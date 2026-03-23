Vielseitiger Controller für DAW und Hardware-Setups

Vor knapp einem halben Jahr haben wir für euch Novations großen Launch Control XL 3 getestet. Vor wenigen Wochen stellte der Hersteller dann die deutlich kompaktere Version Novation Launch Control 3 vor. Worin unterscheiden sich die beiden und für welche Aufgaben ist der neue Controller geeignet? All das haben wir für euch im folgenden Artikel herausgefunden.

Kurz & knapp Was ist es? Novation Launch Control 3, kompakter USB-MIDI-Controller zur Steuerung von DAWs und externer MIDI-Hardware Kompakt & flexibel: Kleiner Controller mit 16 Endlosdrehreglern, OLED-Display und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Kleiner Controller mit 16 Endlosdrehreglern, OLED-Display und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. DAW-Integration: Sehr gute Einbindung in Ableton Live, aber auch kompatibel mit Logic, Cubase, FL Studio und mehr.

Sehr gute Einbindung in Ableton Live, aber auch kompatibel mit Logic, Cubase, FL Studio und mehr. MIDI-DIN: Dank klassischer MIDI-Anschlüsse auch ideal für Hardware-Setups abseits des Rechners.

Dank klassischer MIDI-Anschlüsse auch ideal für Hardware-Setups abseits des Rechners. Custom-Mappings: Individuelle Anpassung über Novation Components mit fertigen Presets für viele Geräte.

Individuelle Anpassung über Novation Components mit fertigen Presets für viele Geräte. Verbesserungspotenzial: Keine Transportsektion und keine Push-/Touch-Funktion der Regler.

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Novation Launch Control: Übersicht

Aktuell bietet Novation im Rahmen seiner Launch Control Serie die o. g. zwei Produkte an. Während der Launch Control XL 3 mit 3 x 8 Endlosdrehregler, acht 60 mm Fadern und 16 zuweisbaren Tasten sowie Transportsektion (Play/Stop und Record), Buttons für Track/Page, Shift, Mode und einem OLED-Display ausgestattet ist, fällt unser heutiger Testkandidat, der Novation Launch Control 3, deutlich kompakter und übersichtlicher aus.

Neben der Launch Control Reihe bietet Novation die drei Pad/Grid-Controller Launchpad Mini, Launchpad X und Launchpad Pro an. Diese sind vor allem für die Arbeit und Steuerung Clip-basierter DAWs wie Ableton Live geeignet, bieten teilweise aber darüber hinausgehende Funktionen wie einen Step-Sequencer, Note-, Chord-, Session- und Custom-Mode uvm. an. Informationen zu diesen Pad-Controllern findet ihr in unseren jeweiligen Testberichten:

Ausstattung des Novation Launch Control 3

Mit den Maßen 251 x 43 x 122 mm fällt der Novation Launch Control 3 deutlich kleiner aus als sein größerer XL-Bruder und bringt auch nur lediglich 490 g auf die Waage (XL 3: 920 g). Trotz des geringeren Gewichts steht der Controller fest und sicher auf seinem vorgesehenen Platz. Hierfür sorgt eine gummierte Fläche, die sich einmal komplett über die Unterseite des Gehäuses zieht.

Das Gehäuse des Launch Control 3 besteht auf Kunststoff und verfügt über eine Soft-Touch-Oberfläche. Auch die Drehregler des Controllers sind damit überzogen. Gerade im Hinblick auf die Langlebigkeit sind Soft-Touch-Oberflächen bei vielen Kunden unbeliebt, da sie nach langer und intensiver Nutzung oft klebrig wirken. Ob das beim Launch Control 3 auch so ist oder ob Novation hier eine qualitativ hochwertigere und langlebigere Variante einsetzt, lässt sich nach 2-3 Wochen Testeinsatz nicht abschließend klären. Das könnte letztlich nur ein Langzeittest herausfinden.

