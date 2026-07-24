Mehr als eine Kickdrum

Ohmforce Bohm ist ein Kickdrum-System im Eurorack-Format. Es besteht aus drei Modulen: Bohm, dem Kernmodul, Bohm Groove und Bohm Performer. Die Module sind alle einzeln erhältlich, entfalten aber vor allem in Kombination ein logisches System, das weit über die bloße Synthese von Kickdrums hinausgeht.

Kurz & knapp Was ist es? Ohmforce Bohm ist ein modularer Kickdrum-Synthesizer für das Eurorack-Format. Das System besteht aus dem Kernmodul Bohm sowie den Expandern Bohm Groove und Bohm Performer und richtet sich an Anwender, die ihre Kickdrums flexibel gestalten und live bearbeiten möchten. Konzept: Modulares Drei-Komponenten-System mit Fokus auf Kickdrum-Synthese und Performance.

Modulares Drei-Komponenten-System mit Fokus auf Kickdrum-Synthese und Performance. Klang: Druckvolle, vielseitige Kickdrums mit überzeugender Tieftonwiedergabe und großem Soundpotenzial.

Druckvolle, vielseitige Kickdrums mit überzeugender Tieftonwiedergabe und großem Soundpotenzial. Bedienung: Nach kurzer Einarbeitung intuitiv nutzbar und durchdacht aufgebaut.

Nach kurzer Einarbeitung intuitiv nutzbar und durchdacht aufgebaut. Erweiterung: Groove- und Performer-Module ergänzen das Kernmodul sinnvoll um Layer, Ducking und Live-Funktionen.

Groove- und Performer-Module ergänzen das Kernmodul sinnvoll um Layer, Ducking und Live-Funktionen. Fazit: Klangstarkes und praxisnahes System, das sich für viele elektronische Musikstile empfiehlt.

Bewertung Ohmforce Bohm Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

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Ohmforce Bohm wurde bereits 2024 unter dem Namen „Bohm Bohm“ als einzelnes Modul präsentiert. Doch bevor es veröffentlicht wurde, kamen die beiden Module Bohm Groove und Bohm Performer hinzu.

Spezifikationen der einzelnen Bohm-Module

Bevor wir uns die drei Module im Detail ansehen, werfen wir zunächst einen Blick auf die allgemeinen Spezifikationen. Um das Konzept des gesamten Systems direkt zu Beginn etwas verständlicher zu machen, habe ich das System in dessen Einzelmodule unterteilt:

Bohm:

True-Stereo-Audio (48 kHz / 24-Bit und 32-Bit-Float)

zehn Drum-Modelle (erweiterbar durch weitere Modelle, Samples und Wavetables)

9 Parameter zur Klangformung

integrierte Effekte

CV-Eingänge für alle Parameter

Breite: 18 TE, Tiefe: 28 mm

Strombedarf: 130 mA (+12 V) / 10 mA (-12 V)

Groove-Expander:

zusätzlicher Klang- und Pattern-Generator (ohne eigenen Audioausgang)

4 Klanggeneratoren: Repetition, Kick Reverb, Noise, Grit+Sub

3 Taps zur individuellen Betonung innerhalb eines Patterns

Clock-Eingang zum Triggern der Taps

4 Parameter zur Klangformung

integrierte Effekte

CV-Eingänge für alle Parameter

Breite: 10 TE, Tiefe: 26 mm

Strombedarf: 20 mA (+12 V) / 10 mA (-12 V)

Performer-Expander:

Mix-Modul für Bohm, Bohm Groove und wahlweise zwei weitere Quellen

Ducking-Effekt

integrierte Effekte mit Routing

On/Off-Funktion (synchron zu jedem Kick-Impuls)

CV-Eingänge für alle Parameter

Breite: 8 TE, Tiefe: 26 mm

Strombedarf: 10 mA (+12V) / 5 mA (-12V)

Lieferumfang des Ohmforce Bohm

Neben den Modulen selbst befinden sich in jedem Karton ein Set aus jeweils vier Schrauben und Flachbandstecker. Dem Bohm-Modul werden auch schwarze Einmalhandschuhe beigelegt, was zum einen Teil des Marketings ist (in den Produktvideos von Ohmforce werden solche Handschuhe getragen), zum anderen lassen sich beim Einbau so auch unschöne Fingerabdrücke vermeiden.

