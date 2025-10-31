Verbesserte Steuerzentrale für DAW und Hardware

Auf der diesjährigen Superbooth 25 konnte man bereits die ersten Novation Launch Control XL 3 bewundern, doch bis die Geräte endlich im Handel erschienen und dazu auch noch die finale Firmware erhältlich war, vergingen noch ein paar Monate. Nun sind die USB-MIDI-Controller aber erhältlich und wir verraten euch im folgenden Testnberoicht, was ihr damit anstellen könnt.

Novation Launch Control XL 3

Der USB-MIDI-Controller Novation Launch Control XL 3 hat sich gegenüber dem Vorgänger nur wenig verändert, wurden optisch aber anders gestaltet.

Die 250 x 239 mm große Bedienoberfläche zieren 3x 8 Endlosdrehregler, acht 60 mm Fader und 16 zuweisbare Tasten. Hinzu gesellen sich eine kleine Transportsektion (Play/Stop und Record), Buttons für Track/Page, Shift und Mode und ein OLED-Display. Die Bedienoberfläche ist leicht zum Nutzer hin geneigt, was die Ablesbarkeit des Displays sowie der vielen Status-LEDs, vereinfacht.

Das Gehäuse, wie auch die Bedienelemente, sind sehr gut verarbeitet und lassen auf einen langlebigen Einsatz hoffen. Insgesamt macht der Novation Launch Control XL 3 also einen sehr guten ersten Eindruck.

Novation Components

Zur Programmierung des Controllers setzt Novation weiterhin auf die hauseigene Software Components, diese hat ebenfalls eine Überarbeitung erfahren. Components läuft wie gehabt direkt im Browser, es muss also keine zusätzliche Software auf dem Computer installiert werden – sofern die Browser Chrome oder Opera sowie natürlich eine Internetverbindung vorhanden sind.

Vor dem ersten Einsatz muss der Novation Launch Control XL 3 zunächst mit einem Update versehen werden, darauf macht ein rotes Hinweisschild aufmerksam, das direkt auf dem Display platziert ist (und später natürlich entfernt werden kann). Nach Aufruf der entsprechenden Website wird der Controller mit dem passenden Update versorgt und es kann losgehen.

Für alle Launch Control Neulinge lässt sich nach dem Update eine Einleitung aufrufen, die die wichtigsten Funktionen darstellt und erklärt. Dazu stellt Novation eine umfangreiche Online-Anleitung zur Verfügung, die die komplette Inbetriebnahme, alle Bedienelemente und den Einsatz mit unterschiedlichen DAWs, wie auch den Standalone-Modus, gut erklärt.

Nutzer, die bereits früher mit einem der Novation Controller gearbeitet haben, werden sich ohnehin schnell zurecht finden, denn das grundsätzliche Konzept und die Arbeitsweise hat Novation nicht verändert.

Anschlüsse und Lieferumfang

Die Anschlüsse des Launch Control XL 3 sind schnell abgehandelt, verfügt der Controller doch lediglich über einen USB-C-Anschluss für die Verbindung mit dem Computer, ein MIDI-DIN-Trio (IN, OUT1, OUT2/THRU) sowie ein Kensington Lock.

Gegenüber dem Launch Control XL 2 sind die MIDI-DIN-Anschlüsse hinzugekommen, was das Einsatzgebiet des Controllers deutlich erweitert, dazu gleich mehr.

Der Lieferumfang des Controllers umfasst lediglich ein USB-C auf USB-A-Kabel sowie die DAW Ableton Live Lite. Im Gegensatz zu den Keyboard-Controllern von Novation gehören leider keinerlei Klangerzeuger oder Software-Tools dazu, schade.

Layout und Einsatz des Novation Launch Control XL 3

Entsprechend des Aufbaus des Controllers lässt sich mit dem Novation Launch Control XL 3 grundsätzlich ein 8-Kanal-Mixer samt drei Drehreglern (bspw. für einen EQ, Sends, Panorama etc.) sowie zwei Buttons (Solo, Mute, Select, Record) abbilden. Mit Hilfe der Bank- und Page-Taster lassen sich mit wenigen Klicks aber auch weitere Kanäle bzw. Parameter steuern.