Grundsätzlich vermittelt der Controller mit seinen Bedienelementen aber eine sehr gute Bedienung. Die Endlosdrehregler laufen sehr gut auf ihren Bahnen, die Buttons lösen alle sehr gut aus und man bekommt dabei ein ordentliches haptisches Feedback.

Ausgestattet ist der Novation Launch Control 3 mit 16 Endlosdrehreglern, die in zwei 8er-Reihen angeordnet sind. Darunter liegen acht Tasten, die genauso wie die Drehregler über kleine LEDs verfügen, die durch Farbwechsel unterschiedliche Funktionen anzeigen können.

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Auf der linken Seite des Controllers hat Novation ein OLED-Display sowie sechs Buttons für Page (Up/Down), Track (Left/Right), Shift und Mode untergebracht.

Welche Anschlüsse bietet der Launch Control 3?

Erfreulicherweise verfügt der Launch Control 3 nicht nur über einen klassischen USB-C-Port und ein Kensington Lock, sondern auch über drei MIDI-DIN-Ports (In, Out, Out 2/Thru). Damit erweitert Novation das Einsatzgebiet des Controllers über den reinen DAW-Betrieb hinaus und ermöglicht den direkten Anschluss des Controllers an MIDI-Geräte (Synthesizer, Keyboards, Sampler, Grooveboxen etc.).

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Launch Control 3 gehören die DAW Ableton Live 12 Lite und Cubase LE 14 sowie die Software-Instrumente/Effekte Klevgrand Fosfat, Baby Audio Parallel Aggressor und Output Movement. Außerdem wird der Controller mit einem 1,5 m langen USB-Kabel (Typ-C <-> Typ-A) ausgeliefert.

Novation Components

Zur Programmierung des Controllers setzt Novation weiterhin auf die hauseigene Software Components., Diese hat mit der Veröffentlichung des Launch Control XL 3 eine Überarbeitung erfahren. Wie gehabt läuft Components direkt im Browser (Chrome oder Opera), so dass man grundsätzlich von überall auf die Software zugreifen kann. Alternativ lässt sich Components auch herunterladen und lokal nutzen.

Über Novation Components werden auch Updates ausgeführt. Im Falle meines Testgerätes wurde das nach dem ersten Anschluss auch direkt gemacht. Nach Aufruf der entsprechenden Website wurde der Controller automatisch mit dem passenden Update versorgt, danach konnte es dann losgehen.

Für alle Launch Control-Einsteiger bietet Components eine Einleitung aufrufen, die die wichtigsten Funktionen darstellt und erklärt. Darüber hinaus bietet Novation eine umfangreiche Online-Anleitung an, die die komplette Inbetriebnahme, die einzelnen Bedienelemente, den Einsatz mit der DAW oder den Standalone-Modus gut erklärt.

Einsatz des Novation Launch Control 3

Grundsätzlich bietet Launch Control 3 die volle Unterstützung für die DAWs Ableton Live, Logic Pro, Cubase und FL Studio. Darüber hinaus ist es dank des Mackie-HUI-Protokolls auch zu weiteren DAWs wie Pro Tools, Studio One, Fender Studio, Reaper etc. kompatibel.

Neben dem Custom-Mode, bei dem alle Bedienelemente des Controllers frei mit MIDI-CCs belegt werden können, bietet der Launch Control 3 die zwei Arbeitsmodi DAW-Control und DAW-Mixer. Wie die Namen bereits verraten, dient der Mixer-Modus zunächst einmal zur Steuerung von Kanallautstärken, Send-Levels oder Panorama-Regler, wobei das Einstellen eines virtuellen DAW-Faders über einen Drehregler meiner Meinung nach etwas gewöhnungsbedürftig ist. Der DAW-Modus dient dagegen zur Steuerung von Instrumente, Plug-ins oder Devices und zum Navigieren in Projekten und Arrangements.

