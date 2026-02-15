Space-, Raum-, Delay-Effekte und Sounscapes in Pedalformat

Das OBNE Dark Light Dual Reverb ist kein Hallpedal für klassische Sounds, sondern ein kreatives Werkzeug für Sounddesigner, Ambient-Musiker und Filmmusiker. Wer Brot-und-Butter-Reverbs sucht, ist hier falsch, wer spacige Klangflächen und modulierte Abgründe liebt, wird begeistert sein.

OBNE Dark Light Dual Reverb

Wer sich auf den Seiten der Old Blood Noise Endeavors, dem Boutique-Pedal-Hersteller, „herumtreibt“, wird feststellen, dass es dort eine Vielzahl von sehr speziellen Pedalen zu erstehen gibt, die deutlich komplexer, abseits des Mainstream und erwartungsgemäß auch etwas kostenintensiver sind. Der Hersteller mit dem langen Namen (später auch OBNE genannt) hat sein Dark Star Pedal bereits seit Jahren im Programm, dieses wurde von meinem geschätzten Kollegen Stephan Güte auf dieser Plattform bereits ausführlich getestet.

Nun gibt es auch eine Kombination beider Pedale mit exorbitanten Möglichkeiten und Stereobetrieb. Das heutige Testobjekt Old Blood Noise Endeavors Dark Light Dual Reverb kombiniert Dark Stars Pitch-Shifted-Delay- und Bitcrushed-Reverb-Klänge mit Sunlight’s modulierter, kammgefilterter und bandpassgeformter Hallästhetik. Beide Instanzen lassen sich unabhängig oder auch gemeinsam betreiben.

Dieses Pedal eignet sich für experimentierfreudige E-Gitarristen, die einen individuellen Sound anstreben, aber auch für Filmmusiker, denn es erzeugt neben den „klassischen Aufgaben“ bei Bedarf auch lebendige bzw. ausgesprochen „spacige“ Klangflächen.

Facts & Features

Die Verarbeitung des schicken und kreativ designten Pedals ist ausgesprochen solide. Es macht einen wertigen Eindruck, was bei seinem satten Preis auch erwartet werden darf. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über einen 9-V-Block (aufgrund der Stromaufnahme von ca. 150 mA nicht empfehlenswert) oder über einen 9-V-DC-Netzadapter, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Der Netzadapter-Anschluss ist Standard (Hohlsteckerbuchse 5,5 x 2,1 mm, Minuspol innen).

Das Pedal kann natürlich auch in Mono betrieben werden. Das Routing ermöglicht aber auch Mono-zu-Stereo- und True-Stereo-Bearbeitung des Signals.

Regler & Bedienelemente

Mir kam bis dato noch kein Pedal (für Gitarre) unter die Finger, das eine derart enorme Anzahl an Reglern besitzt. Durch den intuitiven Zugriff auf so viele Parameter sind dem spontanen Spielspaß keine Grenzen gesetzt, ähnlich wie bei einem alten analogen Synthesizer. Für unerfahrene Nutzer ist dies möglicherweise nicht empfehlenswert. Es kann nicht schaden, wenn man bereits Erfahrung mit dem Editieren von Multieffekten besitzt.

Dark Star und Sunlight haben gemeinsam:

Das Eingangs- und Ausgangs-Routing erfolgt unabhängig für jedes Pedal. Beide Effekte lassen sich unabhängig oder gemeinsam (Mitte) per Fußschalter aktivieren.

Dry, Wet: Damit lassen sich die Lautstärkenverhältnisse zwischen dem unbearbeiteten Direktsignal (Dry) und dem Effektsignal (Wet) einstellen, jeweils unabhängig für beide Seiten.

Damit lassen sich die Lautstärkenverhältnisse zwischen dem unbearbeiteten Direktsignal (Dry) und dem Effektsignal (Wet) einstellen, jeweils unabhängig für beide Seiten. Spread bestimmt die Stereobreite des Ausgangssignals.

bestimmt die Stereobreite des Ausgangssignals. Der kleine Toggle-Switch in der Mitte gestattet das „Einfrieren“ des momentanen Sounds (Hold). Über den Expression-Pedal-Eingang lässt sich mithilfe eines Expression-Pedals ein gewünschter Parameter in Echtzeit steuern.

