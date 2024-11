Test: Ohm Force Ohmboyz Infinity, Delay-Plugin für macOS & Windows

Die wilden Boyz sind zurück

Das Ohm Force Ohmboyz Infinity Delay-Plug-in ist der Nachfolger eines des vibe-igsten Plug-ins überhaupt. Als am Ende der 1990er Plug-ins als Hardware-Ersatz zum Normalfall wurden, gab es im Jahr 1999 Ohm Force aus Frankreich, die mit sehr analogem Klang und retro-space-lastigen Bedienoberflächen der Traum aller Jung-Musikproduzenten waren. Nach über zwanzig Jahren hat sich Ohm Force allerdings verändert.

ANZEIGE

Ohm Force Ohmboyz Infinity

Zwar hat Ohmforce auf der Superbooth 2024 die absolute begehrenswerte Eurorack-Version der Ohmicide Wave-Folding Distortion Software vorgestellt, das mit 111 Verzerrermodellen das Thema erschöpfend abdeckt, jedoch wurden im Jahr 2023 leider sämtliche anderen Plug-ins als „Legacy“ kostenlos verfügbar gemacht und ad acta gelegt (AMAZONA.de berichtete). Alle – bis auf eines.

Die initiale Ankündigung von Ohm Force Ohmboys Infinity geht aber schon auf das Jahr 2018 zurück und erst jetzt, kurz vor dem Jahr 2025, ist Version 1.1.1. mit Apple Silicon-Kompatibilität ausgestattet und das Plug-in in einem „fertigen“ Zustand angekommen und damit testfähig.

Installation des Delay-Plug-ins

Ohm Force Ohmboys Infinity ist ein 2-facher Delays-Effekt mit acht Tap-Lines und vier Macros. Das Plug-in gibt es als VST3, AudioUnit und AAX für macOS und Windows. Autorisiert wird das Plug-in über eine Seriennummer, die bei der Installation eingegeben wird und das war’s dann auch schon. Die Seriennummer wird per E-Mail zugesandt. Der Preis von 99,- Euro ist zwar nicht gering, bewegt sich aber im normalen Rahmen.

Aufbau des Ohmboys Infinity Plug-ins

Nachdem das Eingangssignal die globale Meta-Column mit Eingangslautstärke, Effektanteil, Hüllkurvensensitivität und finale Ausgangslautstärke passiert hat, gelang es in die Taps (zu den vier Makroreglern kommen wir später).

Die Taps sind der einzige Punkt des Plug-ins, der nicht wirklich selbsterklärend ist. Zunächst einmal sind die Taps in Stereo ausgeführt. Aktiviert wird ein Tap, indem der GAIN-Regler eingestellt wird, was einen Tap-Balken im Display erzeugt, der dann im Zeitfenster platziert werden kann. Die Links/Rechts-Ausgänge des Taps können bei Bedarf über das kleine Rad auch getrimmt werden, bevor es dann in die beiden Delay-Lines geht, die im übrigen mono sind. Über den PAN-Regler im Tap-Panel wird dann eingestellt, in welche Delay-Line der Tap geroutet wird.

Die Delay-Lines bieten bis zu 4.000 ms Verzögerungszeit oder das Äquivalent in Takten. Am Ausgang werden die beiden Delay-Lines dann wieder zu einem Stereosignal kombiniert. Allein daran lässt sich schon erahnen, was Ohm Force Ohmboys Infinity an Möglichkeiten bietet. Dabei erlauben alle Delays und Taps individuelle Einstellungen.

Effekte

Jedes Tap ist identisch aufgebaut. Neben Zeit (Takt/Millisekunden), Tonhöhe, Panorama, High- und Low-Cut (ohne Resonanz) sowie Stereobreite, stehen die Effekte Multifilter mit Resonanz und Q, Distortion mit Foldback-Waveshaper und harmonischer Unterdrückung und Frequency-Shifter bereit.

ANZEIGE

Die Delay-Lines sind ebenfalls identisch aufgebaut und bieten die gleichen Effekte plus ein Reverb, dessen Decay-Zeit aber nur in Prozent angegeben wird. Das klingt jetzt nicht nach einer übermäßigen Auswahl, aber durch die Modulationsmöglichkeiten wird das mehr als ausgeglichen.

Modulationsmöglichkeiten

Es gibt acht Modulationsquellen und vier Makroregler in den vier Grundfarben. Jede Modulationsquelle bietet 13 Schwingungsfomen inklusive maximal 16 Step-Sequencer und Hüllkurvenverfolger. Als Parameter gibt es Phasenlage, einstellbares Sample & Hold, „Weichzeichner“ und Chaos. Es gibt auch eine Verzerrung der Schwingungsform (Dist Amnt), wobei hier 50 % eine exakt symmetrische Periode ist. Bei Werten darunter oder darüber wird der Nulldurchgang der Periode entsprechend nach vorne oder hinten verschoben, z. B. von Rechteck zum Nadelimpuls.

Ist die „Dist Amnt“ nicht auf 50 % einsgestellt, lassen sich mit Distortion-Offset die asymmetrischen Schwingungshälften innerhalb der Gesamtperiode verschieben. Die Phasenlage kann auch mit dem Plus/Minus-Taster noch zusätzlich invertiert werden.

Die Schwingungsdauer reicht von 10 ms / 1/64-Takten bis 100.000 ms / 128 Takten. Jeder Parameter kann nun durch einfaches Anklicken einem der acht Modulatoren zugewiesen werden – und zwar positiv oder negativ unipolar.

Makros

Bei den Makroreglern gibt es die singuläre Zuweisung nicht. Ihnen können beliebig viele Parameter zugewiesen werden und ein Parameter kann auch allen vier Makros zugewiesen werden. Mit einem Sekundärklick auf den Markoregler lassen sich dann, neben der Animation der Werteänderung bei den Parametern, auch die Liste der zugewiesenen Parameter einsehen und durch Listenauswahl auch Einzeleinträge löschen.

Außerdem können die Makros zu besseren Übersicht auch umbenannt werden. Des Weiteren kann pro Parameter-Zuweisung auch das Regulierungsverhältnis der Parameterwerte eingestellt werden. Ob linear oder kurvig oder als Schalter, kein Problem.

Verwaltung

Der Browser ist vorbildlich! Nicht nur sind die Presets und Bänke sauber ersichtlich dargeboten, sondern haben mit Bildchen und Preset-Beschreibungen auch einen hohen Wiedererkennungswert. Für eigene Bänke können ebenfalls Bilder eingebaut werden. Dazu muss einfach eine PNG-Datei im Ordner hinterlegt werden. Wie das genau geht, steht im knappen, aber ausreichend detaillierten, englischsprachigen PDF-Handbuch.

Infinity

Ach ja und dann gibt da noch den Infinity-Taster, der das Eingangssignal abschaltet und das Ausgangssignal direkt wieder in das Delay führt – für unendlich lang anhaltende Delays.