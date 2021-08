Test: Nonlinear Labs C15 Midi, Update 21-22, Synthesizer

Der C15 (nun mit MIDI) im Mega-Test

Erstkontakt zum Synthesizer Nonlinear Labs C15 mit MIDI

Den Nonlinear Labs C15, der von meinem Kollegen Johannes Rauner bereits bei seinem Release getestet wurde, spielte ich zum ersten Mal auf der Frankfurter Musikmesse im Jahr 2017 – und war von seiner außergewöhnlichen Expressivität vom ersten Moment an begeistert. Seitdem begegnete er und sein Schöpfer Stephan Schmitt mir immer wieder mal – so beispielsweise auch auf der Superbooth 2019, wo ich erneut vom Funken des Instruments angesteckt wurde.

Beim Start des Nonlinear Labs C15 begrüßt einen das Display täglich mit den inspirierenden Worten „Welcome, those who love to play the keys!“ Diese Zeilen sehe ich immer wieder echt gerne, erinnern sie mich doch an die zentrale Triebfeder unseres Schaffens – die Liebe zu dem, was wir tun.

Wer den Hersteller Nonlinear Labs bislang nicht auf dem Schirm hat, dem empfehle ich einen kurzen Blick auf zahlreiche Artikel in unserem Archiv.

Seid dem Test von Johannes Rauner 2017 wurde der Synthesizer C15 stetig weiterentwickelt. Im letzten Update kam aber vor allem endlich die lang ersehnte MIDI-Schnittstelle hinzu, weshalb wir dem C15 nach über 4 Jahren nochmals einen ausführlichen Beitrag widmen.

Live- oder Studio-Keyboard?

Der mir für den Test leihweise zur Verfügung gestellte Nonlinear Labs C15 kam unproblematisch und flink per DHL. Top verpackt in einem angepassten massiven Flightcase, das die Tastatur, das Bedienteil, die Verbindungskabel, das neue magnetische USB-MIDI-Interface, einen USB-Stick, eine Einstiegsbedienungsanleitung, ein externes Steckernetzteil sowie die drei wichtigen Pedale enthält. Bei dem Versuch, das wertvolle Instrument behutsam in mein Kellerstudio zu wuchten, stellte sich mir dann doch die Frage, ob die Unterbringung von all diesen Dingen in einem gemeinsamen Case wirklich praxisnah ist. Roadtauglich im Sinne von robust ist es auf jeden Fall. Extrem schwer allerdings eben auch. Als Live-Keyboarder würde ich es nur sehr ungern mit auf Tour nehmen wollen – mein Handgelenk wäre auf kurz oder lang nicht sehr erfreut. Die Verarbeitung ist erstklassig, ebenso das optische Design mit tollem Holz und stabilem Metall. Dennoch kommt in mir der Wunsch auf nach einer abgespeckten Light-Version für den Live-Betrieb.

Die Neuerungen im C15 Update Nr. 21-21

Mit dem Erscheinen der neuesten Betriebssystemversion Nr. 21-22, vom Hersteller „Studio Package Update“ getauft, erhielt der Nonlinear Labs C15 das wohl am sehnlichsten von Nutzern wie Interessenten erwartete Upgrade: die Unterstützung der MIDI-Schnittstelle. Diese fehlte dem bisherigen C15 interessanterweise bislang. Hintergrund: Der C15 arbeitet intern mit einer weitaus höheren Auflösung der Tastatur und Controller-Abfrage als der veraltete MIDI-Standard dies zulässt, sei es hinsichtlich Zeit- wie auch Detailauflösung (C15: 14-Bit). Und der Hersteller wollte gezielt ein „lebendiges“ und herausforderndes Performance-Instrument erschaffen, weniger ein technisches Production-Tool mit umfangreicher Schnittstellenanbindung und Automation. Dies war und ist im Nonlinear Labs C15 auf hervorragende Weise gelungen.

