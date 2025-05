Brandneues Ständersystem für Synthesizer, Grooveboxen & Co.

Mit dem NOA Solutions Desktop-Ständersystem testen wir heute eine vielversprechende Lösung für die Gestaltung eines aufgeräumten und ergonomischen Musikarbeitsplatzes, denn der ist für viele Musiker und Produzenten einfach essenziell. Nichts ist doch schlimmer, als wenn man ständig durch Unordnung am Arbeitsplatz und dem damit verbundenen Suchen und Umstellen von Geräten in seiner Kreativität behindert oder gar vollends ausgebremst wird, oder?

Wer sind NOA Solutions?

Bevor wir das Ständersystem von NOA Solutions näher beleuchten, bringen wir die Firma NOA Solutions selbst einmal kurz ins Rampenlicht, denn die Wenigsten unter unseren Lesern dürften mit dem Firmennamen überhaupt etwas anzufangen wissen.

NOA Solutions wurde 2024 als 3-Mann-Projekt gegründet und hat seinen Firmensitz im staatlich anerkannten Luftkurort Emmelshausen im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz.

Die drei Firmengründer, selbst leidenschaftliche Musiker, wollen mit der Umsetzung ihrer Mission das Leben von Musikern einfacher machen: „Wir wollen hochwertige, nachhaltige und benutzerfreundliche Lösungen entwickeln, die den tatsächlichen Bedürfnissen von Musikern gerecht werden. Ob auf der Bühne, im Studio oder zu Hause – wir entwickeln Produkte, die das Musikererlebnis vereinfachen und verbessern.“

Angetrieben von Leidenschaft und der Unzufriedenheit mit dem bestehenden Angebot an Musikzubehör sahen die Firmengründer Hendrik Rüffel (Konstruktion), Adrian Lehmann (Marketing) und der renommierte und allseits bekannte Design-Guru Axel Hartmann (Design) die Chance, Innovationen in Form von qualitativ hochwertigen Produkten „Made in Germany“ zu entwickeln und dabei neue Maßstäbe zu setzen: „Mit jahrzehntelanger Erfahrung in Design, Herstellung und Entwicklung professioneller Audiogeräte verbindet unser Team die gemeinsame Leidenschaft für Musik und Innovation. Bei NOA entwickeln wir nicht nur Produkte – wir fertigen zuverlässige Werkzeuge, die es Musikern ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ihre Kunst.“

Das klingt doch alles sehr vielversprechend, oder? Und nun werden wir uns wie versprochen dem Ständersystem von NOA Solutions widmen. In unserem Test legen wir dabei besonderen Wert auf Funktionalität, Ergonomie, Montage, Verarbeitung, Sicherheit und Stabilität und prüfen natürlich auch, wie sich das Ständersystem in diesen Punkten in der Praxis schlägt.

Der kleine Desktop-Ständer: NOA Solutions NOA 200

Als erstes schälen wir mal den Universal Desktop-Ständer NOA Solutions NOA 200 aus seiner passgenauen Umverpackung. Er wird gleich fertig montiert geliefert und ich muss sagen, was ich da jetzt in der Hand halte, ergibt sofort ein sehr wertiges Bild.

Die Verarbeitung der sehr robusten Stahlblechkonstruktion mit geringem Spaltmaß zwischen Auflageebene, Haltevorrichtung und Bodenplatte ist auf absolutem Top-Niveau, ohne scharfe Kanten, spitzen Ecken oder gar Grate. Der gleichmäßig schwarze Farbauftrag unterstreicht diesen ersten sehr guten Eindruck.

Der robuste, aber sehr elegante Look des NOA 200, so komplett in Schwarz gehalten, als Kontrast dazu die seegrüne Haltevorrichtung mit NOA-Schriftzug, trifft genau meinen Geschmack. Leider verschwindet dieses hübsche Design dann, wie immer bei solcher Art von Zubehör, hinter unseren geliebten Geräten, aber trotzdem löblich, dass man auf diesen Punkt auch Wert gelegt hat.

