Test: Omnitronic PM-202FX, 2-Kanal DJ-Mixer

Bluetooth & Effekte im portablen Format

Omnitronic PM-202FX – ein günstiger 2-Kanal DJ-Mixer mit Effekten für Einsteiger.

Pünktlich zur diesjährigen NAMM hat Omnitronic zwei DJ-Mixer angekündigt. Zum einen den Omnitronic PM-202F und zum anderen den Omnitronic PM-202FX. Der Unterschied ist klar, ein Modell hat ein „X“ im Namen. Aber Spaß beiseite, natürlich haben wir hier eine Version mit und eine ohne Effekte bzw. FX. Wir haben freundlicherweise beide Modelle zum Testen bekommen und schauen mal, was die kleinen 2-Kanal DJ-Mixer so draufhaben.

ANZEIGE

Kurz & knapp Einsteigerfreundlich & mobil: Kompakte Bauweise und geringes Gewicht machen den Mixer ideal für unterwegs. Solide Ausstattung: Pro Kanal gibt es ein Filter, sechs Effekte für den Master und stabile Bluetooth-Funktion. Anschlussvielfalt: Mit XLR-Ausgang, Record-Out und zwei Kopfhöreranschlüssen gut ausgestattet.



Affiliate Links Omnitronic PM-202FX Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 199,00€ bei

Die Fakten zum Omnitronic PM-202FX

Der Omnitronic PM-202FX kommt im gewohnt schlanken 2-Kanal-Mixer-Format daher, misst 19 x 11 x 30,5 cm (B x H x T) und wiegt gerade mal 2,2 kg. Ein Leichtgewicht also, was natürlich den Transport erleichtert.

Die Oberfläche des DJ-Mixers ist klassisch gehalten und so haben wir zwei identische Kanalzüge, bestehend aus Eingangsquellenschalter, Gain-Poti, 2-Band-Equalizer, Filter, Cue-Button und Kanal-Fader. In der Mitte haben wir eine achtteilige LED-Pegelanzeige, die das Mastervolume darstellt. Darunter befindet sich ein Bluetooth-Button, ein Poti zum Einstellen des Dry/Wet-Verhältnisses von ausgewählten Effekten und ein Schalter, mit dem wir die Richtung des Crossfaders invertieren können. Abgeschlossen wird das Ganze natürlich mit dem Crossfader.

Auf der linken Seite befinden sich ein Gain-Poti und ein 2-Band-Equalizer für ein Mikrofon sowie ein Poti zur stufenlosen Einstellung der Crossfader-Kurve. Auf der rechten Seite haben wir neben dem Master-Volume-Poti noch die Möglichkeit, die Balance, also das Verhältnis zwischen linkem und rechtem Signal, einzustellen und eine Kopfhörer-Sektion, mit der einmal die Lautstärke und dann noch das Verhältnis zwischen Cue und Master eingestellt werden kann.

Neben dem bereits erwähnten FX-Parameter-Poti verfügt der Omnitronic PM-202FX dann noch über je drei Taster auf der Seite für die jeweiligen Effekte.

Diese Buttons und das dazugehörige Poti sind die einzigen Unterschiede der beiden Modelle. Dahingehend schreiben wir hier immer vom Omnitronic PM-202FX, denn bis auf den Praxispart über die Effekte gilt alles Geschriebene für beide Modelle.

Die Anschlüsse des DJ-Mixers

Die Anschlüsse des Omnitronic PM-202FX sind schnell abgearbeitet: Auf der Vorderseite haben wir zwei Möglichkeiten, einen Kopfhörer anzuschließen, einmal in der 6,3 mm Klinkenausführung und einmal in der 3,5 mm Klinkenvariante. Links daneben haben wir noch den Anschluss für ein Mikrofon, dieses kann per XLR mit dem DJ-Mixer verbunden werden.

Die Rückseite des Gerätes hat uns dann doch überrascht, denn hier können wir neben den Cinch-Eingängen für Phono und Line/Phono den Master-Out sowohl via Cinch als auch via XLR ausgeben. Darüber hinaus gibt es sogar noch einen Record-Out und beide Kanäle verfügen über eine eigene Erdungsschraube. Zu guter Letzt wird hier die mitgelieferte Bluetooth-Antenne angeschraubt.

ANZEIGE

Der DJ-Mixer in der Praxis

Das Omnitronic PM-202FX ist schnell ausgepackt und angeschlossen. Zum Lieferumfang gehört neben Cinch- und Netzkabel auch die Bluetooth-Antenne, die wir schnell auf der Rückseite festschrauben. Von der Verarbeitung her wirkt der DJ-Mixer robust, Luxus gibt es hier aber nur bei den gummierten Knöpfen und den Filterpotis, diese sind ebenfalls gummiert, ansonsten haben wir Potis aus Kunststoff. Die Fader laufen aber vernünftig und der Crossfader erstaunlich leicht. Hier gibt es nichts zu bemängeln.

Weder Gain noch der 2-Band-Equalizer sind Full-Kill, das heißt auch, wenn wir diese Potis bis zum Anschlag nach links drehen, hören wir noch einen Teil des Signals. Nicht jeder DJ-Mixer hat einen Full-Kill-Modus, aber wir wollten es hier einfach erwähnt haben. Was wir nicht ganz verstehen ist, warum dieser Mixer die Funktion zum Richtungswechsel des Crossfaders spendiert bekommen hat. Hier hätten wir uns eher einen 3-Band-Equalizer gewünscht. Trotzdem kann man mit dem Omnitronic PM-202FX natürlich problemlos mixen. Für uns war die Umstellung auf einen 2-Band-Equalizer etwas gewöhnungsbedürftig, aber nichts, was nicht geht.