Der MIDI-Anschluss mithilfe der schicken neuen MIDI-Bridge erfolgt via USB, die erwarteten gängigen 5-poligen DIN-Norm-Buchsen fehlen jedoch. Wer diese benötigt, kann jederzeit ein preisgünstiges USB-to-MIDI Kabel direkt am C15 nutzen, also OHNE die neue Bridge. Aber hatte nicht der C15 schon immer einen USB-Port, werden einige vielleicht jetzt fragen. Ja, den gibt es, aber der war ursprünglich nur für die Nutzung von USB-Endgeräten entwickelt worden, da der Nonlinear Labs C15 im Grunde selbst ein Linux-Computer ist – die Verbindung mit einem weiteren Computer, wie z. B. einer DAW, wäre damit nicht ohne Weiteres möglich gewesen. Das neue Interface beherbergt daher zwei USB-Type-B Buchsen. Mit der einen verbindet man den Typ A USB-Anschluss des C15, mit der anderen den eigenen Computer. Praktische Details am Rande: Die neue MIDI-Bridge ist eine kleine Holzschachtel mit zwei Multi-Colour-LEDs, die den Kommunikationsstatus visualisieren – hilfreich bei der Fehlersuche. Außerdem ist sie mit einem hinlänglich starken Magneten versehen, der eine bühnensichere Befestigung der Bridge direkt am metallenen Backpanel des C15 ermöglicht.

In Sachen MIDI-Implementation bleibt der Nonlinear Labs C15 bei den wichtigsten Grundfunktionen: Tastaturdaten, Hardwarecontroller und Program-Change-Befehle werden übertragen und empfangen. Im Setup kann zwischen einem traditionellen „Classic MIDI“-Modus mit 128 Stufen für Velocity und Continuous-Controllers gewählt werden oder dem „Hi Res“-Modus mit 14-Bit Auflösung, realisiert via MSB/LSB. Split-Sounds können über getrennte MIDI-Kanäle übertragen und empfangen werden. Die Tastatur und der Einfluss der lokalen Controller lassen sich bei Bedarf getrennt „Local off“ schalten. Der Sinn hinter letzterem Feature wird schnell klar, sobald man den C15 über eine externe 88-Tasten Echtholztastatur spielen, jedoch zugleich auf die Nutzung der lokalen Ribbons und der vier Pedalanschlüsse nicht verzichten möchte.

Wie gut funktioniert dies in der Praxis? Die Direktverbindung des Nonlinear Labs C15 mit meinem Nord Electro 6HP über ein „normales“ USB-Kabel (ohne die MIDI-Bridge) klappte auf Anhieb und sogar bidirektional, d. h. die linke Hand am Nord spielt Akkorde auf der gewichteten Tastatur und wir hören Nord und C15 im perfekten Einklang, die rechte Hand soliert dazu auf der C15 Tastatur mit Aftertouch und der Nord spielt unisono mit, während die Pedale des C15 beide Klangquellen steuern – ein rundum überzeugendes Setup für Live-Einsätze mit der Jazz-Fusion-Band!

Die Installation des C15 am heimischen DAW-Laptop unter Nutzung der neuen MIDI-Bridge war simpel, man benötigt nicht einmal einen Treiber-Download. Auch die „Wiederkehr“ der MIDI-Funktionalität nach kurzem Abziehen des USB-Kabels stellte kein Problem dar. Was zumindest mein Steinberg Cubase 11 Pro nicht mochte, war der Ein- und Ausschaltvorgang des C15: Hierbei kam es wiederholt zu unerklärlichen Programmabstürzen seitens Cubase, sofern ein Projekt noch geöffnet war. Nach längerem Einsatz kam es in Cubase 11 Pro selten auch mal zu Notenhängern während der Aufnahme. Diese ereigneten sich allerdings nur im Hi-Res MIDI-Mode. Der Hersteller ist bereits darüber informiert und recherchiert derzeit über Ursache und Auswege.

