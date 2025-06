Rechtssicher messen? Der NTi Audio XL2 Audio-Analysator im Test.

Das NTi Audio XL2 ist ein professioneller und mobiler Audio- und Akustik-Analysator. Das Gerät bietet viele praktische Funktionen für Veranstaltungen, Bau- und Raumakustik, Maschinenwartung und Qualitätskontrolle. Schallpegelmessungen sowie Akustik- und Audioanalysen können schnell und unkompliziert durchgeführt werden. Dabei erfüllt das Gerät alle rechtlichen und industriellen Standards.

Rechtssicherheit & Normkonformität: Messungen nach DIN 15905-5 und weiteren Standards.

Messungen nach DIN 15905-5 und weiteren Standards. Vielseitige Funktionen: Audio-, Akustik- und Schwingungsanalyse in einem Gerät.

Audio-, Akustik- und Schwingungsanalyse in einem Gerät. Benutzerfreundlichkeit: Einfache Bedienung und automatische Kalibrierung.

Einfache Bedienung und automatische Kalibrierung. Softwareintegration: Fernzugriff und Live-Überwachung mit Projector PRO.

Fernzugriff und Live-Überwachung mit Projector PRO. Praxisstark & mobil: Kompakt, robust und für Veranstaltungen geeignet.

Die Firma NTi Audio

Die NTi Audio AG ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung hochpräziser Messgeräte für die Bereiche Audio und Akustik spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 durch einen Management-Buyout der Messtechnik-Division des Steckverbinderherstellers Neutrik AG gegründet. Seitdem hat sich NTi Audio zu einem führenden Anbieter in seiner Branche entwickelt. Im Portfolio führt NTi Audio neben Schallpegelmessern und Audio-Analysatoren auch zahlreiche Softwarelösungen zur Datenanalyse und Berichtserstellung.

Produkte von NTi Audio, insbesondere der XL2 Audio- und Akustik-Analysator, sind auf Veranstaltungen und Konzerten unverzichtbar, da sie präzise Messungen von Schallpegeln, Frequenzverläufen und Störgeräuschen ermöglichen. Sie helfen dabei, gesetzliche Lärmschutzvorgaben (z. B. TA Lärm, DIN-Normen oder lokale Grenzwerte) einzuhalten, die Klangqualität zu optimieren und die Sicherheit von Publikum und Personal zu gewährleisten. Insbesondere bei Großveranstaltungen sind solche Messungen verpflichtend oder werden von Behörden gefordert.

NTi Audio legt großen Wert auf Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen bietet regelmäßig Schulungen und Webinare an, um Kunden bei der Anwendung seiner Produkte zu unterstützen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website von NTi Audio.

Was wird auf Veranstaltungen gemessen und warum?

In diesem Testbericht möchte ich mich vor allem auf den Einsatzbereich bei Veranstaltungen als mobiles Messsystem oder als Festinstallation in Clubs konzentrieren. In meiner Arbeit als Tontechniker bin ich bereits häufig mit Produkten von NTi Audio in Berührung gekommen. Nicht zuletzt habe ich das XL2 oft als festinstalliertes Schallpegel-Überwachungssystem erlebt. Damit hatte ich am FOH einen guten Überblick über Lautstärken und Frequenzverläufe. Bevor wir jedoch mit dem eigentlichen Test beginnen, folgt ein kurzer Exkurs für alle Einsteiger in die DIN 15905-5.

Die Messung von Schallpegeln und Frequenzverläufen auf Veranstaltungen ist aus rechtlichen, sicherheitstechnischen und qualitativen Gründen essenziell. Da Lärmschäden bereits bei Dauerschall ab etwa 85 dB(A) entstehen können, ist es wichtig, Besucher, Mitarbeitende und Anwohner vor übermäßiger Lärmbelastung zu schützen. Besonders bei Großveranstaltungen müssen zahlreiche behördliche Auflagen und Vorgaben des Immissionsschutzes beachtet werden. Um sich rechtlich abzusichern, ist es notwendig, eine entsprechende Protokollierung der Schallpegel während der Veranstaltung vorlegen zu können.

Auch aus qualitativen Gründen ist es sinnvoll, Lautstärke und Frequenzgang zu messen. Die Besucher sollen eine Veranstaltung sicher und angenehm erleben können. Dazu gehört unter anderem, an allen Punkten im Publikumsbereich – insbesondere vor der Bühne – eine angemessene Lautstärke sicherzustellen. Um beispielsweise vom FOH einen zuverlässigen Überblick darüber zu bekommen, wie hoch der Schallpegel in den ersten Reihen ist, sind Messungen unverzichtbar. Auch die Analyse des Frequenzgangs einer PA-Anlage hilft den Technikern am FOH, das System korrekt auszurichten, Delay-Zeiten zu bestimmen und den eigenen Mix entsprechend anzupassen.