Interessant fanden wir, dass es hier einen Balance-Regler gibt. Das gab es bei älteren Pioneer DJ-Mixern, aber diese Funktion ist mittlerweile eher eine Seltenheit. Der Sound des Omnitronic PM-202FX ist solide, aber es gibt hier kein besonderes Klangprofil. Was wir uns noch gewünscht hätten, wäre eine LED-Pegelanzeige, die bei einem aktiven Cue die Lautstärke des jeweiligen Kanals anzeigt. Das würde für etwas mehr Übersicht sorgen. Beim Omnitronic PM-202FX gibt die Anzeige nur Auskunft über die Lautstärke des Mastersignals.

Wir begrüßen, dass der Omnitronic PM-202FX über ein Filter pro Kanal verfügt. Aber auch hier gilt, wie beim 2-Band Equalizer, dass selbst bei maximaler Einstellung noch ein Signal zu hören ist. Wer hier also eine Transition über das Filter leise abschließen möchte, muss trotzdem den Kanal-Fader nach unten ziehen. Uns persönlich ist der Klang des Filters etwas zu resonant, aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache. Trotzdem kann man die Filter ohne Bedenken einsetzen.

Die Bluetooth-Funktionalität des DJ-Mixers

In der Mitte des Omnitronic PM-202FX befindet sich ein gummierter Knopf für die Bluetooth-Funktionalität. Drückt man diesen etwas länger, wird der DJ-Mixer direkt auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop als Endgerät angezeigt und kann direkt angesteuert werden. Abseits davon kann man das eingehende Signal auch durch einfaches Drücken des Buttons pausieren. Gut gefällt uns beim Omnitronic PM-202FX, dass wir über den Eingangsquellenschalter an beiden Kanälen wählen können, wo das Bluetooth-Signal ankommen soll. Das gibt ein wenig mehr Flexibilität, wenn man zum Beispiel mal ganz schnell einen Gästewunsch abspielen muss. Dann kann man einfach den anderen Kanal, der gerade nicht läuft, zum Bluetooth-Kanal machen und dem Wunsch nachkommen.

Außerdem können wir zum Thema Bluetooth positiv erwähnen, dass die Verbindung wirklich sehr stabil ist, auch wenn man das Smartphone über 10 m entfernt hat, gab es keine Störgeräusche. Was uns allerdings aufgefallen ist, ist, dass das eingehende Bluetooth-Signal von der Klangqualität her deutlich wahrnehmbar und sehr leise ist. Selbst bei maximaler Lautstärke am Endgerät und voll aufgedrehtem Gain-Regler am Kanal ist es im Vergleich zu einem normalen Line-Eingang leise.

Die Effekte der „FX“-Version

Kommen wir zu dem, was den Omnitronic PM-202FX von seinem Pendant unterscheidet, den Effekten. An dieser Stelle sei erwähnt, dass beide Modelle über ein Filter pro Kanal verfügen. Hier geht es nur um die sechs Effekte, die über dedizierte Taster aktiviert werden können. Zur Auswahl stehen Chorus, Reverb, Delay, Flanger, Phase und Wah. Wichtig zu erwähnen ist, dass die Effekte immer den Master-Out bedingen und nicht individuell pro Kanal geschaltet werden können. Außerdem sind die Effekte nur über den FX-Parameterregler einstellbar, der nur das Dry/Wet-Verhältnis steuert.

Eine Einstellung über beispielsweise das Delay-Timings ist nicht möglich. Klanglich sind die Effekte in Ordnung, am besten hat uns hier der Reverb gefallen. Den Chorus kann man verwenden und sofern man mit einem Delay mit ½ Takt Timing arbeiten möchte, ist auch dieser brauchbar. Flanger und Phaser waren uns zu ähnlich und der Wah-Effekt hat bei uns keine wirkliche Verwendung gefunden. Zum Herumspielen kann man alle Effekte verwenden, aber hier gilt eher weniger ist mehr.

Die Zielgruppe des 2-Kanal DJ-Mixers

Die Zielgruppe dieser beiden DJ-Mixer lässt sich recht klar eingrenzen. Hier bekommt man für einen angemessenen Preis die Grundfunktionen und in der FX-Version natürlich noch ein paar Effekte. Durch den Formfaktor und das geringe Gewicht ist der Omnitronic PM-202FX natürlich sehr mobil und durch die XLR-Anschlüsse hat man eine gewisse Flexibilität, den DJ-Mixer auch an größere Systeme anzuschließen. So ist generell der mobile Einsatz denkbar, aber auch für Alleinunterhalter, die einfach mehrere Quellen auspegeln, mischen und mit Effekten versehen wollen. Natürlich ist auch der Einsatz für Einsteiger denkbar, allerdings gibt es hier noch einige Alternativen.

Affiliate Links Omnitronic PM-202F Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 159,00€ bei

Der Preis der beiden DJ-Mixer

Der Omnitronic PM-202FX ist für 199,- Euro und die Version ohne die genannten Effekte für 159,- Euro erhältlich. Der Preis ist in unseren Augen für das, was man bekommt, in Ordnung. 40,- Euro Preisunterschied für die Effekte sind natürlich eine Sache, die vom Einsatzzweck abhängt. Es ist klar, dass man auch ohne Effekte einen vernünftigen Übergang hinbekommt und man hat zumindest pro Kanal ein Filter. Trotzdem kann man sagen, dass es immer gut ist, ein paar Effekte zur Hand zu haben.