Test: Pearlvibe Guitars Blue Bayou, E-Gitarre

Es war im Herbst des vergangenen Jahres, als das Stratkopie-Meisterwerk Golden Heart aus der Custom-Gitarrenschmiede Pearlvibe Guitars bei uns eintrudelte und die Gemeinschaft fast ausnahmslos in Verzückung versetzte. Etwas derartig Ausgefallenes und vor allem handwerklich Aufwendiges war zumindest uns bisher nicht bekannt, zumindest nicht bis zur Guitar Summit in Mannheim, bei der ich den Stand von Pearlvibe Guitars und die dort präsentierten Instrumente mit vielen anderen Interessierten zum ersten Mal begutachten und bestaunen konnte. Die Strat hätten wir also, im Sortiment von Pearlvibe Guitars befinden sich aber noch jede Menge anderer Augenweiden, darunter auch eine Tele-Kopie mit dem Namen Pearlvibe Guitars Blue Bayou, die wir uns jetzt mal genauer anschauen werden.

Pearlvibe Guitars Blue Bayou – Facts & Features

Der Korpus

Der Korpus der Blue Bayou wirkt nicht nur auf den ersten Blick kleiner als der des berühmten Vorbilds. Er ist es auch tatsächlich, rund 2 cm kürzer zeigt sich der erneut mit Abalone-Perlmutt überflutete Body, der aus zwei Teilen alter Pinie gefertigt wurde und dessen Ränder in ein Blue-Burst-Finish übergehen. Eine unglaublich zeitintensive und aufwendige Arbeit, die dort auf der Decke investiert wurde und über dessen Ergebnis man wahrlich nur staunen kann. Alles mit den Händen und mit den Augen, da kann man wirklich nur seinen Hut ziehen!

Auf der Rückseite des Korpus geht es zwar nicht ganz so wild zu, einen Blick ist die Blue Bayou aber auch hier mehr als wert. Ein achtschichtiges Airbrush („Good Vibrations“) aus einem türkisblauen Mix von Nitro- und Polyuretan-Lacken sorgt hier für einen 3-D-Effekt. Etwas grob geschnitzt wirkt allerdings die Abdeckplatte für die Elektronik, die zudem nicht versenkt eingesetzt wurde und somit ein gutes Stück hervorragt. Doch über solche Kleinigkeiten kann man mit Frank Hänsel, dem Macher hinter Pearlvibe Guitars, ganz bestimmt reden und sich den Deckel auf Wunsch auch versenken lassen. Ist ja schließlich ein Customshop. Zum Schutz des aufwendigen Finish wurde der Korpus von oben bis unten mit einem Hochglanzlack überzogen, der bis in die kleinste Ritze sauber und gleichmäßig aufgetragen wurde.

Der Hals der Pearlvibe Guitars Blue Bayou

Ein Stück aus extrem geflammten, kanadischen Riegelahorn wurde für den Hals der Edel-Tele verwendet und in die passende Tasche im Korpus eingeschraubt – ohne dass auch nur eine Briefmarke noch in den Spalt passen würde. Der Radius dieses wirklich außergewöhnlich schönen Halses bzw. seines Griffbretts ist mit 11″ recht flach ausgefallen, was zusammen mit dem ebenfalls recht moderaten C-Profil und einer griffigen Satinlackierung für eine hervorragende Bespielbarkeit sorgt. Getrübt wird das Bild nur durch die Positionierung des Truss Rod (Halseinstellstab), denn Zugang zu diesem erhält man nur, wenn der Hals abgeschraubt wird. Bei aller Liebe zu Leo Fenders Entwicklungen – aber diese hier war eher unnötig. Aber auch das kann von Pearlvibe Guitars auf Kundenwunsch sicher anders gelöst werden, keine Frage.

Wunderschön gezeichnet erscheint die Kopfplatte der Pearlvibe Guitars Blue Bayou. Genau hier an dieser Stelle müssen viele Hersteller von Tele-Kopien höllisch aufpassen, um nicht in den Fokus der Anwälte des Fender Konzerns zu geraten. Damit ist nicht zu spaßen, das Design der Kopfplatte ist nun mal ein unverwechselbares Markenzeichen, das die Hersteller nur zu gut zu schützen wissen. Und ja, die Flammung sieht auch an der Kopfplatte verdammt sexy aus!

Pickups und Hardware der Pearlvibe Guitars Blue Bayou

Bei den Tonabnehmern und der Schaltung zeigt sich die Blue Bayou mit ihrem Singlecoil am Hals und dem Einspuler im „Aschenbecher“ am Steg ganz traditionell. Der Frontpickup stammt aus eigener Fertigung und trägt die Bezeichnung „Old Vintage Tele Pickup“, am Steg begegnet uns hingegen ein bekannter Name, nämlich Joe Barden. Doch nicht nur den hier eingesetzten Alnico 5 Singlecoil steuert der US-Hersteller bei, auch die Bridgeplate samt Saitenreitern stammt aus der Produktion von Joe Barden Engineering. Doch so edel die goldverchromte Brücke auch strahlt – einen Schatten gibt es auch hier leider wieder zu vermelden. Vielleicht ist es ja auch bloß Geschmackssache, aber für mich persönlich sind drei Saitenreiter genau drei zu wenig und kaum genug, um die Oktavreinheit möglichst zügig einzustellen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Pearlvibe Guitars Blue Bayou möglichst lange und möglichst sicher ihre Oktavreinheit beibehält, denn das Einstellen erfordert doch schon eine Menge Erfahrung und hat den einen oder anderen schon zur Weißglut getrieben. Ganz ähnlich, wie es auch beim Justieren des Halswinkels der Fall ist.

Durchgeschaltet wird in drei Positionen mittels eines robusten Schalters aus dem Hause Gibson, der zusammen mit einem Volume– und Tonepoti in die Decke eingelassen wurde. Die zwei Potis bieten einen gesunden Drehwiderstand und sind mit goldverchromten Metallknöpfen bestückt, die ein sicheres und feinfühliges Regeln ermöglichen.

Bleiben nur noch die Mechaniken als letzter Teil der Hardware zu erwähnen. Hier geht man auf Nummer sicher und spendiert der Gitarre einen Satz Klemmmechaniken, selbstverständlich auch mit einer Schicht aus Goldchrom überzogen. Ein Hersteller für die Tuner ist nicht zu erkennen, sie deshalb aber als „No-Name-Tuner“ abzutun, würde der Sache aber bei Weitem nicht gerecht werden. Zum einen, da der Begriff „No-Name-Tuner“ auch immer etwas Minderwertiges an sich hat, zum anderen aber auch deshalb, weil die sechs Stimmer einfach sehr gut funktionieren. Sie halten die Blue Bayou stets in guter Stimmung, und wenn dann mal gedreht werden muss, dann geht das sehr leicht und präzise vonstatten.