Es gibt zahlreiche rechtliche und behördliche Vorgaben, die bei der Durchführung einer Veranstaltung beachtet werden müssen. Im Bereich der Schallpegelmessung regeln unter anderem die TA Lärm- sowie die Arbeitsstätten- und Versammlungsstättenverordnungen die zulässigen Schallimmissionen und den Schutz des Personals. Die DIN 15905-5 konkretisiert, dass bei einer Veranstaltung ein maximaler zulässiger L(A)eq von 99 dB(A) über 30 Minuten nicht überschritten werden darf. Außerdem darf der L(C)peak einen Wert von 135 dB(C) nicht überschreiten. Diese DIN-Norm enthält zentrale Vorgaben, damit Betreiber und Veranstalter ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen können.

An dieser Stelle möchten wir nicht weiter ins Detail gehen und uns nun – mit diesem Hintergrundwissen – wieder dem XL2 von NTi Audio widmen.

NTi Audio XL2 Audio- und Akustik-Analysator

Der NTi Audio XL2 ist ein vielseitiger und präziser Audio- und Akustik-Analysator, der in einem kompakten Gerät Funktionen wie Schallpegelmessung, Akustik-Analyse, Audio-Analyse und Schwingungsmessung vereint. Er eignet sich für Anwendungen in der Bauakustik, Veranstaltungsüberwachung, Raumakustik, Maschinenwartung und Qualitätskontrolle.

Der NTi Audio XL2 ist ein echtes Profi-Gerät, das für den professionellen und industriellen Einsatz konzipiert wurde. Die Funktionsvielfalt des Geräts ist so umfangreich, dass im Folgenden nur ausgewählte Features näher vorgestellt werden:

Schallpegelmessung : Erfasst Echtzeitwerte wie Lmin, Lmax, Leq und LCpeak mit verschiedenen Frequenz- und Zeitgewichtungen. Die Messergebnisse werden auf einer SD-Karte gespeichert und können optional als WAV-Dateien zur akustischen Verifizierung aufgezeichnet werden.

: Erfasst Echtzeitwerte wie Lmin, Lmax, Leq und LCpeak mit verschiedenen Frequenz- und Zeitgewichtungen. Die Messergebnisse werden auf einer SD-Karte gespeichert und können optional als WAV-Dateien zur akustischen Verifizierung aufgezeichnet werden. Akustikanalyse : Bietet Funktionen wie FFT-Analyse, Nachhallzeitmessung (RT60), Polaritätsprüfung, Laufzeitmessung (Delay) und Sprachverständlichkeitsmessung (STIPA). Mit optionalen Erweiterungen sind hochauflösende Spektral-Analysen bis zu 1/12-Oktavband möglich.

: Bietet Funktionen wie FFT-Analyse, Nachhallzeitmessung (RT60), Polaritätsprüfung, Laufzeitmessung (Delay) und Sprachverständlichkeitsmessung (STIPA). Mit optionalen Erweiterungen sind hochauflösende Spektral-Analysen bis zu 1/12-Oktavband möglich. Audioanalyse : Misst Effektivwertpegel (RMS), Gesamtverzerrung (THD+N) und Frequenz – unterstützt durch symmetrische XLR- und unsymmetrische Cinch-Eingänge. Ein integriertes Oszilloskop visualisiert die Signalform.

: Misst Effektivwertpegel (RMS), Gesamtverzerrung (THD+N) und Frequenz – unterstützt durch symmetrische XLR- und unsymmetrische Cinch-Eingänge. Ein integriertes Oszilloskop visualisiert die Signalform. Schwingungsmessung: Mit der Vibrations-Option wird der XL2 zum Schwingungs-Messgerät, das Beschleunigung, Geschwindigkeit und Auslenkung erfassen kann. Er bietet FFT-Analysen, Oszilloskop-Funktionen sowie Gut/Schlecht-Prüfungen für die Qualitätskontrolle.

Beim NTi Audio XL2 handelt es sich um ein geschlossenes Messsystem. Das bedeutet:

Hardware und Software stammen vom selben Hersteller (NTi Audio).

Sensoren (z. B. Mikrofone) sind auf das System abgestimmt und verwenden in der Regel eigene Kalibrierwerte.

Der Nutzer hat nur eingeschränkten Zugriff auf interne Funktionen und die Datenverarbeitung.

Erweiterungen sind ausschließlich über Herstellerlizenzen und -zubehör möglich.

