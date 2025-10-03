Neuartiger MIDI-Controller für Performances

Der Neuzeit Instruments Drop ist ein umfangreicher MIDI- & USB-Master-Controller für komplette Live-Setups. Mit ihm lassen sich Snapshots für Parametereinstellungen speichern und abrufen. Im Detail ist das Ganze wahnsinnig clever gelöst und ich konnte es, nach einer ausführlichen Demonstration des Herstellers Thomas Hutmann auf der Superbooth 2025, kaum erwarten, den Neuzeit Instruments Drop in der Praxis selbst zu testen.

Kurz & knapp Verarbeitung: Sehr robustes Metallgehäuse mit hochwertiger Haptik bei Fadern und Encodern. Flexibilität: Umfangreiche Snapshots, Makros und Mapping-Optionen machen ihn zur Schaltzentrale für Studio und Live. Workflow: Einrichtung erfordert etwas Zeit, danach extrem flüssige Bedienung und kreative Möglichkeiten. Kompatibilität: Reibungslose Integration mit Ableton, Bitwig und externer Hardware, inklusive Skripten und Datenbank. Fazit: Ein durchdachtes Konzept, das Komfort und Kreativität vereint und im Test voll überzeugt hat.



Mit dem Drop betritt Neuzeit Instruments einen neuen Pfad, gibt es doch bisher nur eine überschaubare Produktpalette von Eurorack-Modulen des Herstellers zu kaufen. Doch dadurch hat man sich bereits einen recht speziellen Ruf in der Szene erarbeitet. Die Module sind einfach sehr nutzerfreundlich, gut durchdacht und spielen auch qualitativ in der obersten Liga mit.

Mit Quasar hat Neuzeit Instruments sogar ein Geräte mit Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt, ist es schließlich der einzige binaurale Prozessor in diesem Format. Ob der gute Ruf bestehen bleibt, wollen wir in unserem folgenden Test herausfinden.

Zunächst einmal eine Übersicht der Spezifikationen zum Neuzeit Instruments Drop:

20 Bänke mit jeweils 20 Snapshots

32 Push-Encoder, 8 Mute-Tasten und 8 Fader (dupliziert auf zwei Layer)

Makro-Mapping (bis zu 8 MIDI-Ziele)

MIDI-Merge

MIDI-Clock In/Out mit Delay Compensation

CCs, 14 Bit CCs, Noten, Programm- und Bankwechsel, Pitchbend, Aftertouch

Note Keyboard Modus

Ableton Live & Bitwig Clip Launcher

Verschiedene Link-Modi (Jam Mode, Dual Mode, Full Mode)

2x MIDI USB-C Port

4x MIDI In, 4x MIDI Out

2x CV In, 2x CV Out

Anmerkung: Während des Tests stand ich im permanenten Austausch mit Thomas Hutmann, der mich nicht nur mit Informationen, sondern auch immer mit den neuesten Firmware-Updates und aktualisierten Handbüchern versorgte. Ich konnte den Drop bis zur aktuellen Firmware-Version 0.31 testen.

Neuzeit Instruments Drop: Lieferumfang

Neben dem MIDI-Controller selbst wird der Neuzeit Instruments Drop mit dem nötigen Zubehör ausgeliefert. Hierzu zählen ein USB-C zu USB-C-Kabel, ein USB-C zu USB-A Adapter, ein MIDI-TRS (male) zu DIN (female) Adapter, zwei 3,5 mm Klinke MIDI-TRS-Kabel und das externe 12 V Netzteil. Zum Netzteil gibt es alle möglichen Steckaufsätze für EU, US, UK und AU/CN dazu, wobei eine Stromversorgung per USB-C ebenfalls möglich ist.

Die beiden MIDI-TRS-Kabel haben übrigens eine Länge von 125 cm, sodass man etwas flexibler mit der Platzierung des Neuzeit Instruments Drop ist. Dafür hätte meiner Meinung nach das Netzteilkabel etwas länger ausfallen können.

Drop: Der erste Eindruck

Neuzeit Instruments Drop ist trotz seiner schlanken Maßen von 275 x 220 x 38 mm ein kleines Schwergewicht. Über 1,5 kg bringt der flache MIDI- und USB-Master-Controller auf die Waage. Die Verarbeitung macht einen sehr robusten und langlebigen Eindruck. Das Gehäuse, wie auch die Fader und Encoder, bestehen allesamt aus Metall.