Das Layern von Klängen des Nonlinear Labs C15 mit weiteren Klangerzeugern funktioniert auch musikalisch hervorragend. Die individuellen klanglichen Stärken der „Phase 22“-genannten Syntheseform des C15 können viel Leben in ansonsten eher statische Sample-basierte Klänge oder virtuell-analoge Patches addieren. Hier ein paar kleine Klangbeispiele, zuerst jeweils der C15 im Alleingang, danach mit weiteren Klangerzeugern via MIDI kombiniert:

Diese und weitere Klangeindrücke finden sich auch in meinem kurzen AMAZONA.de Video-Clip.

Was mir jedoch an der MIDI-Implementierung leider überhaupt nicht einleuchten will: Warum ist der Haltepedal-Controller per default nicht CC64 und warum kann ich ihn zwar händisch im Systemmenü auf CC64 ändern, dann jedoch nur als Schalter und nicht als halbpedalfähigen Fuß-Controller? Leider können sich die Hersteller offenbar nicht auf einen gemeinsamen Weg einigen. Roland und Yamaha kriegen es bei ihren Stagepianos in den Griff. Native Instruments implementierten eine sinnvolle Halbpedalsteueroption in Kontakt (exzellent umgesetzt z. B. in der Klavier-Library Noire). Nur Clavia, Casio und Nonlinear Labs gehen anscheinend eigene Wege. Auch hierüber wurde Stephan Schmidt von mir bereits in Kenntnis gesetzt und stellt uns mit dem nächsten Update unkompliziert eine Anpassungsoption in Aussicht.

Anmerkung am Rande: Der Nonlinear Labs C15 nutzt eine exotische, aber sehr nützliche Art der Haltepedalinterpretation. Während nahezu alle anderen Keyboards die Sustain-Phase aller Hüllkurven beim Betätigen des Haltepedals sozusagen einfrieren, verlängert der C15 die Release-Phase (!) dynamisch. Der Betrag lässt sich pro Preset individuell speichern. Das Beste dabei ist, dass die Release-Phase durch die Pedalposition verändert werden kann, selbst während sie bereits ausgelöst wurde. Damit sind viel feinfühligere und realistischere Spielweisen möglich, da eine einmal ausgelöste Maximallänge durch Änderung der Fußposition in ihrem Verlauf geformt und auch wieder verkürzt werden kann. Wer dies einmal ausprobiert und geübt hat, möchte es künftig nicht mehr missen! Nur ist diese Spieltechnik eben leider nicht ohne weitere Anpassungen mit anderen über MIDI angebundenen Klangerzeugern kompatibel.

Der Audiorecorder im C15 Synthesizer

Als wäre dies jedoch nicht genug an neuen Features, lauert in den Tiefen der Software des Nonlinear Labs C15 noch ein äußerst innovatives neues Praxishelferlein:

Ein integrierter Audio-Recorder, der permanent jegliche Klangausgabe des C15 aufzeichnet. Das Ganze erfolgt direkt vor dem DA-Wandler des C15 und wird im verlustlos komprimiertem FLAC-Dateiformat gespeichert. Damit ist es möglich Leerlaufzeiten und Stille ohne Speicherverbrauch zu berücksichtigen. Der Zugriff auf die Aufnahmen erfolgt über eine graphische Bedienoberfläche mit Wellenformdarstellung über ein via WLAN angebundenes Endgerät.

Die benötigte Software dazu befindet sich im C15 selbst, der genutzte Browser bedient lediglich die Software aus der Ferne und überträgt die FLAC-Daten auf das „fernbedienende“ Endgerät. Das funktioniert in der Praxis ganz prima! Eine spannende Idee, leider nicht aufgezeichnet? Das erste Preset klang vorhin irgendwie doch besser als der aktuelle Sound? Kein Problem! Der Flac-Recorder merkt sich sogar die verwendeten Presets. Man kann also nicht nur in die gespielte Tonfolge zurückspringen, sondern auch in den jeweiligen Klang. Das Ganze reicht exakt 500 MB in die Vergangenheit. Bei FLAC entspricht dies durchaus vielen Stunden des Rewind/Recall, es sei denn, man spielt quasi ununterbrochen. Doch selbst dann reicht der Speicherplatz für anderthalb Stunden Dauer-Backup. Sind die 500 MB einmal verbraucht, werden die jeweils ältesten Daten überschrieben, sodass die Aufnahme praktisch nie anhalten muss.