Der Desktop-Ständer NOA Solutions NOA 200 wirkt trotz seiner beweglichen Elemente wie aus einem Guss, da wackelt oder klappert nichts. Hergestellt wird der Ständer übrigens von der Gehäuse- und Baugruppenschmiede HMT Rüffel GmbH aus Halsenbach, die unter anderem die Gehäuse für den auch bei uns getesteten Waldorf M oder den Kemper Profiler herstellen und für deren Produkte noch das gute alte Qualitätssiegel „Made in Germany“ gilt.

An dieser Stelle auch gleich von mir eine Lektüreempfehlung dazu: In einem sehr lesenswerten Interview entlockte Peter Grandl auf der Superbooth 2024, dem Inhaber der HTM Rüffel GmbH, Frank Rüffel für unsere Leser sehr interessante Einblicke in diesen sonst eher unsichtbaren, aber sehr wichtigen Teilbereich der Musikindustrie. Frank Rüffel erzählt hier auf sehr sympathische Art und Weise von seinen Produkten, seiner Zusammenarbeit mit Designern, liefert dabei spannende Hintergrundinformationen und spannt am Ende des Interviews sogar den Bogen zu NOA Solutions. Den spannen wir nun auch, denn wir machen jetzt weiter im Test mit unserem Probanden, dem NOA Solutions NOA 200.

Der NOA 200 eignet sich mit den Maßen 24 cm x 14,5 cm (Breite x Tiefe) ideal als Desktop-Ständer für kleinere Desktop-Synthesizer, Grooveboxen, Drumcomputer, Effektgeräte und sogar für Effektpedale. Der Aufbau erfolgt in Sekunden, eine Bedienungs- oder Montageanleitung braucht es dafür nicht. Jeder, der schon einmal einen Tisch gedeckt hat, wird den NOA 200 richtig auf dem Arbeitsplatz aufstellen können und erkennt intuitiv, wie der Ständer funktioniert.

Keine Montage, kein Schrauben, einfach den NOA 200 hinstellen, Auflagefläche hochklappen und die farbige Haltevorrichtung innen beim bevorzugten Arbeitswinkel einrasten lassen: Fertig, einfacher geht es nicht!

Der Neigungswinkel ist in sechs vorgewählten Arbeitswinkeln einrastbar. Eine Abrutschkante an der unteren Seite der Arbeitsplatte des NOA Solutions NOA 200 nimmt eure Geräte dabei sicher auf. Die Oberseite der Abrutschkante ist mit einem Bodenbelag aus EPDM versehen, einem nachhaltigen Material, das keine flüchtigen Weichmacher oder Schadstoffe enthält, die über die sehr lange mögliche Nutzungsdauer freigesetzt werden könnten. Dieser gummiartige Bodenbelag bewirkt, dass das Gehäuse des aufgenommenen Gerätes auf der Kante nicht verrutscht und schützt die seitliche Fläche des darauf abgestellten Gerätes zusätzlich auch vor Kratzern.

Apropos verrutschen. Vier abnehmbare Gummifüße unter der Bodenplatte sorgen für einen rutschfesten und sicheren Stand des 600 g schweren NOA Solutions NOA 200 auf jeder Art von gerader Oberfläche. Diese Art verschiebbarer Gummifüße finden sich dann auch auf der Arbeitsplatte wieder, auf der man sie dann im Längsraster verschieben und damit als rutschsicheren Abstandshalter für eine sichere und schonende Ablage eurer teuren Geräte nutzen kann.

In der Bodenplatte des NOA 200 finden wir neben den Gummifüßen dann zusätzlich auch noch vorgebohrte Löcher, über die man den Ständer auch fest auf dem Musikarbeitsplatz installieren kann.

Oma sagte immer: „Quark macht stark!“ Der hübsche kleine, aber sehr robuste Desktop-Ständer NOA 200 hat deshalb zum Frühstück immer ordentlich Quarkschnitten gefuttert und stemmt hier dann erstaunlich selbstbewusst Geräte bis zu 20 kg.

Für unsere mobilen Musiker noch der Hinweis: Für den Transport ist der NOA Solutions NOA 200 natürlich genauso schnell abgebaut und zusammengefaltet, wie er auch aufgebaut wurde. Durch seine kompakten Maße passt der NOA 200 dann auch in nahezu jeden Rucksack.

Der große Bruder: NOA Solutions NOA 435

Als erste Ansage an dieser Stelle: Alles, aber auch alles, was ich zum NOA Solutions NOA 200 im vorigen Abschnitt über Verarbeitung, Qualität, Design, Wertigkeit, Robustheit, Standfestigkeit und Sicherheit geschrieben habe, könnte ich guten Gewissens auch zum großen Desktop-Ständer NOA Solutions NOA 435 in diesen Abschnitt hier reinschreiben. Das spare ich mir einfach und gehe an dieser Stelle nur auf die Unterschiede ein.

Auf der Website zum NOA Solutions NOA 435 liest man zum großen Bruder des NOA 200: „Der NOA 435 wurde für die anspruchsvollsten Aufgaben entwickelt und ist unser Schwergewicht, wenn es um stabile Ständer geht, die viel Gewicht tragen müssen. Die Oberfläche ist nicht nur VESA 75 & 100 kompatibel, sondern hält auch Tastaturen mit bis zu 61 Tasten.“

Durch die größeren Maße von 44 cm Breite und 30,5 cm Tiefe bringt der NOA Solutions NOA 435 mit 2,35 kg auch ein höheres Eigengewicht mit auf euren Arbeitsplatz. Er eignet sich durch seine höhere Stabilität und Größe damit prima als sicherer Ständer für größere Desktop-Synthesizer, Grooveboxen, Drum-Computer, Effektgeräte, Controller und Mischpulte.

Die verwindungssteife Stahlblechkonstruktion nimmt hier die großen Geräte sicher auf und verteilt das Gewicht über die Druckpunkte der beweglichen Verbindung und der eingerasteten Haltervorrichtung gleichmäßig. Dafür war der NOA Solutions NOA 435 dann auch im Fitnessstudio fleißig am Pumpen und stemmt eure Geräte locker bis zu einem Maximalgewicht von 25 kg.

Das Produktbild, wie der NOA 435 hier den Boliden Sequential Prophet-5 mit seinen über 14 kg ganz locker schultert, hat mich schon schwer beeindruckt.

Die Erweiterungen des NOA Solutions Ständersystems

Bisher sprachen wir von zwei Desktop-Ständern, die für sich genommen schon einen Kreativarbeitsplatz durch platzsparende Ergonomie bereichern können. Aber Chefdesigner Axel Hartmann hat das Thema noch ein wenig weitergedacht und so wie ich das verstanden habe, ist man bei NOA Solutions mit dem Weiterdenken noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, denn durch die im System verwendeten Langlöcher können hier zusätzlich verschiedene Befestigungsmöglichkeiten an den Desktop-Ständern selbst oder auch verschiedene Befestigungen untereinander entwickelt werden.

Ziemlich sicher ist, dass es in naher Zukunft wohl noch einen dritten Desktop-Ständer mit dem Namen NOA Solutions NOA 316 geben wird. Dieser wurde auf dem Instagram-Kanal von NOA Solutions auch schon angeteasert und bewegt sich zwischen den Maßen der beiden bereits erhältlichen Ständer. Der NOA Solutions NOA 316 ist im Gegensatz zu diesen ein höhenverstellbarer Ständer für mittelschwere Geräte und schließt mit seiner Größe die wohl gedachte Lücke zwischen dem großen und dem kleinen Desktop-Ständer.

Mir persönlich kommt bei solcher Art von Zubehör immer das Thema Kabelmanagement zu kurz. Vielleicht gibt es ja in diese Richtung gedacht, in der Zukunft auch ein paar hübsche Erweiterungen für das NOA Solutions Desktop-Ständersystem? Kleine Kabelspangen oder Ösen zur Kabelführung, angebracht in den Längsrillen von Boden- oder Arbeitsplatte würde ich sofort abfeiern.

