Dieser Studiomonitor überrascht mit ordentlichem Bass

Der Palmer Orbit 11 ist der erste Lautsprecher der Hessener Marke Palmer, die zur Adam Hall Group gehört. Bisher war die Marke eher als „Tool-Hersteller“ bekannt, bei der man DI-Boxen, Signal-Splitter und Netzteile im Portfolio findet. In diesem Segment besitzt Palmer auch eine gute Reputation. Die Orbit 11 erweitern den Katalog nun um einen sehr ungewöhnlich konstruierten 3-Wege-Aktivmonitor mit vielen Features und „akustischer Präzision und deutscher Ingenieurskunst“. Das macht natürlich neugierig und ich lade euch auf meinen Test eines außergewöhnlichen Studiomonitors ein.

Kurz & knapp Was ist es? Palmer Orbit 11, 3-Wege-Studiomonitor von Palmer (Adam Hall Group), ein aktiver Lautsprecher für den Studiobetrieb. Konstruktion: 3-Wege-Aktivmonitor mit 2 × 8″-Tieftönern, 6,5″-Koaxialchassis und 1″-Hochtöner im massiven Aluminiumdruckgussgehäuse.

3-Wege-Aktivmonitor mit 2 × 8″-Tieftönern, 6,5″-Koaxialchassis und 1″-Hochtöner im massiven Aluminiumdruckgussgehäuse. Leistung & Features: 1000 Watt Peak-Leistung, DSP mit 3-Band-EQ und Raumanpassung, analoger und AES/EBU-Eingang sowie Display auf der Oberseite.

1000 Watt Peak-Leistung, DSP mit 3-Band-EQ und Raumanpassung, analoger und AES/EBU-Eingang sowie Display auf der Oberseite. Klangbild: Sehr kräftige Basswiedergabe und hohe Dynamik, jedoch betonte untere Mitten und eher grob auflösende Höhen.

Sehr kräftige Basswiedergabe und hohe Dynamik, jedoch betonte untere Mitten und eher grob auflösende Höhen. Fazit: Hoher Materialaufwand und starke Bassperformance, aber hörbares Eigenrauschen und keine vollständige Neutralität; insgesamt „befriedigend“.

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Die Konstruktionsmerkmale des Palmer Orbit 11

Schon auf den ersten Blick … nein. Sorry, schon beim Anheben der Verpackung merkt man, dass der Orbit 11 nicht in die klassische 2-Wege-Nahfeldmonitor-Schublade passt. Mit fast 14 kg Gewicht und den sehr kompakten Maßen von 21,7 x 29,3 x 29,2 cm (BxHxT) fragt man sich sofort, wo denn das Gewicht herkommt? Die Lösung: Der Palmer Orbit 11 wurde komplett aus 5 bis 16 mm dickem Aluminiumdruckguss gefertigt. Dazu besitzt jede Box links und rechts je einen 8“-Tieftöner mit fettem Ferrit-Magnet. Auf der Front findet sich das 6,5 Zoll Koaxial-Chassis mit 1“ Hochtöner im Zentrum.

Die Tiefton-Chassis arbeiten gegeneinander in einem geschlossenem Gehäuse und sind als Langhuber mit Kunststoffmembranen ausgelegt. Ab 250 Hz übernimmt das Koax-Chassis, ebenfalls mit einer Kunststoff-Membran ausgestattet, und ab 1.800 Hz eine Metallkalotte mit Neodymmagnet (Hochton). Diese Konfiguration soll für eine gleichmäßige Abstrahlung in einem Bereich von 120 x 120 Grad sorgen und anders als bei vielen anderen Koax-Systemen, einen recht breiten Sweetspot ermöglichen.

Die verbauten Class-D-Verstärker haben es ebenfalls in sich: es stehen 500 Watt für die Bässe und je 250 Watt Peak-Leistung für Hoch- und Mitteltöner zur Verfügung. Das macht nach Adam Riese ganze 1.000 Watt pro Lautsprecher. Als Dauerbelastung (RMS) sind es immerhin 400 Watt (320 W + 40 W + 40 W).

