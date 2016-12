Test: Pioneer DDJ-RR, DJ-Controller

Beim ersten Anblick des Pioneer DDJ-RR wird sich der ein oder andere wohl fragen, ob es wirklich nötig war, schon wieder ein neues Controller-Modell auf den Markt zu bringen. Nach anfänglicher Zurückhaltung in diesem Marktsegment macht Pioneer seit einiger Zeit auf dem Markt der DJ-Controller nämlich ordentlich Druck und hat mittlerweile für alles und jeden ein passendes Gerät im Angebot. Dass das längst überfällig war, zeigen jedch die bisherigen Tests, in denen auch die kleineren Pioneer Controller immer wieder unter Beweis stellen konnten, dass sie hohe Qualität und einen tollen Workflow bieten, der vor allem für ambitionierte Hobby-DJs oder Anfänger immer wieder die wichtige Schnittstelle zum Profi-Equipment bieten konnte.

Ob dies auch auf den neuen DDJ-RR zutrifft, der sich in der Controller-Mittelklasse ansiedelt und speziell für die hauseigene Software Rekordbox konzipiert ist, schauen wir uns einmal genauer an.

Ein erster Blick

Vor nicht all zu langer Zeit durfte ich den kleinen Bruder, den DDJ-RB, einem kurzen Test unterziehen und das mit einem ziemlich positiven Fazit. Umso gespannter geht es nun an die etwas erwachsenere Version. Der Pioneer DDJ-RR bietet eine Menge mehr an Ausstattung, lässt aber auch noch genug Luft nach oben, zum Beispiel in Richtung DDJ-RX, der dann vier Kanäle bei ähnlicher Funktionalität bietet. Wie immer sollte man also genau schauen, für welches Setup man sich entscheidet und was man wirklich benötigt. Für rund 650 Euro bekommt man mit dem Pioneer DDJ-RR einen 2-Kanal-Controller für die Rekordbox-Software, der darüber hinaus zwei Line- bzw. Phono-Eingänge für externe Zuspieler bereitstellt. Genau genommen ist er ein Zwilling des DDJ-SR, der die Serato-Nutzer anspricht, nur eben an Rekordbox angepasst.

Auf einer angenehm großen Fläche von ca. 55 cm mal 35 cm bietet der Controller zwei komplette Decks mit 15 Zentimeter großen Jogwheels und 8 beleuchteten Performance-Pads. Außerdem gibt es einen 2-Kanal-Mixer mit weiteren Steuermöglichkeiten für die Software. Da man die Decks umschalten kann, sind bis zu vier Decks in Rekordbox steuerbar, wer allerdings regelmäßig mit mehr als zwei Decks spielen möchte, dem sei direkt ein etwas größerer Controller mit vier Kanälen ans Herz gelegt. Um ab und zu einen dritten oder vielleicht sogar vierten Track in den Mix zu bringen, ist der DDJ-RR allerdings gut geeignet und bietet auch die nötige Übersicht. Das Layout des Controllers ist sehr gut an die Rekordbox Software angepasst und bietet alles, was man für eine kreative DJ-Session benötigt, ohne dass man auf eine Maus zurückgreifen oder den Blick all zu oft gen Rechner gleiten lassen müsste.