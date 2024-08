Test: OSC Audio sumFX Multieffect-Plug-in iOS, macOS, Win

Ein Multieffekt steht und fällt mit der Qualität der Einzeleffekte und da muss dieser schon einiges leisten, um einen Vorteil einer bunten Effektkette, bei der man sich das bester von jeder Firma herauspickt (und damit in die Optimierungsfalle tappt), aufzuwiegen.

Was man bei OSC Audio sumFX für ein Taschengeld an Qualität geboten bekommt, ist schon erststaunlich und vor allem sind die Preise for iOS und Desktop praktisch identisch (Desktop: plus Umrechungskurs plus Umsatzsteuer). Die Effektsuite ist dabei besonders für Aufräumarbeiten geeignet, wie sie beim Mixen und Mastern anfallen, jedoch kann man mit den LFOs aber auch kreativ werden. Der Klang der App ist mehr auf der färbungsfreien Seite, was absolut positiv zu verstehen ist. Insgesamt ist der Eindruck von OSC Audio sumFX so positiv, dass für die App auch noch ein Platz in unseren iOS-Charts frei ist.