Dark Star:

Ein kleiner Kippschalter (links) entscheidet, auf welche Parameter mit den Knöpfen Contr. 1 und Contr. 2 Einfluss genommen wird. Beim Dark Star existieren die Optionen: Pitch, Delay bzw. Crush.

Sunlight:

Hier finden sich Regler für Rate (Modulationsgeschwindigkeit), Depth (Effektintensität) und Decay (Raumgröße). Der Halltyp des Sunlights lässt sich mittels des korrespondierenden rechten Kippschalters wählen: Tape, Comb (Kammfilter) oder Pass (Bandpass).

Die Bezeichnungen der Klinkenbuchsen für Ein- und Ausgänge sowie zur externen Steuerung der Parameter wurden auf der Stirnseite „falsch herum“ angebracht. Dies ist sicherlich Ausdruck einer gewissen Individualität – und beim Anschließen durchaus sinnvoll.

Bedauerlicherweise wurde in das Pedal kein MIDI implementiert. Die Sounds sind also nicht exakt reproduzierbar, zumal man auch keine Presets abspeichern oder wieder aufrufen kann. Das verwundert etwas, denn kauft man beide „Pedalhälften“, also Dark Star und Sunlight, separat, wäre dies möglich – beide wurden mit MIDI ausgestattet. Daran sollte man in zukünftigen Versionen arbeiten, denn sonst bleiben die erzeugten Klangflächen nur Unikate bzw. Momentaufnahmen. Vermutlich musste man hier aus Platzgründen auf MIDI verzichten.

Bedienung

Man darf anmerken, dass allein schon das OBNE Dark Star Stereo Reverb (die linke Abteilung des Pedals) alles andere als ein gewöhnlicher Hall ist. Von Ambient-Flächen, eindrucksvollen Pitch-Modulationen hin zu LoFi-Gewaber wird es schnell zum Sounddesign-Werkzeug. Abgesehen davon kann man auch nur die rechte Abteilung (Sunlight) bedienen oder beide Effekte gemeinsam betreiben.

Die klanglichen Varianten des Pedals sind enorm. Dreht man an einem beliebigen Regler, führt dies zu weitreichenden Veränderungen im Sound. Dies in Worte zu fassen, ist quasi unmöglich, man muss es hören. Deshalb empfehle ich, einfach zu experimentieren und sich die beiden Videos anzusehen.

Auch hier geht es sehr spacig zu:

Sound

Beim Antesten und Erstellen der Klangbeispiele stellt sich schnell heraus, dass sich dieses Pedal nicht mit einem „normalen Hallgerät“ vergleichen lässt. Ein exaktes (mathematisches) Einstellen der Parameter ist nicht möglich. Somit wird es auch schwer, dem Pedal die sogenannten „Brot-und-Butter-Sounds“ zu entlocken.

Wer genau solche Sounds sucht, sollte unbedingt zu einer Alternative greifen. Die „wabernden“, flächigen Klänge lassen sich gerade im Hold-Modus nur schwer bändigen. Sie oszillieren unter Umständen sogar selbst und treiben den Ausgangspegel gefährlich in den roten Bereich. Für einen „normalen Gitarristen“, der sich schöne, exakt einstellbare Hallräume wünscht, gilt: Finger weg. Für Filmmusiker hingegen mag dieses Pedal genau die richtige Inspirationsquelle sein.

Hier hören wir einige spacig-experimentelle Klangbeispiele, die von Jan Steiger eingespielt wurden, dem das Gerät ebenfalls zur Verfügung stand.

(Anm. von Jan): Die eingespielten Beispiele zeigen eins deutlich: Das Gerät ist kaum vorhersehbar und erzeugt teils breite, teils chaotische Sounds, was der Philosophie von OBNE entspricht, aber nicht für jeden geeignet ist. Verzerrungen im Sound sind durchaus gewollt, allerdings nicht wirklich steuerbar, was teilweise der Selbstoszillation zuzuschreiben ist. Wer gern experimentiert, bekommt hier eine Spielwiese voller Möglichkeiten, sollte allerdings das Dark Light Stereo Reverb eher als eigenes Instrument, denn als Effektpedal wahrnehmen.