Vielfältige Möglichkeiten für Soundbastler

Old Blood Noise Endeavors Bathing ist kein klassisches Delay-Pedal, sondern ein kreatives Klangwerkzeug für experimentierfreudige Effektboard-Tüftler. Mit Allpass-Filter-Stufen, Modulation und vielseitigen Routing-Optionen verspricht der jüngste Spross von OBNE Texturen zwischen Delay, Reverb und Phaser und genau das schauen wir uns im Praxistest genauer an.

Kurz & knapp

Liminal Delay durch Allpass-Filter-Stufen, die das Delay-Signal frequenzabhängig phasenverschieben und neue Texturen erzeugen. Bedienung: Sehr bedienfreundlich und direkt, fehlende Beschriftung der Tap-Subdivisions kostet etwas Komfort.

Sehr bedienfreundlich und direkt, fehlende Beschriftung der Tap-Subdivisions kostet etwas Komfort. Klang: Von rhythmischen Texturen bis zu Modulations-, Drone- und Blooming-Sounds extrem vielseitig.

Von rhythmischen Texturen bis zu Modulations-, Drone- und Blooming-Sounds extrem vielseitig. Ausstattung: Stereo, MIDI, Expression-Steuerung und drei Presets, USB-C aktuell ohne Funktion.

Stereo, MIDI, Expression-Steuerung und drei Presets, USB-C aktuell ohne Funktion. Kritikpunkte: Nur drei Presets und Stereo nur per TRS/Y-Kabel-Lösung für Ein- und Ausgang.

Mein erster Eindruck

Mit dem Old Blood Noise Endeavors Bathing Liminal Delay liegt heute ein sehr interessantes Pedal für mich zum Testen bereit. Direkt beim Auspacken erspähe ich das coole Artwork, das die Frontseite des Pedals ziert und gut zu meinen zunächst noch sehr abstrakten Erwartungen an den Sound passt. Ich stelle mir die Frage: Was ist eigentlich ein Liminal Delay? Aber dazu später mehr.

In Bezug auf die Verarbeitung macht das Delay durch sein Metallgehäuse einen sehr robusten Eindruck. Auch die sieben Potis zur Einstellung der Effektparameter laufen wie geschmiert und lassen sich sehr feinfühlig justieren. Zum Ein- und Ausschalten sowie für das Tap-Tempo verfügt das Pedal über zwei Silent-Footswitches, die den guten ersten Eindruck abrunden.

Auf der Stirnseite befinden sich neben den Stereo-Ein- und -Ausgängen sowie MIDI-In und -Out auch ein USB-C-Anschluss und ein Expression-Input. Auch wenn der USB-Port aktuell noch ohne Funktion ist, ist man so bereits für viele Anwendungsfälle gewappnet. Einziger Kritikpunkt ist für mich die Ausführung des Ein- und Ausgangs als jeweils eine TRS-Buchse. Für den Stereobetrieb benötigt man daher ein Y-Klinkenkabel.

Im Lieferumfang sind neben dem Old Blood Noise Endeavors Bathing Delay auch die allseits beliebten Goodies in Form eines kleinen Jutebeutels für das Pedal sowie ein Plektrum und Aufkleber enthalten. Das Liminal Delay ist in drei Farben erhältlich: Algae (unser Testgerät), Orchid und Ink.

Was ist ein Liminal Delay?

Ein Liminal Delay ist eine Kombination aus Delay mit mehreren sogenannten Allpass-Filter-Stufen. Diese verzögern das Delay-Signal frequenzabhängig. Das bedeutet, unterschiedliche Frequenzbereiche werden unterschiedlich stark in ihrer Phase verschoben. Durch den Einsatz mehrerer solcher Filterstufen, die in Filter und Modulation verändert werden können, entsteht eine interessante Effektmischung aus delay-, reverb- und phaserartigen Sounds.

Die wichtigsten Features

Das in den USA handgefertigte Old Blood Noise Endeavors Bathing Delay kann drei Presets speichern, die über einen kleinen Druckschalter auf der Oberseite angewählt werden. Drei kleine LEDs zeigen das aktuell gewählte Preset an.

Außerdem lässt sich bei Bedarf jeder Regler des Pedals über den Expression-Eingang mit einem Expression-Pedal steuern. Besonders nützlich dürfte das für den „Stages“-Parameter sein, der die Anzahl der Allpass-Filter-Stufen bestimmt und den Sound des Pedals maßgeblich beeinflusst.

Alle Specs im Überblick

klassisches Delay, Modulation und Multi-Tap-Reverb

alle Funktionen gleichzeitig einsetzbar

Stereo-Ein- und Ausgang mit analogem Dry-Through

MIDI, Expression-Pedal-Steuerung und 3 Presets

Regler: Time, Stages, Feedback, Filter, Rate, Depth, Shape, Dry, Wet, Dimension

Drucktasten: Presets

LED: Bypass, Tap/Aux

Fußschalter: Bypass, Tap/Aux

schaltbarer True/Buffered Bypass

Analog Dry Through

Eingang: 6,3 mm Stereoklinke

Ausgang: 6,3 mm Stereoklinke

MIDI-Eingang: 3,5 mm Miniklinke

MIDI-Ausgang: 3,5 mm Miniklinke

USB-C

Anschluss für Expression-Pedal: 6,3 mm Stereoklinke

Netzadapteranschluss: Hohlsteckerbuchse 5,5 x 2,1 mm, Minuspol innen

Stromaufnahme: 350 mA

Stromversorgung mit einem 9 V DC Netzadapter

Abmessungen (B x T x H): 108 x 126 x 69 mm

Gewicht: 454 g

handmade in USA

Praxistest

Also auf in den Praxistest von OBNE Bathing und wie die Macher selbst empfehlen: „Turn knobs, fear not and be sure to save that preset when you find it!“ Perfekt für alle, die gerne experimentell an die Soundsuche herangehen. Probieren wir aus, wie die einzelnen Parameter den Sound beeinflussen.

