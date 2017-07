Test: Philips DVT7500 Voice Tracer, Mobiler Recorder

Seit März 2017 erhältlich und als Erweiterung der Produktpalette der ansonsten eher für Stimme und Diktat konzipierten Recordern von Philips, gibt es mit dem Philips DVT7500 Voice Tracer nun ein digitales Aufnahmegerät, das sich die Aufnahme von Musik als vornehmste Aufgabe zum Ziel gesetzt hat. Unterscheiden tut es sich von den anderen Geräten vor allem durch die gut sichtbaren Mikrofone.

Kann sich Philips mit dem immerhin 299,- Euro teuren Gerät und damit in der oberen Mittelklasse positioniert einen Platz in dem inzwischen gut ausgestattetem Segment der Handheld-Recordern sichern?

Lieferumfang

Das 12,5 cm x 6 cm x 2 cm große Gerät kommt mit einem umfangreichen Zubehör, leider jedoch ohne gedruckte vollständige Anleitung. Wenigstens liegt die Kurzanleitung bei, die die Kunst der Bildsprache nahezu perfektioniert.

Zum Zubehör gehören eine Schutztasche (außen mit einem Velours überzogen), ein Wind-Screen, ein USB- sowie ein Stereo-Klinkenkabel in 3,5 mm Ausführung. Das auffälligste Zubehörteil ist der XLR-Schuh, in den man den Philips DVT7500 einschieben und arretieren kann, um so auch zwei Mikrofone über XLR-Anschlüsse zu verbinden, denen auch Phantomspannung (24 V oder 48 V) geliefert wird. Dafür muss der XLR-Schuh aber erst aufgeladen werden, da er über einen eigenen Akku verfügt.

Innere Werte

Sofort fällt auf, dass es kein Batteriefach gibt. Der interne Li-Ion-Akku ist fest verbaut und verspricht eine Aufnahmezeit von bis zu 35 Stunden. Geladen wird der Akku über das mitgelieferte USB-Kabel. Eine Aufnahme versemmeln, weil man die Micro-SD-Karte vergessen hat, gehört mit dem Philips DVT7500 der Vergangenheit an, denn intern sind bereits satte 16 GB verbaut. Eine externe Mini-SD-Karte kann bis 64 GB groß sein.

Am Kopf des ca. 170 g schweren Geräts befinden sich die Mikrofone, drei an der Zahl. Das ist durchaus etwas ungewöhnlich, denn eines ist für das Mittensignal gedacht, während die anderen Beiden in einer Art ORTF-Konfiguration für das Stereosignal sorgen. Eine „Art“ deshalb, da der Kapselabstand bei 40 Grad Öffnung zur Mittelachse lediglich 6 cm beträgt, weit entfernt von den geforderten 17 cm und 55 Grad.

Das Gerät liegt gut in der Hand und vermittelt, rein hardwaretechnisch einen soliden Eindruck. Ein Lautsprecher auf der Rückseite bietet die Möglichkeit, auch ohne Kopfhörer die Aufnahme auf grobe Fehler hin zu überprüfen. Die Klangqualität ist aber eher bescheiden.