Das NUX Cerberus Multieffektpedal ist einer der letzten Streiche der noch relativ neuen chinesischen Firma NUX. Ähnlich wie Mooer bauen die Chinesen auf Klassiker für den kleinen Geldbeutel, aber auch die eine oder andere Innovation, wie der Höllenhund der heute bei Amazona auf dem Operationstisch liegt, ist am Start.

Ich habe die Veröffentlichung des Cerberus kaum abwarten können, da ich genau so etwas zu diesem Zeitpunkt suchte. Somit war ich auch einer der Ersten, der es bekam, sogar noch (offiziell) 50 Euro günstiger. Der Preis wurde zwei Wochen danach von 249,- Euro auf 299,- Euro erhöht und hat sich bis dato gehalten. Somit kann ich hier ausnahmsweise mal auf einen Langzeittest (3 Monate) zurückschauen. Interessant sind vor allem die Software und der IR-Loader, beides wurde erst im Dezember 2017 veröffentlicht. Schon mal vorweggenommen: Trotz der Preiserhöhung ist das NUX Cerberus jeden Cent wert, aber mehr dazu im folgenden Artikel.

Facts & Features des NUX Cerberus

Unsere erste Bekanntschaft dauerte leider nur eine Woche. Das Display hatte einen Fehler, somit musste ich es umtauschen. Das Austauschgerät läuft aber problemfrei seit dieser Zeit. Sogar ein paar kleine Bugs wurden mit dem Software-Update in der Zwischenzeit behoben.

Das Multieffektgerät hat für seine Möglichkeiten ein noch relativ kompaktes und vor allem sehr stabiles/roadtaugliches Gehäuse. Theoretisch benötigt man für die meisten Fälle kein weiteres Gerät, dennoch besteht natürlich die Option, das Cerberus im Pedalboard zu integrieren. Mit den Maßen von 32 x 11,5 x 6,5 cm (inklusive Potis und Schalter) und einem Gewicht von 1,3 kg ist es immer noch gut auf dem Board und/oder im Gigbag zu verstauen.

„Build like a tank“ kann man hier auf jeden Fall sagen! Die Schalter sind nahezu überdimensioniert und im Gebrauch fast zu stabil und schalten sehr laut, was mir nicht so gut gefällt. Die Drehregler hingegen laufen sehr leichtgängig, so dass man schnell mal etwas verstellt hat, wenn man im Eifer der Show darüberstreift. Das ist leider bei allen NUX-Bodentretern so, hier wäre für mich Handlungsbedarf. Im Preset-Mode ist das tatsächlich relativ egal, da ja alles abgespeichert wird.

Von den Möglichkeiten bietet das NUX Cerberus nahezu alles, was man so für die meisten Grundsounds benötigt. Was es besonders macht, ist die Mischung aus analog und digital, dazu kommt die Option, auf den Preset-Mode zu schalten plus den IR-Loader.

Die analogen Effekte sind wie zu erwarten die Distortion- und die Overdrive-Einheit. Der Distortion ist, wie oft gewünscht, an einem Marshall JCM 800 orientiert. Gesteuert wird die Einheit mit einem Level-Regler, einer Tonblende und einem Lautstärkeregler.

Das Gleiche finden wir bei der Overdrive-Sektion, welche sich im Sound an einem Tube Screamer orientiert. Das Interessante sind die internen Routing-Optionen, hier kann man die Anordnung im Signalweg ändern oder beide parallel nutzen. Wenn einem das nicht genügt, dann kann man davor oder danach noch andere Zerrer oder Booster dazuschalten. Apropos Booster, den gibt es auch noch mit an Bord des Höllenhundes. Hier für haben wir ein kleines Lautstärkepoti an der Front des Cerberus. 0 – 20 dB Lautstärkeanhebung hat es zu bieten und sitzt hinter dem Overdrive und dem Distortion. Somit bekommt man mehr Lautstärke für zum Beispiel Solosounds oder andere Parts, die sich etwas abheben sollen.

