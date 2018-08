Test: NUX Atlantic Delay & Reverb, Effektgerät

Den Ozean zu Füßen

Hall und Echo – die zwei ewigen Dauerbrenner auf unseren Pedalboards sind stets darum bemüht, uns in allen Lebenslagen den passenden Raum zu liefern. Im High-End-Bereich der erhältlichen Hallprozessoren und Echogeräte sind die Grenzen ganz klar abgesteckt und werden schon seit gefühlter Ewigkeit markiert von Firmen, wie etwa Empress, Strymon oder Eventide mit ihren (leider) sündhaft teuren, aber beeindruckend gut klingenden Effektboliden. Unser heutiger Testkandidat befindet sich dagegen am ganz anderen Ende der Preisskala, kann aber immerhin zwei Effekten, eben Hall und Echo, liefern und besitzt u. a. sogar einen Stereoausgang. Was das neue NUX Atlantic sonst noch so drauf hat, wollen wir im folgenden Review mal näher beleuchten.

NUX Atlantic – Facts & Features

Das NUX Atlantic Delay & Reverb erscheint in einem robusten Ganzmetallgehäuse und beansprucht mit seinen Maßen von 115 x 105 x 57 mm nur wenig Platz auf dem Pedalboard. Der Platz kann in der Tat sehr knapp gehalten werden, denn sämtliche Anschlüsse befinden sich an der Stirnseite des Pedals, womit ich schon zu Beginn des Tests gleich mal einen Pluspunkt vergebe. Die Stirnseite schauen wir uns nun auch als erstes einmal an, bevor es zur Bedienung und den Möglichkeiten geht, die uns das NUX Atlantic bieten kann.

NUX Atlantic – Stirnseite und Anschlüsse

Zunächst einmal wäre da die Input-Buchse, die zugleich auch als Schnittstelle für Insert-Effekte genutzt werden kann. Das bedeutet, dass man mit einem entsprechenden TRS-Kabel das Pedal auch zum Beispiel als Insert-Effekt in Verbindung mit einem Mischpult nutzen könnte oder aber das eigentliche Einschleifen in den Effektweg des Verstärkers mit nur einem Kabel geschehen kann. Mit diesem Feature möchte sich das Atlantic wohl für mehr empfehlen, als für bloße Untermalung von Gitarrensounds. Obwohl hier ein Stereoeingang vielleicht doch sinnvoller gewesen wäre.

Weiter geht es mit zwei Kippschaltern und auch hier scheint das Atlantic seine professionellen Ansprüche weiter untermauern zu wollen. Wir finden einen Schalter zur Bestimmung des Arbeitspegels (Consumer -10 und Pro +4 dB), wie er in aller Regel bei Studioprozessoren zu finden ist, sowie einen weiteren Schalter, der die Anordnung der beiden Effekte bestimmt. Im Parallel-Modus laufen Hall und Echo brav nebeneinander, im Seriell-Modus kann hingegen entschieden werden, in welcher Reihenfolge es man den gerne hätte.

Als Ausgänge stehen zwei Klinkenbuchsen bereit, das Signal kann an dieser Stelle in Stereo abgenommen werden, ansonsten aber tut es die Monobuchse. Alle drei Buchsen wurden fest mit dem Gehäuse verschraubt, hier bricht im Ernstfall eher der Stecker!

Neugierig macht der USB-Port. Wie, ist da etwa noch ein Editor mit dabei? Leider nein, denn der Mini-USB-Port dient lediglich zum Aktualisieren der Firmware des Atlantic. Den Abschluss bildet der Anschluss für das 9-Volt-Netzteil, das aber in der schicken Verpackung nirgends zu finden ist. Also entweder gleich eins mitbestellen oder aber das Pedal ganz einfach an die bestehende Stromversorgung des Boards anschließen.

NUX Atlantic – Bedienpanel

Beiden Effekten wurde ihr eigenes Plätzchen auf dem Bedienpanel reserviert. Auf der linken Seite sitzt die Delay-Einheit mit ihren Reglern für Level, Repeat und Time, wobei dem Time-Poti eine Doppelfunktion zukommt, denn mit ihm lassen sich die Echos rhythmisch unterteilen. Drei Presets bzw. Charaktere stellt der entsprechende Minischalter bereit, mit 60s, 70s und 80s soll ein großes Spektrum an Echosounds der entsprechenden Dekade zur Verfügung stehen. Neben dem Aktivieren des Echos dient der Metallschalter weiterhin zur Eingabe der Verzögerungszeit per Fuß – eine wichtige Sache bei einem Delay. Die Verzögerungsdauer wird jederzeit optisch durch ein Pulsieren der grünen Power-LED angezeigt.

Auf der rechten Seite des Panels wartet hingegen der Hall auf seinen Einsatz. Auch hier gibt es wieder drei Presets, die mit dem zweiten Minischalter angewählt werden. Mit Spring, Plate und Hall stehen die drei gängigsten bzw. wichtigsten bereit, die mit Level und Decay (Länge der Hallfahne) dem persönlichen Geschmack bzw. den Anforderungen angepasst werden können.

Einen Bonus gibt es aber in der Hallabteilung noch oben drauf, nämlich den zurzeit so populären Shimmer-Effekt. Anwählbar ist der zwar nicht explizit auf dem Panel, aber sofort zur Stelle, wenn das Preset Plate ausgewählt ist und der rechte Metallschalter nach dem Drücken gehalten wird. Diese Zusatzfunktion besitzen auch die beiden übrigen Presets, die die Hallfahne dann jedoch einfrieren.

Die Regler und Schalter sind von akzeptabler Qualität, zudem sind die beiden großen Metallschalter Softklick-Typen und arbeiten daher entsprechend geräuscharm.