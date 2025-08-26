Kleiner Amp, große Sounds!

Der Peavey Joshua Homme Decade Too bringt die herrlich kaputten Sounds der 90er zurück. Die Frage ist jetzt: Soll man wirklich Geld ausgeben, um einen kaputten Sound zu bekommen? Spoiler: Ja!

Kurz & knapp Worum geht es? Ein kompakter Transistor-Amp bringt den Sound von Josh Homme ins heimische Studio – für deutlich unter 500,- Euro. Was kann der kleine Brüllwürfel? Signature-Sound: Der Amp liefert überzeugend den charakteristischen Sound von Josh Homme und Queens of the Stone Age.

Der Amp liefert überzeugend den charakteristischen Sound von Josh Homme und Queens of the Stone Age. Kompakte Bauweise: Trotz Mini-Format überzeugt der Decade Too mit überraschend viel Druck und Klangvielfalt.

Trotz Mini-Format überzeugt der Decade Too mit überraschend viel Druck und Klangvielfalt. Starke Features: Saturation-Switch, Speaker-Simulation und EQ-Schalter machen den Amp extrem flexibel.

Saturation-Switch, Speaker-Simulation und EQ-Schalter machen den Amp extrem flexibel. Kleine Schwächen: Der an Post Gain gekoppelte DI-Out erschwert leises Recording, ein Entkoppeln wäre wünschenswert.

Peavey Jushua Homme – die ersten 5 Minuten

Seit ich die Band Queens of the Stone Age als Support der Foo Fighters gehört habe, bin ich hin und weg von diesem Sound! Josh Homme, der Frontmann von QOTSA, schafft es wie kein Zweiter, mit seiner Band quasi kaputt klingende E-Gitarren-Sounds mit einer Energie und Schönheit zu produzieren, dass man eigentlich gar nicht anders kann, als das einfach nur geil zu finden.

Umso gespannter war ich, als ich erfahren habe, dass es den Sound von Josh Homme jetzt in einem aktuellen Amp für deutlich unter 500 Scheine zu kaufen gibt. Wahnsinn! In Anbetracht der massiven Sounds, die man von ihm gewohnt ist, wundert man sich sehr, wie klein der Karton ist, in dem der Peavey Josh Homme Decade Too geliefert wird. Kann aus so einer Mini-Kiste so viel Sound herauskommen? Wir werden es herausfinden.

Lieferumfang & erster Eindruck

Öffnet man den Karton, wird es einem noch einmal mehr bewusst: Der Peavey Joshua Homme ist wirklich winzig klein. Kein Wunder, denn er ist ja dem originalen Peavey Decade aus dem Jahr 1980 nachempfunden. Was damals einfach nur ein günstiger Probenamp war, sollte durch Josh Homme zur berüchtigten Stoner-Rock-Wunderwaffe werden. Das Gewicht passt zur Größe und somit braucht man nicht mehr als zwei Finger, um den Gitarrenverstärker anzuheben. Der kleine Brüllwürfel macht alles in allem einen soliden Eindruck. Die Verarbeitung wirkt gut, stylish ist das Ding irgendwie auch. Zum Lieferumfang gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Zwei Stromkabel liegen bei (eins für die EU und eins für die USA, nehme ich an) – das war’s.

Line Check

Alles klar, werfen wir das Ding doch mal an … wow, ganz schön laut! Der Amp mag zwar klein sein, aber er zeigt direkt, dass er bereit ist, ordentlich Krawall zu machen. Hervorragend. Die Linie ist klar: Was hier rauskommt, klingt immer etwas speziell – meistens so, als wäre der Amp kurz vor dem Explodieren. Aber egal, wo man die Regler auch hindreht, das macht in erster Linie alles Spaß und klingt sehr inspirierend und eigen. Super, dann wollen wir doch mal etwas genauer hinschauen.

