Zufällig hypnotisch

Der Nyström Crum Hum ist das Synth-Pendant zum Crum-Drum desselben Solo-Entwicklers Albert Nyström. Dieses Mal dreht sich aber alles um zufällig generierte Melodien. Der Nyström Crum Hum ist ein dreistimmiger Synth mit insgesamt zwölf verschiedenen Synth-Engines. Wie das klingt und was das alles mit Johann Sebastian Bach zu tun hat, werden wir gleich sehen.

Nyström Crum Hum Hardware

Der Nyström Crum Hum wird in einem schlichten Pappkarton mit einem Micro-B-USB-Kabel geliefert. Die knappe Anleitung steht als 8-seitiges PDF-Handbuch zum Download zur Verfügung. Das Gerät misst 125 x 175 mm und wird von 17 Drehreglern mit einem angenehmen Drehwiderstand besiedelt. Dazu gesellen sich noch fünf Micro-Schalter und sechs weiße LEDs, die zum Glück nicht zu hell sind. Die Potis sitzen richtig fest, sind aber nicht mit der Frontplatte verschraubt.

Der Nyström Crum Hum Desktop-Synthesizer verzichtet dabei auf ein Gehäuse und besteht aus drei lilafarbenen PCBs, die mit Abstandhaltern zu einem Sandwich verarbeitet sind. Obwohl das Spaltmaß der unteren Schutzplatte zum eigentlichen PCB sehr klein ist, besteht dennoch die Gefahr, dass hier leitende Gegenstände landen können und einen Kurzschluss verursachen. Ich bin kein Fan dieser Bauweise und hätte ein vollständiges Gehäuse bevorzugt.

Ganz unten befinden sich die Pads, die allesamt berührungsempfindlich sind und je nach Sens-Einstellung die Lautstärke und den tonalen Charakter einer Synth-Voice beeinflussen. Die Dreiecksform hilft bei der Dosierung, der erzeugte Wert ist proportional zur berührten Fläche des Pads.

Manche Einstellungen können nur über den Shift-Button erreicht werden, sind aber eindeutig auf der Frontplatte verzeichnet.

Anschlüsse des Nyström Crum Hum

Der Nyström Crum Hum besitzt einen Micro-B-USB-Port, der sowohl für die Stromversorgung als auch die MIDI-Anbindung zuständig ist. Dazu gibt es einen Stereoausgang sowie einen Clock- und einen CV-Ausgang. Hier liegt ein CV-Signal von 0 V bis 3 V an, das mit den berührungsempfindlichen Pads korrespondiert. Welche Pads genau abgefragt werden, ist einstellbar.

Der Nyström Crum Hum hat dabei u. U. mit dem weiterverbreiteten Problem der USB-Einstreuung zu kämpfen, die einen hohen Ton (Whining) auf dem Audioausgang erzeugt. Dieser ist zwar recht leise, ganz vermieden werden kann er allerdings nur durch eine USB-Weiche, die Stromversorgung und Datenbus voneinander trennt.

MIDI-Implemetation

Der Nyström Crum Hum besitzt eine zwar vollständige, aber eigenwillige MIDI-Implementation. Jedes Bedienelement ist mit einem MIDI-CC verknüpft, aber eben nicht mit einer Funktion. Das bedeutet dann eben, dass Shift-Funktionen über zwei CC-Nachrichten erreicht werden können. Zuerst muss der CC für den Shift-Button gesendet werden, danach der eigentliche Wert. Schließlich muss dann der Shift-CC wieder zurückgesetzt werden. Das hätte man deutlich einfacher machen können, indem jeder Funktion ein eigener MIDI-CC zugeordnet worden wäre.

So wie es ist, sind Probleme bei der DAW-Steuerung beinahe vorprogrammiert. „Warum verstellt er nicht Tone! Ach … ich hatte vergessen, den Shift-CC zurückzusetzen, als ich den LFO eingestellt habe.“ Zumindest leuchtet die Shift-Button-LED auf, wenn die Funktion aktiv ist.

Ansonsten sind die drei Stimmen unabhängig voneinander per MIDI steuerbar, denn jede Stimme hat einen eigenen MIDI-Kanal. Zu guter Letzt gibt der Nyström Crum Hum seine Sequenzen auch über MIDI aus und kann so andere Geräte oder Plug-ins steuern.

Bedienung des Nyström Crum Hum

Die wichtigsten Einstellungen sind Scale und Type. Mit Tone wird eine der folgenden Synthese-Engines ausgewählt:

SAW with lowpass filter

SQUARE with lowpass filter

Wavetable 1

Wavetable 2

FM 1

FM 2

Chords x 3

Bass + Chord + Melody 1

Bass + Chord + Melody 2

Wavetable 3,

Chaotic, Glitchy, Noisy FM

Noise

Der globale Tone-Parameter verstellt dann jeweils einen anderen Aspekt der entsprechenden Engine.

Mit Scale wird die Tonleiter ausgewählt, aus der der Nyström Crum Hum seine Tonabfolge zufällig auswählt, wenn er über seine Pads gespielt wird, die als Noten-Trigger dienen. Geboten werden wieder zwölf Skalen:

Minor Pentatonic

Major Pentatonic

Minor (aeolian)

Lydian

Blues Scale

Phrygian dominant (mixo b2 b6)

Melodic Minor

Whole Tone

Chromatic

Microtonal

Harmonic Series (Overtones)

Unquantized

Auch eine automatische sequentielle Abfolge ist möglich, wenn der Play/Pause-Button unterhalb des BPM-Reglers betätigt wird. Läuft der interne Sequencer, so erzeugt er auf den Skalen basierende Abfolgen, die definitiv nicht rein zufällig aus dem Tonvorrat ausgewählt werden. Die Tonabfolgen haben nämlich stets einen Bezug zueinander, der mich irgendwie an Stücke von Bach erinnert. Um nicht ständig die Pads zu halten, gibt es die Hold-Buttons, deren Aktivität durch die Voice-LED direkt daneben angezeigt wird.

Der jeweilige Freq-Regler bestimmt dabei die tiefste Note und der Rand-Regler jeder Stimme, wie oft der Ton gewechselt wird. Die niedrigste Rand-Einstellung bedeutet demnach, das der Nyström Crum Hum Synthesizer die Note auf diesem Kanal hält, die höchste, dass er beinahe bei jedem Step eine andere Note der Skala auswählt. Verschiedene Tonarten oder Synth-Engines für jede Stimme sind nicht möglich, was einerseits die Homogenität fördert, anderseits das Klangspektrum einschränkt.

Die Effekte des Nyström Crum Hum

Der Nyström Crum Hum Synthesizer hat drei Effekte. Ping-Pong-Delay, Reverb und Drive. Je nach Engine dient auch der Tone-Regler der Klangänderung. Das Reverb klingt ok und wird bis zu ca. 75 % beigemischt, wobei auch dessen Decay-Zeit ein Maximum erreicht. Damit gelingen schön großräumige Flächen. Leider ist der Reverb lediglich in Mono zu hören. Der einzige Stereo-Effekt ist das Ping-Pong-Delay, das jedoch auch einen eigenen Reverb beherbergt und somit viel stärker für einen räumlichen Eindruck sorgt.

Das Delay kann auch über den Mix-Regler in eine Feedback-Schleife geschickt werden, dessen Einsatz aber wohl dosiert werden will. Denn es kommt hier schnell zu internen Übersteuerungen, die sich in Verzerrungen der eher digitalen Sorte bemerkbar machen.

Das Delay hat zudem das Problem, dass es nicht besonders gut auf Veränderungen der BPM reagiert, an die es gekoppelt ist.

Apropos Verzerrungen: Einen globalen Drive gibt es auch, der sich aber eher nach einem Wavefolder anhört. Dieser macht mächtig Alarm und und sorgt in höheren Einstellungen für interessante harmonische Strukturen, vor allem, wenn alle drei Stimmen spielen.

Sens-Regler und Gain-Staging-Probleme des Nyström Crum Hum

Über den Sens-Parameter wird eingestellt, wie stark die von den Pads erzeugte CV auf die Lautstärke der jeweiligen Stimme wirkt. Auf 12-Uhr Stellung bedeutet das genau das. Auf höheren Einstellungen werden die Stimmen dann lauter und kommen defintiv in den Drive-Bereich. Außerdem beeinflusst das die Ausgabelautstärke erheblich.

Das Gain-Staging scheint mir nicht optimal gelöst zu sein oder ist absichtlich so abgestimmt, dass der Nyström Crum Hum recht schnell in die (digitale) Übersteuerung kommt. Auch ohne Einsatz des Drive-Parameters ändert sich die Übersteuerung, wenn ich den Master-Volume-Regler aufdrehe. Maximiere ich dann noch den Sens-Parameter, ergibt sich ein brutales Klangbild. Allerdings finde ich diese Option recht reizvoll, jedoch schränkt sie den Bereich der absolut sauberen Wiedergabe ein. Diese ist nur bei der kleinsten Sens-Einstellung und mittleren Lautstärken möglich.

Der Nyström Crum Hum übersteuert so leicht an allen Ecken und Enden, dass ich zum Schluss gekommen bin, es könnte eigentlich nur Absicht sein, das so umzusetzen.

Modulation im Nyström Crum Hum

Der Synth besitzt auch einen LFO, der zwar nicht in den Audiobereich reicht, dafür aber drei Modulationsziele haben kann. Das sind entweder Frequenz, Tone oder Amplitude. Die Geschwindigkeit kann dann über die obere rechte LED abgelesen werden, außerdem lässt sich der Anteil selbstverständlich beeinflussen.

Klang des Nyström Crum Hum

Die zwölf Synth-Engines, unter denen sich auch eben bewusst schräge befinden wie z. B. „Chaotic, glitchy, noisy FM“, decken eine gute Bandbreite an Klängen ab. Auch wenn sich kaum etwas Unerhörtes darunter befindet, ist für jeden Einsatzzweck etwas dabei.

Der Charakter ist meistens definitiv brachial digital, Nyström Crum Hum kann aber auch die leiseren Töne anschlagen. Das Gerät kann zudem über MIDI als Soundexpander genutzt werden, muss für eine polyphone Wiedergabe dafür aber umständlich über drei verschiedene MIDI-Kanäle angesteuert werden.

Zusätzlich werden die erzeugten Sequenzen auch über MIDI ausgegeben. Eine genauere Untersuchung des MIDI-Streams ergab allerdings, dass der Nyström Crum Hum ungebührlich viele MIDI-Off-Befehle sendet. Und zwar für alle 126 nicht gespielten Noten des jeweiligen Kanals.

In manchen Engines gibt es sogar mehr als drei Stimmen, so z. B. in Bass + Chords + Melody. In sparsameren Einstellungen und im cleanen Bereich mit viel Delay und Reverb gelingen dem Synth auch schöne ambientartige Sachen.