Ein Blick in die Glaskugel ist ja immer schön und gut und natürlich darf man auch gern Wünsche äußern, aber wir bleiben doch lieber erst einmal im Hier und Jetzt und schauen in den nächsten Abschnitten auf die bereits erhältlichen Erweiterungen:

Ein neues Level: Die NOA Solutions Riser

Die NOA Solutions Riser heben die Desktop-Ständer NOA Solutions NOA 200 und NOA 435 auf eine neue Ebene, genau gesagt um ganze 9 cm. Die Verarbeitung ist wie auch schon bei den Desktop-Ständern auf dem gleichen qualitativ sehr hohen Niveau.

Es handelt sich bei den Risern jeweils um zwei dem eleganten Stil der Ständer angepasste Seitenteile, die von unten an die Ständer über exakt gesetzte Bohrlöcher angeschraubt werden. Dafür befinden sich im Lieferumfang der Riser sechs Schrauben und ein passender Imbusschlüssel.

Auch hier braucht es keine Montageanleitung. Die fällige Montage erschließt sich intuitiv und die bekommt selbst ein Mensch mit den berühmten 10 Daumen an den beiden linken Händen hin.

Der Aufbau sollte dann auch in unter drei Minuten erledigt sein, also nicht der Rede wert. Danach gehen Riser und Desktop-Ständer eine stylische Symbiose ein und wirken durch die geringen Spaltmaße nun ebenfalls wie aus einem Guss.

Unter den Risern finden wir dann auch wieder die altbekannten Gummifüße, die für einen sicheren Stand des nun erhöhten Ständers sorgen.

Durch die Erhöhung muss man keine Einbußen in puncto Stabilität, Robustheit oder Sicherheit fürchten. Die erhöhten Ständer stehen wie eine Eins, da wackelt oder klappert nichts. Die NOA Solutions Riser sind damit in meinen Augen auch eine absolut empfehlenswerte Erweiterung, wenn man seinem Arbeitsplatz noch eine zweite Arbeitsebene in der gleichen hochwertigen Haptik hinzufügen will.

Die NOA Solutions NOA Mounting Brackets

Die NOA Solutions NOA Mounting Brackets kommen als Set zu Zweit und dienen als Montagewinkel zur praktischen Erweiterung der oben beschriebenen NOA Desktop-Ständer. Über eine feststellbare Rändelschraube montiert man die Mounting Brackets in den Längsschlitzen der Auflagefläche. Auch die NOA Mounting Brackets haben an der unteren Innenkante den Bodenbelag aus EPDM spendiert bekommen, um eure teuren Geräte optimal zu schützen.

Mit den NOA Solutions Mounting Brackets kann man sich nun eine zweite Ablageebene auf dem Ständer bilden, deren Auflagefläche vergrößern, mehrere Geräte voneinander abtrennen, aber auch Geräte durch Einklemmen zusätzlich absichern oder man nutzt sie einfach als Kabelführung, um auch in diesem Bereich für Ordnung zu sorgen.

Ich denke mal, dass ich da noch nicht mal alle Möglichkeiten der Nutzung aufgezählt habe. Kreative Nutzer werden da bestimmt noch ganz andere Möglichketen der Nutzung finden. In meinen Augen sind die NOA Mounting Brackets für diese speziellen Zwecke eine sehr nützliche Erweiterung für das NOA Solutions Desktop-Ständersystem.

Die NOA Solutions NOA Rubber Feet

Bei den NOA Solutions NOA Rubber Feet handelt es sich um ein Ergänzung-Set der im Abschnitt zu den Desktop-Ständern schon beschriebenen Gummifüße, hier nutzbar als Ersatz aufgrund von Abnutzung oder eben zur zusätzlichen Stabilisierung der auf den Ständern aufgesetzten Geräte.

Im obigen Bild und auch in der Bildcollage zu den Neigungswinkeln im Abschnitt zum NOA Solutions NOA 200 schön zu sehen: Falls ein Gerät mal keine eigenen Gummifüße an seinem Boden mitbringt, kann man diese über die NOA Solutions Rubber Feet auf der Arbeitsplatte des Ständers nachrüsten, indem man sie einfach in die Längsschlitze der Arbeitsplatte einklemmt. Im Beutel finden wir acht Gummifüße mit 3 mm Höhe und dann noch acht Gummifüße mit 5 mm Höhe.

