Klein und kompakt - was bieten die Mini-Launchkeys?

Neben den 49- und 61-Tasten-Modellen seiner Launchkey-Controllerkeyboards bietet Novation im Rahmen Keyboard-Serie auch Mini-Launchkeys an. Wir haben uns die beiden Keyboards Novation Launchkey Mini 25 Mk4 und Mini 37 Mk4 einmal näher für euch angeschaut.

Kurz & knapp Was ist es? Novation Launchkey Mini 25 Mk4 & 37 Mk4, kompakte MIDI-Controllerkeyboards mit umfangreicher DAW-Integration. Ausstattung: 16 Pads, 8 Drehregler, Touchstrips, OLED-Display und großes Software-Bundle.

16 Pads, 8 Drehregler, Touchstrips, OLED-Display und großes Software-Bundle. Tastatur: Mini-Tasten erfordern Eingewöhnung, sind danach aber gut spielbar.

Mini-Tasten erfordern Eingewöhnung, sind danach aber gut spielbar. DAW-Integration: Besonders tief in Ableton Live, inklusive Clip- und Sequencer-Steuerung.

Besonders tief in Ableton Live, inklusive Clip- und Sequencer-Steuerung. Extras: Arpeggiator, Skalen- und Akkord-Modi eröffnen viele kreative Möglichkeiten.

Arpeggiator, Skalen- und Akkord-Modi eröffnen viele kreative Möglichkeiten. Fazit: Sehr gute kompakte Controller für alle, die auf Fader verzichten können und Flexibilität schätzen.

Novation Launchkey Mini 25 Mk4 und Mini 37 Mk

Aus Erfahrung wissen wir, dass vielen Nutzern bereits 25 oder 37 Tasten reichen, um ihre DAW mit Noten zu füttern oder im mobilen Umfeld zu jammen und zu produzieren. Entsprechend bietet eine Vielzahl von Herstellern ihre Controllerkeyboards nicht nur in den gängigen Größen mit 49 oder 61 Tasten, sondern auch in Form kompakterer Mini-Versionen an. Diese bieten in der Regel den o. g. Tastaturumfang von 25/37 Tasten und verfügen, je nach Hersteller, entweder über normal große oder schmalere/kürzere Mini-Tasten.

Auch wenn die Mini-Versionen der Controllerkeybords oftmals technisch die gleichen Features bieten wie die größeren Keyboards, gilt es zunächst, einen Blick auf die Anzahl und Anordnung der Bedienelemente zu werfen, denn aufgrund der kompakteren Maße kann das eine oder andere Pad, ein Regler oder Pitchbend- und Modulationsrad wegfallen.

Ausstattung der Mini-Launchkeys

Während sich die äußeren Maße der beiden Controllerkeyboards von den größeren Versionen unterscheiden, das Novation Launchkey Mini 25 Mk4 ist 33,9 x 4,9 x 17,7 cm groß, das Mini 37 aufgrund des größeren Tastaturumfangs 47,8 x 4,9 x 17,7 cm groß, bieten beide zwar nicht eine identische, aber doch eine sehr ähnliche Ausstattung.

Neben 16 anschlagdynamischen FSR-Drum-Pads mit polyphonem Aftertouch bieten die MIDI-Keyboards jeweils acht Endlos-Drehregler, berührungsempfindliche Touchstrips für Pitchbend und Modulation, ein OLED-Display sowie einige Funktionsbuttons.

Das erwähnte OLED-Display misst zwar gerade einmal 2,4 x 1,8 cm, fällt also relativ klein aus, bildet aber alle Informationen und zugehörigen Parameter äußerst scharf ab. Sogar kleine Grafiken könne auf dem Display angezeigt werden, was vor allem beim Akkord- und Skalen-Modus hilfreich ist. Dazu später mehr.

Insgesamt machen die Mini-Controller aus Novations Launchkey-Serie eine gute Figur. Novation hat sein vor einigen Jahren eingeführtes mattschwarzes Gehäuse beibehalten und dieses ist sehr gut verarbeitet.

