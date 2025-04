Keyboard Controller mit guten Spielhilfen

Die Launchkey-Serie von Novation gehört in vielen Ton- und Homestudios dieser Welt zur festen Ausstattung. Seit einiger Zeit ist die vierte Generation erhältlich und wir haben uns die zwei größeren Versionen des Keyboards, das Novation Launchkey 61 MK4 und das Launchkey 49 MK4, einmal näher für euch angeschaut.

Kurz & knapp DAW-Integration: Besonders gut mit Ableton Live, viele Steuerungsoptionen direkt vom Keyboard.

Besonders gut mit Ableton Live, viele Steuerungsoptionen direkt vom Keyboard. Kreative Features: Umfangreiche Chord- und Scale-Funktionen sowie ein flexibler Arpeggiator.

Umfangreiche Chord- und Scale-Funktionen sowie ein flexibler Arpeggiator. Hochwertige Bedienelemente: OLED-Display, anschlagsdynamische Pads mit Aftertouch.

OLED-Display, anschlagsdynamische Pads mit Aftertouch. Vielseitige Nutzung: Funktioniert sowohl mit DAWs als auch mit MIDI-Hardware.

Funktioniert sowohl mit DAWs als auch mit MIDI-Hardware. Nachteile: Tastaturgeräusche bei vollem Anschlag könnten störend sein.

Novation Launchkey MK4 Serie

Insgesamt besteht die aktuelle Serie der Launchkey-Keyboards aus sechs Modellen. Vom kompakten 25-tastigen Mini-Controller bis hin zur Standardgröße mit 61 Tasten versucht Novation, seinen potenziellen Kunden möglichst viel Auswahl zu bieten.

Modelle mit 25 und 37 Tasten gibt es jeweils zwei Stück an der Zahl, wobei das Mini 25 und das Mini 37, wie der Name bereits verrät, über kleinere Mini-Tasten verfügen. Diese lassen sich anders spielen als die Tastaturen der anderen Launchkey-Controller und auch funktional gibt es geringfügige Unterschiede. Die Mini-Keyboards verfügen nämlich über zwei Touch-Strips für Pitchbend und Modulation, während die anderen Controller mit Pitchbend-/Modulationsrädern ausgestattet sind. Dazu wird der MIDI-Ausgang der Mini-Keyboards über eine 3,5 mm Klinkenbuchse ausgeführt anstatt über MIDI-DIN-Buchsen.

Für unseren Test haben wir das Novation Launchkey 61 genutzt, das technisch identisch zum Launchkey 49 ist. Zu den zwei kleineren Modellen gibt es wenige, aber wichtige Unterschiede, die im Verlauf des Testberichts zur Sprache kommen.

Novation Launchkey 61 MK4

Erster Eindruck und Ausstattung

Geliefert wird das Novation Launchkey 61 MK4 in einem bedruckten Karton und neben dem Keyboard selbst befindet sich in der Verpackung lediglich ein USB-Kabel für den Anschluss. Das Handbuch stellt Novation seinen Kunden ausschließlich online zur Verfügung, dieses kann von der Novation-Website heruntergeladen werden.

Ansonsten bekommen Käufer eines Launchkey-Controller noch ein größeres Software-Paket dazu. Diese enthält die DAW Ableton Live Lite, die drei Klevgrand Effekte und Tools Luxe, RoVerb und Slammer, die Gforce-Software-Emulationen Novation Bass Station, Oberheim SEM, Oberheim OB-EZ und GForce AXXESS, Komplete 15 Select von Native Instruments, das Orchestral Tools Bundle Parallel Orchestra, das die Klangerzeuger Delicate Piano, Flautando Strings, Percussion FX, Shadowy, Paradox Texture und Woodwind Parallax enthält sowie einige Melodics-Lektionen. Da sollte also für jeden etwas Passendes dabei sein.

Anschluss und Inbetriebnahme des Novation Launchkey 61 MK4 sind schnell erledigt. USB-Kabel verbinden und schon kann es losgehen mit dem ersten Kennenlernen. Optisch hat sich beim Launchkey einiges getan. Zum einen wurde das Display von links in die Mitte der Bedienoberfläche verschoben und Novation verbaut in der aktuellen Version des Controllers ein OLED-Display, das zwar kleiner ist, aber deutlich schärfer abbildet und gut abzulesen ist. Dazu lassen sich hierauf nicht nur Zeichen, sondern auch kleine Grafiken und eine Tastatur anzeigen. Unterhalb des Displays befinden sich diverse Funktions-Buttons, mit Hilfe derer der MIDI-Keyboard-Controller eingestellt und programmiert werden kann.