Auch diese Erweiterung halte ich für absolut sinnvoll. Sollte es hier im täglichen Betrieb irgendwann Abnutzungserscheinungen geben, hat man gleich Ersatz und der Ständer steht wieder gerade.

Das NOA Solutions Ständersystem in der Praxis

Die beiden Desktop-Ständer NOA 200 und NOA 435 machen in der Praxis eine sehr gute Figur. Sie stehen bombenfest auf dem Arbeitsplatz und verzeihen durch Stabilität und Eigengewicht auch heftige Arbeitsmomente an den Geräten, ohne zu kippeln oder zu verrutschen. Mein Analogue Solutions Ample hat sich auf dem NOA Solutions NOA 435 sichtlich wohlgefühlt.

Die NOA Solutions Riser erweitern die beiden Desktop-Ständer dann um eine weitere zur Optik passenden Arbeitsebene in der Höhe, wobei alle Pluspunkte der Desktop-Ständer erhalten bleiben.

Die Neigungswinkel der Arbeitsplatten sind für beide Desktop-Ständer, auch bei Nutzung der NOA Solutions Riser, ergonomisch sehr gut vorgewählt, sodass auf beiden Ebenen ein stundenlanges, ermüdungsfreies Arbeiten möglich ist. Für das nachfolgende Bild habe ich mal eine kleine Stellprobe veranstaltet und einige Geräte auf dem NOA Solutions NOA 200 positioniert.

An diesem Punkt kam mir dann irgendwie das Hebelgesetz aus der Physik in den Hinterkopf. Da die Haltevorrichtungen der Desktop-Ständer ja nicht in der Bodenplatte fixiert sind, sondern dort nur einrasten und dann durch das Eigengewicht plus aufgelegtem Gerät am Rasterpunkt gehalten werden, sollte man die Abstellkante der Arbeitsplatte bei sehr hohem Neigungswinkel wohl nicht mit schweren Geräten belasten, die zu weit über diese Abstellkante hinausragen, weil sonst das Hebelgesetz in die ungewünschte Richtung umschlagen könnte – oder? Mir kamen dabei solche Gedanken, wie: „Wäre es deshalb nicht besser, wenn man die Haltevorrichtung an der Bodenplatte fixieren könnte?“

Diese Idee im Hinterkopf, wagte ich den Test mit meinem voll bestückten 3×84 Teileinheiten DIY-Eurorack-Case im höchsten Neigungswinkel. Der Test bestätigte dann genau das im vorigen Abschnitt vorhergesehene Ergebnis, aber mit einer erfrischenden Wendung im obigen Gedankengang. Das Ergebnis dieses Belastungstests war tatsächlich überhaupt kein Problem, denn die Haltevorrichtung rutschte bei der ungünstigen Hebelwirkung wie ein Sicherheitssystem automatisch aus der Rasterführung der Bodenplatte: ein Aufbau war dadurch unmöglich!

Nicht auszudenken, wenn die Haltevorrichtung an der Bodenplatte fixiert gewesen wäre, denn dann wäre wohl beim ersten Patch-Kabel mein Case mit samt dem Ständer auf den Frontplatten meiner teuren Module gelandet. Also sehr gut mitgedacht, lieber Axel Hartmann! Lieber gleich den Aufbau unmöglich machen, als hinterher einen teuren Unfall zu riskieren. Aus sicherheitstechnischer Sicht gibt es nach diesem Belastungstest auch in dieser Kategorie von mir die volle Punktzahl!

Die Tests der anderen Neigungswinkel mit dem großen Eurorack-Case verliefen im Übrigen völlig problemlos, das ausladende Case lag wie ein Stein auf dem NOA Solutions NOA 435 und bewegte sich beim Patchen keinen Millimeter in irgendeine Richtung.

Aber nicht nur im Studioalltag schlägt sich das NOA Solutions Ständersystem prima, auch unsere mobilen Musiker sollten mal einen prüfenden Blick auf das System werfen. Durch den geringen Platzbedarf beim Transport, die leichte Montage, verbunden mit der notwendigen Robustheit und der einstellbaren, sehr guten Ergonomie, ist das NOA Solutions Ständersystem auch voll roadfähig.