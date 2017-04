Test: Novation, Mininova, Synthesizer

Obgleich euer Onkel Sigi mittlerweile ein in Ehren (hoffe ich doch) leicht angegrauter Studioheinz ist, habe ich mir dennoch die bubenhafte Freude bewahrt, wenn irgendetwas besonders Nettes auf den Markt kommt. Und gerade bei Synthesizern wackelt mein biergestähltes Bayernnäschen besonders heftig im Wind, da ich von dort eigentlich herkomme und ich früher das weitere Equipment sozusagen „drumherum“ gekauft habe. Und Novations hatte ich auch schon mehrere, leider nun nicht mehr. Das war ein Fehler, die Teile nicht zu behalten, aber die Jammerei bringt mir die früheren Kumpels nicht zurück. So freue ich mich jetzt, das jüngste Baby der englischen Synthbauer neben meinem (ebenso englischen) Mischpult aufbauen zu können.

Soundbaby

Das Wort „Baby“ ist hier fast schon kein Wortspiel mehr, denn das blaue Synthie-Teil(chen) ist optisch so ein richtig süßer Schnuckel. Allerdings ohne Schnuller, dafür mit richtigem Klinkenausgang (in stereo), separatem Klinkeneingang (mono), Sustainpedal-Buchse und USB-Verbindung. Löblicherweise gibt es auch eine „richtige“ MIDI-Verbindung mit 2 Buchsen sowie eine Kensington Verriegelungsmöglichkeit gegen üble Klaubautermänner. Okay, und die mir so unsympathischen separaten Netzwarzen werde ich hier mal großzügig übersehen, denn für ein anständig geschirmtes Netzteil in so einem kleinen Gehäuse könnte es schon eng werden.

Auffällig ist beim ersten Antasten der Mininova die relativ gut zu spielende Miniaturtastatur mit 37 Tasten. Nach einer Stunde Gewöhnungszeit gehen die Finger recht flott darüber weg, sie hat einen angenehmen Widerstand und fühlt sich zudem nicht windig oder billig an. Wenn man die gewohnten Vorurteile gegenüber so einem „Spielzeug“ ablegen kann und eben nicht gerade Mozarts Repertoire darauf zelebrieren will, wird man recht gut damit klarkommen. Die Tastatur ist übrigens anschlagsdynamisch.

Die Bedienelemente für die Echtzeitregelungen sehen absolut Oldschool-mäßig aus und haben eine sehr beachtliche Größe, besonders der Motoröldeckel für den Filter-Cut Off. Gleiches Exemplar findet sich auch noch bei der Genre-Anwahl der Sounds (da hat wohl jemand auf den Micro-Korg geschielt, der die Soundanwahl ähnlich löst). Die vier kleineren Echtzeit-Drehregler lassen sich über einen gut rastenden Wählhebel für verschiedene Änderungen einsetzen, auch das eingebaute Effektgerät lässt sich hiermit ordentlich verbiegen.

Die Gummitaster haben alle einen gut definierten Druckpunkt, die beleuchteten Exemplare erleichtern zudem die Handhabung in dunklen Spielsituationen.

Die Mininova ist bis zu 18-stimmig polyphon, arbeitet aber nicht im MIDI-Multimode. Sie hat viele klassische Schwingungsformen an Bord, besonders hervorzuheben sind aber die 36 Wavetables. Mit 14 verschiedenen Filtertypen ist sie diesbezüglich auch nicht eben schmächtig ausgestattet und die Zuweisung der verschiedensten Parameter auf die Bedienelemente lassen die kleine Kiste vom Bedienungspotential in einem sehr guten Licht dastehen. Als i-Tüpfelchen findet man noch einen sehr gut klingenden Vocoder im Soundangebot, das mitgelieferte Schwanenhalsmikro dient dafür zur Spracheingabe.