Das Verstärkermodul des Palmer Orbit 11 besitzt einen Limiter und einen Überhitzungsschutz, der durch das rote Leuchten der LED auf der Front angezeigt wird. Im normalen Betrieb leuchtet diese LED orange.

Anschlüsse des Palmer Orbit 11

Für die Konnektivität ist der Orbit 11 gut gerüstet, denn neben dem obligatorischen analogen Eingang (XLR) stehen ein voll digitaler AES/EBU-Eingang und ein AES/EBU-Thru-Port für eine Speaker-Vernetzung zur Verfügung. Dafür benötigen die Lautsprecher natürlich auch eine digitale Signalverarbeitung, die ein Wandler mit 96 kHz und 24 Bit Wortbreite übernimmt.

Dieses DSP-System ermöglicht verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Lautsprecheraufstellung, eine Pad-Funktion zur Pegelabsenkung und einen 3-Band-EQ. Diese Anpassungen macht man beim Palmer Orbit 11 nicht, wie sonst üblich, auf der Rückseite über Drehschalter oder ein Menü, sondern über einen übersichtlichen Bildschirm, der sich auf der Gehäuseoberseit befindet.

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Hier wählt man den Eingang aus (Analog/AES), stellt die Pegelabsenkung von 0 bis -20 dB in sechs Schritten ein und setzt einen 3-Band-EQ mit Low-Shelf, der ab ca. 200 Hz absenkt (-2, -4, -6 dB), einen Mittenbereich bei etwa 1.000 Hz (-2 oder -4 dB) und einen High-Shelf ab etwa 1.500 Hz (-2 oder -4 dB). Eine Anhebung ist nicht möglich.

Zur Aufstellung bietet Palmer mehrere Möglichkeiten:

„HPF/Desk“ mit den Einstellungsmöglichkeiten Off, Desk oder High Pass ab 80 Hz und „Rear Wall“ mit den Optionen

off

nah an der Rückwand oder

mittlere Entfernung.

Die Einstellungen finden über einen Menü- sowie Up-/Down-Buttons statt, was sehr intuitiv von der Hand geht. Das Display ist groß und gut ablesbar.

Das sehr schwere Gehäuse des Palmer Orbit 11 unterdrückt jegliche Vibrationen und verfügt über Befestigungspunkte mit Gewinde und M8-Ösenschrauben für eine Decken- oder Wandmontage.

Der Palmer Orbit 11 Lautsprecher ist in schwarz oder weiß erhältlich.

Der Palmer Orbit 11 kann übrigens nicht per USB ferngewartet oder administriert werden, denn eine entsprechende Software wird von Palmer nicht angeboten. Allerdings gibt es unter einer Gummiabdeckung einen Wartungsport, der aber ein proprietäres Stecker-Format besitzt (kein USB!).

Palmer gibt für den Orbit 11 einen Frequenzgang von 28 Hz bis 28.000 Hz bei max. -3 dB Abweichung an. Die harmonischen Verzerrungen (THD+N) liegen bei unter 0,02 % und trotz DSP verspricht Palmer eine Latenz von unter 4 ms, ein sehr guter Wert.

In meinem Studio habe ich die Orbit 11 im Vergleich zu meinen eigenen KSD C88 Reference Monitoren getestet, die mit dem SoundID System eingemessen und in meinem Apollo X6 Hardware-seitig eingebunden sind.

Hier Frequenzschrieb von der Palmer Website (On Axis Frequenzresponse):

Palmer Orbit 11 in der Praxis

Nach Aufstellung habe ich die Lautsprecher mit mir bekannter Musik gehört und als Wiedergabemonitore für den Yamaha MODX M8 und E-Gitarren verwendet. Dazu habe ich mir über die Speaker ein paar Videos und Filme angesehen. Alles mit linearen EQ-Einstellungen, ohne Pad und ohne Filter.

Beim direkten Umschalten von der KSD C88, die pro Stück etwa 1.000,- Euro teurer sind als die Palmer Orbit 11, fällt ein sehr aufgeblähter Bereich in den unteren Mitten auf, der die Durchhörbarkeit von Musik ziemlich beeinträchtigt. Dazu haben sie einen nicht sehr fein aufgelösten Höhenbereich, der mitunter zur Schärfe neigt. In der räumlichen Abbildung sind sie nicht sehr tief und vergrößern den Mund des Sängers sehr.

Das klingt erst einmal sehr ernüchternd, aber ich bitte abzuwarten. Zunächst habe ich den Bass um 4 dB abgesenkt und auch in den Höhen -4 dB eingestellt. Dann die Lautsprecher mehr parallel ausgerichtet und schon ist das Ergebnis deutlich besser.

Das System klingt nun schlanker, weniger spektakulär aber dafür deutlich neutraler. Die Tendenz zum Aufdicken ist nun geringer und die Höhen passen sich harmonischer in das Gesamtsystem ein. Die Gesangsstimme hat nun eine realistischere Größe und steht sauber im Raum („Kanskje“ von Kari Bremnes vom Album Det vi har, 2017).

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Die Basswiedergabe des Orbit 11 ist und bleibt ab dem ersten Ton erstaunlich. Relativ trocken und sehr dynamisch scheinen die Class-D-Endstufen den beiden Bässen mächtig Druck zu machen („Move Slow“ von One True God, 2021):

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Der Hochtöner ist nach einiger Einspielzeit und Gewöhnung „ok“, er überzeugt mich aber ehrlich gesagt nicht. Für das Abhören von Transienten löst er bei kritischem Material nicht sehr fein auf und fällt im Gesamtkonzept etwas ab. Dies hört man beispielsweise bei Seven Bridges Road (Live 2013 Remaster) sehr gut, denn hier sind die Stimmen nicht sehr gut getrennt und dazu nervt Timothy B. Schmitt mit einer Schärfe in seinem hohen Tenor.

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Anmerkung: Die Videos sind nur als Musikbeispiele gedacht. Abgehört wurde mit qobuz in Hi-Res.

Verarbeitung und Kritik

Kurz: „like a Rock“. Das ist schon eindrucksvoll, wie Palmer bei seinem Lautsprecher-Debut hier auftritt. Eine wahre Materialschlacht, ungewöhnliche Konstruktionsmerkmale und eine absolute Top-Verarbeitung.

Kaum ein Lautsprecher in diesem Preisbereich (789,- Euro pro Stück) kann mit so einem Paket aufwarten. Auf meiner Wunschliste steht nur ein etwas hochwertigerer Koax-Treiber für Mitten und Höhen, aber ansonsten machen die Orbit 11 einen hervorragenden Eindruck.

Alle Passungen und das Display auf der Oberseite sind sehr gut gefertigt, alles mit sehr sauberen Kanten. Der super „wissenschaftliche Klopftest“ am Gehäuse ergibt ein massives Klock ohne Nachschwingen.

Ein weiteres Minus muss ich leider dem Eigenrauschen geben. Bei 1 m Hörabstand ist dies gut zu vernehmen. Meine C88 sind auch nicht rauschfrei, aber deutlich leiser als die Palmer.

Die Mitbewerber der Palmer Orbit 11

Wie soll man die Palmer vergleichen? Man findet kaum einen Speaker in der 1.500,- Euro Preisklasse (pro Paar), der mit solcher Bassgewalt und so einem Konstruktionsaufwand punktet.

Die EVE Audio SC208 mit 8“ Tieftöner und AMT Tweeter kommt zumindest an die Wucht der Palmer heran.

Die Neumann KH 120II (769,- Euro) ist wesentlich neutraler und kann mit dem Neumann System kalibriert werden, braucht aber einen Subwoofer für vergleichbare Basspower.

Auch HEDD und Genelec Monitore finden sich in dieser Preisklasse. Allen gemein ist, dass sie neutraler und feiner als die Palmer spielen, aber bei Weitem nicht an das Fundament heranreichen.