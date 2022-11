Test: Ortofon Concorde MKII Elite DJ-Tonabnehmer-System

Das teuerste DJ-Tonabnehmer-System der Welt

Endlich gehöre ich zur Elite. Zumindest, was das Tonabnehmer-System anbelangt, welches ich soeben an meinen Plattenspieler geschraubt habe: das neue Ortofon Concorde MKII Elite. Ein grenzenloses Erlebnis, so verspricht es Ortofon als führender Hersteller im Bereich von Tonabnehmer-Systemen im Hifi- wie auch im DJ-Bereich.

Den aufmerksamen Leserinnen und Lesern ist nun schon aufgefallen? Genau, im Namen steht ein Concorde und ein MKII. Demnach ist klar: Dieses System gehört zu der traditionsreichen Concorde-Serie aus dem Hause Ortofon, welche seit Jahrzehnten der Club-Standard in der DJ-Welt darstellen. Die „MKII“ zeigt auf, dass das System zu der neuen Generation der Concorde-Systeme gehört.

Was macht dieses System nun so besonders? So besonders, dass es den Namen Elite verdient. Und vor allem so besonders, statt ein Preis von 399,- Euro (UVP des Herstellers) nicht allen Interessierten den Mund trocken werden lässt.

Ja, rund 400,- Euro für ein Tonabnehmer-System, welches vom Hersteller selbst unter „DJ-Cartridges“ eingeordnet wird, das ist eine starke Ansage. Und somit zugleich einige Gründe für einen Blick auf das System.

Ortofon Concorde MKII Elite – ein erster Blick

In der Tradition der Concorde-Systeme kommt das Concorde MKII Elite in einer kleinen Pappverpackung, total unspektakulär und mit viel Understatement hinsichtlich des Preises.

Im inneren dieser Pappverpackung eine kleine weitere Verpackung, Kunststoff mit durchsichtigem Cover. Hier liegt das System versteckt.

Der erste Blick macht direkt klar, das Concorde MKII Elite ist auch ein klassisches Concorde System. Gleich den bisherigen Modellen der Concorde MKII Serie, besitzt auch das Elite die klassische Form mit dem langen schlanken Körper, der dort aufgeschobenen Nadel, dem angewinkelten und doch geradem Griff und dem hinter diesem befindlichen schwarzen Anschlussstück für den Tonarm. Das System ist komplett in Schwarz gehalten, einzig die goldene Nadel setzt hier ein deutliches Zeichen der Farbe. Wobei, seitlich des langen Schafts der Körpers des Systems sitzt ein goldener Schriftzug: Concorde Elite.

Während der Body des Systems, ohne Frage angepasst an die Nadel, keine Besonderheiten außer der Farbgebung mit sich bringt, ist ein Blick auf die Nadel ratsam.

Diese ist nicht nur goldfarben, sondern ist laut Hersteller mit Gold überzogen, was den Luxus-Faktor erhöhen soll. Das verbessert per se nicht den Klang, könnte aber hinsichtlich der besonderen Optik ein Punkt für dieses Tonabnehmer-System sein.

Ohne Frage stellt dieses System die absolute Oberliga der Tonabnehmer-Systeme dar, welches für den DJ-Markt produziert worden sind und werden. Ohne Frage auch genau das Ziel von Ortofon.

Zurück zu der Nadel, denn diese macht das System besonders. Hier findet sich an der Spitze ein nackter Diamant zum Abtasten in den Plattenrillen, welcher mit einem elliptischen Schliff versehen wurde. Dieser Diamat sitzt eingelassen auf einem Nadelträger aus steifem 750 µm Aluminum-Magnesium, speziell entwickelt für das Elite System.

Der Unterschied zu vielen anderen Tonabnehmer-Systemem im günstigeren Preisbereich ist, dass hier ein „nackter“ Diamant als ganzer Stein am Nadelträger befestigt ist, nicht nur ein Teil eines Diamants auf dem Nadelträger sitzt. Diese Version nennt man „bonded tips“.

Im Regelfall findet man diese Art von ganzen Steinen im Bereich höher wertigerer Tonabnehmer-Systeme im HiFi-Bereich. Ortofon zum Beispiel bietet diese in der 2M Serie sowie den höherpreisigen Modellreihen.

Der Einsatz eines solchen Diamanten sorgt für eine bessere Abtastung tiefer und feiner in der Rille mit geringerer Masse an der Nadel und somit einer detailgetreueren Abtastung.

Hierzu jedoch gibt Ortofon selbst direkt eine „zu beachten-Notiz“ auf der Produktseite, die darauf hinweist, dass ein solcher Diamant mit elliptischem Schliff nicht für „heavy back-cueing and scratching“ ausgelegt ist.

Dies gilt per se immer für elliptische Nadelschliffe, entsprechend zum Beispiel auch für das Ortofon Concorde MKII Club System. Möglich ist es ohne Frage, aufgrund des feineren Diamanten jedoch ist hier die Abnutzung an Nadel und an Schallplatte auf Dauer größer.

Dennoch, um die Sorge zu nehmen, Back-Cueing zum Einspielen und Co. sorgt hier nicht umgehend für Schäden!

Ortofon macht hier wenig Hehl aus dem Ziel, mit dem Elite System und der speziellen Nadel höchste Soundansprüche erfüllen zu wollen. Ein neues Level an Sound-Qualität im DJ-Bereich, ein kraftvoller und detaillierter Sound mit einem bemerkenswerten Level in der Performance, so einige der Versprechen von Ortofon.

Sind wir ehrlich, ein Tonabnehmer-System für DJs mit HiFi-Anspruch für rund 400,- Euro, das muss leisten und das mit einem hörbaren Unterschied zum dem Ortofon Concorde MKII Club, als das bisherige System für DJs mit hohem Anspruch an Sound. Wo sortiert sich nun das Elite ein? Als DJ-Tonabnehmer-System für DJs mit noch höherem Anspruch an den Klang? Oder als Tonabnehmer-System für HiFi-User mit Lust auf ein wenig Look and Feel eines DJ-Systems bei Sound, der HiFi-Ansprüchen genügt?

Das DJ Tonabnehmer-System im Hörtest

Die Erwartungshaltung ist hoch, muss ich zugeben, während ich das System an meinen SL-1210MK7 schraube. Soeben habe ich mein Ortofon Concorde MKII Club abgenommen, das bis dato einzige System der Concorde-Reihe mit elliptischem Schliff. Eben jenes, welches bis dato „das klanglich beste DJ-System“ von Ortofon war. Wird von nun an in der Kiste bleiben müssen? Nicht so dramatisch und vorher gesagt, das Ortofon Concorde Elite ist schon einige Stunden gelaufen, denn natürlich muss es eingespielt werden.

Dennoch klingt es spannender, wenn ich schreibe, ich habe das eine System abgeschraubt und nun folgt der erste und ultimative Hörtest.

Tatsächlich habe ich mein MKII Club sehr lieb gewonnen. Es schafft wundervoll den Spagat zwischen Auflegen ohne Sorgen und gutem Klang. Im Club jedoch neigt es bei extrem hohen Pegeln und nahem Monitoring eher zum Koppeln als zum Beispiel ein Ortofon Concorde MKII DJ. Aber wer redet denn hier von Club, denn das Elite ist in keinem Fall für den Club konzipiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist konzipiert für Leute wie mich. DJs mittleren und höheren Alters mit ein paar mehr Mark in der Hosentasche, die gar nicht mehr so wild Back-Cuen und Scratchen, aber immer noch mal aus Spaß ein wenig auflegen aber primär mit dem gewohnten DJ-Equipment guten Sound haben wollen. Gestehe ich mir gerade ein, alt und spießig geworden zu sein? Meinetwegen, wenn es heißt, ein Elite System am Plattenspieler zu haben, denn so wirklich abgeben möchte ich es nicht.

