Test: Physis Piano K4 Ex, K5, Masterkeyboard

Die Welt der 88-Tasten-Masterkeyboards ist recht überschaubar. Die Hersteller sind bekannt, die Modelle in der Regel nicht sonderlich vielfältig. Da kann es nur guttun, wenn ein neuer Hersteller etwas Wind hinein bringt. Mit dem Physis Piano K4 EX haben wir heute ein preislich in der Oberklasse angesiedeltes Masterkeyboard zum Test. Ob sich die Investition von rund 2.500,- Euro wohl lohnt?

Info

Der Hersteller Physis ist in der Branche kein richtiger Nobody mehr, denn seit knapp zwei Jahren ist das erste Produkt der Italiener, das Physis Piano H1, auf dem Markt. Die komplett auf Physical Modeling basierende Klangerzeugung des H1 hat bei Markteinführung des Pianos für viel Interesse gesorgt und somit sind wir natürlich gespannt, was sich innerhalb der letzten zwei Jahre getan hat. Hinter der Marke Physis steht übrigens der Hersteller Viscount, der bisher vorwiegend im Orgel-Markt tätig war und seinen Produktkatalog mit den Physis-Pianos ausbaut.

Das K4 Masterkeyboard ist sowohl mit als auch ohne interne Klangerzeugung erhältlich. Unterscheiden kann man die beiden Modelle anhand des Kürzels Ex. Neben der hier getesteten 88-Tasten-Version gibt es das Piano auch mit 76 Tasten. Dann nennt sich das ganze Physis K5. Ebenso mit wie auch ohne interne Sounds erhältlich. Wieso man für die kleinere Variante die größere Zahl K5 nimmt, geht zwar entgegen der Produktbezeichnungen anderer Hersteller, aber gut, Hauptsache es klingt und spielt sich gut.