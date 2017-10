Test: Pioneer DDJ-XP1, Add-On Controller

Selten kommt ein Produkt so schnell nach der Produktankündigung auf den Markt wie der Pioneer DDJ-XP1. Gerade noch die News geschrieben, da flattert der neue Controller schon für einen Test ins Hause. So hat es hoffentlich noch jeder in Erinnerung, worum es geht? Nein? Ok, noch einmal in Kurz.

Der DDJ-XP1 übernimmt die Funktion, die der DDJ-SP1 für Serato DJ übernimmt, aber für Rekordbox DJ und mit mehr Funktionen als der Serato-Vorgänger. So könnte man es beschreiben, so richtig erklären, was der DDJ-XP1 ist, tut das noch nicht. Pioneer DJ selbst bezeichnet den neuen Controller als Add-On Controller für Rekordbox und Rekordbox DVS.

Neben dem möglicherweise schon bestehendem Setup bietet der neue Controller zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten für die DJ-Software. Damit zielt der DDJ-XP1 natürlich primär auf die DJs ab, die neben dem Timecode-Vinyl-System oder einem Pioneer XDJ oder CDJ nun noch einen Controller haben wollen würden, um mit Hinblick auf die Performance mehr aus der Software herauszuholen.

Hier hat Pioneer selbst ja gerade erst den Weg geebnet, die eigene DJ-Software mehr zu etablieren, indem das Interface 2 auf den Markt gebracht wurde, ein Gesamtpaket aus Interface für Rekordbox mitsamt Lizenz für die DJ-Software wie auch das DVS Plus Pack. Nur die Control-Vinyl muss man noch kaufen. Damit aber hat ein Ende, dass für Rekordbox ein MIDI-Controller notwendig ist oder aber ein DJ-Mixer mit zertifizierter Soundkarte sowie ein DJM-900NXS2, ein DJM-750MK2 oder ein DJM-450 oder DJM-250MK2. Anmerkung dazu: Mit dem Rekordbox 5.0 wird nun auch der DJM-S9 supportet.

Das mit der Soundkarte löst der DDJ-XP1 nun nicht, aber das Problem, dass weder Media-Player noch Plattenspieler eine MIDI-Steuerung der Software zulassen und damit Effekte, Hot Cues oder Samples nicht so einfach steuern lassen.