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Optik, Haptik und Verarbeitung

Ohmforce hat sich in der letzten Zeit einen guten Namen durch kreative Plug-ins mit verrückten GUIs erarbeitet. Der noch überschaubare Katalog aus Eurorack-Modulen wirkt dagegen deutlich aufgeräumter.

Die Bedienoberfläche ist stets in zwei Bereiche aufgeteilt: Das untere Drittel besitzt einen silbernen Hintergrund und ist ausschließlich für die Patch-Buchsen vorgesehen. Hier wird direkt ersichtlich, dass es kaum Ausgänge gibt, die stets schwarz hinterlegt sind. Das obere Drittel ist dagegen mattschwarz gehalten und mit den Bedienelementen belegt.

Was Fertigungsqualität und Haptik betrifft, gibt es nichts zu bemängeln. Die Regler haben allesamt einen sehr angenehmen Widerstand und auch die Patch-Buchsen und Lötstellen auf der Rückseite machen alle einen sehr sauber verarbeiteten Eindruck.

Die beiden Expander werden jeweils links und rechts am Bohm-Modul angeschlossen. Die Steckplätze hierzu sind deutlich beschriftet und müssen natürlich auch so genutzt werden.

Die drei Bohm-Module im Detail

Werfen wir nun einen Blick auf die drei Module. Als Erstes sollte man sich das Routing vor Augen führen, denn auch wenn die Ausgangssignale von Bohm und Bohm Groove über den Bohm Performer gemischt werden können, so können sie immer nur am Kernmodul abgegriffen werden.

Ohmforce Bohm

Im Zentrum steht das Bohm-Modul als Klangerzeuger und gleichzeitig als Zentrale des ganzen Systems. Hier eine Liste der zehn verfügbaren Modelle:

FM-2X: Dual-Operator FM-Kick (Carrier ist ein Wavetable-Oszillator)

HPN: Wavetable-Oszillator kombiniert mit Samples

HZ-1: Wavetable-Oszillator kombiniert mit Transienten-Synthesizer

OLP4: 4-fach-Operator (inspiriert vom Yamaha YMF262-Chip)

PM-K1: Physikalisches Modell einer akustischen Bassdrum

PX3: Wavetable-Oszillator, kombiniert mit Samples

SP-6: Wavetable-Oszillator, kombiniert mit Samples

VX-T: Wavetable-Oszillator, kombiniert mit Transienten-Synthesizer

WT-4: Wavetable-Oszillator, kombiniert mit Samples

XT-88: Wavetable-Oszillator, kombiniert mit Samples (eigene Wavetables und Samples möglich)

Das HPN-Modell steht aktuell nur als Beta-Version bereit. Um eigene Samples zu laden, müssen diese immer eine Abtastrate von 48 kHz aufweisen. Sie können Mono oder Stereo sein und die Bittiefe darf 16-, 24- oder 32-Bit-Float betragen.

Im Detail unterscheiden sich die Engines nicht nur klanglich. Hier sollte man das Handbuch wirklich gut studieren, um zu verstehen, wie sich die Parameter und auch die beiden Expander auswirken. Da diese für jede Engine sehr spezifisch sind, lassen sie sich nicht alle im Detail erläutern.

Doch es gibt natürlich auch allerlei Gemeinsamkeiten. So bewegt sich der Pitch-Regler stets in einem Bereich von 32,7 Hz (C1) und 65,41 Hz (C2), lässt sich aber über den 1 V/Okt.-Eingang natürlich auch darüber hinaus transponieren.

Die Tonhöhe folgt immer einer Kurve, die sich über den entsprechenden Parameter einstellen lässt. Entgegengesetzt des Uhrzeigersinns entsteht so ein 808-ähnlicher Charakter und im Uhrzeigersinn nähern wir uns dem einer 909 an.

