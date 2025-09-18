Einstieg ins In Ear Monitoring leicht gemacht

Das Nux B-7 Pro In Ear Monitoring System bietet glasklaren Sound für vergleichsweise wenig Geld. Insbesondere IEM-Einsteiger werden sich schnell mit dem Nux B-7 Pro anfreunden. Warum das so ist, erklärt dir dieser Testbericht.

Kurz & knapp Was ist es? Nux B-7 Pro, In Ear Monitoring System, günstiges Digital-System für IEM-Einsteiger. Klang: Glasklarer Sound dank digitaler 24-Bit/48-kHz-Übertragung.

Glasklarer Sound dank digitaler 24-Bit/48-kHz-Übertragung. Bedienung: Sehr einfach und selbsterklärend, ideal für Einsteiger.

Sehr einfach und selbsterklärend, ideal für Einsteiger. Extras: Integriertes Audiointerface, praktisches Lade-Feature per Kontaktfläche.

Integriertes Audiointerface, praktisches Lade-Feature per Kontaktfläche. Nachteile: Kein Rack-Einbau, kein Limiter, Akku nicht wechselbar, nur 2,4 GHz.

ANZEIGE

Nux B-7 Pro In Ear Monitoring System

Lieferumfang

Die schön gestaltete Pappschachtel enthält den Sender, einen Empfänger, eine große und stabile Klemme samt Adapter zum Anbringen des Empfängers an ein Stativ oder ähnliches sowie ein 9-V-Netzteil.

Verarbeitung

Schon beim Auspacken gefällt die Verarbeitung der Komponenten. Obwohl mit Kunststoff gearbeitet wird, macht alles einen vertrauenswürdigen Eindruck. Nichts wirkt billig – keine Selbstverständlichkeit in dieser Preisklasse.

Sender

Der Nux B-7 Pro Sender weist einige Besonderheiten auf, die man an anderen Systemen nicht findet. Im ersten Moment wirkt der kleine Sender wie ein Audiointerface – und Überraschung: Er ist auch eines, doch dazu später mehr.

Auf der Oberseite befinden sich zwei längliche Antennen. Zwischen ihnen ist eine Kontaktfläche angebracht. Hier lässt sich der Empfänger durch Auflegen aufladen. Auf der Front entdecke ich ein sehr helles Farb-LC-Display, einen Kopfhöreranschluss, den Volume/Parameter/Select-Encoder sowie zwei Tasten für Home und Back.

Die Rückseite zieren zwei XLR-Klinke-Combo-Buchsen, eine Aux-In-Buchse (3,5 mm TRS), ein USB-C-Port sowie die Anschlussbuchse für das externe Netzteil. An der Unterseite befindet sich ein 1/4“-Schraubgewinde für die Montage auf einem (Kamera-) Stativ.

Empfänger

Der kleine Empfänger verfügt ebenfalls über eine Kontaktfläche zum Aufladen, eine USB-C-Buchse zum Laden mit einem 5-V/0,5A-Netzteil, zwei Volume-Tasten, einen Betriebs-/Mute-Schalter, zwei Statusanzeigen für Empfang und Batteriekapazität sowie eine 3,5 mm TRS-Buchse zum Anschluss des In-Ear-Kopfhörers.

ANZEIGE

Akkubetrieb

Eine Besonderheit des Nux B-7 Pro In Ear Monitoring Systems ist der Akkubetrieb von Sender und Empfänger. Verbaut sind Li-Polymer-Akkus mit einer Kapazität von 3000 mAh für den Sender und 400 mAh für den Empfänger. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu sechs Stunden angegeben.

Um den Empfänger aufzuladen, legt man ihn mit der Kontaktfläche nach unten einfach auf den Sender. Durch einen Magneten haftet er dort und wird geladen. Einfacher geht’s nicht. Allerdings wird auch ein Nachteil deutlich: Aufgrund der Kontaktfläche oben am Sender und der aufgesetzten Antennen ist ein Rack-Einbau nicht ohne Weiteres möglich. Vermutlich ließe sich der Einsatz in einer Rack-Wanne verwirklichen, wenn man über dem Sender eine Höheneinheit freilässt. Da Antennenanschlüsse für externe Antennen fehlen, gibt es hier keine Ausweichlösung.

Übertragungstechnik

In der Einleitung schrieb ich schon vom glasklaren Klang des Nux B-7 Pro In Ear Monitoring Systems. Der Grund liegt in der digitalen Signalübertragung. Das Eingangssignal wird vom Sender mit 24 Bit und 48 kHz gewandelt.

