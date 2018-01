TEST: NOVA KD12, aktiver Fullrange Lautsprecher

Das Testfeld von aktiven Monitoren beziehungsweise Multifunktionsboxen ist sehr groß. Das hier getestete Produkt der Firma NOVA ist jedoch fast „allein“ in seiner Preisklasse. Mit dem NOVA KD12 haben wir es nämlich in erster Linie mit einem aktivem Koaxial-Lautsprecher zu tun. Unser Testobjekt arbeitet, und das ist das Besondere, mit einem koaxial angeordneten 2-Wege-System. Er besteht aus einem 12“/1“ Tief- und einem Hochtonlautsprecher, die von zwei Class-D Endstufen angetrieben werden.

Die Firma Nova ist eine Gesellschaft unter dem Dach der CRAAFT AUDIO GmbH in Pocking, die seinerseits auch langjährige Erfahrungen zum Thema Audio aufzuweisen hat. NOVA bietet neben aktiven und passiven Lautsprechersystemen noch Arrays, Endstufen, Controller sowie Cinema-Sound-Systeme an. Der Schwerpunkt liegt jedoch deutlich auf dem sehr breit aufgestellten Schallwandler-Segment.

NOVA KD12 Hardfacts

Bestückung: 12“/1“ NOVA KCB Coaxial Speaker

Class-D Bi-Amp Endstufe

Leistung: 800 W / 200 W Peak, 300 W / 50 W RMS

Frequenzgang (-10 dB): 55 – 20.000 Hz

Frequenzgang (-3 dB): 64 – 20.000 Hz

Abstrahlwinkel: 90° x 90°

„Easy Control“ DSP Schnittstelle mit digitalem Toneditor

Maximalpegel: 127 dB

Dualband-Limiter

2 hochauflösende Mikrofonvorverstärker

Eingänge: 2x Kombi XLR weiblich (Mic/Line), 2x Cinch

robustes Gehäuse mit Strukturlack

35 mm Stativ-Flansch

Monitorwinkel: 32°

Abmessungen: 400 x 314 x 465 mm

Gewicht: 14 kg

Was bringt koaxial?

Die oben schon erwähnte Phasentreue und ein konsistenter Abstrahlwinkel von 90° ist eine Seite der Medaille. In unseren Pkw findet man diese Technik auch häufiger, dort jedoch schlicht und ergreifend aus Gründen der Platzersparnis. Dadurch, dass beide Schallwandler auf einer akustischen Achse sitzen, stellen sie eine punktförmige Schallquelle dar, was unserem Hörempfinden sehr entgegenkommt. Vielleicht kann sich der ein oder andere Leser noch an früher sehr verbreitete Breitbandlautsprecher erinnern. Diese Gattung Schallwandler war zwar spektral nicht immer die Offenbarung, aber von der zeitlichen Darstellung jedem noch so teuren Mehrwegesystem überlegen. Natürlich hat so eine Anordnung auch Nachteile, die jedoch in Zeiten des Neodyms sowie digitaler Filter deutlich kleiner werden.

Nicht nur Monitor

Das Leben ist ein einziger Kompromiss oder positiv gesagt, multifunktional, so auch die NOVA KD12. Unsere Aktivbox wirkt von außen sehr edel, robust und roadtauglich, insbesondere durch den Strukturlack, der das Holzgehäuse schützt. Das obere Lautsprechergitter ist auch von der stabileren Sorte und neigt nicht dazu, sich bei der geringsten Berührung einzudellen. Durch die relativ flache Monitor-Schräge von 32° liegt es nah, dass der KD12 eher für kleine und mittlere Bühnen Anklang findet. Daneben bietet unser Proband vorne zusätzlich noch einen Flansch zur Hochständer-Aufnahme. Zusätzlich lässt sich die Box auch „auf den Kopf“ stellen und sich somit als Mid- oder Near-Fill nutzen. Sehr positiv sind mir auch die Gummipuffer am linken Seitenteil aufgefallen. Zum Tragen beziehungsweise Einpacken in die mitgelieferte Schutzhülle sollte man den Monitor auf die Seite stellen. Die spezielle Transporthülle aus dem Hause NOVA macht einen sehr wertigen Eindruck und bietet ein Zusatzfach für das Kaltgerätesteckerkabel.

Durch das sehr universale Anschluss-Panel kann man drei verschiedene Signale verarbeiten, mischen und sogar weiterleiten. Mit zwei XLR-Combo-Buchsen sowie einem Stereo-Cinch-Eingang sollten sich alle gängigen Klangquellen verarbeiten lassen. Die XLR-Eingänge sind pegelseitig für Line- sowie Mikrofon-Signale schaltbar. Bitte keine „Bluetooth-Rufe“ an dieser Stelle.