Novation Launch Control XL 3 lässt sich zunächst in den zwei Modi Mixer und DAW nutzen, wobei der Mixer-Mode ab Werk zur Steuerung der Kanallautstärken, Send-Levels und Panorama dient, der DAW-Mode dagegen zur Steuerung von Devices (mit ordentlichen 16 Parametern/Macros) und zum Navigieren in Projekten , zum Zoomen, Scrollen und Setzen von Loops etc. dient. Und natürlich lassen sich vom Controller auch Play und Record steuern und durch verschiedene Pages/Bänke steppen.

Dazu gibt es noch die Custom-Modes, bei denen alle Bedienelemente frei gewünschten Parametern zugeordnet werden können.

Betätigt man ein Bedienelement des Controllers, wird je nach Modus der MIDI-Kanal samt Parameterwert oder auch die Namen von Tracks und Parametern der DAW angezeigt. Dazu übernimmt der Controller bei Nutzung mit Ableton Live beispielsweise die Track-Farbe oder die LED-Farbe der Drehregler stimmt mit den Sends von Live überein.

Ebenfalls gut umgesetzt ist die Möglichkeit, ein Bedienelement zusammen mit der Shift-Taste zu bedienen, denn so wird im Display der zugewiesene Parametername angezeigt, ohne dass dieser durch Betätigung des Faders, Drehreglers oder Buttons verändert wird.

In Components lassen sich eigene Custom-Modes anlegen bzw. aus dem stetig wachsenden Angebot von Novation ein passendes auswählen. Denn der Launch Control XL 3 dient bei Weitem nicht nur als Ableton Live (oder DAW-) Steuerzentrale, sondern kann auch zum Steuern externer MIDI-Hardware genutzt werden.

Entsprechend finden sich im Novation-Katalog u. a. vorgefertigte Custom-Modes zum Steuern des Mixers des Elektron Digitakt, zur Steuerung der Octatrack Effekte, des Teenage OP-XY oder auch Software-Synthesizern und Plug-ins.

Und natürlich lassen sich auch komplett eigene Mappings anlegen, bei denen über MIDI-CC-Messages Parameter von externer Hardware und Software ferngesteuert werden können. Bis zu 15 Mappings lassen sich insgesamt im Controller speichern.

Neben Ableton Live unterstützt Launch Control XL 3 auch die DAWs Apple Logic Pro, Steinberg Cubase, FL Studio und Bitwig Studio. Auch wenn die Integration bei diesen DAWs nicht so tiefgreifend ist wie bei Ableton Live, stehen in diesen DAWs zumindest grundlegende Steuerungsfunktionen für Mixer, Instrumente, Plug-ins oder Transport zur Verfügung.

Standalone-Einsatz des Launch Control XL 3

Dank der neu hinzugekommenen MIDI-DIN-Buchsen lässt sich der Novation Launch Control XL 3 auch sehr gut standalone mit externem MIDI-Equipment nutzen. Für den Standalone-Einsatz lassen sich über Components wie gesagt Custom-Modes erstellen, die im Controller gespeichert, und dann ohne Computer genutzt werden können.

Einige Bedienelemente des Controllers sind beim Standalone-Modus allerdings nicht verfügbar. So sind die Buttons Record, Play, Page und Track ohne Funktion.

Gut einsetzen lässt sich der Controller auch in einem MIDI-Verbund, denn dank einer Merge-Funktion lassen sich eingehende MIDI-Signale dem gewünschten Ausgang zuweisen, so dass der Novation Launch Control XL 3 auch beispielsweise zwischen zwei MIDI-Geräte geschaltet werden kann.

Gibt es Verbesserungspotenzial?

So schön die Feature-Liste des Novation Launch Control XL 3 auch klingt, es gibt ein paar Punkte, bei denen Novation ruhig noch nachlegen könnte. Das Display des Controllers ist, wenn auch sehr klein, durchaus aussagekräftig. Im Vergleich zum konzeptionell zwar anders aufgebauten Roto Control von Melbourne Instruments ist ein Display für den gesamten Controller aber recht spärlich. Der Roto Control bietet insgesamt acht davon und bietet eine deutlich größere Übersichtlichkeit – kostet aber auch fast das Doppelte.

Ein weiteres Verbesserungspotenzial, das das Einsatzgebiet des Controllers noch einmal erweitern würde, wäre eine Push-Funktion der Drehregler sowie Touch-Sensitivität für Fader und Encoder.