Das Gerät ist sehr kompakt und äußerst leicht. Über ein Gewinde und einen Ständer auf der Rückseite kann es entsprechend befestigt werden. Ein XLR-Anschluss ermöglicht den Anschluss eines Messmikrofons. Zusätzlich steht eine USB-Schnittstelle zur Verbindung mit einem Computer zur Verfügung.

Das Messgerät erfüllt unter anderem folgende Normen und Standards:

IEC 61672, IEC 60651, IEC 60804, DIN 15905-5, DIN 45657-1, SLV 2007, ANSI S1.4, ANSI S1.43.

Messmikrofone und Zubehör

NTi Audio bietet eine Vielzahl professioneller Messmikrofone der Klassen 1 und 2 an. In unserem Test verwenden wir das NTi Audio MA220. Dieses Klasse-1-Messmikrofon lässt sich dank ASD-Funktion (Automated Sensor Detection) direkt mit dem XL2 verbinden. Beim Aufsetzen des Mikrofons auf das Gerät werden – über einen im Mikrofon integrierten Chip – alle Kalibrierungsdaten automatisch an das XL2 übertragen. Das Messgerät erkennt dadurch sofort, welches Mikrofon verwendet wird – ein typisches Merkmal des geschlossenen Systems von NTi Audio.

NTi Audio bietet eine dokumentierte jährliche Kalibrierung der Produkte gemäß IEC 17025 an. Dies gewährleistet präzise und rechtssichere Messungen.

Weitere Messmikrofone sowie Zubehör – wie Transporttaschen, ASD-Kabel oder zusätzliche Messgeräte – sind unter anderem über Thomann erhältlich.

Praxis: Das NTi Audio XL2 im Test

Für unseren Test stellt uns die Firma NTi Audio ein Set zur Verfügung, das aus dem XL2, dem Minirator MR-PRO und dem MA220-Messmikrofon besteht. Das gesamte Set wird in einem stabilen Transportkoffer geliefert und enthält außerdem ein USB-Kabel, ein ASD-Kabel sowie ein passendes Netzteil.

Die Menüführung des XL2 ist bereits nach kurzer Einarbeitungszeit gut verständlich und einfach zu bedienen. Zunächst habe ich das Gerät über die USB-Schnittstelle mit der XL2 Projector PRO Software auf meinem Computer verbunden. Die Software ermöglicht den Zugriff auf das Gerät, zeigt das aktuelle Display an und ist insbesondere für spätere SPL-Messungen (Schallpegelmessungen) sehr hilfreich. Alternativ ist auch ein Fernzugriff per LAN-Verbindung möglich. NTi Audio bietet in diesem Bereich zahlreiche interessante Funktionen für die Fernüberwachung von Veranstaltungen.

In meinem ersten Test habe ich im Studio versucht, einige Delay-Zeiten zu bestimmen. Dazu habe ich den Minirator MR-PRO mithilfe eines ASD-Kabels mit dem XL2 verbunden. Beide Geräte müssen sich zunächst synchronisieren, anschließend hat man fünf Minuten Zeit, um die Messung durchzuführen. Der Minirator MR-PRO ist ein Signalgenerator, der insbesondere in Kombination mit dem XL2 sehr praktische Einsatzmöglichkeiten bietet.

Nachdem sich die Geräte synchronisiert hatten, konnte ich das Messmikrofon auf das XL2 aufsetzen. Dank der ASD-Funktion erkannte das XL2 das Mikrofon sofort und lud automatisch die passende Kalibrierung.

Anschließend habe ich den Minirator MR-PRO mit meinen Studiomonitoren verbunden und eine zweite Box mit etwas Abstand im Raum positioniert. Es folgten die Messungen mit dem XL2, die das Gerät selbstständig durchführte.

Das Ergebnis lag schnell vor – die Messung war wirklich einfach und unkompliziert durchzuführen. Spannender wird es sicherlich, wenn Satelliten-Lautsprecher mit Subwoofern synchronisiert werden sollen. Dieses Szenario konnte ich im Studio jedoch leider nicht realistisch simulieren.

Wer sich weiterführend mit dem Thema Delay-Zeiten beschäftigen möchte, dem empfehle ich den Workshop „Delay Lines bei Beschallung und Konzerten einstellen“ hier auf AMAZONA.de. Dort findet sich auch ein konkretes Beispiel zur Messung von Delay-Zeiten mit dem XL2.

Im nächsten Schritt habe ich die Schallpegelmessfunktion getestet und geprüft, wie praxistauglich das Gerät im Live-Einsatz ist. Zunächst habe ich das Messmikrofon wieder an das XL2 angeschlossen. Durch die ASD-Funktion wurde die zugehörige Kalibrierungsdatei automatisch geladen.