Persönlicher Support durch Stephan Schmitt

Stephan Schmitt ließ es sich nicht nehmen, mir gleich an zwei Nachmittagen via Video-Konferenz sehr ausführliche Tutorials zum Instrument und seiner doch recht speziellen Klangsyntheseform zu geben und all meine Detailfragen persönlich zu beantworten – ein wirklich vorbildlicher Kundensupport! Endlich begann das sehnsüchtig erwartete Klangschrauben in aller Ruhe zuhause in meinem Keller-Studio. Nachdem ich anfangs noch dachte, der Nonlinear Labs C15 könne mich kaum überraschen – war ich doch schließlich ausufernde Sounddesign-Sessions von meinem Kawai K5 und Nord Modular G2 gewohnt – erlebte ich dennoch hier einige Überraschungen angesichts der Komplexität der vielfältigen Rückkopplungsmöglichkeiten und der beeindruckenden Klangqualität.

Der C15-Synthesizer in der Praxis

Die zahlreichen Werks-Presets sind bis auf wenige Ausnahmen wirklich hervorragend programmiert und inspirieren schnell zu eigenen musikalischen Ideen – sofern man mit allen zehn Fingern auf einer Tastatur spielen kann und etwas mehr als die Grundzüge musikalischer Strukturen verstanden hat, denn Arpeggiatoren, Sequencer, ja selbst LFOs sucht man beim C15 vergeblich. Genau dies ist die Absicht des Entwicklers: Der Nonlinear Labs C15 ist eben keine Workstation mit Begleitautomatik inl. Trap und Nu R’n’B Patterns, seine Presets wollen erschlossen und erspielt werden. Mit den Continuous-Pedalen und den beiden großen Ribbon-Controllern moduliert man meist recht kräftig in den eigentlichen Klängen. Das was bei Synthesizern der Konkurrenz eine Vielzahl von LFOs und Stepsequencern an Klang-Animation und musikalisch-motivischer Arbeit leistet, übernimmt beim C15 man selbst! Bislang dachte ich, Expression-Pedale seien ein anachronistisches Überbleibsel aus den Zeiten der frühen Analogsynthesizer, die meist eine Option zur Filtercutoff-Modulation via Fuß anboten.

Die Presets des Nonlinear Labs C15 belehrten mich eines Besseren. Beim C15 moduliert ein Pedal über Makro-Controller bis zu 90 verschiedene Klangparameter mit individuell einstellbarer Skalierung und dies mit einer weitaus (32-fach) höheren Auflösung als der MIDI-typischen 128 Stufen. Auch die Zeitauflösung ist sehr viel präziser als bei MIDI. Ein wenig Übung vorausgesetzt, gelingt es beim C15 mit dem Pedal, schnelle Hüllkurven oder auch LFOs nachzuempfinden. Dabei fühlt man sich schon ein wenig wie Oskar Sala an seinem Trautonium. Fortgeschrittene und detaillierte Tonansatzformung mit dem Pedal – auch der brasilianische Hammond-Virtuose Walter Wanderley kommt einem hier in den Sinn. Toll, wie die LEDs über den Ribbon Controllern in Echtzeit Feedback über die Position des jeweilig zugeordneten Pedals geben. Die Zuordnung von Controllern zu Makro-Parametern bietet übrigens viele Freiheiten und ist pro Preset (!) speicherbar.