Die linke Seite der Bedienoberfläche wird von neun 50-mm-Fadern samt weiteren Soft-Buttons eingenommen. Auf diese Fader müssen Nutzer der kleineren 25/37-Tasten-Modelle übrigens verzichten, diese Keyboards bieten nur die Drehregler, über die auch das 49er/61er-Modell verfügt. Auch zwei Oktavierungstasten haben die Entwickler hier untergebracht. Ganz am linken Rand der Bedienoberfläche befinden sich dazu ein Pitchbend- und ein Modulationsrad.

Auf der gegenüberliegen Seite, also rechts des Displays, befinden sich 16 anschlagsdynamische Pads samt acht Drehreglern, die mit Hilfe der daneben liegenden Buttons auf verschiedene Bänke umgeschaltet werden können. Diese lassen sich sehr gut spielen und verfügen sogar über polyphonen Aftertouch (nur die Pads, nicht die Tastatur). Abgerundet wird die Bedienoberfläche des Controllers mit einer vierteiligen Transportsektion (Record, Play, Stop, Loop) sowie Steuerungs-Buttons für eine DAW (Capture MIDI, Quantise, Metronom, Undo/Redo).

Insgesamt macht der Novation Launchkey MK4 MIDI Keyboard Controller eine gute Figur und ist sauber verarbeitet. Das mattschwarze Gehäuse hat Novation beibehalten, jedoch hat man sich für andere Buttons entschieden. Diese sind nahezu bündig zur Gehäuseoberfläche und quittieren ihren Dienst mit einem leisen Klick. Während des Tests haben alle sauber und fehlerfrei ihre Arbeit verrichtet

Tastatur und Anschlüsse

Das Testgerät verfügt über 61 anschlagdynamische Tasten ohne Aftertouch. Novation umschreibt diese mit „Synth Action“-Tastatur und „Tastenbett im Klavierstil“. Die Tasten sind leichtgewichtet, für mich persönlich zu leichtgewichtet, lassen sich aber dennoch gut und dynamisch spielen. Lediglich die lauten Tastaturgeräusche bei vollem Anschlag trüben den ansonsten guten Eindruck der Tastatur ein wenig.

Bei den beiden Modellen 49 und 61 ist es möglich, die Tastatur zu splitten und zu layern, so dass zwei Sounds (über verschiedene MIDI-Kanäle) parallel gespielt werden können.

An der Anzahl der Anschlüsse hat Novation gegenüber der MK3-Version des Controllers nichts geändert, so dass das Keyboard weiterhin über einen Pedalanschluss, einen MIDI-DIN-Ausgang, einen Kensington-Lock und einen USB-Port verfügt. Allerdings setzt man nun auf einen moderneren USB-C-Port.

Einsatz des Novation Launchkey 61 MK4 Keyboards

Das Novation Launchkey 61 MK4 wird vermutlich meistens als Einspielkeyboard für eine DAW eingesetzt. Hier ist das Keyboard zu allen gängigen DAWs kompatibel, wobei die Tiefe des Integration stark von der DAW abhängt. Am allerbesten funktioniert der Controller mit Ableton Live, da hier eine Vielzahl von DAW-Funktionen vom Keyboard aus gesteuert werden können. Hervorzuheben sind hier die Möglichkeit, Clips zu starten, stoppen oder per „Capture MIDI“-Funktion Noten direkt aufzunehmen. Schön ist auch die Tatsache, dass die Pads des Keyboard-Controllers die Farben in Ableton Live widerspiegeln, was zu eine guten Übersicht führt.

Für die Drehregler des Novation Launchkey 61 MK4 stehen verschiedene Modi zur Verfügung, so dass man beispielsweise direkt Zugriff auf Plug-in-Parameter bekommt (mit Anzeige der Parameternamen und -werte im Display) oder damit zoomen, scrollen oder Marker setzen kann.

Toll ist auch die Möglichkeit, den Step-Sequencer von Live direkt vom Launchkey aus mit Noten füllen zu können. Die 16 Pads des Controllers stehen dabei für die 16 einzelnen Steps des Sequencers.

Wer über den Kauf des Novation Launchkey 61 MK4 MIDI Keyboard Controllers nachdenkt, sollte vorab einen Blick ins gut geschriebene PDF-Handbuch werfen (hier geht es zur Support-Seite des Novation Launchkey 49 MK4), denn hier ist genau beschrieben, welche Features und Steuerungen mit den jeweiligen DAWs möglich sind.