Als Erstes hatte mich die Haptik der Fader und der Encoder interessiert. Für mein Empfinden liegen sie gut in der Hand und haben einen optimalen Widerstand. Die Fader haben einen Schiebeweg von 45 mm und die Drehregler verfügen über eine zusätzliche Druckfunktion. Zwischen Fader und Drehregler liegen die acht Mute-Knöpfe, die übrigens auch zweckentfremdet werden können. Auch hier sitzt alles fest und die Tasten hinterlassen ein leises Klickgeräusch als Feedback. Alle anderen Drucktasten befinden sich auf der linken Seite, sind gummiert und verrichten lautlos ihren Dienst.

Auf der linken Seite sitzen noch der Jump- bzw. Fadetime-Regler und ein Menü-Regler. Letzter dient durch Drücken auch als Bestätigungstaste. Auf dem runden Bildschirm ist, trotz der recht geringen Größe, alles gut ablesbar.

Die Anschlüsse des Neuzeit Instruments Drop

Alle Anschlüsse des Neuzeit Instruments Drop befinden sich auf der Rückseite und die Beschriftung ist so angebracht, dass man diese lesen kann, so bald man sich etwas über das Gerät beugt.

Von links nach rechts gibt es einen Anschluss für das 12 V Netzteil, den An/Ausschalter, die beiden USB-C-Eingänge, einen microSD-Kartenslot, zwei CV-Ausgänge und vier MIDI-TRS-Anschlüsse, bestehend aus jeweils einem Ein- und Ausgang mit eng anliegenden A-/B-Kippschaltern dazwischen.

Der An/Ausschalter ist ebenfalls ein Kippschalter und die microSD-Karte ragt keinen Millimeter hinaus. Auch hier sieht mir alles nach Langlebigkeit und Live-Orientierung aus.

Die Bedienoberfläche des Neuzeit Instruments Drop

Bedienelemente

Die 32 Endlosdrehregler sind in acht Reihen zu jeweils vier Reglern angeordnet. Alle Regler sind frei zuweisbar und müssen dementsprechend nicht zwingend vertikal pro Kanal genutzt werden. Daher lässt sich auch die Farbanordnung im Menü vertikal, horizontal oder ganz individuell bestimmen.

Apropos Farbe: Über die LED-Ringe der Regler lassen sich die aktuellen Zustände ablesen. Hierfür lassen sich auch die Form der Anzeige, die Farbe und das Verhalten beliebig auswählen. Für den Zustand der Push-Funktion ist eine weitere LED, unten mittig, angebracht.

Darunter sitzen die Mute-Tasten und die Fader, die zum Anzeigen von aktuellen Zuständen ebenfalls LEDs besitzen. Die Fader zeigen hierbei an, ob die physikalische Position eingestellt ist oder sich die Fader-Position ober- oder unterhalb des Wertes befindet.

Jedem Bedienelement des Drop können bis zu acht Ziele zugewiesen und die Kurven können unterschiedlich eingestellt werden. Das war bisher nur mit Software so umzusetzen.

Transport- & Funktionstasten

Auf der Bedienoberfläche links oben sitzen sechs Funktionstasten mit einer Shift-Taste für folgende Funktionen:

Play/Stop

Tap/Clock

Jump/Grid

Drop/Chain

Bank/Copy

Save/Edit

Der kleine Drehregler wird für die Jump-Funktion genutzt und regelt die Überblendungszeit eines Übergangs. Genauer gesagt, wie lange ein Kontrollelement braucht, um auf den Zustand eines anderen Snapshots zu kommen. Ist der Regler auf Linksstellung, so gibt es schlicht keine Überblendung. Die maximale Länge lässt sich im Menü frei bis zu maximal 60 Sekunden konfigurieren.

Die interne Clock des Neuzeit Instruments Drop bewegt sich zwischen 30 und 399 bpm und für jeden Kanal lässt sich separat ein Delay mit Angaben in Millisekunden einstellen. Das spart gegebenenfalls eine Multi-Clock im Setup.

Es ist auch möglich, eine Clock zu senden, ohne im Playback-Modus zu sein, pro Kanal lassen sich das Clock-Signal, Transport und Positionsfolger aktivieren beziehungsweise deaktivieren. Des Weiteren gibt es eine Nudge-Funktion, über ReSync wird ein Stopp- und Start-Befehl an alle angeschlossenen Geräte geschickt.

Button Matrix

Die 4 x 5 Button Matrix des Controllers kann verschiedene Funktionen haben. Im Jump- oder Drop-Modus lassen sich über die Matrix Snapshots abfeuern, im Bank-Modus werden somit die Bänke ausgewählt und im Grid-Modus kann man Clips und Szenen aus einer DAW triggern. Auch die Möglichkeit, einen externen Synthesizer chromatisch zu spielen, ist gegeben.