ANZEIGE

Zunächst stehen mit Time, Feedback und Filter drei Parameter zur Verfügung, die wir aus klassischen Delays mit ihren bekannten Funktionen kennen.

Über den Time-Regler lassen sich auch die Subdivisions für das Tap-Tempo einstellen, indem man den Fußschalter gedrückt hält und gleichzeitig den Regler dreht. Einen kleinen Punktabzug gibt es allerdings dafür, dass die sechs Subdivisions nicht auf dem Pedal ausgewiesen sind. Hier heißt es also drehen und genau hinhören.

Der Tap-Footswitch verfügt außerdem über eine Hold-Funktion, die das Effektsignal einfriert, solange der Fußschalter gedrückt bleibt. Besonders schön für statische Effektwolken und Drones. Alternativ lässt sich mit dem Fußschalter auch durch die Presets scrollen, was allerdings auf Kosten der Tap-Tempo-Funktion geht.

Die zweite Sektion des Old Blood Noise Endeavors Bathing Delay betrifft die Wahl der Allpass-Filter-Stufen, durch die das Delay-Signal geschickt wird. Die Anzahl der Stufen lässt sich über den Stages-Regler zwischen zwei und zwölf einstellen. Wichtig ist: Die Auswirkungen auf den Sound sind stets abhängig von der eingestellten Delay-Zeit.

Bei kurzen Delay-Zeiten regelt der Stages-Regler die Intensität der Phasenverschiebung und erzeugt Modulationen à la Phaser oder Flanger. Bei langen Delay-Zeiten entstehen zusätzliche Delay-Repeats vor und nach der eingestellten Delay-Zeit. Das sorgt für eine zusätzliche rhythmische Komponente.

Die Bedienung am Pedal funktioniert gut und lädt vor allem zum Ausprobieren ein. Für mich persönlich wäre eine App oder Software für detailliertere Einstellungen hilfreich, da ich gerne genau sehe, was ich einstelle.

Als letzte Sektion verfügt das Pedal über einen LFO, mit dem der Charakter des Wet-Signals zusätzlich im Stereofeld geformt werden kann. Für den LFO stehen die Parameter Rate, Depth und Shape zur Verfügung. Deaktiviert man den LFO, erhält man ein Ping-Pong-Delay.

Mit dem Rate-Regler auf Maximum lassen sich auch ausgefallene Ringmodulations-Sounds erzeugen. Die LFO-Sektion verfügt zudem über einen Envelope-Modus, bei dem der Rate-Regler die Empfindlichkeit steuert.

Abschließend lässt sich dem Wet-Signal mit dem Dimension-Regler noch ein Stereo-Chorus beziehungsweise im Monomodus ein Vibrato hinzufügen. Durch die Kombination der vier verschiedenen Sektionen liefert das Pedal extrem vielfältige und einzigartige Effektkombinationen. Etwas schade finde ich, dass sich nur drei Presets speichern lassen, denn hier kann man nahezu grenzenlos kreativ sein.

Klangbeispiele

Zum Schluss hören wir uns einmal ein paar Sounds des Old Blood Noise Endeavor Bathing Delay-Pedals genau an:

Im ersten Beispiel kombiniere ich eine längere Delay-Zeit mit vielen Allpass-Filter-Stages und nur leichter Modulation. Hier liefert das Bathing Liminal Delay rhythmische Texturen und einen schönen räumlichen Klang. Der Subdivision-Charakter der Allpass-Filter-Stages eignet sich perfekt, um ruhigen Parts mehr Bewegung und Charakter zu verleihen.

Als Nächstes verkürze ich die Delay-Zeit etwas, erhöhe die Anzahl der Allpass-Filter-Stages und passe den LFO so an, dass er stärker zur Geltung kommt. Das Wet-Signal lässt sich dadurch leicht anschwellen und wieder zurücknehmen. Dieser Blooming-Effekt erzeugt eine fast dreidimensionale Bewegung, die durch die schnellen Repeats diffuser wird.

Verstärkt man diesen Swell-Effekt durch den LFO, lassen sich auch tremoloartige Delay-Effekte erzeugen. Der Filter-Regler arbeitet sehr gut und erlaubt es, den Sound transparenter oder etwas bedeckter klingen zu lassen. Besonders schön ist, dass sich Modulation wahlweise über den LFO oder über den Dimension-Regler erzeugen lässt. So kann das Signal unabhängig von Delay-Zeit und Filter-Stages moduliert werden.

Zuletzt lässt sich das Old Blood Noise Endeavors Bathing Delay auch ganz ohne Delay verwenden und liefert so interessante Modulations- und Envelope-Sounds mit schöner Bewegung im Stereofeld.