Sehr praktisch ist, dass, so bald man einen Drehregler bewegt, im Display angezeigt wird, welchen Parameter man gerade unter seinen Fingern hat. Im Alltag erhöht das natürlich die Übersichtlichkeit. Ebenfalls clever ist die Nutzung der farbigen LEDs. Regelt man bspw. in Ableton das Panorama eines Kanals und dreht den Regler nach links, wechselt die LED-Farbe von Weiß (neutral) auf Blau (links). Bei einer Verschiebung des Panorama nach rechts leuchtet die LED rot auf. Natürlich sind solche farbigen Anzeigen nicht beim ersten Mal sofort klar und ersichtlich, aber mit der Zeit bekommt man da schnell ein Gefühl dafür und weiß die optischen Feedbacks des Controllers schnell zu schätzen.

Auch bei der Steuerung von Plug-ins gibt es einige interessante Features. So ist der Novation Launch Control 3 in Verbindung mit bestimmten (Dritthersteller-) Plug-ins direkt gemappt, d. h. den 16 Drehreglern sind ab Werk die (aus Herstellersicht) wichtigsten Parameter zugewiesen. Dazu wird im Display des Controllers auch der Name des Plug-ins angezeigt. Da man sich diese Belegungen natürlich nicht alle merken kann und das kleine Display des Controllers auch keine wirkliche Übersicht für solche Mappings anzeigen kann, lässt sich durch Drücken des Shift-Buttons und gleichzeitiger Betätigung eines Drehreglers der zugewiesene Parameter anzeigen, ohne dass der Parameter verändert wird.

Auch die untere Reihe der Bedienelemente, also die acht Buttons samt der Function-Taste links, lässt sich für unterschiedliche Aufgaben nutzen. Mit Hilfe der Function-Taste lassen sich die Funktionen umschalten und um dies zu verdeutlichen, wechselt die Farbe der Buttons: Rot steht für Record, Blau für Solo und Orange für Mute.

Custom Mode

Über die bereits erwähnte Software Components lässt sich der Novation Launch Control 3 individuell an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Hierfür lassen sich bis zu sieben Setups anlegen und speichern. Sofern man den Controller also mit einem speziellen Synthesizer oder einer Groovebox nutzen möchte, lassen sich für die Bedienelemente des Controllers passende MIDI-Mappings anlegen.

Praktischerweise hat Novation für eine Vielzahl gängiger Produkte bereits solche Mappings angelegt, so dass man in den meisten Fällen nicht immer von Null anfangen muss. Zum einen gehören natürlich Novation-eigene Produkte wie der Synthesizer Peak oder die Grooveboxen Circuit Tracks oder Circuit Rhythm dazu. Aber auch für viele Geräte anderer Hersteller, sei es Elektron, Arturia oder Xfer, sind bereits Mappings vorhanden.

Alternativen und Verbesserungspotenzial

Mit dem Launch Control 3 hat Novation einen sehr guten Controller im Angebot, der dank seiner MIDI-DIN-Anschlüsse auch für den Einsatz abseits der DAW geeignet ist. Wie auch beim Launch Control XL 3 würde ich mir für eine nächste Version eine Push-Funktion und Touch-Sensitivität für die Drehregler wünschen. Außerdem hätte ich mir für den Launch Control 3 noch eine Transportsektion gewünscht.

Wer mit dem Novation Launch Control 3 vielleicht nicht 100 % zufriedenzustellen ist, könnte sich die folgenden Alternativen näher anschauen.

Zum einen bietet die Firma Intech Studio ein modulares Controller-Konzept, bei dem man sich einzelne Module ganz nach den eigenen Vorstellungen zusammenstellen kann. Preislich wird man damit zwar definitiv über dem Launch Control 3 liegen, dafür lässt sich das Setup aber individuell gestalten. Auf MIDI-DIN-Anschlüsse muss man hier aber verzichten.

Auf MIDI-DIN-Anschlüsse muss man auch beim Korg nanoKONTROL Studio verzichten, eine weitere Alternative zum Launch Control 3. Neben der USB-Verbindung lässt sich dieser Controller aber auch per Bluetooth verbinden und bietet u. a. Fader und eine Transportsektion. Allerdings ist der Launch Control 3 meiner Meinung nach deutlich besser verarbeitet.