Eine Sache fällt mir beim Testobjekt allerdings auf: Bei eingestecktem Netzstecker ploppt der Amp auch im ausgeschalteten Zustand ca. alle zehn Sekunden. Wie wenn er sich für einen ganz kurzen Moment selbst einschalten würde. Komisches Verhalten, das natürlich erst mal nur für unser Testexemplar spricht. Abhilfe schafft hier, das Kabel einfach auszustecken – dann ist Ruhe.

(Anm. der Red.: Der Fehler ist nur beim Testgerät aufgetreten, eine Nachfrage beim Vertrieb bestätigt das. Somit fließt dieses Verhalten nicht ins Testurteil ein.)

Peavey Joshua Homme Decade Too – Facts & Features

Wie schon erwähnt, ist der Peavey Josh Homme Decade Too die Reinkarnation des Peavey-Decade-Amps aus den 80er-Jahren. Dieser kleine Übungs-Amp wurde von Josh Homme, dem Kopf hinter Bands wie Queens of the Stone Age oder Eagles of Death Metal als das Tool entdeckt, das ihm den Sound liefern sollte, den er suchte. Nachdem der originale Decade schon längst von der Bildfläche verschwunden war, hat sich Peavey nun mit Josh Homme zusammengetan – gemeinsam wurde der Decade Too entwickelt.

Prinzipiell ist der Decade Too noch immer ein Übungs-Amp und dementsprechend simpel ist auch sein Aufbau. Der 10 Watt starke Transistor-Amp sitzt in einem Mini-Gehäuse und verfügt über einen 8″-Speaker. Das Frontpanel bietet sechs Regler, diee eine Pre- und Post-Gain-Sektion sowie eine 3-Band-Klangregelung umfassen. Pre Gain regelt die Vorstufe, wobei Post Gain wie ein Mastervolume-Regler fungiert.

Ein Saturation-Switch liefert neben mehr Gain zusätzlichen Sustain und röhrenähnliche Obertöne. Die Klangregelung bietet neben Low, Mid und High auch noch zwei Schalter, die noch tiefer in das Frequenzspektrum eingreifen lassen. Bass hebt die tiefen Frequenzen in den Vordergrund und verschiebt das Mittenspektrum etwas nach oben. Top hingegen liefert einen Höhen-Boost, der dem Amp deutlich mehr Präsenz verleiht.

Auf der Rückseite des Peavey Joshua Homme befinden sich neben zwei Speaker-Anschlüssen mit eigenem Phasen-Schalter (was mit dem dazugehörigen Erweiterungs-Cabinet interessant werden könnte) ein Preamp-Out für externe Endstufen sowie ein symmetrischer XLR-Ausgang mit Speaker-Simulation, designiertem Lautstärkeregler und Ground-Lift-Schalter. Außerdem besitzt der Peavey Josh Homme Decade Too einen gebufferten Effekt-Loop sowie einen Klinkenanschluss für einen optionalen Fußschalter, mit dem sowohl der FX-Loop als auch der Saturation-Schalter gesteuert werden können.

Auf einen Blick:

basierend auf dem Peavey-Decade-Amp der frühen 1980er-Jahre

das „geheime“ Klangwerkzeug von Josh Homme (Queens of the Stone Age)

liefert die Signature-Sounds von Queens of the Stone Age und Eagles of Death Metal

Leistung: 10 W

Bestückung: 8″-Celestion-Lautsprecher

abgestimmt auf den Klang der „Rola“-Speaker (1980–1983)

Pre-Gain- und Post-Gain-Regler

„Saturation“-Schalter für röhrenähnliches Sustain und satte Sounds

3-Band-EQ mit „Top-“ und „Bass-Enhancement“-Schaltern

Bass-Enhancement verstärkt den Tiefbass und verschiebt die Mittenfrequenz nach oben

