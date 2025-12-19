Mehr Sequencer, mehr Power, mehr Möglichkeiten

Mit dem OXI Instruments OXI One MKII testen wir für euch die zweite Version des Sequencers. Den Testbericht der ersten Version, den ihr hier findet, empfehle ich an dieser Stelle ausdrücklich, da er die grundlegende Bedienung, die Sequencer-Typen, viele weitere Features und den Workflow ausführlich beschreibt und damit zeigt, in welche Richtung es bei diesem großartigen Gerät geht.

Kurz & knapp Was ist es? Unterschiede, Neuerungen und Optimierungen in der Bedienung des OXI Instruments OXI One MKII im Vergleich zur ersten Generation. Mehr Leistung: Doppelte CPU-Power und viermal mehr RAM ermöglichen acht statt vier Sequencer-Slots.

Doppelte CPU-Power und viermal mehr RAM ermöglichen acht statt vier Sequencer-Slots. Bessere Bedienung: Neues OLED-Display, mehr Direktzugriffe und optimierte Tasten sorgen für flüssigen Workflow.

Neues OLED-Display, mehr Direktzugriffe und optimierte Tasten sorgen für flüssigen Workflow. Starke Performance-Tools: Neuer Performance-Mode, FLOW-Engine sowie Accumulator und Repeat für kreative Live-Variationen.

Neuer Performance-Mode, FLOW-Engine sowie Accumulator und Repeat für kreative Live-Variationen. Top-Updatepolitik: Häufige Firmware-Updates und neue Oxi App erweitern Funktionen kontinuierlich.

Worum geht es in diesem Testbericht?

In diesem Testbericht wird es vornehmlich um die Unterschiede zur ersten Version des OXI One gehen. Wir werden also die Hard- und Software vergleichen und auch einen Blick auf die damit verbundene Bedienung werfen.

Dabei klären sich dann wie von selbst Fragen wie: „Muss ich mich bei einem Hardware-Upgrade in der Bedienung großartig umgewöhnen?“ Und: „Lohnt sich für mich ein OXI One MKII überhaupt, wenn ich schon die erste Version besitze?“ Zuerst klären wir aber wie immer die Mutter aller Fragen:

Was ist der OXI Instruments Oxi One MKII?

Der OXI One MKII ist ein sehr leistungsfähiges Sequencer-System, das sowohl als Kontrollzentrum für die Steuerung komplexer Setups im Studio sowie auch als vielseitig einsetzbares Live-Performance-Tool für Musiker und Produzenten dienen kann.

Er bietet bis zu acht eigenständige Sequencer, die euer Equipment via MIDI (DIN5/USB/Bluetooth) oder CV/GATE in verschiedenen Modi (Mono, Multi, Poly, Chord, Stochastic und Matriceal) steuern können.

Zu den Highlights der ellenlangen Feature-Liste gehören der neue innovative Performance- und der FLOW-Mode, die Accumulator- und Repeat-Engine sowie ein deutlich erweiterter interner Speicher und natürlich der microSD-Kartenslot.

Manuel, der kreative Kopf hinter OXI Instruments, beantwortete meine Frage, welche Motivation dahintersteckt, dass man ein so wirklich großartiges Gerät wie den OXI One noch einmal toppen wollte, folgendermaßen:

mehr Sequencer mehr Speicher für mehr Parameter pro Schritt SD-Kartenslot für unbegrenzten Speicherplatz vollständige Tastenbeleuchtung mehr Funktionstasten für Direktzugriff

Und ergänzt: Der OXI One MKII hat nun viermal mehr RAM und verfügt über die doppelte Prozessorleistung. Das klingt doch stark nach der Erfüllung von Kundenwünschen, oder?

Erhältlich ist der OXI One MKII in zwei Varianten, der Nostalgia Version mit hellen Tasten und der Black Edition im komplett dunkel gehaltenen Design. Hier entscheidet nur der persönliche Geschmack, von der technischen Seite her sind beide Versionen identisch.

Überblick zum OXI One MKII

Wie die erste Version, kommt auch der OXI One MKII in seinem perfekt angepassten Travelcase. Darin finden wir zusätzlich ein USB Typ A zu USB Typ C-Kabel, ein MIDI TRS Adapterkabel (Typ A), eine bereits gesteckte microSD Card und einen Quick Start Guide.

Das große Handbuch zum zum OXI One MKII gibt es auf der Website in englischer Sprach als Download und ich finde, es ist wirklich gut strukturiert und leicht verständlich, da haben sich die Leute bei OXI Instruments wirklich Mühe gegeben.

Den hübschen Sticker als nette Beigabe, den ich beim OXI One damals noch vorfand, gibt es diesmal nicht, aber für einen erfolgreichen Start in den Test ist ja trotzdem alles Nötige vorhanden.