Das heißt für die Praxis: Man könnte auch vier Continuous-Pedale nutzen, plus die beiden Ribbon-Controller für weitere Matrix-Modulationen! Bei den Modulationsquellen bildet das Sustain-Pedal keine Ausnahme: Es ist auch ein Continuous-Eingang und die Drucktiefe wird als unterschiedlich lange Release-Zeiten der Hüllkurven interpretiert, sofern das angeschlossene Pedal nicht nur ein Schalter ist. Modulationsziele können hierbei viele weitere Parameter sein, nicht nur die Hüllkurven. Auch eine zusätzliche Nachhallzeit-Verlängerung per Haltepedal oder die Echtzeitänderung des Splitpunkts bei Split-Sounds ist einfach umzusetzen. Hörbaren Stufen oder gar Parametersprüngen begegnet man beim Nonlinear Labs C15 so gut wie nie – Chapeau vor den Entwicklern!

Taste pur é plus

Die verbaute Keyboard-Tastatur spielt sich hervorragend, die schwarzen Tasten sind leicht angeraut, wie beispielsweise auch beim Access Virus KC oder dem Moog One. Die Tastatur überträgt auch Release-Velocity – großartig! Sie wirkt wie erwähnt mit einstellbarer Stärke auf die Release-Phase der Hüllkurven und wird dankenswerter Weise auch via MIDI ausgegeben. Der Pitch-Stick ähnelt dem des Clavia Nord A1. An seine individuelle Ansprache muss man sich allerdings erst kurz gewöhnen: Schon beim ersten Auflegen des Fingers sendet er minimale Werte. Dieses Verhalten weiß bei lebendigen Minimal-Bendings und Vibrato-Experimenten durchaus zu gefallen, für traditionelle Synth-Bendings irritiert diese Überempfindlichkeit jedoch etwas. Per Default ist die Auswertungsgeschwindigkeit extrem schnell eingestellt. Dies führt dazu, dass er beim Loslassen aus seiner Anschlagsposition zurückschnellt und dabei kurz um die Mittelachse „tanzt“. Dieser Effekt klingt meist nicht sonderlich gewollt und wenig attraktiv. Zum Glück lassen sich für alle Macro-Modulatoren individuelle Glättungszeiten einstellen. Hier hat wirklich jemand mitgedacht!

Leider verfügt die Tastatur über nur monophonen Aftertouch. Dennoch wurden einige Layerpresets clever programmiert: Durch einen Split des identischen Sounds lässt sich beispielsweise nur der oberer Tastaturbereich Aftertouch-sensibel definieren, wodurch hohe Melodien bei gleihzeitig liegenden Flächen oder Bässen gut via Aftertouch ausgestaltet werden können.

Ein Wort zu den Synthese-Möglichkeiten

Alle Klänge des Nonlinear Labs C15 beruhen auf zwei Sinus-Oszillatoren. Richtig gelesen. Keine PCM-Waveforms, kein Virtual-Analog-Modeling, keine 6-OP FM, keine Vektorsynthese, keine Wavetables, keine Gigabyte große Klavier-Library, keine 240 additiven Sinus-Schleudern. Die Sinus-Generatoren sind auf vielfältige und komplexe Weise in sich selbst und gegenseitig rückgekoppelt, was zu massiven Veränderungen der generierten Schwingungsform führt. Zusätzlich lassen sich Zufallselemente wie Glitches einführen („Fluctuations“), dynamische Waveshaper nutzen und all dies mit Hüllkurven modulieren. Dabei wirkt meist per Default die Anschlagsdynamik auf die Hüllkurventiefe. Sämtliche Default-Einstellungen lassen sich übrigens auch anwenderspezifisch anpassen und verändern! Wer keine Verknüpfung zwischen Anschlagsdynamik und Hüllkurven wünscht, dafür aber immer das State-Variable-Filter im Signalweg haben möchte: Das Speichern eines neuen Init-Presets im System-Menü genügt und ab sofort sind alle neu erstellten Sounds erst mal ohne Anschlagsdynamik, während bisherige Presets davon unberührt bleiben.

Ich gewann den Eindruck, dass noch längst nicht alle Facetten dieser höchst spannenden Syntheseart ausgelotet sind. Die klangliche Bandbreite ist enorm und immer für eine Überraschung gut – vor allem beim überaus realistischen Gleiten durch die Obertonreihe bei Flötensounds, bei den unzähligen Roland D50, Yamaha DX7 und VP1, Casio VZ-1 und Waldorf/PPG-ähnlichen Klängen.

