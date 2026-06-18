Die ultimativen Headshell-Systeme für Vinyl-DJs?

Mit den Modellen VNL Dance und VNL Trix erweitert Ortofon sein Angebot an DJ-Tonabnehmern um zwei weitere Systeme auf Basis der VNL-Plattform. Während sich das VNL Trix mit sphärischem Nadelschliff und hohem Ausgangspegel vor allem an Performance- und Scratch-DJs richtet, möchte das VNL Dance mit elliptischem Schliff die Bedürfnisse klassischer Club- und Mixing-DJs bedienen.

Kurz & knapp Worum geht es? Zwei neue DJ-Tonabnehmer-Systeme der Ortofon-VNL-Serie für die Headshell-Montage mit unterschiedlicher Klang- und Performance-Ausrichtung. Headshell-Systeme: VNL Dance und VNL Trix erweitern die Ortofon-VNL-Serie um zwei spezialisierte DJ-Tonabnehmer.

VNL Dance und VNL Trix erweitern die Ortofon-VNL-Serie um zwei spezialisierte DJ-Tonabnehmer. VNL Trix: Für Scratchen, Back-Cueing und Performance-DJing optimiert, mit sphärischem Nadelschliff.

Für Scratchen, Back-Cueing und Performance-DJing optimiert, mit sphärischem Nadelschliff. VNL Dance: Für elektronische Musik und klangorientiertes DJing entwickelt, mit elliptischem Nadelschliff.

Für elektronische Musik und klangorientiertes DJing entwickelt, mit elliptischem Nadelschliff. High Output: Beide Systeme liefern eine hohe Ausgangsspannung von 10 mV für einen druckvollen Pegel.

Beide Systeme liefern eine hohe Ausgangsspannung von 10 mV für einen druckvollen Pegel. Fazit: Überzeugende Headshell-Alternativen zu Concorde MKII Scratch und Club mit hoher Verarbeitungsqualität und klarer Spezialisierung.

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Ortofon VNL Dance & Ortofon VNL Trix – ein kurzer Blick

Wir erinnern uns alle an das legendäre Shure M44-7? Nein? Dann eine kurze Abholung. Wir befinden uns thematisch bei Tonabnehmer-Systemen für Plattenspieler, speziell für DJs und DJ-Turntables. Hier gibt es ein paar Legenden, von denen sich zwei Systeme über die Jahre herauskristallisiert haben: Ortofon Concorde und Shure M44-7.

Während Ortofon mit den Concorde-Systemen primär auf die längliche feste System-Form setzt, ist das Shure M44-7 ein Headshell-System. Aber, so legendär das System war, wurde die Produktion wurde 2018 eingestellt. Es dauerte Jahre, bis es einen Nachfolger aus dem Hause des Wettbewerbers Ortofon gab. 2021 wurde das Ortofon VNL vorgestellt, ein Headshell Tonabnehmer-System mit drei unterschiedlichen Nadelkörpern mit harter oder weicher Aufhängung für DJs. Hier findet ihr den dazugehörigen Testbericht. Auf Basis dieses Abnehmers gibt es nun zwei weitere Modelle: Ortofon VNL Dance und Ortofon VNL Trix.

Beide Systeme reihen sich preislich im ähnlichen Bereich wie das Ortofon VNL ein, haben minimal andere technische Werte und sind ein wenig stärker ausgerichtet auf den elektronischen Musik-Bereich (Ortofon VNL Dance) oder Performance-DJing (Ortofon VNL Trix). Power und Precision, so beschreibt Ortofon die Ausrichtung der Systeme, die beide auf dem Systemkörper von dem ursprünglichen Ortofon VNL basieren.

Die Idee, weitere Systeme auf diesem zu veröffentlichen, scheint sinnvoll, denn die Möglichkeit, mit den drei Nadeln des ursprünglichen VNL-Systems das eigene System anzupassen, hat sich, so mein Gefühl, nicht wirklich durchgesetzt. Auch deswegen verkauft Ortofon das System heute nur noch mit Nadel II und hat die anderen beiden Varianten aus dem Angebot genommen.

Zugleich bestand zu dem Zeitpunkt ja bereits die Idee, mit unterschiedlichen Nadeln am gleichen Nadelträger/Systemkörper verschiedenen Anforderungen erfolgreich zu begegnen. Die Grundlage für weitere Systeme war also gelegt.

Beide Systeme gibt es entweder als reines Tonabnehmer-System oder direkt vormontiert auf einem Ortofon SH-2 Headshell. Preislich startet das VNL Trix bei rund 99,- Euro, während für die vormontierte Variante etwa 130,- Euro fällig werden. Das VNL Dance liegt bei rund 119,- Euro beziehungsweise 144,- Euro in der Premounted-Version.

