Test: Numark Party Mix, DJ-Controller

Der Party Mix von Numark ist ein sehr preiswerter all-in-one DJ-Controller für Einsteiger mit eingebauten Audiointerface, der sich innerhalb seines Marktsegments durch die eingebaute Lichtorgel von den Mitbewerbern abhebt.

Moment mal, habe ich eben wirklich „Lichtorgel“ gesagt? Den Ausdruck habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gehört, geschweige denn genutzt, aber hier passt er. Doch dazu später mehr.

Der Controller wird im Bundle mit Virtual DJ LE als DJ-Software ausgeliefert. Ob die kleine Kiste mehr als eine nette Spielerei für den Partykeller ist, erfahrt ihr in unserem Test.

Haptik und Qualität

Vorweg: Das Gerät erinnert von Maßen, Bedienelementen und der Haptik her stark an den Hercules DJControl Instinct P8. Auch das Layout weist große Ähnlichkeiten auf, so dass anzunehmen ist, dass beide Geräte auf die gleiche Hardware-Basis aufsetzen. Auf der Fläche eines DIN A4 Blatts finden ein kleiner 2-Kanal-Mixer und zwei Deck-Steuerungen Platz.

Der Party Mix fühlt sich insgesamt wertiger an als der Mitbewerber aus dem Hause Hercules. Die Fader sind wesentlich leichtgängiger, sind aber im Vergleich zur Traktor Kontrol Z1 deutlich kratziger. Den größten Anteil am wertigeren Gefühl gegenüber der Instinct P8 haben die Tasten und Pads. Beim Hercules kommen harte Taster mit exaktem Druckpunkt zum Einsatz, wo es beim Hercules nur zu schwammigen Gummiknöpfen reichte. Wo beim Hercules mein Fazit war, dass es einfach keinen Spaß macht, das Ding anzufassen, weil die Fader so schwergängig waren, dass das Gerät bei Benutzung über die Unterlage rutschte, kann ich mir durchaus vorstellen, ein Set mit dem Numark zu spielen. Notfalls natürlich.

Die Jog-Wheels genügen fürs Pitchbending und Scrollen durch die Tracks. Scratchen wäre aufgrund des kleinen Durchmessers eh schon kein Vergnügen, wird aber zusätzlich von den technischen Einschränkungen des Scrollwheels unmöglich gemacht. Da sie weder kapazitiv sind, noch mechanisch merken, wenn sie berührt werden, kann man mit ihnen das Abspielen eines Tracks nur solange anhalten, wie die Wheels in Bewegung sind. Hört man auf zu drehen, geht die Software nach einer kleinen Verzögerung wieder in den PLAY-Mode. Die Verzögerung ist viel zu groß, um zu scratchen, aber gut, dafür ist das Spielzeug auch nicht gemacht.