Mit amerikanischem Holz und slowenischer Fertigung!

Der in Slowenien gefertigte OLLO Audio R1 ist ein geschlossener Studiokopfhörer, der explizit für den Einsatz bei Aufnahmen konzipiert wurde. Mit seiner U-förmigen Klangkurve, hoher Isolierung und handwerklich verarbeiteten Walnussholz-Ohrmuscheln richtet er sich an Musiker, Sänger und Toningenieure, die im Recording-Kontext eine zuverlässige und komfortable Abhöroption suchen.

Kurz & knapp Was ist es? OLLO Audio R1, geschlossener Studiokopfhörer aus Slowenien, speziell für Recording-Anwendungen entwickelt. Klang: Angenehme U-förmige Abstimmung mit präsenten Bässen und Höhen sowie leicht zurückgenommenen Mitten, ideal für lange Recording-Sessions.

Angenehme U-förmige Abstimmung mit präsenten Bässen und Höhen sowie leicht zurückgenommenen Mitten, ideal für lange Recording-Sessions. Verarbeitung: Hochwertige Materialien wie Walnussholz, Edelstahl und Aluminium, vollständig reparierbare Konstruktion mit fünf Jahren Garantie.

Hochwertige Materialien wie Walnussholz, Edelstahl und Aluminium, vollständig reparierbare Konstruktion mit fünf Jahren Garantie. Isolierung: Gute Dämpfung von Außengeräuschen und reduzierte Schallleckage, wodurch Übersprechen beim Recording zuverlässig minimiert wird.

Gute Dämpfung von Außengeräuschen und reduzierte Schallleckage, wodurch Übersprechen beim Recording zuverlässig minimiert wird. Schwachpunkt: Das selbstanpassende Kopfband bietet bei Kopfbewegungen nach vorne zu wenig Halt, wodurch der Hörer verrutschen kann.

Das selbstanpassende Kopfband bietet bei Kopfbewegungen nach vorne zu wenig Halt, wodurch der Hörer verrutschen kann. Einsatzbereich: Sehr guter Recording-Kopfhörer für Sänger, Produzenten und ruhige Instrumentalisten, weniger geeignet für Mixing oder bewegungsintensive Performances.

Bewertung OLLO Audio R1 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

ANZEIGE

Vorgezogenes Fazit: Was erwartet euch?

OLLO Audio ist in der professionellen Studiowelt kein unbeschriebenes Blatt mehr. Die Slowenen haben sich mit ihren Monitoring-Kopfhörern S4X und S5X sowie dem aktuellen X1 eine treue Anhängerschaft aufgebaut. Der R1 ist nun der erste explizit für Recording-Anwendungen konzipierte Kopfhörer der Marke und allein dieser Ansatz verdient eine genauere Betrachtung.

Das Kurzurteil für eilige Leser: Der OLLO Audio R1 ist ein handwerklich beeindruckend verarbeiteter Kopfhörer mit einem angenehmen, U-förmig abgestimmten Klangbild, der seinen primären Einsatzzweck, das Recording, klanglich mit Bravour erfüllt, dabei aber einen konstruktiven Schwachpunkt mitbringt, der im Studioalltag durchaus störend werden kann.

Wer als Sänger, Pianist oder Bläser in relativer Körperruhe aufnimmt, bekommt hier ein erstklassiges Werkzeug. Wer sich beim Einspielen viel bewegt, zum beispiel Gitarristen, Bassisten oder Schlagzeuger, sollte diesen Punkt genau prüfen, bevor er sich zum Kauf entschließt. Für den Mix- oder Mastering-Bereich ist der R1 aufgrund seiner Klangsignatur nicht die erste Wahl. Dafür gibt es innerhalb der OLLO-Familie mit dem X1 die deutlich passendere Alternative.

Design und Verarbeitung: Holz trifft Edelstahl

Wer den Ollo Audio R1 zum ersten Mal in Augenschein nimmt, wird mit einer optischen Eigenheit konfrontiert. Die Ohrmuscheln bestehen aus amerikanischem Walnussholz, einem Material, das in der Kopfhörerwelt eher selten anzutreffen ist und dem Gerät eine Anmutung verleiht, die zwischen edlem Handwerk und leichter Exzentrik pendelt. Auf Produktfotos wirkt der Kopfhörer dadurch etwas voluminös, in der Hand hingegen überzeugt er unmittelbar durch seine Materialqualität. Edelstahlkopfbügel, Aluminiumkomponenten und ein sauber verarbeitetes Kunstleder-Polster signalisieren klare Prioritäten in puncto Langlebigkeit.

Interessant und aus der Nachhaltigkeitsperspektive als sehr lobenswert zu erwähnen ist die Tatsache, dass sich sämtliche Komponenten des R1 mit handelsüblichem Werkzeug austauschen lassen. Kabel, Ohrpolster, Treiber, alles reparierbar, ohne Spezialbetrieb oder Hersteller-Rücksendung. OLLO Aidop gewährt dazu eine Garantie von fünf Jahren, was angesichts des Preises von 399,- Euro eine klare Aussage über die erwartete Lebensdauer des Produkts darstellt. In Zeiten, in denen teils selbst hochpreisige Studiokopfhörer nach wenigen Jahren schlicht irreparabel werden, ist das ein echter Kaufvorteil.

Das Kabel ist zweiseitig geführt und wird über Mini-XLR-Buchsen mit den Ohrmuscheln verbunden. Ein Standard, der im Profibereich seit Jahren etabliert und der einseitigen Variante für den Studiobetrieb klar vorzuziehen ist. Das mitgelieferte Kabel ist 2 m lang und erfreulich schlank, ein 6,35-mm-Adapter liegt bei.

ANZEIGE

Tragekomfort: Gut konzipiert, aber mit Vorbehalt

Der grundsätzliche Sitz des OLLO Audio R1 ist als sehr gut zu bezeichnen. Das untere Band arbeitet wie eine Art „Stoßdämpfer“ und federt das Gewicht des Kopfhörers gleichmäßig und angenehm ab. Aufgrund der Größe der Ohrpolster wird das Ohr ohne Auflage an irgendeiner Stelle komplett umschlossen, so dass keinerlei Druckstellen am Ohr entstehen können.

Allerdings gibt es im Tragebereich auch Probleme, die meines Erachtens gerade im Bezug auf den Einsatzbereich des Kopfhörers zu berücksichtigen sind. Der OLLO Audio R1 ist primär für den Recording-Bereich konzipiert, was mit der Tatsache einhergeht, dass sich der einspielende Künstler je nach Instrument und persönlichem Bewegungsdrang mehr oder minder bewegt. Hier gibt es das Problem, dass der OLLO Audio R1 aufgrund des „One-Size-Fits-All“-Kopfbands in der aufrechten Haltung gut auf dem Kopf aufliegt, bei Bewegungen in der Längsachse jedoch schnell ins Rutschen gerät.

Hierzu trägt auch das vergleichsweise hohe Gewicht von 386 g bei. Möchte zum Beispiel ein Gitarrist/Bassist, der im Stehen einspielt, an seinem Instrument hinunterschauen, um beispielsweise eine Schalterstellung zu überprüfen, rutscht ihm der Hörer unmittelbar vom Kopf und die Aufnahme muss abgebrochen werden. Gerade ein Hörer, der explizit für den Aufnahmebereich konzipiert wurde, sollte über deutlich mehr „Grip“ verfügen, als ein Hörer, der sein Haupteinsatzgebiet im Mix/Mastering-Bereich hat.

Das selbstanpassende Silikonkopfband ist dabei konzeptionell gut gemeint, löst das Problem der Rutschgefahr bei Kopfbewegungen nach vorne aber nicht zufriedenstellend. Hier besteht aus meiner Sicht für eine Folgegeneration des R1 klarer Optimierungsbedarf.

Klang: Wohlfühl-Signatur für die Bühne im Studio

Der Klang des Hörers ist durch die dezente Mittenabsenkung sehr „offen“ und sollte den meisten Künstlern während einer Aufnahme zusagen. Wir haben wohldosierte, aber immer noch sehr prägnanten Bässe, ein dezentes Mittenbild und einen neutralen Höhenbereich, ein rundum gelungener „Wohlfühlklang“. Instrumente mit einem hohen Obertonbereich wie zum Beispiel verzerrte Gitarren kommen in ihrer Aggressivität vergleichsweise moderat daher, hier gilt es im Mix aufzupassen, dass man nicht versehentlich zu viel Biss um die 1 kHz ansetzt.

Das Stereobild ist entsprechend eines Kopfhörers erwartungsgemäß stark, aber nicht übermäßig unnatürlich breit ausgebildet, die Phantommitte gut wahrnehmbar.

Die bewusst gewählte U-Kurve, OLLO nennt sie „U-shaped frequency response“, ist im Recording-Kontext eine bewusste Entscheidung des Herstellers. Während ein linearer Referenzkopfhörer einen Künstler im schlimmsten Fall bei einer langen Session ermüdet oder demotiviert, bietet der R1 ein Klanggefühl, das eine Performance durch den reduzierten Mittenanteil verlängern kann. Bass-Fundament und Höhendetail sind präsent und lebendig, ohne aufgesetzt oder übertrieben zu wirken. Für Recording-Situationen durchaus sinnvoll, für Mixing-Entscheidungen hingegen, insbesondere im Tiefmittenbereich, sollte man den R1 jedoch nicht als alleinige Referenz heranziehen.

Technisch arbeitet ein 50-mm-Dynamiktreiber mit Neodymmagnet in einer patentierten PU- und PET-Verbundmembran. Der Klirrfaktor liegt herstellerseitig bei unter 0,12 % (THD) bei 94 dB SPL – für einen dynamischen Treiber in dieser Preisklasse ein ansprechender Wert. Die Impedanz von 32 Ohm macht den R1 universell kompatibel, vom Smartphone bis zum professionellen Kopfhörerverstärker im Regieraum.

Isolierung: Das Kernversprechen

Das geschlossene Design des R1 zielt darauf ab, Schallleckagen um bis zu 10 dB SPL zu reduzieren, was Übersprechen vom Kopfhörersignal auf das Aufnahmemikrofon verhindern soll.

In konkreten Zahlen: bei 500 Hz werden rund 11 dB gedämpft, bei 1 kHz bereits 13 dB, und im sensiblen Bereich um 3 kHz sogar 25 dB. Das sind Werte, die für geschlossene Studiokopfhörer durchaus respektabel sind und im Vokal- wie Instrumental-Recording praxistauglich überzeugen. Die Isolierung arbeitet in beide Richtungen: Der einspielende Künstler wird von Umgebungsgeräuschen abgeschirmt und der Metronom-Click bleibt verlässlich im Kopfhörer.

Lieferumfang: Das Hardcase verdient ein Sonderlob

Das mitgelieferte Hardcase verdient ein Extralob. Trotz der flexiblen Ausführung bietet es einen hohen Schutz für den Hörer und verfügt zudem über einen exzellenten Reißverschluss. Falls sich jemand wundert, warum ich einen Reißverschluss explizit erwähne, was ich zum Teil auch an sehr teuren Transporttaschen in den letzten Jahren teilweise an hakligen und verbogenen Reißverschlüssen erlebt habe, spottet jeder Beschreibung.

Neben dem Case liegen dem Ollo Audio R1 ein abnehmbares 2 m langes Kabel mit Mini-XLR-Steckern sowie ein 6,35-mm-Adapter bei.

Der Ollo Audio OLLO Audio R1 deckt einen Frequenzbereich von 5 Hz bis 22 kHz ab, bietet einen Kennschalldruck von 110 dB bei 1 kHz und arbeitet mit einer Impedanz von 32 Ohm. Das Gewicht beträgt 386 g ohne Kabel. Gefertigt wird der Kopfhörer in Slowenien, ein Detail, das angesichts der spürbaren Fertigungsqualität keine Überraschung darstellt.