Die Haptik des OXI One MKII

Wo wir den OXI One MKII gerade aus seinem hübschen Travelcase pellen, schauen wir gleich mal auf die Haptik.

Er wirkt auf den ersten Blick leicht und filigran. Das ihm nur noch 50 Gramm zum vollen Kilogramm Gewicht fehlen, sieht man dem hübschen Arbeitstier gar nicht an und man wundert sich dementsprechend beim ersten Zupacken.

Hier erlebe ich dann auch ein perfektes Déjà-vu und kann mich deshalb zum Glück an dieser Stelle sehr kurz fassen, denn alle im Testbericht zum OXI One genannten positiven Punkte erntet auch der MKII in vollem Umfang. Kurz und gut: An der Haptik des OXI One MKII habe ich absolut nichts auszusetzen und vergebe hier, wie damals auch beim Vorgänger, die volle Punktzahl!

Optischer Vergleich: OXI One vs. OXI One MKII

In diesem Abschnitt wollen wir herausfinden, wo die offensichtlichen Unterschiede des OXI One MKII zu seinem Vorgänger liegen. Dazu legt man sie wohl am besten einmal direkt übereinander.

Nanu? Wer hat denn meinen Oxi One geschrumpft? Haha! Andersherum wird ein MKII draus! Denn der musste durch ein paar Designänderungen in der Breite etwas größer ausfallen, genau genommen handelt es sich um 15 mm. Die Abmessungen für den OXI One MKII betragen nun 37,5 cm (Breite) mal 13 cm (Tiefe) und mit Reglern gemessen, knappe 3 cm Höhe.

Maßgeblich Schuld an der Mutation haben die acht neuen Anwahltasten für die Sequencer-Slots, denn die sind nun an den linken Rand des 8×16 Grids gewandert und haben ihre Position für vier Direktwahltaster zu verschiedenen Funktionen freigegeben.

Dazu wurde der Neuauflage des OXI One im MKII-Gewand ein größeres und helleres OLED-Display spendiert, das klar und deutlich aus jedem Blickwinkel ablesbar ist und auf eine Bedienung am OXI One MKII unmittelbar reagiert.

Vergleichen wir die linke Seite der beiden Maschinen, erkennen wir beim OXI One MKII jetzt einen microSD-Kartenslot, der nun zusätzlich praktisch unbegrenzten Speicherplatz für eure Kreationen, Templates, Grooves und Skalen bietet.

Bei den Anschlüssen sollte noch der neue miniHDMI-Anschluss für das OXI Pipe MKII erwähnt werden, der den alten microHDMI-Anschluss für das OXI Pipe der ersten Generation ersetzt.

Und noch ein weiteres Detail fällt dem geübten Auge auf: Waren beim ersten OXI One die Eingänge für Clock- und CV In auf einer Buchse vereint, gibt es beim MKII dafür nun getrennte Buchsen.

Funfact am Rande: Bei der Fotosession für die Vergleichsbilder bin ich aus Versehen auf die Play-Taste des OXI One MKII gekommen und war erstaunt, dass sich auch der OXI One der ersten Generation sofort in Bewegung setzte. Das funktionierte auch andersherum. Die beiden Seelenbrüder waren quasi über ein unsichtbares Band verbunden und ich hatte nun satte zwölf Sequencer-Slots zur Verfügung, abgefahren!

Technische Unterschiede

Wie bereits erwähnt, zählen zu den wesentlichen Neuerungen des OXI One MKII vor allem die neue, nun doppelt so schnelle CPU sowie der interne Speicher, der um den Faktor 4 vergrößert wurde. Das war dann auch sicher die Grundvoraussetzung dafür, dass man die Anzahl der Sequencer-Slots von ehemals vier auf nun acht verdoppeln konnte.

Beim OXI One der ersten Generation waren die vier Buttons zur Anwahl der Sequencer-Slots noch direkt im Bedienfeld links neben dem Grid integriert. Diese vier Buttons wurden nun durch Funktionstasten ersetzt.

Wir finden da nun ganz oben den Button PERF/project. Über diesen Button kommen wir in den neuen Performance-Mode, ein weiteres sehr mächtiges Tool, in dem wir direkt über das Grid Spuren stummschalten und diese auch in Echtzeit transponieren können. Mit der Zweitfunktion kommt man in die Project-Settings.

Über den Button MOD/ext. MOD bekommt man nun Direktzugriff auf die interne und externe Modulationsabteilung, die über viele Updates hinweg mittlerweile ordentlich aufgebohrt wurde und nun zwei LFOs und acht programmierbare Modulationsspuren pro Sequencer bietet.

Der Button GEN/CV Gate bietet Zugriff auf vielfältige Generatoroptionen und über die Zweitfunktion passen wir nun ganz einfach die Zuordnungen für Control Voltage und Gate an.

Der letzte neue Button FLOW ist für unsere Live-Performer sicher sehr interessant. Mit ihm greift man auf die neue FLOW-Engine zu. Im Prinzip kann man sich dieses Feature als vorprogrammiertes Fill-in vorstellen. Man erstellt über das bestehende Pattern bei gedrücktem FLOW-Button weitere Events und die werden dann nur abgespielt, wenn bei laufender Wiedergabe der Button FLOW gedrückt gehalten wird.

Über die Zweitfunktion des Buttons kommt man in die Groove-Maschine, mit der man das rhythmische Timing der Tracks anpassen kann. Es ist sogar möglich, eigene Groove-Templates zu erstellen und diese mit anderen Usern auszutauschen.

Schlussendlich kommt der OXI One MKII mit erweiterten Performance-Tools, wie die neuen Accumulator- und Repeat-Engines, die man zum Erzeugen von dynamischen, sich ständig neu entwickelnden Patterns und komplexen rhythmischen Mustern benutzen kann. Darüber hinaus bietet er auch weiterentwickelte kreative Werkzeuge, wie Arpeggiatoren mit über 15 Modi samt vielfältigen Optionen.

Und da bin ich mit meinem Eispickel gerade mal an der Spitze des Eisberges unterwegs, denn wenn ich hier alle Neuigkeiten bis ins Detail aufzählen müsste, würde sich diese Liste wahrscheinlich beim Lesen schon wieder selbst überholen, was uns zum nächsten Punkt bringt.

Schon beim ersten OXI One Test fiel mir die beeindruckende Update-Frequenz des Herstellers auf. Es ist schon famos, in welcher Geschwindigkeit OXI Instruments auf Kundenwünsche eingeht und nebenbei die üblichen Bugfixes einstreut.

Daran hat sich bisher auch beim OXI One der ersten Generation nichts geändert und so ist dieser vom damaligen Stand der Firmware 3.7 auf mittlerweile Version 5.3.1 aufgelevelt. Hier wurden über die vielen Updates die Modulationsabteilung und ganz besonders der Matricial-Sequencer ordentlich aufgebohrt.

Auch beim OXI One MKII nimmt das Update-Herz diese Schlagfrequenz wieder auf. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auf jeden Fall die neue OXI App, die nun einen deutlich erweiterten Umfang angenommen hat.

Mit ihr kann man Projekte managen und Backups fahren, Templates und Instrument CC Definitionen zwischen PC/Mac und OXI One MKII austauschen sowie Skalen und Grooves basteln.

Cool ist auch, dass man nun MIDI-Files importieren kann. Hier gibt es aber bisher ein paar Einschränkungen, sodass sich das Feature bisher eher nur zum Import von extern erstellter Patterns lohnt.

Elementar wichtig ist die App aber für die Firmware-Updates, die dann ziemlich einfach vonstatten gehen. Der OXI One MKII muss dafür in den Einstellungen in den USB-Device-Zustand gebracht und dann im Update-Modus (Neustart mit gehaltenem MUTE-Button) neu gestartet werden. Danach einfach den Update-Vorgang in der App anstoßen und fertig ist der Lack. Unser Testproband ist auf aktuellem Stand.

Zubehör 1 für den OXI One MKII: Oxi Pipe MKII

Wie zum OXI One der ersten Generation auch, gibt es von OXI Instruments auch für den MKII wieder entsprechendes Zubehör. Unsere Euroracker werden sich freuen. Mit dem OXI Pipe MKII Eurorack-Breakout-Modul gibt es auch hier wieder die Kabelsalat sparende Verbindung in das Eurorack-Format.

Das sechs Teileinheiten breite und 10 mm tiefe Modul benötigt keine Stromversorgung und wird mit dem OXI One MKII über ein mitgeliefertes miniHDMI-zu-HDMI-Kabel verbunden. Über dieses Kabel werden alle acht CV- und die acht Gate-Ausgänge sowie der Reset und der Clock-Ausgang des OXI One MKII in das Eurorack-Modularsystem geliefert, was 18 Kabel spart und für Ordnung am Arbeitsplatz sorgt.

Kleiner Hint für OXI Pipe Version 1-Besitzer: Wer das Modul auch für den OXI One MKII nutzen möchte, muss sich ein entsprechendes miniHDMI zu HDMI-Kabel besorgen, denn dem alten Modul lag ja das nur am OXI One passende microHDMI zu HDMI-Kabel bei.

Zubehör 2 und 3: OXI Split 2 und OXI Split 2HP

In unserer ausführlichen Newsmeldung hatten wir die beiden Zubehörteile ja schon beschrieben, deshalb hier nur ein kleiner Abriss zur Funktionalität.

Das OXI Split 2 ist eine reine MIDI-Breakout-Box und der einfachste Weg, mehrere MIDI-Geräte, wie Synthesizer oder Drum-Machines mit dem OXI One zu verbinden. Der kleine Kasten bietet zwei MIDI-DIN-Ausgänge und vier MIDI-TRS-Ausgänge. Mit ihm wird die Datenübertragungskapazität und die Anzahl der MIDI-Kanäle auf bis zu 96 erhöht.

Das OXI Split 2HP ist ein MIDI-Breakout-Modul für Eurorack. Das zwei Teileinheiten breite Eurorack-Modul ist mit seinen 27 mm Einbautiefe zur Freude unserer mobilen Euroracker absolut Skiff-tauglich und saugt als passives Modul auch keinen Strom.

Geboten werden hier drei MIDI-Ausgänge im TRS Typ A-Format für bis zu 48 MIDI-Kanäle. Das kleine Helferlein ist zudem auch kompatibel zur ersten Version des Oxi One.

Das Zubehör-Set wird vervollständigt durch zwei Kabel. Mit dem OXI Instruments TRS to Dual TS (Stereo zu 2x Mono) Splitter-Kabel können Start- und Clock-Signale über die 3,5 mm TRS-Klinkenbuchse des OXI ONE übertragen werden. Dazu wird das Signal auf zwei separate Mono-Buchsen aufgeteilt.

Das TRS-auf-DIN5-Clock-Adapter-Kabel verbindet den Oxi One MKII mit DIN-Sync-Geräten, wobei die Synchronisation dann auch in beide Richtungen möglich ist.

Die Bedienung des OXI One MKII

Als „alter OXI One-Hase“ habe ich mich auf dem OXI One MKII sofort wohlgefühlt und was viel wichtiger ist: zurechtgefunden. Ich hatte auch das Gefühl, dass sich die Bedienung des OXI One MKII nun noch direkter, flüssiger, weicher anfühlt, aber das kann natürlich auch nur mein subjektiv empfundener Eindruck sein.

Sehr viel Spaß hatte ich mit dem Performance-Mode. Ihn kann man auch prima nutzen, um auszutesten, wie sich das Arrangement weiter entwickeln könnte. Auch der neue Flow-Mode ist sehr cool. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie unsere Live-Performer darauf abfahren werden. Mit den Accumulator- und Repeat-Engines muss ich mich unbedingt noch tiefer befassen, das ist ja ein kreatives Stundengrab ohne Gleichen. Es ist schon echt beeindruckend, was diese Tools aus nur einem gesetzten Step hervorholen.

Hier und da gab es auf dem Neuling minimale Stolpersteine im Workflow, nach dem Motto: „Hm, das war auf dem OXI One aber anders?“, aber da reichte ein kurzer Blick in das Handbuch und in Zukunft umschiffte ich diese Klippen dann leicht. In der Regel beruhten diese Änderungen auf Kundenwünschen, die ja meistens eine Optimierung ihrer Arbeitsweise im Hinterkopf haben und aus diesem Grund ergeben diese kleinen Änderungen auch absolut Sinn. Man fragt sich danach: „Ja klar! Warum nicht gleich so?“

Neue User haben diese Probleme natürlich nicht. Sie werden ihre ersten Schritte mit dem beigelegten Quick Start Guide machen und dabei die grundlegende Bedienung schnell meistern. Im weiteren Verlauf der Einarbeitung wird dann das große Handbuch ständiger Begleiter sein.

Will sagen: Die ersten Erfolge stellen sich auf dem Oxi One MKII durch die fast selbsterklärende und sehr gut strukturierte Bedienoberfläche sehr schnell ein. Möchte man das Feature-Monster dann aber richtig ausreizen oder gar vollends zähmen, wird man sich tief in das Handbuch einarbeiten müssen.

Aber keine Angst, der OXI One MKII behindert uns Nutzer nicht im kreativen Dasein und so macht man diese erweiterten Schritte in der Einarbeitung ein-, zwei-, vielleicht dreimal und hat sie dann auch schon verinnerlicht, weil sie einfach in sich logisch sind. Ich kann versprechen: Diese kleine Kraftanstrengung am Anfang lohnt sich definitiv, der OXI One MKII wächst dann praktisch mit dem eigenen Fortschritt und damit kann man die Tore zu einer sagenhaften Sequencer-Welt mit enorm hohem Spaßfaktor weit aufstoßen. See you!