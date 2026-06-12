Kompakter Monitorcontroller mit Bluetooth

Bei Monitorcontrollern muss es nicht immer die allumfassende Lösung sein, die mehrere Ein- und Ausgänge, Talkback-Mikrofon oder gar eine Crossfeed-Schaltung besitzt. Gerade in kleineren Heimstudios sind kompakte Lösungen, wie es der Omnitronic VC-22 ist, deutlich passender und gefragter. Wir haben uns den Monitorcontroller einmal näher für euch angeschaut.

Kurz & knapp Was ist es? Omnitronic VC-22, kompakter aktiver Monitorcontroller für kleine Heimstudios zur Umschaltung und Lautstärkeregelung von Studiomonitoren und Zuspielern. Ausstattung: 2 symmetrische Ein- und Ausgänge, AUX 3,5 mm, Bluetooth und USB-Stromversorgung

2 symmetrische Ein- und Ausgänge, AUX 3,5 mm, Bluetooth und USB-Stromversorgung Funktionen: Input- und Monitor-Umschaltung sowie DIM, MUTE und MONO

Input- und Monitor-Umschaltung sowie DIM, MUTE und MONO Bedienung: Lautstärkeregler reagiert sehr sensibel, robuste Metallbauweise

Lautstärkeregler reagiert sehr sensibel, robuste Metallbauweise Klang: solide, im Vergleich etwas weniger druckvoller Bassbereich

solide, im Vergleich etwas weniger druckvoller Bassbereich Einsatz: geeignet für kleine Heimstudios und kompakte Setups

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Übersicht Omnitronic VC-22

Der Omnitronic VC-22 ist ein kompakter Monitorcontroller mit den Maßen 138 x 64 x 120 mm. Geliefert wird er in einem bedruckten Karton, in dem sich neben dem Monitorcontroller eine gedruckte Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und ein USB-Kabel (USB-C auf USB-A) befinden. Leider ist alles in einzelne Plastiktüten verpackt – das muss im Jahr 2026 meiner Meinung nach nicht mehr sein, da gibt es ausreichend umweltfreundlichere Alternativen.

Der VC-22 verfügt über ein robustes Vollmetallgehäuse, was mit 570 g ausreichend Gewicht mitbringt, um auch bei Vollbelegung mit allen Anschlüssen und Kabeln nicht von seinem vorgesehenen Platz zu weichen. Hierfür sorgen auch vier kleine Gumminoppen auf der Unterseite des Gehäuses. Die Buttons verrichten saubere Arbeit und der Drehregler für die Lautstärke läuft sanft auf seiner Bahn.

Mit jeweils zwei symmetrischen Ein- und Ausgängen bietet sich der Omnitronic VC-22 für kleinere Setups an. Die Anschlüsse sind alle im 6,3-mm-Klinkenformat ausgeführt und liegen auf der Rückseite des Gehäuses. Alternativ zum Stereoeingang B lässt sich über einen AUX-Eingang im 3,5-mm-Klinkenformat auch ein externer Zuspieler anschließen.

Bleibt die Frage, für was dem VC-22 ein USB-Kabel beiliegt. Die Lösung: der VC-22 ist aktiv ausgelegt, kann Signale im Vergleich zu passiven Monitorcontroller also nicht nur in der Lautstärke verringern, sondern auch verstärken. Und hierfür benötigt er Strom. Und genau diesen bezieht er über das USB-Kabel. Eine Funktion als Audiointerface o. ä. ist nicht möglich.

In Form der integrierten Bluetooth 5.3-Schnittstelle bietet der Omnitronic VC-22 dazu eine weitere Funktion, so dass sich Signale vom Smartphone, Tablet oder Computer auf Wunsch direkt an den Monitorcontroller streamen lassen. Schnell mal einen anderen Song über die Studiomonitore abhören, ist mit dem VC-22 also kein Problem.

Streamt man ein Signal an den VC-22 wird dieses parallel zum Eingang B wiedergegeben. Die Lautstärke des Bluetooth-Signals lässt sich nicht regeln, so dass man diese stets am Smartphone/Tablet einstellen muss.

Einsatz des Omnitronic VC-22

Die einzelnen Funktionen und Bedienelemente des VC-22 sind schnell erklärt. Die zwei Buttons „Input“ und „Monitor“ schalten die Ein- und Ausgänge um, wobei der Monitorcontroller den Vorteil hat, dass jeweils nur ein Schaltvorgang nötig ist, um beispielsweise zwischen Studiomonitor A und B umzuschalten. In der Regel sind hierfür ja stets zwei Schaltvorgänge notwendig – Monitor A aus, Monitor B an. Das mag nur ein kleines Detail sein, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen Leser interessant.

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Der DIM-Button verringert das Ausgangssignal um 15 dB, mit Hilfe des Mono-Buttons hört man sein Signal auf Wunsch natürlich in Mono ab und mit dem Mute-Button wird das Signal komplett stummgeschaltet.

Sobald der VC-22 verkabelt ist, kann es mit dem Test losgehen. Die Umschaltvorgänge erfolgen komplikationsfrei und ohne Störgeräusche. Der Klang ist ok, im Vergleich zu meinem Drawmer CMC2 wirkt das Klangbild allerdings nicht ganz so druckvoll, was vor allem auf einen ausgedünnten Bassbereich zurückzuführen ist. A/B-Vergleiche mit samt Umstöpseln und neu verkabeln sind natürlich immer schwierig (bzw. unmöglich), aber die Tatsache, dass der Unterschied trotz kurzer Unterbrechung zu hören ist, zeigt schon, dass es hier nicht nur um eine subtile klangliche Veränderung geht.

Beim Einstellen der Lautstärke mit Hilfe des großen Drehreglers muss man mit Vorsicht agieren, denn dieser reagiert sehr sensibel. Dazu konnte ich im unteren Bereich des Regler-Wegs kleinere Stereo-Verschiebungen wahrnehmen.

Bluetooth

Die Bluetooth-Schnittstelle funktioniert in der Praxis ohne Probleme. Ein längeres Drücken auf den BT-Button versetzt den Controller in den Pairing-Modus, was durch eine blinkende blaue LED verdeutlicht wird, und das Gerät erscheint als „VC-22“ in der Liste meines Smartphones. Die darauf folgende Kopplung funktioniert einwandfrei.

Die maximale Reichweite gibt der Hersteller mit 10 m an, was für Heimstudios vollkommen ausreichen sollte. In der Praxis konnte ich diesen Wert beim Test mit zwei unterschiedlichen Smartphones allerdigs nicht erreichen. Hier war bei 3-4 m teilweise schon Schluss, was aber für den vorgesehen Einsatzzweck dennoch ausreichen sollte.

Für wen ist der Omnitronic VC-22 geeignet?

Als kompakter Controller mit zwei Ein-/Ausgängen eignet sich der VC-22, wie bereits erwähnt, für Heimstudios oder grundsätzlich kleinere Setups. Allerdings ist die Konkurrenz in diesem Bereich groß. Vor einiger Zeit haben wir drei Monitorcontroller aus der Low-Cost-Liga miteinander verglichen (allerdings alle passiv ausgelegt) und darin zeigte sich schnell, dass man für ein kleines Setup in diesem Bereich nicht viel Geld ausgeben muss. Dazu bietet ESI mit dem MoCO oder Mackie mit dem Big Knob Passive preislich attraktive Alternativen, die klanglich mehr überzeugen. Der Omnitronic VC-22 punktet allerdings mit seinem aktiven Design und der integrierten Bluetooth-Schnittstelle.