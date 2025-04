Jetzt mit zwei Abstrahlwinkeln!

Bei der Ovation Celebrity Deluxe CDX40-1-G VSB handelt es sich um eine Westerngitarre der Budget-Klasse der Firma Ovation mit charakteristischen Ovation Merkmalen wie dem sehr bekannten Korpus aus Lyrachord. Wir haben sie ausführlich getestet und überprüft, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt!

ANZEIGE

Das Konzept der Ovation Celebrity Deluxe CDX40-1-G VSB

Ovation, ein Name und ein Konzept, die beide polarisieren. Nur selten trifft man im Instrumentenbereich auf Vertreter eines bestimmten Genres, die Musiker in zwei Lager aufspaltet. Bei der Firma Ovation ist dies zweifelsohne der Fall. Während insbesondere Live-Musiker das Konzept und die Bespielbarkeit der Instrumente seit jeher in den höchsten Tönen preisen, haben Traditionalisten immer noch ihre Probleme mit den verwendeten Materialien und dem daraus resultierenden Klang dieser Akustikgitarren.

Um den Ursprung des Ovation Konzeptes zu verstehen, muss man allerdings erneut ein paar Dekaden in die Vergangenheit der Musikgeschichte reisen. Bis Anfang der 1970er-Jahre war es lediglich möglich, eine Akustikgitarre live mittels mehr oder minder aufwendiger Mikrofonierung abzunehmen. Der Kampf gegen das Feedback und für eine gleichmäßige Lautstärke war allgegenwärtig. Dies änderte sich schlagartig, als Ovation innovative Lösungen entwickelte und den Live-Akustikgitarrensound grundlegend veränderte.

Affiliate Links Ovation Celebrity Deluxe CDX40-1-G VSB Kundenbewertung: (1) 549,00€ bei

Zum einen wurden neue Materialien verwendet, um Akustikgitarren zu bauen, zum anderen war Ovation meines Wissens die erste Firma, die einen piezo-keramischen Tonabnehmer integrierte. Dies befreite Musiker von der Notwendigkeit, sich fest vor einem Mikrofon zu positionieren. Das Ergebnis: Fast jede international erfolgreiche Band seiner Zeit, seien es Queen, Pink Floyd, Wings, Cat Stevens, Heart uvm. waren auf der Bühne mit Ovation-Gitarren zu sehen, da der Klang einer Akustikgitarre erstmals mit der körperlichen Flexibilität einer E-Gitarre kombiniert werden konnte. Eine körperliche Bühnenshow mit Akustikgitarre? Damals unmöglich!

Ovation wurde 1965 von Charles Kaman gegründet, einem Luft- und Raumfahrtingenieur, der aber auch stets eine große Leidenschaft für alles Sechssaitige hatte. Mit seinem technischen Know-how entwickelte er daraufhin eine innovative Gitarre mit einer Rückenschale aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Lyrachord). Diese Bauweise optimierte die Klangprojektion, insbesondere im Mittenbereich und reduzierte Feedback-Probleme, die typischerweise im Bassbereich einer Akustikgitarre auftreten.

Neben der exklusiven Adamas Serie, bietet Ovation mit der Celebrity-Serie auch eine Budget-Variante an, die aber nicht nur über die typischen Konstruktionsmerkmale der Ovation-Linie verfügt, sondern auch ungewöhnliche Detaillösungen an den Tag legt, wie der spätere Testbericht noch zeigen wird.

Die Konstruktion der Ovation Celebrity Deluxe CDX40-1-G VSB

Einmal mehr besticht das in China gefertigte Instrument durch den Einsatz ungewöhnlicher Materialien: Der Korpus besteht aus besagtem Lyrachord, während die Decke aus massiver Fichte gefertigt ist. Ebenso wurde ein neues Quintad-Elite-Bracing angebracht, ähnlich wie bei in den USA hergestellten Modellen.

Auffällig ist auch wieder die Multisoundhole-Konstruktion, die sich aber nur im oberen Korpusbereich befinden. In der Tat spart Ovation bei diesem Modell nicht mit Schalllöchern. Als ungewöhnliche Detaillösung befinden sich zusätzlich zu den Multiholes auf der Frontseite drei zusätzliche Schalllöcher an der oberen Seite, die direkt Richtung Gesicht des Künstlers abstrahlen. Dadurch wird das Monitoring der Gitarre deutlich verbessert, wenn auch nur in einem moderaten Umfang, sofern man mit einer entsprechenden Verstärkung arbeitet. Sollte man allerdings ohne Verstärkung spielen, macht sich dieser zusätzliche Abstrahlbereich deutlich und angenehm bemerkbar.

Um dennoch bei einer Reparatur in das Innere der Gitarre zu gelangen, befindet sich auf der Rückseite des Korpus eine kreisrunde Öffnung, die mit einer Platte aus Lyrachord und einer Kreuzschraube verschlossen wird. Das Schöne bei einem Kunststoffkorpus ist, dass man solche Punkte problemlos verbauen kann, ohne dass man die üblichen Vorsichtsmaßnahmen bzgl. der Stabilität im reinen Holzbau berücksichtigen muss.

ANZEIGE

Der Hals der Gitarre ist aus Nato gefertigt, eine Bezeichnung für Holzarten aus der Gattung der Mora-Bäume, die hauptsächlich in Südamerika und Südostasien vorkommen. Es wird oft als günstige Alternative zu Mahagoni verwendet. Griffbrett und Steg bestehen aus Ovangkol, einer Holzart des Guibourtia ehie Baums, der in Westafrika (z. B. Ghana, Nigeria, Gabun) wächst. Es ist mittelhart bis hart und ist mit Palisander zu vergleichen. Sowohl der Korpus, als auch das Griffbrett sind mit einer elfenbeinfarbenen Einfassung aus Kunststoff versehen.

Mensur & Tonabnehmer der Ovation Westerngitarre

Die Gitarre verfügt über eine Mensur von 643 mm, womit sie zwischen langer und kurzer Mensur liegt – ideal für die meisten Gitarristen. Die enge Anlehnung an E-Gitarren zeigt sich auch in den eher ungewöhnlichen 23 Bünden, wobei die letzten sechs Bünde sich schräg in Richtung Diskantsaiten verschieben und nur die B- und E-Saite den 23. Bund nutzen können.

Als Tonabnehmer kommt ein Ovation CP-100 Slimline OP-4CT Preamp und eingebautem Tuner zum Einsatz. Geboten wird die klassischen 3-Band-Klangregelung aus Bässen, Mitten und Höhen nebst einem Standard-Gain-Regler. Ein kleines, rot leuchtendes Display informiert über die Stimmung der Gitarre, während eine kleine LED über den Zustand des 9 Volt Blocks Aufschluss gibt.

Die Aufnahmeöffnung für die 9 Volt Batterie ist an der Seite mit einem einfachen Druckverschluss eingelassen. Der Batteriewechsel geht schnell und einfach, wenngleich einem die Kunststoffeinfassung des 9 Volt Blocks aufgrund der hohen Federspannung der innenliegenden Kontakte sehr forsch entgegen gesprungen kommt, sobald man den Druckschalter an der Seite betätigt.

In Sachen Hardware hat sich Ovation bei der Ovation Celebrity Deluxe CDX40-1-G VSB für die Farbe Gold entschieden, die sehr geschmackvoll mit dem subtilen 3-Tone-Sunburst-Finish der Fichtendecke harmoniert. Viel gibt es an Hardware erwartungsgemäß nicht zu beobachten, lediglich 6 Tuner mit dem Aufdruck Ovation, zwei Gitarrengurthalterungen und die Kabelbuchse sind golden eingefärbt.

Die Ovation Celebrity Deluxe CDX40-1-G VSB in der Praxis

Beim ersten Spielen fällt erneut die besondere Korpusform auf, die nicht nur optisch markant, sondern auch ergonomisch durchdacht ist. Da Ovation die Gitarren für den Tonabnehmerbetrieb optimiert, kann das Korpusvolumen zugunsten eines angenehmen Spielgefühls reduziert werden, was auch bei der Ovation Celebrity Deluxe CDX40-1-G VSB der Fall ist. Die Konstruktion ermöglicht insbesondere im Stehen gespielt zwei Tragepositionen: Man kann die Gitarre gerade am Körper tragen oder leicht nach hinten kippen, wobei die Korpusform für Stabilität sorgt.

Spielerisch erinnert der Hals stark an eine E-Gitarre: kräftig, aber dennoch bequem zu greifen, mit einer sehr niedrigen Saitenlage, die dennoch nicht zum Schnarren neigt. Es ist wirklich beeindruckend, wie bequem sich die Ovation Celebrity Deluxe CDX40-1-G VSB spielen lässt. Nicht umsonst nutzten ehemalige Hochgeschwindigkeitsgitaristen wie Al Di Meola seit Jahrzehnten sehr häufig Ovation Modelle, um ihre frühere Fingerfertigkeit in Sachen Anschlaggeschwindigkeit auch auf eine Akustikgitarre übertragen zu können.

Klanglich unterscheidet sich das Instrument im reinen Akustikbetrieb deutlich von traditionellen Westerngitarren, insbesondere wenn es um Instrumenten mit großen Korpusabmessungen geht. Die Bässe sind weniger dominant, was jedoch im Bandkontext kein Nachteil ist, da Akustikgitarren oft ohnehin im Bassbereich ausgedünnt werden. Der Mittenbereich ist charakteristisch präsent und die gesamte Konstruktion sorgt für eine leichte Klangkompression, die Dynamiksprünge reduziert. Live und im Studio wird eine solche Dynamik ohnehin meist per Kompressor eingeschränkt, sodass dieser Effekt durchaus von Vorteil ist. Interessant ist auch, dass das Solospiel von Einzeltönen deutlich leiser ist als ein entsprechendes Strumming.

Im verstärkten Betrieb zeigt sich der typische Ovation-Sound: Die Mitten sind sehr prägnant, der Klang setzt sich gut im Mix durch. In der Flat-Einstellung ist der Grundsound noch etwas belanglos, gewinnt aber mit einem High- und Low-Boost deutlich an Charakter. Ich würde allerdings immer einen Low-Cut bei ca. 150 – 200 Hz wählen, da sonst perkussive Handgeräusche schnell die Oberhand gewinnen und im Tiefbassbereich ein unangenehmes Dröhnen hervorrufen. Dies gilt allerdings i.d.R. für alle Westerngitarren.

Generell lässt sich sagen, dass die Ovation Celebrity Deluxe CDX40-1-G VSB insbesondere in Bezug auf ihren Ladenpreis einen guten Eindruck hinterlässt. Die Verarbeitung, die Bespielbarkeit und der Gesamteindruck allgemein ist tadellos und für einen Preis unter 600,- Euro wirklich eine sehr guter Gegenwert. Klanglich merkt man natürlich Unterschiede zur Adamas Serie, insbesondere was die Qualität des Preamps angeht, aber das ist auch ein völlig natürliches Phänomen.