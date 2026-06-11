Günstiger 4-Kanal DJ-Mixer mit praktischen Extras

Omnitronic PM-404F – unter diesem Namen gibt es einen neuen DJ-Mixer, der zu einem attraktiven Preis die Möglichkeit bietet, mit vier Soundquellen gleichzeitig zu mixen. Neben den klassischen Funktionen, die wir bei einem solchen Clubmixer erwarten, verfügt das Gerät zusätzlich über eine Bluetooth-Schnittstelle. Uns liegt bereits ein Testgerät vor und wir schauen uns an, für welche Anwender sich dieser DJ-Mixer lohnt.

Kurz & knapp Was ist es? Omnitronic PM-404F, ein kompakter 4-Kanal-DJ-Mixer mit Bluetooth-Funktion, Filtersektion und Record-Out für Einsteiger und preisbewusste DJs. Bluetooth: Externe Audioquellen lassen sich flexibel und stabil jedem Kanal zuweisen.

Externe Audioquellen lassen sich flexibel und stabil jedem Kanal zuweisen. Ausstattung: Filter pro Kanal, Talkover-Mikrofonsektion und separat regelbarer Record-Out sorgen für hohen Praxisnutzen.

Filter pro Kanal, Talkover-Mikrofonsektion und separat regelbarer Record-Out sorgen für hohen Praxisnutzen. Kompromisse: Der 2-Band-EQ bietet weniger Eingriffsmöglichkeiten als ein klassischer 3-Band-Equalizer.

Der 2-Band-EQ bietet weniger Eingriffsmöglichkeiten als ein klassischer 3-Band-Equalizer. Preis-Leistung: Für 259,- Euro ein gut ausgestatteter 4-Kanal-Mixer mit attraktiver Ausstattung im Einstiegssegment.

Bewertung Omnitronic PM-404F Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

ANZEIGE

Der Omnitronic PM-404F im Überblick

Der 4-Kanal DJ-Mixer hat Abmessungen von 24,0 x 33,8 x 11,0 cm (B x T x H) und bringt ein Gewicht von 2,85 kg auf die Waage, was verhältnismäßig gering ist. Dennoch ist das Gehäuse aus Metall und wirkt dadurch insgesamt robust.

Der Omnitronic PM-404F ist im klassischen Layout eines 4-Kanal-Mixers gestaltet und bietet im Zentrum vier identische Kanalzüge, bestehend aus Eingangsschalter, Gain-Poti, 2-Band-Equalizer, bipolarem Filter, Cue-Button, Kanal-Fader und Crossfader-Zuweisungsschalter. Die Eingangslautstärke jedes Kanals wird zudem über eine achtteilige LED-Leiste visualisiert.

Auf der linken Seite der Kanalzüge befindet sich die Mikrofonsektion mit Gain-Poti, 2-Band-Equalizer und einem Schalter zum Aktivieren beziehungsweise Deaktivieren des Mikrofonsignals. Zusätzlich bietet der DJ-Mixer eine Talkover-Funktion, bei der die Lautstärke der Musik automatisch abgesenkt wird, sobald ins Mikrofon gesprochen wird.

Unter der Mikrofonsektion befindet sich ein Poti zur Einstellung der Crossfader-Kurve. In der linken Stellung ermöglicht der Regler einen weichen Überblendverlauf, bei dem das zweite Signal langsam eingeblendet wird und ab der Mitte das erste Signal leiser wird. Dreht man den Regler hingegen nach rechts, setzt das zweite Signal bereits bei geringer Bewegung des Crossfaders nahezu mit voller Lautstärke ein. Diese Einstellung eignet sich insbesondere für Scratch- und Cut-Techniken.

Abgerundet wird die linke Seite durch die Kopfhörersektion, die neben der Lautstärkeregelung auch die Anpassung des Mischverhältnisses zwischen Cue- und Master-Signal ermöglicht.

Auf der rechten Seite des DJ-Mixers befindet sich ein Button zum Verbinden mit einer Bluetooth-Quelle. Über denselben Schalter können Inhalte auch abgespielt oder pausiert werden. Direkt darunter finden wir eine doppelte achtteilige LED-Anzeige zur Visualisierung des Stereo-Ausgangssignals. Ergänzt wird dieser Bereich durch Regler für den Aufnahmepegel, das Master- und Booth-Level sowie sogar ein Poti zur Einstellung der Balance zwischen linkem und rechtem Ausgang.