Kurzer Blick auf die technischen Werte:

Ausgangspannung bei 1000 Hz, 5 cm/sec.: 8,5 mV

Kanal-Balance bei 1 kHz: 1 dB

Kanaltrennung bei 1 kHz: 25 dB

Kanaltrennung bei 15 kHz: 5 dB

Empfohlenes Auflagegewicht (Range): 2-4 Gramm / Empfohlen: 3 Gramm

Tracking ability bei 315 Hz bei empfohlenem Auflagegewicht: 100 μm

Compliance, dynamic lateral – 13 μm/mN

Interne Impedanz, Gleichstrom-Widerstand: 1,2 kOhm

Innere Induktivität: 800 mH

Empfohlener Last-/ Eingangswiderstand: 47 kOhm

Empfohlene Kapazität: 150-400 pF

Sound. Kommen wir zum relevanten Teil. Angebaut, Nadel auf die Platte, mal genauer lauschen. Der Vergleich zum Konkurrenten der eigenen Reihe, des Systems Club, auch wenn der Preisunterschied groß ist, muss gezogen werden. Ich kenne dieses System derweil gut und stelle sofort einen hörbaren Unterschied fest. Ich muss mich zurückhalten, nicht „deutlich hörbaren“ zu schreiben, obwohl der Unterschied deutlich hörbar ist.

Dabei klingt das Club nicht schlechter, es klingt nur anders. Das Club liefert, was Club verspricht. Kraftvollen Bassbereich, eine hämmernde Kick, insgesamt mehr Power im Low End, insgesamt mehr Pegel (auch wenn es nur rund 2 dB sind). Dafür ist es verhaltener in den Mitten und Höhen, doch zugleich auch in diesem Bereich den anderen Concorde Systemen überlegen.

Das Elite jedoch öffnet die bereits offene Tür einfach noch ein Stück mehr. Der Klang ist noch ein gutes Stück präziser und klarer in den Mitten und Höhen. Insgesamt hat man das Gefühl, als würde der Klang durch diese Frequenzbereiche sanft durchfließen. Das Gesamtbild des Ortofon Concorde MKII Elite ist sehr stimmig, noch stimmiger als beim Club und spielt ganz entspannt auf dem Niveau der Ortofon 2M Red oder Blue mit. Ob es an die Bronze herankommt? Darüber könnte man diskutieren, Hifi-Enthusiasten und genau Hörer und Hörerinnen würden sagen: Nein. Mir fehlt da leider der Direktvergleich. Vielleicht muss das aber auch gar nicht sein, denn das eine ist so HiFi, dass es mehr HiFi gar nicht sein kann und das Elite bedient im eleganten Design sowohl den HiFi-Anspruch wie auch die DJ-Tauglichkeit.

Noch ein letzter Satz zum Klang: präziser Bassbereich mit sauberer Kick-Wiedergabe, sonorig aber verhalten, an keiner Stelle zu kräftig wirkend. Insgesamt wirkt das Elite dynamischer als das Concorde MKII Club und gefällt daher sehr.

Qualität und Haptik

Haptisch können DJ von dem Concorde MKII Elite das erwarten, was man von der neuen Concorde MKII Serie auch erwarten kann: Haptisch gibt es hier keine Unterschiede. Das System ist schlank geschnitten und kann durch den Griff gut angehoben werden. Im Gegensatz zu den früheren Concorde Systemen ist dieser bei den MKII-Versionen kräftiger und breiter. Diese ist nicht nur angenehmer, sondern sorgt auch dafür, dass hier nicht so schnell ein Schaden entstehen kann.

Der Handriff ist wechselbar, sollte er einmal brechen. Ein ab und zu auftretender unschöner Zustand bei den Vorgängermodellen.