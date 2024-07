Test: Oberheim TEO-5, Analog-Synthesizer

Viel Oberheim für relativ wenig Geld

Der Oberheim TEO-5 ist ein fünfstimmiger Analogsynthesizer, der vieles aus der glorreichen Vergangenheit der Firma in sich trägt. Was er tatsächlich in sich trägt und wie das klingt, auch im Vergleich zu seinem Verwandten, dem OB-6, wird sich zeigen.

ANZEIGE

Präsentation von Oberheim

Auf der Superbooth 2022 ging ich damals zielstrebig zum Oberheim- und Sequential-Raum, um den OB-X8 auszuprobieren, der mich so fesselte, dass ich gar nicht mitbekam, dass meine Versunkenheit in einem YouTube-Video verewigt wurde. Ich bekam gerade noch mit, dass schräg hinter mir etwa drei Meter entfernt Dave Smith an einem Tisch stand und sehr erschöpft wirkte. Kurze Zeit danach war dann klar, warum und dass ich ihn dort das letzte Mal lebend gesehen hatte. Bei der Superbooth 2024 dagegen begegnete ich dem stark umlagerten TEO-5 ohne Begleitumstände und konnte nach einigem Warten endlich ausprobieren, weswegen ich mich auf den Test jetzt auch gefreut habe. Ein wenig wehmütige Erinnerungen steigen dabei aber trotzdem hoch.

Gehäuse und Äußeres des TEO-5

Der Name Oberheim TEO-5 hat nichts mit jemandem zu tun, der nach Lodz fahren möchte (einige Ältere unter uns werden sich noch schauderhaft erinnern), sondern es sind die Initialen des Entwicklers: Thomas Elroy Oberheim. Die 5 steht dabei für seine fünf analogen Stimmen.

Auch der Oberheim TEO-5 ist wieder in Zusammenarbeit mit Sequential entstanden (steht auch auf dem Typenschild), was erklärt, warum er äußerlich stark an den Sequential Take 5 erinnert. Das Ganze gab es ja schon einmal mit dem OB-6 und dem Prophet-6 im Jahre 2016.

Das Design ist auf den ersten Blick „typisch“ Oberheim, blaue Nadelstreifen auf dunklem Grunde. Heller als beim OB-6, dafür zahlreicher (im Geiste höre ich schon Florian Pilz: „At the first glance it’s ticking all the blue striped boxes!“). Es ist für mich aber gefälliger als der Take 5, da hier der prominente Cutoff-Regler des Filters nicht so riesig ist, was dem Ganzen ein filigranes Äußeres beschert, da er sich besser ins Gesamtbild einfügt. Die hervorragend spielbare und wie ich finde sich sehr wertig anfühlende dreieinhalb Oktaven-Tastatur (splitbar in 1 ½ und 2 Oktaven) ist von Fatar und bietet nicht nur Velocity-, sondern auch Aftertouch-Control (deren Wirkung einstellbar ist, was Stärke und Modulationsziel angeht). Um den kompakten Faktor aufrecht zu erhalten, sind Pitch- und Modwheel links oberhalb der Tastatur angeordnet (was eine etwas andere Fingerfertigkeiterfordert), das Display ist ordentlich, aber klein, was ich aber verschmerzbar finde, da die vielen Regler den Sound gut im Griff halten. Das Menü-Diving hält sich durchaus in Grenzen, denn es ist vieles auf einen Blick zu überblicken. Außerdem haben z. B. der Roland Jupiter-X oder Korg Modwave, Wavestate und Opsix jeweils ähnliche kleine Mäusekinos. Da der OB-6 nur LED-Nummernanzeigen und entsprechend leicht kryptische Anzeigen für die Effekte hat, ist das ein guter Fortschritt, auch wenn leider nicht alles auf dem Display angezeigt wird, was man braucht. Manches muss dann eben doch ausprobiert werden (Wo steht der Regler gerade und wird der Wert abgeholt?). Aber mit etwas Routine geht das bestimmt. Die Lernkurve scheint zumindest weit von z. B. Elektron entfernt zu sein.

Das Gehäuse ist metallen kompakt und das ganze Teil so massiv, dass es fast stabile 8 kg auf die Waage bringt. Die Potis sind stabil und gut bedienbar. Die Drucktaster sind LED unterlegt, was dem Ganzen im Gegensatz zum OB-6 ein morderneres Design gibt.

Die Rückseite hält jede Menge Anschlüsse bereit zur Kommunikation mit der Außenwelt: ein echtes MIDI-Trio, einen USB-A Anschluss, zwei Monoklinken-Out als Stereosumme, dazu eine Kopfhörerbuchse, eine Audio-In Buchse (um Audiosignale intern weiterverarbeiten zu können) und ein Footswitch- und Pedal -In. Der OB-6 hat hier noch mehr Footswitch-Eingänge zu bieten. Auf der Rückseite ist der markante Oberheim-Schriftzug zu sehen. Eine Kaltgerätebuchse zeigt an, dass das Netzteil intern ist. Irgendwoher muss das Gewicht ja kommen.