Einige Werks-Presets loten gekonnt die Grenzen der Möglichkeiten des Nonlinear Labs C15 aus. Durch kreative Nutzung des umfangreich ausgestatteten Unisono-Modes (regelbare Stimmenzahl sowie Tuning-, Panorama- und Phase-Spreizung) werden sogar additive Modelle mit unharmonischen Spektren oder überaus spannende Schwarm-Oszillator-Experimente möglich!

Software-Editor über WLAN-Router

Viele Detail-Features sind wirklich erstaunlich praktisch, so zum Beispiel das PDF-Handbuch, das im Gerät selbst gespeichert ist und via WLAN zur Verfügung steht. Dazu verfügt der Nonlinear Labs C15 über einen integrierten (abschaltbaren und selbstverständlich passwortgeschützten) WLAN-Router. Wenn ich mein iPad damit verbinde und die IP des C15 im Browser eingebe, erscheint eine übersichtliche mit den üblichen Fingergesten frei zoombares GUI und ein Presetbrowser mit umfangreichen Favoriten- und Sortierfunktionen. Selbstverständlich wurde hier auch alles auf Touch-Eingabegeräte optimiert, egal ob iPad oder Laptop mit Touch-Display! Wenn ich auf dem iPad in eine Hüllkurve hineinzoome und dann am Gerät selbst den Filtercutoff ändere, springt mein Fokus am iPad direkt in das hineingezoomte Filter, der zuletzt geänderte Parameter wird farblich hervorgehoben. Clever und tatsächlich recht übersichtlich. Und das Beste: Im Setup-Menü des GUIs lassen sich diverse Ansichts-Automatiken wahlweise auch dauerhaft deaktivieren, falls sie sich als mit dem eigenen Workflow inkompatibel erweisen. Das nenne ich mal Kundenorientierung!

Vergleich des C15 zum Native Instruments Plug-in Kontour

Gleiche Syntheseform, gleicher Entwickler – der direkte A/B-Vergleich mit Native Instruments VSTi Kontour drängt sich auf. Aber auch nur der schnelle Versuch, ein C15 Preset in Kontour nachzustellen, verweist die „kleine“ Software-Version auf die hinteren Ränge, fehlen doch wesentliche Funktionen, Parameter und Modulations-Möglichkeiten, ganz zu schweigen von der Qualität der integrierten Effekte. Auch geht es beim C15 eben nicht primär um eine Sound-Schleuder – es ist die Qualität der expressiven Performance-Maschine, die ihn so einzigartig macht. Und genau dort versagt zwangsläufig die Software.

Viele Parameter des Nonlinear Labs C15 sind im Detail sehr präzise aufeinander abgestimmt. Mein Versuch, vergleichbare Ergebnisse mit meinem Clavia Nord Modular G2 zu provozieren, gelang immer nur in Grundzügen. Sobald Modulationen komplexer wurden, brach der G2 schnell ins totale Noise-Chaos aus, während der C15 lange Zeit noch spannende, musikalisch äußerst brauchbare und auch (zumindest in Grenzen) vorhersehbare Ergebnisse lieferte – ein Zeugnis der Erfahrung auf Grundlage intensiver Forschungsarbeit, die Stephan Schmidt in sein mehrjähriges Projekt investiert hat.

