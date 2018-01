Test: Numark NS6II, DJ-Controller

Rückseitig sind neben dem Einschaltknopf und der Buchse für das Netzteil zunächst zwei USB-Anschlüsse zu finden. Die zwei auf der Rückseite verbauten Buchsen machen einen nahtlosen Übergang von DJ zu DJ bzw. Laptop zu Laptop problemlos möglich. Per Knopfdruck lässt sich nach Anschluss der Geräte zwischen beiden Setups hin- und herschalten. Rechts daneben befinden sich zwei Cinch-Inputs zum Anschluss weiterer Decks, deren jeweilige Vorverstärkung sich an selbiger Stelle über Kippschalter von Line zu Phono ändern lässt. Dass sich diese nicht auf der Oberfläche des Gerätes befinden, ist sinnvoll, da sich die Wahrscheinlichkeit, dass diese jemand während des Clubbetriebs betätigt, so auf ein Minimum reduziert. Ebenfalls befindet sich hier der Schraubsockel für das beim Anschließen von Plattenspielern benötigte Erdungskabel.

Rechts auf der Rückseite befinden sich zwei 6,35 mm Klinke-Mikrofoneingänge, jeweils ein unsymmetrischer Stereo-Cinch Booth- und Masterausgang sowie ein in diesem Segment angemessener symmetrischer XLR-Ausgang. Die Buchsen an sich machen allesamt einen sehr soliden Eindruck.