Menüfeld

Der Menübildschirm des Neuzeit Instruments Drop ist umringt von acht Drucktasten, die immer nur eine eindeutige Funktion haben, wenn sie auf dem Bildschirm angezeigt wird. Oberhalb des Bildschirms sind zwei Tasten für Single und Repeat angebracht, die ausschließlich im Drop-Modus funktionieren. Im Single-Modus wird ein Drop einmalig ausgeführt, im Repeat-Modus wird der Drop nach jedem Durchlauf erneut ausgeführt.

Unterhalb des Bildschirms sitzen neben dem Menü-Regler eine Menü- und eine Play-Taste (zum Wechseln zur Performance-Ansicht) und die beiden Tasten für Layer A und Layer B. Alternativ lässt sich auch eine USB-Tastatur anschließen, wodurch das Editieren noch einfacher und schneller erfolgt.

Vor dem Drop: Die Einrichtung des Controllers

Firmware und Skripte für Ableton & Bitwig

Bevor man mit der Einrichtung beginnt, empfiehlt es sich, die neueste Firmware zu installieren. Diese kopiert man auf die microSD-Karte und der Drop ist damit problemlos und schnell auf den neuesten Stand gebracht.

Als reiner MIDI-Controller lässt sich der Neuzeit Instruments Drop natürlich mit jeder gängigen DAW verwenden. Möchte man Kontrolle über Clip Launcher, wie es sie mittlerweile nicht nur in Ableton, sondern auch in Bitwig und Studio One gibt, verwenden, so benötigt man ein Skript.

Für Ableton liegen Skripte für Version 11, 12.0 und 12.1 (und höher) vor und für Bitwig aktuell für Version 5. Kurz vor dem Beenden des Artikels habe ich das Skript aber auch für die Beta-Version von Bitwig 6 getestet und auf den ersten Blick schien hier ebenfalls alles reibungslos zu funktionieren.

Erstellen eines Projekts

Der Neuzeit Instruments Drop soll zwar für einen bequemen Workflow sorgen, doch diese Bequemlichkeit muss natürlich zunächst erarbeitet werden.

Zum Einrichten eines Setups mit bis zu acht Geräten stehen zwei Presets zur Verfügung. Mit dem DAW-Preset ist eine Verbindung über USB 1 konfiguriert und alle Drehregler senden bereits CC-Signale und lassen sich direkt zuweisen.

Das Clean Init Preset ist ein komplett leeres Projekt und eignet sich am besten zum Einrichten seiner Hardware. In meinem Fall habe ich zu Beginn einfach das DAW Preset ausgewählt und drei der sieben verbliebenen Ausgänge anschließend für meine Hardware eingerichtet. Im Verlauf gefiel mir allerdings die Konfiguration über das Init Preset tatsächlich besser.

Device Settings

Im Menü für jedes Gerät gibt es zunächst grundlegende Funktionen wie beispielsweise Kanalauswahl, Eingang und Ausgang. Auf weiteren Seiten gibt es noch ein Pre-Delay für Program Changes, MIDI-Filter und einen MIDI-Merger. Somit lassen sich die MIDI-Daten des Drops zusammen mit eingehenden MIDI-Daten eines Keyboards oder Sequencers an ein entsprechendes Gerät schicken.

Außerdem ermöglicht er auch Transpositionen (Halbtöne und Oktaven) und Stummschalten der eingehenden Noten über die Bedienelemente. So lässt sich zum Beispiel ein geräteübergreifender, globaler Transpose-Regler für ein Live-Set bauen.

Um das Mapping für viele Geräte zu erleichtern, steht die komplette Datenbank von Pencil Research zur Verfügung. Hier sind wirklich alle bekannten und auch weniger bekannten Hersteller mit ihren Geräten vertreten. So spart man sich den Blick ins Handbuch und das Suchen des gewünschten CC-, CC 14-Bit- oder NRPN-Befehls.

Das Mapping

Hat man die Einrichtung einmal hinter sich, so lassen sich in den meisten Fällen per MIDI-Learn Parameter zuweisen. Ob man nun den Drop wie einen klassischen Mixer mit beispielsweise Regler für EQ, Send-Effekte, Mute und Kanallautstärke nutzt oder einen Synthesizer, dessen Bedienelemente nur umständlich im Menü vergraben sind ansteuert, bleibt natürlich jedem Nutzer selbst überlassen. Auch ist es möglich, die Bedienelemente über andere MIDI-Geräte fernzusteuern.

Es lassen sich selbstverständlich auch mehrere Setups als Presets speichern und außerdem gibt es ja noch ein zweites Layer. Wem das dennoch nicht genügt, kann auch mehrere Drops miteinander verknüpfen.

