und ein Rectifier 4×12″ Cabinet sowie zwei gestapelte 2×12″ Cabinets. Kombiniert werden kann die ausgewählte Box dann mit einem oder zwei aus 10 unterschiedlichen Mikrofontypen. Die Auswahl reicht hier vom klassischen, dynamischen SM57-Klon, über mehrere Kondensatormikros, bis hin zum Bändchenmikro. Die Mikros sind in Position und Entfernung zur Box frei platzierbar und können im Stereobild beliebig verschoben werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, etwas Raumklang hinzuzufügen. Wer bereits eigene Impulse-Responses auf seinem Rechner beheimatet, kann diese hier auch laden und verwenden. Die Cab-Sim der Neural DSP Software gehört jedoch zum Besten, was der Markt hergibt, ich persönlich hatte bisher noch nicht den Drang, andere IRs zu verwenden.

ANZEIGE

Dem Amp nachgeschaltet ist ein umfangreicher 9-Band-Grafik-Equalizer, der massive Eingriffe in den Sound erlaubt, aber auch minimalste Korrekturen zulässt und einem so eine komplexe Kontrolle des Sounds ermöglicht.

Den Abschluss der Signalkette bilden je ein Delay- und ein Reverb-Pedal. Beide bieten umfangreiche Möglichkeiten. Verwendet man die Neural DSP Mesa/Boogie Mark II C+ Suite innerhalb eines Projektes in der DAW, kann das Delay das Projekttempo übernehmen und bietet die Möglichkeit, Notenwerte als Delay-Zeit anzugeben. Das Reverb bietet je ein Low- und ein High-Cut-Filter und ein Pre-Delay. Modulierende Hall- oder Delay-Effekte sind hier nicht möglich.

Oberhalb des Hauptfensters der Neural DSP Mesa/Boogie Software befinden sich dann noch die wichtigsten Parameter im Direktzugriff. In- und Output können hier geregelt und ein Gate kann aktiviert werden. Eine Doubler-Funktion simuliert eine gedoppelt eingespielte Gitarre, eine Transpose-Funktion ermöglicht das simulierte Runter- oder Raufstimmen der Gitarre um bis zu 12 Halbtöne. Alle weiteren Einstellungen der Software werden links unten vorgenommen, hier befindet sich auch der eingebaute Tuner und – das ist eine extra Erwähnung wert – ein luxuriöses Metronom. Letzteres nur in der Standalone-Version, das qualifiziert die Software allerdings zum genialen Übungspartner. 18 verschiedene Metren stehen zur Auswahl, die „ungeraden“ Metren ⅝ und ⅞ jeweils mit unterschiedlichen Subdivisions. Das ist großartig! Unter den sechs verfügbaren Sounds des Metronoms dürfte für jede(n) etwas dabei sein.

So klingt die Neural DSP Mesa/Boogie Software Suite

Ob die Neural DSP Mesa/Boogie Mark II C+ Software letztendlich genauso klingt wie das Original, könnte man nur im direkten A/B-Vergleich herausfinden. Nun ja, rund 7.000,- Euro für den günstigsten Gebrauchten sind dann doch etwas über Gehaltsniveau eines Redakteurs und so bleibt nur, mich so objektiv wie möglich auf die Möglichkeiten der Software einzulassen. Das Test-Setup ist denkbar einfach, die Gitarre klemmt am Audiointerface, die Software wird als Plug-in in Logic Pro geladen. Ich klicke mich durch die umfangreichen (über 150!) Presets und suche zunächst ein paar repräsentative Cleansounds. Zum Einsatz kommen meine Ibanez AZ226 und meine Sterling Luke III mit EMG 57/66 Set. Die Presets sind unverändert und ich habe die Namen des jeweiligen Presets in die Namen der Klangbeispiele einfließen lassen. Zu bemerken ist an dieser Stelle noch, dass ein Großteil der Presets von namhaften Gitarristen wie Rabea Massad, Mark Lettieri, Tom Quayle oder Adam Nolly Getgood stammen, die diese natürlich mit ihrer eigenen Stilistik und den eigenen Instrumenten erstellen. Schön finde ich die Tatsache, dass die Originalsounds aus dem Release-Video in der Library zu finden sind. Das Video gibt’s hier:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Neural DSP Mesa/Boogie Clean- & Crunch-Sounds

Zwischen Clean und Crunch liegen oft nur wenige Millimeter der Einstellungen der Regler, aber genau das macht den Mesa/Boogie Merk II C+ aus. Hier fällt sofort auf, wie wundervoll die Software auf die Dynamik des Spiels reagiert, die Grenzen zwischen Ultra-Clean und Breakup sind fließend. In der kritischen Kategorie „Crunch“ kann ich hier nur Bestnoten vergeben. Keine andere mir bekannte Software liefert in diesem Segment so ab, wie Neural DSP.

Neural DSP Mesa/Boogie Mid- & Highgain-Sounds

Highgain-Rhythmus-Sounds müssen in allererster Linie eins: sich durchsetzen. Hier leistet der beliebte Graphic-EQ des Mark II beste Dienste. Bei Midgain-Leadsounds ist Dynamik gefragt. Eine kleine Auswahl gibt’s jetzt auf die Ohren. Das letzte Beispiel dieser Runde demonstriert die Transpose-Funktion, die stimmt die Gitarre in diesem Fall 2 Halbtöne runter. Ein mehr als nützliches Werkzeug.

Neural DSP Mesa/Boogie Highgain-Leadsounds

Und wo Mesa/Boogie draufsteht, ist Highgain drin. Eine kleine Auswahl von delikaten Leadsounds.