Da es sich in den meisten Fällen um einen Wavetable-Oszillator handelt, steuert der Color-Regler die Position der Wavetables. Die Regler für Sustain und Länge beziehen sich ebenfalls nur auf den Wavetable-Oszillator, während Attack für beide Einheiten (einschließlich Samples/Transienten-Synthesizer) agiert.

Die Parameter mit der Bezeichnung „TRS“ im Namen sind ausschließlich für den Transienten-Synthesizer zuständig. Beide Signale werden intern gemischt und erhalten die gleiche Anschlags- und Effektstärke.

Für das Ohmforce Bohm-Modul lässt sich zwischen folgenden Effekten wählen:

Tube: Röhrensättigung

Bass: 808-Distortion

Soft: Soft-Clipper

Hard: Hard-Clipper

Wavefold: Wavefold-Distortion

Bitcrush: Bitcrusher (nur für manche Engines verfügbar)

Decim: Samplerate-Distortion (nur für manche Engines verfügbar)

In den ersten beiden Klangbeispielen ist vorwiegend das Ohmforce Bohm-Modul zu hören. Im dritten Beispiel kommen die beiden Expander zum Einsatz, wobei das Performer-Modul im Beat-Roll-Modus agiert:

Ohmforce Groove

Groove erzeugt über vier wählbare Generatoren ein zusätzliches Layer zum Ohmforce Bohm und besitzt keinen gesonderten Audioausgang.

Zunächst benötigt das Modul ein schnelles Trigger-Signal, üblicherweise in 16-tel. Je nachdem, welcher der vier Klanggeneratoren ausgewählt ist, werden entweder weitere Kickdrums, ein Hall, ein Rauschen oder eine Subfrequenz zum Bohm-Modul hinzugefügt. Das resultierende Signal wird dann am Stereoausgang des Bohm-Moduls abgegriffen.

Das Groove-Modul besteht aus vier Klanggeneratoren:

Grit + Sub: Rauschen mit Subfrequenz

Noise: Rauschen

Kick Reverb: Hallfahne für Rumbles

Repetition: Retrigger der Kick (basierend auf dem Clock-Eingang)

Über den Color-Regler lassen sich die Generatoren stufenlos überblenden. Länge und Tonhöhe von Groove sind immer relativ zum Bohm-Modul. In Mittelstellung entsprechen sie exakt der Länge und der Tonhöhe der Bohm-Kickdrum.

Die Tap-Regler sind als eine Art Volume-Regler zu betrachten, die wiederum gemeinsam eine Art Hüllkurve ergeben.

Am Ende der Kette lässt sich auch hier einer aus mehreren Effekten verwenden:

LP: Tiefpassfilter

HP: Hochpassfilter

BP: Bandpassfilter

Dist: Distortion

Ohmforce Performer

Beim Performer-Modul handelt es sich um ein Ducking- und Mix-Modul mit integriertem Effekt. Es führt die Signale von Bohm und Groove zusammen und kann zusätzlich eine Stereo- oder zwei Monoquellen einbinden.

Über den Volume-Regler lassen sich entweder die Lautstärke von Bohm und Groove gemeinsam, oder auch nur die des Bohm-Moduls steuern. Über den Duck-Regler lässt sich ein Ducking-Effekt erzeugen und über den FX-Regler kann einer von mehreren Effekten gesteuert werden.

Der Ducking-Effekt lässt sich folgendermaßen konfigurieren:

Duck Time: Release-Zeit der Ducking-Kurve

Duck Smth: schwächt den Effekt während der Attack-Phase ab

Duck BS: Grenzfrequenz der Bandteilung (alle Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz werden durchgelassen)

Die Effekte des Performers:

DJ Filter: Kombination aus Tief- und Hochpassfilter

HP: Hochpassfilter

LP: Tiefpassfilter

Beat Roll: Retrigger-Funktion

Slip Roll: Retrigger-Funktion (Eingang wird mit jedem Schlag resampled)

DJ Reso: Resonanz für die Filter

Es lässt sich auch auswählen, welche Signale überhaupt von den Effekten bearbeitet werden. Es können alle gemeinsam, nur die Kickdrum oder auch nur die externen Signale bearbeitet werden.