Die Snapshots: Jump oder Drop?

Nach dem Einrichtungsvorgang geht es fleißig weiter mit dem Einrichten. Nun müssen die Snapshots angelegt werden. Mit den Snapshots lassen sich alle aktuellen Positionen der Drehregler, Fader und Mute-Tasten speichern und abrufen. Hier darf man bereits etwas außerhalb der Box denken und sich eventuell mehr Gedanken über Parameterautomationen machen als über das Anlegen von Szenen in einem Clip Launcher.

Zur Verfügung stehen 20 Bänke mit jeweils 20 Snapshots pro Projekt, von denen ein Snapshot bis zu acht MIDI-Nachrichten senden kann. Auch Program Change und Bank Select sind möglich. Wahlweise lassen sich alle oder nur ausgewählte Parameter speichern. Zudem sind die Snapshots auch kombinierbar, indem man mehrere gemeinsam abspielt.

Die erstellten Snapshots können nun im Jump- oder im Drop-Modus abgespielt werden. Auch diese sind kombinierbar. Im Jump-Modus kann man über den besagten Drehregler oben links eine Überblendungsdauer einstellen. Dabei kann man sich zwischen sieben Werten entscheiden und eine maximale Länge von bis zu 60 Sekunden auswählen. Ob man sich so nun von einem zum nächsten Teil des Arrangements durchführt oder innerhalb eines Teils Parameterautomationen laufen lässt, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Beim Neuzeit Instruments Drop gilt die Devise: Es geht ja auch beides oder noch mehr.

Im Drop-Modus werden Snapshots vorab geplant und am Ende eines Zyklus ausgeführt. Hier findet keine Überblendungszeit statt und ein Jump wird automatisch beendet. Ein Zyklus kann zwischen 1 und 32 Takten lang sein.

Über die Shift-Taste lässt sich alternativ auch ein manueller Fade zur Überblendung einrichten. Das fand ich vor allem hilfreich für lange Übergänge, um von einem Song zum nächsten zu gelangen.

Wer ganz sicher gehen möchte, kann sich sogar die Abfolge von Jumps und Drops als Kette speichern und abspielen. Für jedes Projekt stehen 20 solcher Ketten mit jeweils bis zu 64 Snapshots zur Verfügung.

Zuletzt sei noch die Remote-Funktion erwähnt. Hierüber lassen sich Snapshots auch per MIDI-Noten oder CV- und Gate-Signalen auslösen.

Der Neuzeit Instruments Drop in der Praxis

Die Einrichtung des Neuzeit Instruments Drop nimmt erstmal etwas Zeit in Anspruch, geht mit etwas Übung dann aber recht fix. Danach kann man allerdings nicht mehr vom Drop lassen.

Während der Testphase hatte ich bestehende Live-Sets in Ableton und Bitwig einfach mit meiner Hardware erweitert und über die Snapshots immer wieder neue Arrangements erstellt. Die Übergänge gelingen butterweich, flüssig und vor allem synchron. Das Tolle am Drop: Man kann sozusagen ein Backup seiner Grundeinstellungen speichern, von dort aus experimentieren und jammen, jedes liebgewonnene Ergebnis speichern und bei Nichtgefallen einfach wieder zurück zum Anfang gehen.

Dass man dabei bis zu 8 Geräte steuern kann, inklusive Preset- und Pattern-Wechsel, lässt den Neuzeit Instruments Drop zu einer praktischen Schaltzentrale für Studio und Live werden. Sollte mal ein Bandmitglied für einen Auftritt kurzfristig ausfallen, so könnte der Neuzeit Instruments Drop diese Aufgabe theoretisch auch übernehmen.

Auch im kleineren Rahmen ist der smarte MIDI- und USB-Controller äußerst sinnvoll. Beispielsweise habe ich verschiedene Parameter des Neuzeit Instruments Warp und des 4ms Meta Module über Drop angesteuert, wodurch ich auf deutlich mehr Parameter einen direkten Zugriff hatte. Dabei gab es zu Beginn zwar ein paar kleinere Bugs, die sind nun jedoch alle behoben und die Software lief durchweg stabil, trotz der vielen MIDI-Befehle. Es gab weder einen Absturz, noch haben sich irgendwelche MIDI-Befehle aufgehängt.

Wer neugierig geworden ist, was sich noch so im Neuzeit Instruments Drop versteckt, dem empfehle ich einen Blick in das Handbuch. Hier sind nochmals wichtige Details erläutert, die hier einfach den Rahmen gesprengt hätten. Auch das FAQ auf ModWiggler kann euch eventuell noch offene Fragen beantworten und weitere Informationen geben.