Ortofon VNL Trix

Das System für die Trickser? Der Name ist Programm und das System ist für die DJs, bei denen Scratchen oder Back-Cueing häufiger auf dem Programm steht. Wer fit ist im Thema „Nadelkunde“, wird also schon ahnen können, was wir hier finden: Eine Nadel mit sphärischem Schliff. Ganz platt und sehr vereinfacht ausgedrückt dafür bekannt, etwas runder geschliffen zu sein, was die Nadelspitze weniger in die Plattenrille drückt und somit weniger fein abnimmt.

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Dafür ist die Nadelspitze robuster und verschleißt bei gröberem Handling weniger schnell und bietet zu dem in der Regel eine größere Robustheit gegen Nadelsprünge. Perfekt also für DJs, weswegen „DJ-System“ fast ausschließlich Nadeln mit sphärischem Schliff besitzen. Für mich ist das VNL Trix das Pendant des Ortofon Concorde MKII Scratch Systems in Headshell-Variante.

Ein Blick auf die technischen Daten macht direkt eine Sache klar: Das Ortofon VNL Trix ist ein High-Output-System. 10 mV Ausgangsspannung bei 1 kHz ist laut. Fast doppelt so viel Ausgangsspannung wie das Ortofon VNL oder Ortofon Concorde MKII DJ (beide 6 mV) und auf dem Niveau von Ortofon Concorde MKII Scratch. Auch die weiteren Werte sind bemerkenswert.

Von den Auslenkungen sind beide Nadeln vergleichbar mit dem VNL I Nadelkörper, bieten also von den früheren drei Nadeln die größte mögliche Auslenkung. Auslenkung (Tracking Ability) trifft hier auf den Wunsch nach starrer Nadel, um ein möglichst geringes Risiko für Nadelsprünge zu erzeugen und die Nadel „starr“ in der Rille zu halten. Die Balance zwischen beidem zeichnet sehr gute Tonabnehmer, speziell für DJs, aus. Das Ortofon VNL Trix hat eine Tracking ability von 100 μm bei 315 Hz.

Die Kanaltrennung (Channel Separation) liegt bei 22 dB bei 1 kHz und der Frequenzbereich bei 20 Hz bis 20 kHz bei maximal 3 dB Abweichung in beide Richtungen. Das empfohlene Auflagegewicht liegt bei 4 Gramm.

Ortofon VNL Dance

Das visuell deutlich auffälligere der beiden neuen Systeme ist das Ortofon VNL Dance. Schwarzer Systemkörper, knallgelbe Nadel. Gelb fluoreszierend, das kann schon vorweg genommen werden, ist der Nadelkörper und leuchtet unter UV-Licht. Hintergedanke: bessere Sichtbarkeit der Nadel auf der Platte.

Hinsichtlich der technischen Daten gleich das Ortofon VNL Dance dem Ortofon VNL Trix. Der große Unterschied zwischen den Systemen liegt im Nadelschliff. Das VNL Dance hat einen elliptischen Nadelschliff und richtet sich damit eher an DJs, die Platten primär abspielen und bei denen der Fokus eher auf Klang und weniger auf großer Robustheit liegt. So ist das VNL Dance eher die Headshell Variante des Ortofon Concorde MKII Club. Da passt auch der gelbe Farbton wieder.

Klang: Wie klingen die beiden DJ-Tonabnehmer-Systeme?

Klanglich macht sich bei den beiden Systemen relativ klassisch bemerkbar, was der elliptische Schliff und was der sphärische Schliff mit sich bringt. Während das Ortofon VNL Trix mehr Kraft im unteren Frequenzbereich „erzeugt“ und damit per Punch im Bass- und Mid-Bass-Bereich bewirkt, hat das Ortofon VNL Dance die Nase leicht vorn im Bereich der feinen Auflösung. Das System klingt runder, etwas weicher untenrum, dafür präziser und feiner im Bereich der mittleren und hohen Frequenzen.

Das macht die Wahl relativ einfach: Liegt der Fokus auf basslastiger Musik und du bewegst deine Platten fleißig vor- und rückwärts, dann ist das VNL Trix das richtige System für dich. Du präferierst basslastige Musik, die Rückwärtsbewegung der Platte ist bei dir aber eigentlich nur beim Back-Cueing und Einspielen zu finden und du legst Wert auf ein gutes Klangbild, etwas ausgewogener als beim Trix (also weniger Bassdruck dafür feiner in Mitten und Höhen), dann ist das VNL Dance das richtige System für dich.

Nur der Vollständigkeit halber: Du legst auf nichts davon Wert, sondern möchtest zu Hause nur Platten hören mit bester Klangqualität, dann wirfst du besser einen Blick in Richtung HiFi-Systeme, denn die Ortofon VNL-Serie ist für DJs gedacht und hat generell entsprechend natürlich eine Klangcharakteristik, in der ein Bass auch ein kraftvoller Bass ist, der sich daheim genauso wie im Club durchsetzt.