Grundsätzlich ist es natürlich möglich, die einzelnen Kanäle hinsichtlich Lautstärke, Panorama, Sends etc. zu steuern. Wie bereits erwähnt, hängt die Integration aber stark von der jeweiligen DAW ab.

Auf der anderen Seite lässt sich das Novation Launchkey 49 MK4 dank seines MIDI-DIN-Ausgangs auch mit Hardware-Synthesizern etc. nutzen.

Fester Bestandteil vieler aktueller Keyboard-Controller sind Extra-Funktionen, die zum einen das Spielen und Performen vereinfachen, zum anderen dabei helfen sollen, kreative Durststrecken zu überbrücken. Genauer gesagt bietet das Launchkey 49/61 MK4 eine Chord- und Scale-Funktion sowie einen Arpeggiator.

Starten wir zunächst mit dem Skalen-Modus. Dieser bietet insgesamt 30 unterschiedliche Skalen, wobei das Launchkey dazu noch drei Modi bietet. Nach der Aktivierung des Skalen-Modus kann man mit Hilfe des ersten Drehreglers den Grundton, mit dem zweiten die Skala wählen. Mit dem dritten Regler entscheidet man über den Modi, wobei

Snap to scale,

Filter out of scale und

Easy scale

zur Auswahl stehen. Der erste Modus sorgt dafür, auch wenn man einen Taste spielt, die nicht zur gewählten Skala passt, ein zugehörige Skalenton erklingt. Beim zweiten Modus (filter out) bleiben die Nicht-Skalentöne einfach stumm, es erklingt kein Ton. Und im „Easy scale“-Modus werden die passenden Skalentöne komplett auf die weißen Tasten verteilt, die schwarzen Tasten bleiben stumm. Im Übrigen wird eine ausgewählte Skala bei einer aktiven Verbindung des Launchkeys zum Computer auch direkt an Ableton Live gesendet und dort als Skala gewählt, sehr schön.

Beim Blick auf den Chord-Modus wird schnell klar, dass der Hersteller diesen für das Novation Launchkey 61 Mk4 erweitert hat. Auch hier gibt es drei unterschiedliche Modi (Fixed Chord, Chord Map und User Chord Mode), wobei der Chord Pad Mode definitiv der Interessanteste ist. Hier wählt man zunächst eine Skala, worauf hin acht der 16 Pads des Controllers automatisch mit passenden Akkorden belegt sind. Die Art der Akkorde sowie deren Komplexität und Spielweise lassen sich danach mit den ersten vier Drehregler bestimmen.

Der Parameter „Adventure“ bestimmt dabei beispielsweise über die Komplexität. Da wird aus einem einfachen F-Dur schnell ein Sus- oder ein F6-Akkord, dazu tauchen durch Erhöhung des „Explore“-Parameters Harmonie-entferntere Akkorde auf. Und mit „Spread“ sowie „Roll“ entscheidet man über enge oder weite Lagen beim Erklingen des Akkords sowie darüber, ob alle Akkordtöne gleichzeitig oder mit leichtem Versatz gespielt werden sollen. Drückt man zusätzlich noch die orangefarbenen Tasten, wird es dann auch rhythmisch interessant, da die Töne des Akkords entweder in einem bestimmten Rhythmus oder auch als Arpeggio nacheinander gespielt werden. Alles in allem macht das viel Spaß und sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene können sich hier inspirieren lassen.

Die anderen beiden Akkord-Modi kennen viele Nutzer sicherlich bereits von anderen Keyboard-Controllern, denn hier spielt man entweder fest vorgegebene Akkorde mit nur einem Finger oder man programmiert seine eigenen Akkorde und spielt diese daraufhin mit einem Finger.

Eine weitere interessante Spielhilfe ist der Arpeggiator. Dieser bietet insgesamt acht Modi und erlaubt das Einstellen der Parameter Tempo (interne Clock oder wird zu einer DAW synchronisiert), Swing, Notenwert sowie Gate. Wer während des laufenden Arpeggiators etwas Abwechslung möchte, kann mit Hilfe der „Mutate“-Funktion das Pattern automatisch verändern lassen und mit „Rhythm“ sogar Pausen einbauen lassen.

Ebenfalls interessant ist die Möglichkeit, die einzelnen Noten eines laufenden Arpeggiator-Patterns mit Hilfe der Pads zu beeinflussen. Die 16 Pads symbolisieren dabei die 16 Steps des Patterns und durch Drücken der Pads lassen sich einzelne Noten stummschalten, Velocity-Akzente setzen und Steps miteinander verbinden, was zu schönen Variationen führen kann.

Im folgenden Video erfahrt ihr mehr über die Zusatzfunktionen des Launchkeys Mk4: