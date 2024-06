Test: Olympia Noise Patterning 3, Drum-Machine, iOS

War Patterning 1, 2 schon eine sehr zugängliche und experiementierfreudige Drum-Sequencer-App, so ist es Olympia Noise Patterning 3 ist es noch mehr. Die Erweiterungen sind organisch eingefügt und machen die App noch stromlinienförmiger und verbessern den Arbeitsfluss und die kreativen Möglichkeiten ungemein. Da lohnt sich nicht nur der Ersteinsteig in die App, sondern auch der Umstieg von Patterning 2. Der Preis ist für eine iOS-App zwar höher angesetzt, aber da es keine Subscriptions oder IAPs gibt und die Veröffentlichungszyklen sowie App-Pflege langjährig sind, geht das völlig in Ordnung. Damit behauptet auch Olympia Noise Patterning 3 seinen Platz in unseren iOS-Charts. Ganz klare Empfehlung!