Die Übertragung erfolgt im 2,4-GHz-Band mit maximal 10 mW E.I.R.P. RF-Sendeleistung. Das ist nicht viel, reicht jedoch für die meisten Bühnen vollkommen aus – vorausgesetzt, es befinden sich keine starken Störquellen im gleichen Frequenzbereich in unmittelbarer Nähe. Wenn alles passt, beträgt die Reichweite bis zu 50 Meter.

Wie bei digitalen Systemen üblich, gibt es eine Latenz. Die Gesamtlatenz zwischen dem Eingang des Senders und dem Ausgang des Transmitters lässt sich in drei Stufen einstellen:

7,33 ms (Low-Latency)

10,85 ms (voreingestellt, normaler Betrieb)

14,33 ms (Safe-Einstellung)

14,33 ms sind für das Spielen von Instrumenten eher ungeeignet und eher für Sprache sinnvoll. Mit 10,85 ms lässt sich arbeiten, auch wenn sehr empfindliche Musiker unzufrieden sein könnten. 7,33 ms sind für mich persönlich die passende Einstellung – das muss jeder selbst ausprobieren.

Im Vergleich zum Mipro MI-58RT, von denen ich zwei Systeme besitze, sind aber auch die 7,33 ms noch recht hoch. Das Mipro arbeitet mit 2 bis 4 ms, die nicht spürbar sind.

Der Frequenzgang des Nux B-7 Pro In Ear Monitoring Systems liegt bei 20 Hz bis 20 kHz. Der Dynamikbereich ist mit 110 dB (A-gewichtet) angegeben. Das passt.

Audiointerface

Der Sender lässt sich über den USB-C-Anschluss auch als 2×2-Audiointerface nutzen. Praktisch für die Live-Aufnahme von Konzerten: Das Signal, das auch im Kopfhörer liegt, kann direkt aufgezeichnet werden.

Natürlich lassen sich auch Signale vom Computer zurückspielen und über den Kopfhörerausgang abhören – nützlich für Recording unterwegs oder Aufnahmen im Heimstudio, auch wenn das Nux B-7 Pro kein vollwertiges Audiointerface ersetzt.

Ein Treiber steht für Windows (Nux ASIO Driver) bereit, macOS kommt ohne Treiber aus. Auch Smartphones und iPads können verbunden werden.

Praxis

Selten habe ich ein so gut durchdachtes und einfach zu bedienendes In-Ear-Monitoring-System in den Händen gehalten. Alles ist selbsterklärend, Einsteiger finden sich sofort zurecht – Einschalten, loslegen. Wer möchte, ignoriert alle zusätzlichen Einstellmöglichkeiten.

Auch die weiteren Features sind klar strukturiert: Eingang wahlweise Stereo oder Mono (dann nur linker XLR-Eingang, Ausgabe aber auf beiden Ohrhörern), Aux-In-Level, Phones-Level, Sprachwahl, Latenzmodus (Low-Latency bis Stable), manuelle Kopplung bei Bedarf.

Per USB-C lassen sich sogar GIFs als Boot Screen hochladen – ein Gimmick, das Geschmackssache bleibt.

Das Nux B-7 Pro klingt einwandfrei, ist leicht zu bedienen und damit ideal für IEM-Einsteiger.

Nachteile:

kein Rack-Einbau möglich

kein Display für ID am Empfänger bei Mehrfachbetrieb

nur 2,4 GHz, kein 5,8-GHz-Band

Akku nicht wechselbar

keine Fokus-Funktion für Mischungen zweier Monosignale

kein Limiter, kein EQ

Diese Punkte sind nicht zwingend Ausschlusskriterien – sie sollten nur bekannt sein. Wer mehr benötigt, muss zu Alternativen greifen.

Alternativen

XVive U45

5,8-GHz-Band, integrierter Akku, Aux-Eingang, preislich ähnlich. Nachteil: Nur Mono.

the t.bone IEM D2.4

2,4-GHz-Band, Limiter, TNC-Antennenanschlüsse, Loop-Outs, Balance Control, Displays, wechselbare Akkus, Stereo, bis zu acht Systeme gleichzeitig nutzbar.

Mipro MI-58RT 5,8 GHz

Professionelle Features zum günstigen Preis, Stereo mit Fokus-Funktion, Limiter, EQ, sehr geringe Latenz (<2,2 ms), Reichweite bis 100 m, Ladestation, austauschbare Akkus, Remote-Funktionen.