Die Pads reagieren sehr gut und erlauben ein dynamisches Spiel, die Regler verlaufen mit ordentlich Widerstand auf ihren Bahnen, die Buttons lösen mit einem haptischen Feedback gut aus und auch bei den Touchstrips der Controller gibt es keinen Anlass zur Kritik. Auf der Unterseite sorgen sechs kleine Gummifüße dafür, dass der Studiotisch nicht verkratzt wird.

Während das Launchkey Mini 37 Mk4 sowohl in schwarzer als auch weißer Farbe erhältlich ist, gibt es das Novation Launchkey Mini 25 Mk4 lediglich mit schwarzem Gehäuse.

Tastatur

Vor dem Kauf eines Novation Launchkey mit 25 oder 37 Tasten, sollte man sich – abgesehen von den Fragen zur Ausstattung des Keyboards – zunächst Gedanken über die Tastatur machen, denn Novation bietet zumindest das 37er Keyboard sowohl mit normal großen (Launchkey 37 Mk4) als auch mit Mini-Tasten an.

Die Mini-Tasten fallen schon deutlich kleiner aus und messen gerade einmal 8,0 x 1,9 cm (weiß) bzw. 5,0 x 0,8 cm (schwarz), lassen sich entsprechend auch ganz anders spielen. Der Tastenhub ist begrenzt und die nutzbare Fläche ist deutlich kleiner als bei herkömmlichen Tastaturen. Doch nach etwas Eingewöhnungszeit kam ich während des Tests gut mit der Tastatur zurecht und konnte sowohl Melodien als auch Akkord-Patterns dynamisch und flüssig darauf spielen.

Anschlüsse und Lieferumfang

Wie bei den meisten Controllerkeyboards ist das Thema Anschlüsse schnell abgehandelt. Beide Mini-Launchkeys sind auf der Rückseite mit einem USB-C-Anschluss, einer 6,3 mm Klinkenbuchse für ein Sustain-Pedal, einer Miniklinkenbuchse als MIDI-Ausgang und einem Kensington Lock ausgestattet. Leider gehört ein passender Adapter auf MIDI-DIN nicht zum Lieferumfang dazu, wohl aber ein USB-Kabel (ca. 1,4 m lang). Der MIDI-Ausgang ist aber gegenüber anderen Mini-Controllern ein klarer Vorteil.

Wie auch bei seinen anderen Controllern spart Novation bei den Mini-Versionen der Launchkeys nicht am (Software-) Lieferumfang. Entsprechend umfangreich fällt das Paket aus, das den beiden Keyboards beiliegt.

Zunächst einmal gehört ein kleines Software-Synthesizer-Bundle von GForce dazu, das Bass Station, SEM, OB-EZ und AXXESS umfasst. Weiter geht es mit dem Klevgrand Slammer und dem Orchestral Tools Parallel Orchestra Bundle sowie den zwei Klevgrand Effekt-Plug-ins R0verb und Luxe.

Was alleine mit dem Orchestral Tools Bundle möglich ist, seht ihr im folgenden Video:

Abschließend gehören die beiden DAWs, Ableton Live Lite und Cubase LE sowie das Software-Bundle Komplete 15 Select zum Lieferumfang der Controller. Insgesamt handelt es sich um ein sehr luxuriöses Paket, das nicht nur für Einsteiger von Interesse ist.

Einsatz des Novation Launchkey Mini 25/37

Die meisten Käufer des Novation Launchkey Mini 25 Mk4 und Mini 37 Mk4 werden den Keyboard-Controller vermutlich als Einspielkeyboard nutzen. Beide Modelle sind mit allen gängigen DAWs kompatibel, wobei die Tiefe der Integration stark von der jeweiligen DAW abhängt.

Am Besten funktioniert der Controller mit Ableton Live, da hier eine Vielzahl von DAW-Funktionen direkt vom Keyboard aus gesteuert werden kann. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, Clips zu starten und zu stoppen oder mithilfe der „Capture MIDI“-Funktion Noten direkt aufzunehmen. Zudem ist es erfreulich, dass die Pads des Keyboard-Controllers die Farben in Ableton Live widerspiegeln, was zu einer guten Übersicht führt.