Im XL2 lässt sich individuell einstellen, nach welcher Bewertung (z. B. A-, C- oder Z-Bewertung) und mit welcher Zeitgewichtung (z. B. Fast, Slow, Impulse) gemessen werden soll.

Für meinen Test habe ich mir die Messwerte L(A)eq, L(A)fast sowie L(C)peak/max auf dem Messgerät anzeigen lassen. Die Einstellungen sind übersichtlich und das Gerät ist schnell einsatzbereit. Auch Korrekturdaten lassen sich mit dem XL2 durch zwei kurze Referenzmessungen einfach ermitteln und direkt in die Messung einbinden.

Der kurze Test hat gezeigt, dass Messungen mit dem XL2 extrem einfach und übersichtlich durchzuführen sind. Auch ohne größere Vorkenntnisse findet man sich im Menü schnell zurecht und kann direkt mit der Datenerfassung beginnen.

Besonders praktisch finde ich die individuell einstellbaren Bewertungsskalen auf dem Bildschirm, die sich flexibel an die eigenen Anforderungen anpassen lassen.

Um während einer Veranstaltung einen besseren Überblick über die Messwerte zu behalten, empfiehlt sich der Einsatz der XL2 Projector PRO Software. Die Software bietet verschiedene Anzeigemodi, mit denen Frequenzgänge und Messwerte übersichtlich visualisiert werden können. Zudem lassen sich Warnfarben bei Grenzwertüberschreitungen individuell definieren – eine besonders nützliche Funktion im Live-Betrieb.

In diesem Video werden die wichtigsten Funktionen der XL2 Projector PRO Software sowie die möglichen Konfigurationseinstellungen anschaulich vorgestellt.

Datenauswertung und Fazit

Die Messdaten können nach der Veranstaltung auf der SD-Karte im Gerät gespeichert werden. Damit besteht im Nachhinein die Möglichkeit, mithilfe der von NTi Audio bereitgestellten Software ein standardisiertes Messprotokoll bzw. einen Bericht zu erstellen.

Dank der Option, das XL2 per Fernzugriff zu steuern, ist die Positionierung des Geräts sehr flexibel – ein großer Vorteil für mobile Anwendungen. Doch auch als Festinstallation macht das Messgerät eine gute Figur: Einmal eingerichtet, kann vom FOH aus bequem auf das Gerät zugegriffen werden. Besonders praktisch im Live-Betrieb ist die Möglichkeit, sich die aktuellen Messwerte direkt am FOH anzeigen zu lassen – inklusive Warnfarben bei Grenzwertüberschreitungen.

Das XL2 konnte mich im Test wirklich überzeugen – auch wenn ich nur einen Bruchteil der zahlreichen Funktionen genutzt habe. Das Gerät ist übersichtlich, leicht zu bedienen und erfüllt alle professionellen Standards. Es eignet sich gleichermaßen für mobile Einsätze wie für den stationären Einbau und bietet dabei eine hohe Anwendungsvielfalt.

Sehr hilfreich finde ich auch die zahlreichen Tutorials und Online-Webinare, die NTi Audio zur Verfügung stellt. Auf der Website des Herstellers findet man viele Anleitungen, Videos und weiterführende Informationen rund um die Produkte.

Da das XL2 auch per Fernzugriff steuerbar ist, bietet NTi Audio dafür passende Software-Lösungen an. Die Software NoiseScout ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Geräte und erlaubt so die Fernüberwachung von Veranstaltungen.

Wie genau das funktioniert und welche Vorteile diese Lösung bietet, werde ich im nächsten Testbericht zum NTi Audio XL3 näher vorstellen. Für alle Interessierten hier ein kleiner Tipp: Unter dem folgenden Link findet ihr Live-Standorte von XL2-Geräten, die sich über die NoiseScout-Software in Echtzeit beobachten lassen: NoiseScout Portal.

Im kommenden Test werde ich das NTi Audio XL3 genauer unter die Lupe nehmen und dabei noch ausführlicher auf die Software-Angebote von NTi Audio eingehen. Das XL3 werde ich bei einem FOH-Job in der Praxis testen. Außerdem zeige ich euch, wie die Schallpegelüberwachung auf dem Oktoberfest abläuft!

Alternativen

Hier sind einige günstigere Alternativen. Hinweis: Soll es um eine rechtssichere Messung nach DIN 15905-5 gehen, eignen sich die Alternativen nicht, da diese lediglich in Klasse 2 fallen.

Digital Sound 8922 All In One Bundle

Dateq SPL-D2 MKII

Thomann DMS-V1