Die Seitenteile aus schwarzem Kunststoff haben Rillen, so dass die Nadelstreifenoptik auf dem Rand weitergeführt wird.

Synthese und Funktionen

Unter der Haube des Oberheim TE=-5 werkeln zwei analoge Oszillatoren mit allen gängigen analogen Schwingungsformen. Ein Noisegenerator und zwei LFOs (der erste wirkt auf den Klang direkt, der zweite wird durch eine entsprechende Spielweise gestartet und fügt vorprogrammierte Muster hinzu). Dazu ein klassisches SEM-Oberheim Filter (einstellbar wahlweise stufenlos als Highpass, Bandpass oder Lowpass) und zwei Effektsektionen, die alles Gängige an Algorithmen abdecken (Delays bis hin zur Tape-Simulation, Rooms, Chorus, Flanger, Phaser, Distortion etc.). Dabei sind 5 Regler speziell für die ganzen Parameter reserviert, was den Zugriff sehr erleichtert. Die Effekte fügen sich für mich wirklich gut in den Klang ein, stechen nicht hervor, sondern „passen“ einfach in den Gesamtsound. Die Verstärkerhüllkurve ist bis knackig einstellbar, was auch kurze, perkussive Klänge und bratzige Bässe hervorbringen kann. Krönung sind die beiden von Sequential bekannten Klangformer analoger Overdrive und Vintage-Effekt (ersterer dickt den Sound an, letzterer simuliert die leichte Verstimmung der analogen Stimmen gegeneinander, wie es das früher gab), die per eigenem Regler noch einmal kräftig ins Geschehen eingreifen können. Den Unisono- und Chordbutton muss man ja kaum noch erwähnen, auch diese im direkten Zugriff. Zusätzlich kann, wie oben schon erwähnt, noch ein externes Signal eingeschleift und im Inneren bearbeitet werden.

ANZEIGE

Sound und Bedienung

Wie klingt der Oberheim TEO-5? Durch den direkten Zugriff lädt der TEO-5 ja gerade dazu ein, immer wieder am Klang rumzuschrauben und weitere Nuancen und Sweepspots zu entdecken. Am schönsten ist aber die Modulationsmatrix. Es gibt insgesamt 19 Modulationsquellen und 54 Modulationsziele. Gesteuert wird das Ganze per Druck auf Source-Assign (Quellenauswahl) und Destination-Assign (Zielauswahl). Aus einem entsprechenden Menü kann man dann die jeweiligen Punkte auswählen (LFO 1 auf das Filter z. B. etc.). Apropos auswählen: Wie für den Take 5 gibt es auch hier einen Editor von Soundtower, der leider käuflich erworben werden muss. Dieser funktioniert standalone und auch als Plug-in (der Letztere ist bisher noch nicht erhältlich). Mit diesem Editor hat man natürlich alles noch einfacher und übersichtlicher im Griff und ein Soundlibrarian ist auch dabei. Ein Arpeggiator (diverse Muster (div. Up-, Down- und Kombinationsvarianten) inkl. Clockdivider, wo man mal schnell auf bis zu 64tel Auflösung hochdrehen kann), ein 64-Step-Sequencer (Step-Programmierung) und ein Portamento-Effekt finden sich in der Vielfalt der Möglichkeiten. Die linken 1 ½ Oktaven können beim Split bis zu 2 Oktaven tiefer gestimmt werden, was dann bis in den sehr tiefen Bassbereich reichen kann. 44 Tasten können ja auch etwas wenig sein. Dabei handelt es sich dann immer um denselben Sound, da der TEO-5 monotimbral ist.

Ob nun nur 5 Stimmen, statt 6 im OB-6, 8 im OB-X8 oder 16 im UB-Xa, muss jeder für sich entscheiden. Letztendlich ist ja das Gesamtpaket, was entscheidet.

Klangbeispiele Oberheim TEO-5

Alle Klangbeispiele des Oberheim TEO-5 wurden per MBox3 in Pro Tools 10 in ein Thinkpad P40 eingespielt und in 320er MP3 umgewandelt.

Als erstes Beispiel ein Pad mit immer wieder Einsatz von Aftertouch und den Filterreglern.

Dann Detuning der Oszillatoren und PWM-Veränderung

Hier ein Beispiel des Wechsels des Clock-Dividers beim Arpeggiator, der sogar Triplets kann.

Ein typischer Effektsound per Filter und Modulationsrad samt Aftertouch verändert.

Noch ein bratziges Oberheim-Pad, mit Aftertouch verfeinert.

Hier mal alle Effekte bei einem Sound hintereinander, mit Parameteränderungen.

Ein Gongsound mit schöner Ringmodulation und Filterveränderung.

Unisono, alle 5 Stimmen sweepen zusammen.

Ein modulierter Arpeggio-Sound, der verschiedenst bearbeitet wird.

Noise nachbearbeitet.

Und zuletzt ein per LFO erzeugter Sample & Hold Sound mit Filterveränderungen.