Top-Enhancement verändert den Höhencharakter, ähnlich wie bei einem alten Mittelwellenradio

gebufferter Effekt-Loop

Saturation und FX Send/Return Loop per Fußschalter aktivierbar

Regler: Pre-Gain, Post-Gain, High, Mid, Low, DI-Level

Schalter: Saturation, Bass, Top, Power On/Off, Phase (Speaker), GND Lift

6,3-mm-Lautsprecherausgänge für den internen Lautsprecher und optionale Erweiterungs-Cabinets

transformatorsymmetrischer XLR-Ausgang mit Speaker-Simulation, „DI-Level“-Regler und Ground-Lift-Schalter

Preamp-Klinkenausgang für den Anschluss an eine externe Endstufe

Lautsprecher-Phasenschalter für Feedback-Inversionseffekte

ideale Lösung für Studio, Proberaum und Zuhause

universeller Stromanschluss für weltweite Nutzung

Gewicht: 5 kg

Abmessungen (B × T × H): 318 × 178 × 343 mm

Der Sound des Peavey Joshua Homme Decade Too

Schauen wir uns jetzt an, wie der Peavey Joshua Homme denn nun klingt. Für den Test wird der Decade Too zunächst mit einem Shure SM57 abgenommen. Ich platziere das Mikrofon mittig zwischen Kalotte und Speaker-Rand. Zum Einsatz kommt meine Tokai Love Rock aus den 80er-Jahren. Aufgenommen wird alles über ein RME Fireface 802 und Ableton Live 12.

Clean Check

Auch wenn der Peavey Joshua Homme sicher nicht für cleane Sounds konzipiert wurde, schauen wir uns zuerst an, welche Qualitäten er in diesem Bereich zu bieten hat. Also: Pre erst mal auf 2, Post auf 3 (da macht die kleine Kiste schon gut Lärm!), der EQ wird mittig auf 5 eingestellt. Alle Switches bleiben deaktiviert. Und siehe da – der Amp liefert einen zwar sehr basslastigen, aber dennoch gut klingenden Clean-Sound. Wunderbar! Dreht man den Pre-Regler auf 5, nimmt dafür aber die Mitten und Höhen komplett raus, ergibt sich ein sehr interessanter, muffliger Ton. Insgesamt liefert der Amp eine wirklich große Bandbreite an Clean-Sounds.

Gain-Check

Beim Gain-Check drehen wir den EQ in allen drei Bändern wieder zurück in die Mitte auf Stufe 5. Dann starten wir mit dem Pre-Gain auf Stufe 2 und arbeiten uns über 4, 6, 8 bis zur Maximalstellung 10 durch. Das Ganze machen wir einmal ohne und einmal mit gedrücktem Saturation-Switch. Von leicht angezerrt bis zu singendem Fuzz ist hier alles dabei – und es klingt alles gut! Nie zu wenig und nie zu viel.

Dreht man den Pre-Gain-Regler ohne aktivierten Saturation-Switch auf etwa dreiviertel auf und betätigt in der EQ-Sektion den Bass-Switch, bewegt man sich direkt in Queens-of-the-Stone-Age-Gefilde. Das klingt so gut, dass man eigentlich gar nicht mehr aufhören möchte. Aktiviert man zusätzlich noch die Saturation, ist man endgültig im Lead-Fuzz-Himmel angekommen. Sehr schön!

Zum Schluss checken wir noch, wie sich der Peavey Joshua Homme Decade mit der eingebauten Speaker-Simulation anhört. Und ich muss sagen: Normalerweise ist das gerade bei günstigeren Amps keine Disziplin, in der geglänzt wird. Hier jedoch gefallen mir die DI-Sounds ausgesprochen gut. Klar – etwas steriler und leicht spitz im Vergleich zur Mikrofonabnahme, aber auch damit lässt sich hervorragend aufnehmen!

Nur schade, dass die Lautstärke des DI-Outputs an den Post-Gain-Regler gekoppelt ist, was leises Recording erschwert. Den Speaker zu entkoppeln, habe ich mich nicht getraut, auch wenn der Decade Too ein Transistor-Amp ist. Sollte das jedoch problemlos möglich sein, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen!