Mehr als nur 16 Encoder

OXI Instruments E16 ist ein kompakter MIDI-Performance-Controller, der auf den ersten Blick sehr minimalistisch erscheint. Er bietet 16 Push-Encoder, Display sowie Anschlüsse für USB-C und MIDI. Doch unter der kleinen Haube verbirgt sich deutlich mehr, so dass wir uns den Controller für euch einmal näher angeschaut haben.

Kurz & knapp Was ist es? OXI Instruments E16, kompakter MIDI-Performance-Controller mit 16 Encodern, Display und umfangreichen Steuer- sowie Automationsfunktionen für Studio und Live-Setup. Konzept: 16 Push-Encoder mit LED-Ringen, Szenen- und Seitenstruktur sowie umfangreiche MIDI-Steueroptionen für flexible Controller-Setups.

16 Push-Encoder mit LED-Ringen, Szenen- und Seitenstruktur sowie umfangreiche MIDI-Steueroptionen für flexible Controller-Setups. Funktionsumfang: Szenen, Presets, Gruppen, Snapshot-Funktion und Automatisierungsaufnahme ermöglichen komplexe Steuer- und Modulationskonzepte.

Szenen, Presets, Gruppen, Snapshot-Funktion und Automatisierungsaufnahme ermöglichen komplexe Steuer- und Modulationskonzepte. Konnektivität: MIDI über TRS, USB-C und Bluetooth 5.0 inklusive mehrerer Ports und 16 MIDI-Kanäle pro Port.

MIDI über TRS, USB-C und Bluetooth 5.0 inklusive mehrerer Ports und 16 MIDI-Kanäle pro Port. Praxis: Nach etwas Einarbeitung sehr flexibler Controller für Hardware, Software und modulare Setups, sowohl im Studio als auch live.

Nach etwas Einarbeitung sehr flexibler Controller für Hardware, Software und modulare Setups, sowohl im Studio als auch live. Fazit: Hochwertig verarbeitet, leistungsstark und vielseitig – ein durchdachter MIDI-Controller mit großem Funktionsumfang.

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OXI Instruments E16: Übersicht

Der OXI Instruments E16 wurde gemeinsam mit dem YouTuber Oora entwickelt, der das Gerät bereits im Dezember letzten Jahres zusammen mit dem Elektron Tonverk vorgestellt hatte. Dies war allerdings noch ein Prototyp und die Informationen dazu waren eher spärlich.

Zu diesem Zeitpunkt gab es übrigens noch zwei verschiedene Versionen des Controllers. Zum einen die reguläre „Non Detented Standard Edition“, die mir auch zum Test vorliegt, zum anderen eine limitierte „Detented Edition“. Letztere verfügt über Encoder, die schrittweise einrasten bzw. ein spür- und hörbares Klickgeräusch von sich geben, wohingegen die offizielle Hauptversion über laut- und stufenlose Encoder verfügt.

Zunächst einmal ein paar harte Fakten, die schon zeigen, was so alles im OXI Instruments E16 steckt:

16 Push-Encoder mit LED-Ring

OLED-Display

16 Szenen können maximal gespeichert werden

12 Display-Seiten pro Szene (192 Controller-Optionen pro Szene)

Grouping (mehrere Encoder werden über einen Master-Encoder gesteuert)

Snapshots

Aufnahmefunktion

1 MIDI-Eingang

2 MIDI-Ausgänge

USB-C-Anschluss (für MIDI und Stromversorgung)

Bluetooth 5.0 MIDI

Zubehör des MIDI-Controllers

Im Lieferumfang des OXI Instruments E16 befinden sich ein praktisches Transport-Case und das passende USB-Kabel (USB-C auf USB-A) mit dem Logo des Herstellers. Darüber hinaus liegt ein ausgedruckter Quickstart-Guide in Form eines vierseitigen Faltblatts bei. Das vollständige Handbuch lässt sich von der Herstellerseite herunterladen.

Haptik, Aufbau und Verarbeitung

OXI Instruments E16 ist in einem robusten Aluminiumgehäuse untergebracht und hat für seine schlanken Maße von 114 × 142 × 36 mm ein doch recht stattliches Gewicht von 370 g. Die seitlichen Abrundungen unterstützen den hochwertigen Eindruck.

Die 16 Endlos-Push-Encoder bestehen aus Metall und besitzen alle LED-Ringe, deren Farben sich individuell konfigurieren lassen. Auch hier kann man die Qualität förmlich fühlen. Das OLED-Display ist zwar relativ klein, jedoch ist alles sehr gut ablesbar, unabhängig vom Blickwinkel oder den Lichtverhältnissen.

Links oben befindet sich eine Multifunktionstaste. Sie dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes und fungiert als Shift- und Zurück-Taste im Menü.

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Ein- und Ausgänge des OXI Instruments E16

Auf der Rückseite befinden sich die vier Anschlüsse des E16. Neben dem USB-C-Eingang befinden sich noch zwei TRS-MIDI-Ausgänge und ein TRS-MIDI-Eingang, beide für TRS-MIDI Typ A. Im Menü lassen sich die MIDI-Ausgänge auch als Thru-Ausgänge definieren, für eingehende Signale gibt es einen MIDI-Input-Monitor.

Der OXI Instruments E16 kann mit mehreren MIDI-Ports arbeiten und jeder dieser Ports bietet die klassischen 16 Kanäle. Das Gerät selbst besitzt bereits zwei integrierte Ports: Port A und Port B, die den selben physischen MIDI-Ausgang nutzen. Mit dem zusätzlich erhältlichen OXI Split kann man die Ports erweitern.

Der OXI Instruments E16 lässt sich aber auch per Bluetooth 5.0 drahtlos mit iOS-, macOS-, Android- und Windows-Geräten verbinden. Hierfür wird BLE MIDI (BLE steht für Bluetooth Low Energy) verwendet, was auf manchen Geräten technisch etwas anspruchsvoller sein kann. Daher empfiehlt OXI Instruments bei iOS-Geräten die Verwendung eines MIDI-Dongles wie bspw. WIDI Master, WIDI Jack oder WIDI uHost. Android-Geräte sollen da etwas stabiler für BLE MIDI sein.

Verbindet man den OXI Instruments E16 über USB mit seinem PC oder Laptop, wird er mit Strom versorgt und kann MIDI senden wie auch empfangen. Für die bildschirmfreie Nutzung kann man zur Stromversorgung auch ein USB-Netzteil mit mindestens 200 mA nutzen.

Struktur des OXI Instruments E16

Die oberste Ebene in der Menüstruktur ist eine Szene, von denen sich bis zu 16 erstellen lassen. Jede Szene beherbergt 12 Seiten mit jeweils 16 Kontrollfunktionen. Pro Szene können außerdem bis zu 16 Presets gespeichert werden. So lassen sich verschiedene Parametereinstellungen für unterschiedliche Zwecke jederzeit wieder aufrufen.

Pro Encoder lassen sich drei unabhängige MIDI-Nachrichten senden: zwei beim Drehen des Reglers und eine über die Push-Funktion. Die Werte, die gesendet werden, können eigenhändig definiert werden.

Die Menüs

Hauptmenü

Startet man den OXI Instruments E16, erscheint auf dem Display zunächst das Hauptmenü. Die ersten sieben Encoder sind für die Szenen 1–7 zuständig, während der achte Encoder zur Systemkonfiguration führt. Im Menü sind nur die Encoder beleuchtet, die für Menübefehle zuständig sind.

Die Navigation erfolgt intuitiv. Über die Push-Funktion eines jeweiligen Encoders gelangt man eine Ebene tiefer ins Menü und mit der Multifunktionstaste wieder eine Ebene zurück. Mit einer Drehbewegung lassen sich Werte verändern. Hält man dabei die Multifunktionstaste gedrückt, lässt sich zusätzlich ein zweiter Wert einstellen.

Shift-Menü

Über die Shift-Taste gibt es im Menü noch weitere Funktionen:

REC: Parameterbewegungen werden aufgezeichnet

Lock: Bildschirmposition wird gespeichert (um nicht versehentlich zurück ins Hauptmenü zu gelangen)

Edit: Öffnet das Edit-Menü

Prst: Zum Laden und Speichern von Presets

Zieloptionen

Es lassen sich auch verschiedene Parametertypen steuern, die immer abhängig vom Zielgerät sind. Die Steuerungsart wird pro Ziel festgelegt. Die Zieloptionen sind wie folgt:

CC Abs: Control Change Absolute

CC Rel 1 & 2: Control Change Relative

CC 14 (High Res): Control Change Absolute (High Resolution)

PC: Program Change

PB: Pitch Bend

AT: Aftertouch

Note: Notenwerte

NRPN: Non-Registered Parameter Number

Snapshot: Controller als Snapshot festlegen

Für detaillierte Informationen empfehle ich dringend einen Blick in das ausführliche Handbuch, zumal sich die Optionen für die Push-Funktion leicht unterscheiden.

Die Sonderfunktionen

Die Sonderfunktionen beeinflussen das Verhalten der Drehregler und deren Steuerungsfunktion.

Off: linear von 0–127

Bipolar: bipolar von -63–64

Snapshot: A- und B-Bereich

Rec: aktiviert die Automatisierungsaufnahme (kann anschließend in einer Schleife wiedergegeben werden)

Play / Pause Rec: Starten / Pausieren der Automatisierungsaufnahme

Swap Destination: Push-Funktion, um zwischen Ausgang 1 und 2 zu wechseln

Die Snapshot-Funktion des E16

Die Snapshot-Funktion des OXI Instruments E16 liest sich zunächst etwas kompliziert, ist aber in der Praxis sehr schlüssig.

Jeder Regler kann in den Snapshot-Modus versetzt werden. In diesem Modus steuert er einen oder mehrere andere Regler. Dieser Hauptregler gibt selbst kein Signal aus, sondern beeinflusst nur die Regler, die ihm zugewiesen sind. Die zugewiesenen Regler senden weiterhin ihre eigenen Signale. Diese Signale können entweder direkt über diese Regler gesteuert werden oder durch die Bewegung des Snapshot-Reglers.

Außerdem lassen sich für jeden zugewiesenen Regler ein Minimal- und ein Maximalwert festlegen. Diese werden mit den A- und B-Werten des Snapshot-Reglers verknüpft. So kann der Snapshot-Regler den gesamten festgelegten Bereich des jeweiligen Reglers steuern. Folgende Grafik aus dem Handbuch sollte es verständlich genug machen:

Die Automatisierungsaufnahme

Um Parameteränderungen aufzuzeichnen, stehen zwei Optionen zur Verfügung:

Schnellaufnahme: direkte und generische Aufnahme

Aufnahmesteuerung per Drehregler: Ein oder mehrere Encoder können zur Steuerung der Aufnahme-, Stopp- und Wiedergabefunktion zugewiesen werden

Bei der Schnellaufnahme ist die Bedienung etwas umständlich, reicht aber für fixe Loop-Modulationen, wie mit einem LFO, völlig aus.

Im Display wird links oben der generelle Aufnahmestatus angezeigt. Sollte man die Aufnahmesteuerung per Drehregler wählen, wird auch an jedem Drehregler im Menü ein entsprechender Status angezeigt.

Die Gruppen

Jeder Parameter kann einer Gruppe zugeordnet werden. Eine Gruppe kann zwischen zwei und vier Parameter beinhalten, wobei immer ein Parameter – nennen wir ihn den Leitparameter – die anderen steuert. Der Wert, den der Leitparameter sendet, kann für die untergeordneten Parameter in der Gruppe jeweils separat eingestellt werden.

Konfiguration über die App

Über die kostenlose App lässt sich der OXI Instruments E16 konfigurieren und auf die neueste Firmware aktualisieren. Außerdem können die Szenen hier organisiert und als Backup gespeichert werden. Auch lassen sich hier Szenen erstellen und editieren sowie das MIDI-CC-Mapping einrichten. Die Bedienung über die App gelingt natürlich deutlich bequemer als am Gerät selbst.

Damit das Mapping für möglichst viele Geräte schnell und unkompliziert klappt, ist bereits eine große Datenbank integriert. Dort sind alle bekannten – und auch einige eher unbekannte – Hersteller mit ihren Geräten erfasst. So muss man nicht erst im Handbuch blättern oder lange nach dem richtigen MIDI-CC-Befehl suchen.

Der OXI Instruments E16 in der Praxis

Die Einrichtung mag, wie bei jeglichen ähnlichen Geräten, zunächst etwas mühselig erscheinen, ist aber meiner Meinung nach bestmöglich gelöst. Zudem liegt das natürlich auch am Funktionsumfang des OXI Instruments E16. Während der Testphase hatte ich ihn beispielsweise immer wieder genutzt, um schnell eine haptische Steuerung für VCV Rack neben mir zu haben. Das funktioniert per MIDI-Learn natürlich im Handumdrehen.

Ist erst einmal eine etwas aufwendigere Szene erfolgreich erstellt, ist der OXI Instruments E16 ein zuverlässiger und flexibler Helfer im Studio- und Live-Alltag. Hat man dann mehrere Szenen erstellt, können diese auch bequem per Program-Change gewechselt werden.

OXI Instruments ist auch fleißig bezüglich Firmware-Updates. Es gibt teilweise wöchentlich Verbesserungen und zuletzt sogar neue Funktionen wie „Swap Destination“, MIDI-Learn, MIDI-Feedback und einiges mehr.

Es ist daher auch sehr wahrscheinlich, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, bereits weitere Funktionen hinzugefügt wurden.

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Alternativen zum OXI Instruments E16

Potenzielle Alternativen zum OXI Instruments E16 gibt es einige, die sich jedoch alle etwas im Funktionsumfang, bei den Bedienelementen und natürlich im Preis unterscheiden.

Intech Studio bietet beispielsweise mehrere Controller innerhalb eines modularen Konzepts an. Der Intech Studio PO 16 besitzt ebenfalls 16 Encoder, verzichtet allerdings auf ein Display. Preislich ist er zwar deutlich günstiger, bietet aber auch weniger Funktionen. Dafür hätte man für den Preis des E16 deutlich mehr und auch unterschiedliche Bedienelemente, wenn man sich direkt mehrere Module kauft.

Sehr ähnlich zum PO 16 ist der DJ Techtools MIDI Fighter Twister. Der Preis liegt etwas höher, aber immer noch deutlich unter dem des OXI Instruments E16. Dementsprechend sind auch hier etwas weniger Funktionen vorhanden.

Nochmals teurer als die beiden vorherigen, aber immer noch günstiger als der E16, ist der Faderfox EC4. Hier gibt es dann auch ein Display und die Funktionen sind dem E16 schon etwas ähnlicher.

Eine Klasse über dem OXI Instruments E16 gibt es dann noch den Neuzeit Instruments Drop. Hier liegt der Preis zwar deutlich über dem des E16, allerdings sind die Funktionen und die Anzahl der Bedienelemente auch üppiger. Fairerweise muss man auch erwähnen, dass der Neuzeit Instruments Drop noch intensiver auf Live-Performance ausgerichtet ist.