Beginnen wir bei der digitalen Einheit mit den Echos, hier stehen drei zur Auswahl: Das 60s Delay (Tape Delay) 55 ms – 550 ms, angelehnt an ein Tape Delay. Das 70s Delay (BBD) 40 ms – 400 ms orientiert sich an einem BBD-Delay, wie man es seit 1969 kennt. Das Dritte im Spiel ist ein 80s Delay (Digital Delay) 80 ms – 800 ms, ein sauberes Achtziger-Delay. Das Tap-Tempo kann bei allen drei Delay-Arten von 125 ms – 1500 ms eingetappt werden.

Auch beim Hall wird eine sinnvolle Quintessenz angeboten, hier geht es von einem Spring-Reverb (Federhall) über einen Plate-Reverb (Plattenhall) zu einer großen Halle mit „endlos“ Decay. Den Hall kann man parallel zum Delay, davor oder danach anordnen. Ich finde, hier wurde an alles gedacht.

Die Modulationseinheit birgt eine Auswahl der wichtigsten Elemente. Somit haben wir drei Choruspedale simuliert, wie auch beim Delay von Vintage bis Modern. Die Mod-FX-Abteilung rundet das Konzept ab mit einem Tremolo, einem Phaser und einem Univibe. Was braucht man mehr. Selbst anspruchsvolle Top-40-Gitarristen sollten mit dem Angebot zurechtkommen. Wobei ein Flanger noch gut wäre, aber momentan alles andere als hip ist.

Was hat das NUX Cerberus noch zu bieten?

Dass das noch nicht alles war, kann man sich kaum vorstellen, aber es gibt noch weitere Features. Zum einen ist es MIDI-fähig, es gibt einen Kill-dry-Schalter, um das Clean-Signal zu eliminieren, einen Groundlift, um eventuelle Nebengeräusche auszuschalten und einen Level-Schalter, den man auf -10 dB (Amp-Modus) oder auf +4 dB (direkt) schalten kann.

Dazu kann man ein optionales Volume-Pedal anschließen, einen Kopfhörer und der zweite Ausgang bietet eine CAB-Simulation mit Software-Anbindung sowie einen Impulse-Response-Loader, somit kann man neben den acht Onboard-IRs dazu noch eigene importieren.

Last, but not least ist natürlich noch ein chromatisches Stimmgerät dabei. Hier wird also einiges geboten. Kommen wir zu den drei Modes: dem Manual-Mode, dem Preset-Mode und dem Edit-Mode.

Generell ist das Effektboard klassisch, alles durchgeschleift vor den Verstärker oder mit der 4-Kabel-Merhode zu verwenden. Hier benutzt man den Effekt-Send/Return des Verstärkers. Zusätzlich kann man über die CAB-Simulation direkt rausgehen.

Im Manual-Modus ist das Cerberus quasi wie ein selbst zusammengestelltes Pedalboard zu benutzen. Verfügbar sind in diesem Zusammenhang vier Pedale: Delay/Hall, Chorus/Mod FX, Distortion und Overdrive. Zusätzlich kann man den CTRL-Schalter individuell belegen, um den Hall, die Modulationseffekte, den Booster oder Distortion und Overdrive kombiniert ein- und auszuschalten. Hier hat man immer nur den ausgewählten Effekt zur Verfügung. Wenn man zum Beispiel vom Phaser auf das Tremolo wechseln will, dann muss man per Hand umstellen.

Anders im Preset-Modus, hier kann man mehr kombinieren und die Sounds wie üblich auf 4 Schalter mal 32 Bänken (128 Presets) abspeichern, auch mit der Möglichkeit, zum Beispiel Boost und Hall zu kombinieren.

Der Edit-Modus dient dazu, im Preset Modus on the fly Veränderungen vorzunehmen. Man möchte zum Beispiel das Tap-Tempo anpassen. Hierfür einfach den Tap-Schalter halten und schon kann man das gespeicherte Preset manuell verwalten.