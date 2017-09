Test: Omnitronic TRM-202MK3, DJ-Mixer

Wir hatten in der letzten Zeit einige Rotary Mixer im Test, so einrn Can Electric Taula 4 aus Barcelona, einen Audio DJ SP4 aus Norditalien oder gerade zuletzt den Formula Sound FF4.2R, der aus einer Kooperation mit Funktion-One heraus entsteht und den es auch als Line-Fader-Variante gibt. So unterschiedliche alle diese Modelle sind, und das trifft auch auf die meisten zu, die wir (noch) nicht getestet haben, kaum eines der Modelle kostet unter 2000,- Euro. Zumeist liegt der Betrag, den man für einen Rotary-Mixer auf den Tisch legen muss eher deutlich höher als niedriger. Einige schlaue Ideen gibt es, die aber sind nicht für handwerkliche unbegabte Menschen. Umbau-Kits gibt es, so wie wir es zuletzt mit einem Allen&Heath Xone:22 gemacht und das auch in einem kleinen Bericht begleitet haben.

Von den Firmen, die in der Regel den mittleren oder unteren Preisbereich mit DJ-Produkten beliefern, gibt es hierzu keine Alternativen – kein Wunder, ist ein Rotary-Mixer auch kein Produkt für den Massenmarkt. Nur eine Firma hat es gewagt und einen kleinen Rotary-Mixer gebaut. Der Omnitronic TRM-202 kam, wenn ich mich richtig erinnere, 2014 auf den Markt, verschwand aber aufgrund starker Qualitätsprobleme auch schnell wieder. 2016 kam der Nachfolger, der TRM-202MK2, der die bestehenden Probleme löste, allerdings sehr schnell ausverkauft war. Die Nachfrage ist also da, soweit wie ich dann gehört habe, konnten allerdings die vorab ausgewählten Zulieferer keine Teile mehr liefern. So blieb auch der die MK2-Version nur kurz auf dem Markt. Anfang dieses Jahres wurde dann der Omnitronic TRM-202MK3 angekündigt und auch wenn sich der Liefertermin aktuell noch ein wenig nach hinten verschiebt, hat uns bereits ein Modell für einen Test erreicht.

Schaut man sich die erste Version sowie die MK2-Version an, stellt man schnell fest, viel geändert hat sich hier nicht, zumindest nicht äußerlich. Die Potikappen sind andere, wobei ich schon sagen muss, dass ich die der ersten Version optisch ansprechender finde.

Schaut man nun auf die MK3-Version, wird man erkennen, dass sich hier viel geändert hat.