Running-Modi des Ohmforce Bohm

Ohmforce Bohm verfügt über drei verschiedene Modi: Studio, Live Song und Live Jam. Der Studio-Modus ist dabei die Werkseinstellung. Hier lassen sich wie erwartet alle Modelle auswählen und über die Parameter bearbeiten.

Das Grundkonzept der beiden Live-Modi besteht darin, Veränderungen im Klang zu automatisieren. Im Song-Modus sind die Einstellungen in einer Sequenz gespeichert und über den Function-Eingang, der hier als Trigger für die Sequenz funktioniert, kann man sich sozusagen von einer Kick zur nächsten navigieren.

Im Jam-Modus sind dagegen alle Kicks in Programmen gruppiert und können frei ausgewählt werden. Von diesen Programmen gibt es 32 und jedes Programm kann bis zu 16 „Steps“ beinhalten.

In den Einstellungen lässt sich ein Programm auf Wunsch etwas personalisieren. U.a. kann man für die Parameter-Positionen zwischen Latch, Relative und Override wählen. Hier lohnt sich definitiv ein Blick ins Handbuch, um Konzept und Einrichtung besser nachvollziehen zu können. Es gibt auch zu jedem Modus ein praktisches Beispiel zur Erläuterung.

Random-Funktion & Snapshots

Über die Random-Funktion lassen sich entweder alle Parameter des Ohmforce Bohm- und Groove-Moduls (oder von allen drei Modulen) per Zufallsprinzip variieren. Im Studio-Modus kann dies auch per CV über den Function-Eingang umgesetzt werden.

Bevorzugte Einstellungen können als Snapshot gespeichert und auch bearbeitet werden. Lädt man eines seiner Snapshots im Studio-Modus, werden jedoch die Parameter-Positionen nicht wiederhergestellt. In einer der beiden Live-Modi werden die Snapshots als sogenannte „Steps“ in Gruppen gespeichert. Nach dem Ausschalten behält Bohm übrigens alle vorherigen Einstellungen.

Systemeinstellungen des Ohmforce Bohm

In den Systemeinstellungen lässt sich das komplette Bohm-System nicht nur nach eigenen Wünschen konfigurieren, es ist auch noch ein 3-Band-Equalizer versteckt.

Der Equalizer behandelt nur das Bohm- und das Groove-Modul und Eingangssignale, die am Performer-Modul anliegen, bleiben unbearbeitet. Die Bänder bestehen aus einem Low-Shelf-Filter, einem Peak-Filter und einem High-Shelf-Filter.

Ansonsten gibt es noch viele sinnvolle Einstellungen zu den CV-Ein- und -Ausgängen und dem Screensaver, eine Lock- sowie verschiedene Reset-Funktionen.

Das Ohmforce Bohm in der Praxis

Das Ohmforce Bohm als System zu nutzen und zu verstehen, benötigt zwar zunächst einen oder zwei Blicke in das Handbuch, das übrigens überschaubar aufgemacht und gut zu lesen ist. Danach lässt sichd das System dann leicht und intuitiv bedienen. Es ist eigentlich auch schier unmöglich, etwas qualitativ Schlechtes aus dem Bohm zu kitzeln. Die Kicks klingen absolut druckvoll und haben einige feine Sweetspots. Sie können im positiven Sinne klinisch sauber klingen, aber auch wer es eher schmutziger mag, wird sich Kickdrums für seinen eigenen Geschmack problemlos basteln können.

Die beiden Expander fügen dem Kernmodul Funktionen und Optionen hinzu, sodass man sich damit stundenlang beschäftigen und selbst begeistern kann. Vor allem das Groove-Modul liefert den nötigen rhythmischen Schub im Tieffrequenzbereich, der im Club so wichtig ist. Nutzt man noch die beiden Eingänge des Performer-Moduls für externe Signale, hat man volle Kontrolle über die vermutlich wichtigsten Elemente eines Club-Tracks.

Obwohl man Ohmforce Bohm hauptsächlich Techno zuschreibt, würde ich das Modul genauso für industriellen Dub, Glitch oder Drum’n’Bass empfehlen – und sicherlich noch einiges mehr!