Die gute Einbindung in die Ableton Live DAW spiegeln auch die verschiedenen Modi der Drehregler wider, so dass man hierüber u. a. Zugriff auf Plug-in-Parameter erhält (mit Anzeige der Parameternamen und -werte im Display) oder damit zoomen, scrollen oder Marker setzen kann.

Darüber hinaus lässt sich beispielsweise auch der Step-Sequencer von Live vom Keyboard aus mit Noten füllen. Dabei spiegeln die 16 Pads des Novation Launchkey Mini 25 Mk4 und Mini 37 Mk4 die 16 Steps des Sequencers wider.

Je nach DAW bieten die zwei Mini-Launchkeys Mk4 unterschiedlich viele Funktionen, daher sollte man vor dem Kauf zunächst einen Blick in die Handbücher der beiden Controller werfen:

Grundsätzlich lassen natürlich alle Standardfunktionen wie Lautstärke, Panorama, Sends etc. fernsteuern, ein genauerer Blick in die oben verlinkten Handbücher ist aber wie gesagt empfehlenswert.

Ein klarer Vorteil der Mini-Launchkeys ist der MIDI-DIN-Ausgang (wenn auch nur über einen Adapter), denn so lassen sich die Keyboard Controller auch mit MIDI-Hardware nutzen.

Extra-Funktionen des Novation Launchkey Mini 25/37

Wie auch die größeren Launchkeys hat Novation seine Launchkey Mini Controller mit einigen Extra-Funktionen ausgestattet. Hier ist vor allem der interne Arpeggiator erwähnenswert, der mit acht Modi sowie Einstellungen für Tempo (interne oder externe Synchronisation), Swing, Gate und Notenwert die wichtigsten Parameter bietet. Auch eine „Mutate“- (automatische Veränderung des Patterns) und „Rhythm“-Funktion (Einbau von Pausen) bieten Novation Launchkey Mini 25 MK4 und Mini 37 Mk4.

Dazu lassen sich auch die 16 Pads der Keyboard-Controller zum Spielen bzw. Beeinflussen des Arpeggiator-Patterns nutzen. Die 16 Pads symbolisieren in diesem Fall die 16 Steps des Patterns und drückt man diese, lassen sich einzelne Noten stummschalten, Akzente setzen oder auch Steps miteinander verbinden. Mit wenigen Handgriffen entstehen so schnell und einfach neue Variationen.

Ebenfalls mit dabei sind eine Skalen- sowie eine Akkord-Funktion. Bei der Skalen-Funktion bieten die Launchkey Minis die drei Modi „Snap to scale“, „Filter out of scale“ und „Easy scale“. Diese sorgen dafür, dass „falsche“ Skalentöne automatisch in passende umgewandelt werden, „falsche“ Töne einfach nicht erklingen oder man lediglich über die weißen Tasten des Controllers passende Skalentöne spielen kann. Mit 30 unterschiedlichen Skalen stellt Novation seinen Kunden im Übrigen ausreichend Auswahl zur Verfügung.

Auch beim Akkord-Modus bieten Novation Launchkey Mini 25 Mk4 und Mini 37 Mk4 drei unterschiedliche Modi: Fixed Chord, Chord Map und User Chord Mode. Beim Chord-Pad-Mode wählt zunächst eine Skala und der Keyboard-Controller verteilt auf acht der 16 Pads automatisch zur Skala passende Akkorde. Die Art des Akkord sowie dessen Komplexität und Spielweise lässt sich mit Hilfe der ersten vier Drehregler bestimmen.

Bei den anderen zwei Akkord-Modi spielt man mit einem Finger dagegen entweder fest vorgegebene Akkorde oder es lassen sich eigene Akkorde programmieren und diese danach ebenfalls mit nur einem Finger spielen.

Weitere Informationen zu den Creative-Tools findet ihr im folgenden Video: