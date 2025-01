Praktisches Bühnenhelferlein

Bei der Palmer River Naab handelt es sich um eine passive 2-Kanal Media DI-Box für den Anschluss von Media-Geräten (z. B. Laptop) an Beschallungsanlagen. Hier zeige ich euch, warum die Palmer River Naab ein praktisches und handliches Tool für euren Bühneneinsatz ist.

Palmer River Naab Media DI-Box Konzept

Jeder, der sein Media-Equipment wie den Laptop, das Smartphone oder ein Tablet an ein Beschallungsmischpult anschließen möchte, kennt die Problematik: Zumeist sind diese Geräte bezügliche ihrer Audioanschlüsse nicht darauf ausgelegt, in irgendeiner Form professionell Audiosignale zu übertragen. Allzu oft muss man sich mit einem fummeligen Mini-Stereoklinkenstecker als Ausgang zufriedengeben, an dem dann mächtige Adapterkabel mit jeder Menge Meter Übertragungsweg dranhängen.

Die Gefahr des Abknickens von Steckern bei einer solchen Konstruktion ist extrem hoch. Zudem hat man in der Regel ein unsymmetrisches Signal, was nach spätestens 6 m anfängt, massiv an Klangqualität zu verlieren. Des Weiteren besteht bei solchen Konstruktionen immer wieder die Gefahr des Einfangens von jeder Menge Störgeräuschen wie zum Beispiel Brummschleifen und elektromagnetischen Einstreuungen. Die Lösung? Ganz klar, eine passende D.I.-Box muss her, die das unsymmetrische Signal in ein symmetrisches umwandelt und damit die Thematiken Kabellänge, Klangverlust und Störsignale aus dem Weg räumt.

Für genau diesen Bereich ist die Palmer River Naab 2-Kanal Media DI-Box konstruiert worden, die sowohl von ihrem kompletten Konzept als auch von den Anschlüssen her sich genau in diesem Media-Bereich ansiedelt.

Die Konstruktion der Palmer River Naab

Mit den Abmessungen von 140 x 50 x 58 mm (B x H x T) und einem Gewicht von 0,56 kg ist die in Deutschland konstruierte und in Europa gebaute Palmer River Naab DI-Box als handlich zu bezeichnen. Die Gehäuseform ist aufgrund der Anzahl der Anschlüsse die größere der beiden Varianten, die in der River-Serie zur Verfügung stehen.

Dennoch passt sie problemlos in jede Tasche und aufgrund der sehr massiven Stahl-Aluminium-Konstruktion ist das Gehäuse sehr widerstandsfähig. Farblich finden wir einmal mehr das typische „Palmer Braun“ vor, das aus optischen Gründen auf der Vorderseite mit einem orangenen Streifen hinter einer mittig angebrachten Fräsung unterlegt wurde.

Im Lieferumfang enthalten sind ein aufklebbares Beschriftungsschild, mit dem man die DI-Box personalisieren kann und vier aufklebbare Gummifüße, die von sehr guter Qualität sind. Die Füße besitzen genau die richtige Gummimischung, um zum einen genügend Festigkeit zu gewährleisten und auf der anderen Seite genügend Weichheit, um das Produkt selbst auf einer Glasplatte absolut rutschfest zu platzieren.

Bezüglich der Anschlüsse befinden sich im Input-Bereich alles, was man im Media-Bereich angeliefert bekommen kann. Wir haben TRS rechts/links, wir haben RCA rechts/links und wir haben Mini-Stereo-Klinke. Im Ausgangsbereich finden wir zwei XLR-Stecker rechts/links, die auf Mono geschaltet werden können. Zudem gibt es einen zweifach schaltbaren Ground-Lift, um eventuell auftretende Brummschleifen zu eliminieren. Besteht eine Masseverbindung, kann diese auf zwei Wegen zwischen Eingang und Ausgang erfolgen:

SOFT: Die Masseverbindung von Ein- und Ausgang läuft zusätzlich über ein RC-Glied. HARD: Direkte Masseverbindung zwischen Ein- und Ausgang.

Außerdem wurden alle Buchsen und Schalter versenkt angebracht, so dass bei einer flächig auftretenden Einwirkung von außen besagte Schalter und Buchsen nicht beschädigt werden können. Es sind diese Kleinigkeiten, die letztendlich in bestimmten Situationen darüber entscheiden, ob ein Produkt beschädigt wird oder nicht. Wer ist nicht schon mal versehentlich in hektischen Situationen auf am Boden liegende DI-Boxen getreten?

Was mir persönlich auch sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass die Box passiv konstruiert ist. Das heißt, Sachen wie Netzteile oder intern verbaute Batterien beziehungsweise Phantomspeisung sind nicht vonnöten. Ein Punkt mehr, der die problemlose Handhabung unterstreicht.

Die Palmer River Naab in der Praxis

Erwartungsgemäß fällt der Praxisteil dieses Testberichts sehr kurz aus. Das Produkt macht einfach alles, was es soll – und das auf höchstem Niveau. Ich habe verschiedene Zuspieler an die Box angeschlossen und sie dann entsprechend symmetrisch weitergeleitet. Ein Notebook, ein iPhone älteren Datums, eben einfach alles, was über fummelige Ausgänge verfügt

Wer möchte, kann über die Mono-Summierung die Palmer River Naab Media DI-Box auch als Line-Splitter verwenden.

Das einzige, was dieser Box noch fehlt, wäre ein Bluetooth-Anschluss. Allerdings wäre dieser nicht mehr in passiver Bauweise umsetzbar. Aber vielleicht gibt es irgendwann noch mal eine „Deluxe“-Version der Palmer River Naab, man weiß ja nie, was die Marketing-Abteilung noch für Ideen hat.

Ich für meinen Teil halte die Palmer River Naab für ein sehr praxisnahes Tool, das in vielen Situationen mit sehr wenigen Handgriffen eine Problemlösung herbeiführt und in jeden Tools-Koffer eines FoH-Technikers gehört.