Die Anschlüsse des DJ-Mixers

Auf der Vorderseite des Omnitronic PM-404F befinden sich eine XLR-Buchse für ein Mikrofon, Kopfhöreranschlüsse in 6,3-mm- und 3,5-mm-Klinkenausführung. Hier hätte man jedoch auch direkt eine Kombibuchse verbauen und so auch Mikrofone mit 6,3 mm Klinke anschließen können. Zusätzlich gibt es auf der Vorderseite des DJ-Mixers noch ein Schalter zum Invertieren der Crossfader-Richtung. Dadurch kann bei Bedarf stets mit derselben Hand und in dieselbe Richtung gecuttet werden. Dieses Feature ist definitiv nicht selbstverständlich.

Auf der Rückseite verfügt der DJ-Mixer über je zwei Cinch-Buchsenpaare für jeden Kanal. Master- und Booth-Out können via XLR-Anschluss oder über weitere Cinch-Buchsen ausgegeben werden. Für alle, die ihr DJ-Set aufnehmen möchten, steht der Record-Out-Anschluss über Cinch zur Verfügung. Für die Verbindung zu einem Bluetooth-Endgerät liegt eine Antenne bei, die auf der Rückseite des DJ-Mixers verschraubt wird.

ANZEIGE

Zusätzlich verfügt der Omnitronic PM-404F über zwei Erdungsschrauben, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Zu beachten ist allerdings, dass der 4-Kanal-Mixer lediglich über zwei Phono-Eingänge verfügt. Diese befinden sich auf Kanal 1 und Kanal 2. Eine Verteilung auf Kanal 1 und Kanal 4 hätte uns besser gefallen, letztlich bleibt dies jedoch Geschmackssache.

Abseits der Bluetooth-Antenne gehören ein Cinch-Kabel, ein Stromkabel sowie der Mixer selbst zum Lieferumfang.

Der DJ-Mixer in der Praxis

Bereits beim Auspacken vermittelt der Omnitronic PM-404F einen soliden Eindruck. Die Potikappen bestehen aus Kunststoff und sind nicht gummiert, bieten jedoch einen angenehmen Widerstand. Gleiches gilt für die Kanal-Fader. Lediglich der Crossfader könnte etwas leichtgängiger ausfallen, wobei sich der Mixer ohnehin nicht primär an Scratch-DJs richtet. Für klassische DJ-Anwendungen lässt sich damit in der Praxis problemlos arbeiten. Im Vergleich zu unserem Allen & Heath Xone:42 sehen wir auch einen deutlichen Größenunterschied, dennoch ist zwischen den einzelnen Potis genug Platz zum Mixen.

Ein kleiner Kritikpunkt ist der 2-Band-Equalizer. Zwar sind auch damit saubere Übergänge möglich, ein zusätzliches Mittenband bietet in der Praxis jedoch deutlich mehr Eingriffsmöglichkeiten.

In der Dokumentation konnten wir keine Angaben zu den Frequenzen der beiden Equalizer-Bänder finden. Beim Absenken beider Bänder hört man aber immer noch das Signal, es handelt sich also nicht um einen Isolator, sondern um einen klassischen Equalizer.

Abseits des Equalizers verfügt jeder Kanal über ein Filter, das beim Drehen nach links als Low-Pass- und beim Drehen nach rechts als High-Pass-Filter arbeitet. Klanglich darf man hier keine analoge Filtercharakteristik erwarten. Für die Preisklasse liefert das Filter dennoch eine brauchbare Performance.

Hier könnt ihr in den Klang des Filters reinhören:

Die Bluetooth-Funktionalität im Test

Die Bluetooth-Funktion erweitert die Einsatzmöglichkeiten des PM-404F sinnvoll, da sich externe Quellen ohne zusätzliche Verkabelung spontan einbinden lassen. Sollte ein gewünschter Titel nicht auf den vorhandenen Abspielgeräten verfügbar sein, kann dies schnell und unkompliziert über ein Smartphone gelöst werden.

Das Verbinden von Smartphone und Mixer funktionierte im Test auf Anhieb. Auch beim Gang ins Nebenzimmer blieb die Verbindung stabil. Besonders gelungen ist die freie Zuweisung des Bluetooth-Signals auf jeden der vier Kanäle. Dadurch bleibt man beim Auflegen flexibel und muss nicht zunächst einen fest vorgegebenen Kanal freimachen.

Während unseres Tests haben wir bei Bluetooth-Quellen auch keinerlei Störgeräusche oder Aussetzer vernommen. Allerdings ist die Laustärke des Bluetooth-Signals deutlich leiser als die des Line-Signals. Auch bei maximaler Lautstärke auf dem Abspielgerät und voll aufgedrehtem Gain-Poti liegt das Level deutlich unter den anderen Signalquellen. Verwendet man das Bluetooth-Signal eigenständig, hat man über den Master- oder Booth-Out jedoch genügend Headroom und eine vernünftige Lautstärke zu erreichen. Lediglich beim Versuch eines Übergangs vom klassischen Line-Input auf eine Spur mit Bluetooth-Signal ist die Lautstärkedifferenz ein Hindernis.

Besonders positiv fällt uns zudem der vorhandene Record-Out auf. Eigene DJ-Sets lassen sich damit unkompliziert aufzeichnen. Gerade für Einsteiger ist dies hilfreich, um Aufnahmen im Nachhinein zu analysieren und mögliche Schwachstellen im Mixing zu erkennen. Ein eigenes Poti zur Anpassung des Aufnahmepegels ist in dieser Preisklasse keineswegs selbstverständlich und stellt einen echten Mehrwert dar, um sicherzustellen, dass das Aufnahmesignal nicht übersteuert. Das Klangbeispiel von Equalizer und Filter haben wir selbstverständlich über den Record-Out aufgenommen.

Generell lässt sich mit dem Omnitronic PM-404F problemlos auflegen. Da das Modell über keine Effekte verfügt und auch keine direkten Anschlussmöglichkeiten für externe Effekte besitzt, bleibt es beim Stil relativ klassisch. Wir haben für uns festgestellt, dass wir durch das fehlende Mittenband überwiegend mit den Filtern bei unseren Übergängen arbeiten.

Die Zielgruppe des Omnitronic PM-404F

Dank seiner vielseitigen Anschlussmöglichkeiten spricht der PM-404F eine breite Zielgruppe an.

Gerade für Einsteiger, die bereits wissen, dass sie perspektivisch mit einem dritten Deck oder zusätzlichen Klangquellen wie Drum-Machines arbeiten möchten, stellt der Mixer eine interessante Option dar.

Wenn man mit dem Auflegen anfängt, finden wir es angenehm, dass man nicht durch eine große Effektpalette abgelenkt wird, sondern sich auf die Grundlagen in Sachen Übergänge konzentrieren muss. Simpel ausgedrückt: Wer mit einem solchen DJ-Mixer gut auflegen kann, wird dies auch problemlos auf andere Modelle übertragen können.

Durch die Einbindung von Bluetooth-Signalen und deren freie Zuweisung auf alle vier Kanäle eignet sich der Mixer darüber hinaus auch für Bars, kleinere Veranstaltungsorte oder Anwender, die möglichst flexibel auf unterschiedliche Audioquellen zugreifen möchten.

Der Preis des DJ-Mixers

Preislich liegt der Omnitronic PM-404F bei 259,- Euro. Für einen 4-Kanal-DJ-Mixer ist das ein ausgesprochen attraktiver Preis. Als direkter Konkurrent kommt aktuell vor allem der DAP Audio CORE Club für rund 215,- Euro infrage. Dieser bietet ebenfalls Bluetooth-Konnektivität, verzichtet jedoch auf die Filtersektion pro Kanal.

Insbesondere Funktionen wie der separat regelbare Record-Out, die Mikrofonsektion mit Talkover-Funktion, die Filter in jedem Kanalzug und die stufenlos einstellbare Crossfader-Kurve machen den PM-404F zu einem überzeugenden Gesamtpaket im günstigen Preisbereich.