Stephan erklärte mir auch im Detail, dass der Erflog von digitalen nichtlinearen Systemen oft von Fragen abhängen, die in anderen gängigen Syntheseformen eine geringere Rolle spielen, wie z.B. das Buffering von Datenblöcken an Modulationseingängen, Chirp-Filter gegen übertriebenes Aufstauen von Schallenergie im höchsten Audiobereich, der Refreshrate von Modulationen oder auch deren Dynamikumfang, der in rückgekoppelten Systemen schnell „explodieren“ kann und gebändigt werden will. Hierin liegen auch die wichtigsten Unterschiede zu NI Kontour: Der C15 erfuhr etliche Detailverbesserungen im Bereich des Feedback-Mixers und der Shaper, die enorme klangliche Auswirkungen zeigten. Auch das Stereo-Panning aller Audiosignale und die Effektsektion des C15 wurde im Vergleich zu NI Kontour trotz ähnlichem Layout qualitativ enorm verbessert. Gerade der außergewöhnlich umfangreich parametrisierte Flanger und der überzeugende Reverb gehören klanglich zum Besten, was es derzeit in Synthesizern zu finden gibt (schreibt ein stolzer Besitzer des Roland SBF-325 und Bricasti M7, auch wenn diese Studioboliden selbstverständlich noch mehr Flexibilität bieten).

Ausblick und Wünsche

Die SysEx-Übertragung aller Parameteränderungen via MIDI wird laut Stephan Schmitt voraussichtlich schon zeitnah nachgereicht – sehr gut!

Die Bedienung wird hin und wieder durch etwas „ungewöhnliche“ Parameterwerte („60“ als Standardwert?) erschwert. Andererseits ist mir noch nie ein digitaler Synthesizer unter die Finger gekommen, der derart konsequent skalierte Parameter bietet: Jener Wert „60“ stimmt einen Oszillator genauso auf das mittlere „C“, wie es das Kammfilter, den Flanger, die Allpässe, die Chirpfilter und die Filterresonanz des State Variable Filters auf das gleiche „C“ stimmt – genial! Nur wäre eben manchmal hilfreich, im Display auch einen Tonnamen respektive eine Frequenz in Hertz angezeigt zu bekommen.

Der seit dem vorletzten Update eingeführte Layer-Mode erscheint mir als altem Yamaha, Roland, Kawai und Korg Nutzer eher unnötig kompliziert, da man ein bestehendes Preset erst mal in einen Layer-Sound konvertieren muss, bevor man ein zweites hinzufügen kann. Auch die Umschaltung zwischen Bank-Anwahl und Layer-Part-Anwahl über den Bank-Softkey ist gewöhnungsbedürftig: Man muss den Taster einige Sekunden halten, um in die Bank-Auswahl zurückzuwechseln.

Am meisten wünschen würde ich mir jedoch eine etwas leichtere und kostengünstigere Variante des ansonsten sehr inspirierenden Synthese- und Performance-Konzepts.

Interview mit dem Entwickler Stephan Schmitt

Nach nunmehr vier Wochen mit dem spannenden Instrument stellte sich Stephan Schmitt freundlicherweise abermals meinen inzwischen aufgekommenen Fragen zu Hintergründen und Zukunftsvisionen.

Toni:

MIDI jetzt plötzlich doch? Was war der Hintergrund der Entscheidung? Wurde der Druck der User zu groß oder waren die Absatzzahlen bislang zu niedrig?

Stephan:

Dass wird den C15 am Anfang ohne MIDI rausgebracht haben, war unser Weg, ein hochwertiges Instrument zu entwickeln, das für sich allein stehen kann und einfach zum Spielen einlädt. Es ging uns um den Fokus auf bestimmte Qualitäten und es war auch ein Bekenntnis zu Musik, die in Echtzeit entsteht, und zu Musikern, die jede Note selbst spielen wollen. Unsere User berichten oft, dass sie viel Zeit mit dem Spielen des C15 verbringen und dafür weniger an den Parametern schrauben. Genau das sehen wir als Erfolg des Konzepts.

Auf der anderen Seite hat die unkonventionelle Synth Engine des C15 ein großes klangliches Potential und eine ausgefeilte Bedienoberfläche für die Programmierung der Sounds. Deshalb erweitern wir jetzt den Kreis der potentiellen Anwender und Anwendungen, besonders im Studio-Bereich, wo die fehlende MIDI-Schnittstelle oft der einzige Grund war, den C15 nicht einzusetzen.

Damit endet auch die zum Teil aufgeregt geführte Diskussion, in der der C15 als „der Synthesizer ohne MIDI“ gesehen wurde, viele wesentliche Qualitäten des Instruments aber gar nicht zur Sprache kamen.

Toni:

Wann kommen dann endlich auch LFOs?

Stephan:

Abgesehen davon, dass die Oszillatoren auch als (polyphone) LFOs genutzt werden können und der Flanger auch einen Stereo-LFO enthält, glauben wir weiterhin, dass Bewegungen, die von Menschen erzeugt werden, viel musikalischer sein können als das, was ein LFO generiert.

Toni:

Wird es in absehbarer Zeit auch ein reines Software-Produkt von Nonlinear Labs geben, um beispielsweise ein Plug-in/Plug-out-Konzept à la Roland zu ermöglichen?

Stephan:

Wir haben manchmal darüber nachgedacht, brauchen als kleine Firma aber alle unsere Ressourcen und Aufmerksamkeit, um Hardware-Instrumente zu bauen, die unseren Ansprüchen genügen. Bei Software-Produkten darf man nicht unterschätzen, wie viel Aufwand es ist, verschiedene Plug-in-Schnittstellen, DAWs und Betriebssysteme zu unterstützen und dort immer neue Probleme zu lösen.

Toni:

Ist ein „kleinerer“ C15 in Planung und falls ja, wann dürfte man diesen erwarten? Was wären nach Deiner Einschätzung die sinnvollsten Ansatzpunkte für Feature-Kürzungen? Was würde dem derzeitigen C15 weiterhin die Poleposition sichern?

Stephan:

Wir arbeiten an einem zweiten Produkt, in das unsere Erfahrungen mit dem C15 einfließen. Wie sich dieses Produkt zum C15 verhält, kann ich zurzeit noch nicht sagen. Ich denke, wir werden im nächsten Jahr etwas zeigen können.

Toni:

Denkst Du über schaltbares Oversampling und eine 96k-Option nach? Welche Folgen hätte dies für die bestehenden Presets? Sollte man die SR evtl. sogar PRO PRESET speicherbar machen?

Stephan:

Eine Option für den Betrieb mit doppelter Samplerate (96 kHz) ist in Vorbereitung. Mit höheren Sampleraten treten weniger Aliasing-Produkte auf, manche Sounds würden bei 96 kHz also sauberer klingen. Bei stärkerer Phasenmodulation oder der Verwendung von Feedback-Loops kann sich der Klangcharakter allerdings beträchtlich verändern. Deshalb kann es wünschenswert sein, ein Preset mit seiner Original-Samplerate zu laden. Beim Umschalten der Samplerate ist allerdings ein Neustart der Audio-Engine erforderlich. Schnelle Preset-Wechsel sind damit leider nicht zu realisieren.

Toni:

Gibt es den hervorragenden Flanger auch als VST-Plug-in?

Stephan:

Es freut mich, dass Dir der Flanger so gut gefällt! Aber wie oben angedeutet, lassen wir lieber die Finger von Software-Produkten und fokussieren uns aufs „Kerngeschäft“.

Toni:

Gäbe es eine Möglichkeit, die FLAC-Daten des Recorders auch via USB zu übertragen? Oder gar Audio-via-USB, also ein virtuelles Audiointerface oder Dante via LAN?

Stephan:

Ein Audio-Streaming über WLAN wäre machbar, aber die Latenzen wären recht hoch, womit der C15 nicht mehr live spielbar wäre, was ja immer noch sein Hauptzweck ist. Eine USB-Audio-Anbindung erfordert wahrscheinlich einen beträchtlichen Entwicklungsaufwand, den ich lieber in andere Bereiche investiere.

Toni:

Ist MPE-Unterstützung geplant?

Stephan:

Wir entwickeln die Audio-Engine permanent weiter und haben dabei auch das Ziel, dass jede Stimme unabhängig moduliert werden kann. Wenn es soweit ist, werden wir wahrscheinlich auch eine Steuerbarkeit über MPE implementieren.

