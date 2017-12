Test: Pioneer DJM-S3, DJ-Mixer

„Hierbei muss es sic doch um ein Missverständnis handeln, nicht? Oder ein Déjà-vu vielleicht?“. So etwas in der Art dachte ich, als ich den neuen DJM-S3 von Pioneer das erste Mal ausgepackt habe. Auf den ersten Blick sieht der kleine Battle-Mixer nämlich genauso aus wie der Pioneer DJM-250MK2 (ok, auch auf den zweiten Blick). Erst bei genauerem Hinsehen entdeckt man kleine Unterschiede. Neben den anders eingefärbten Cue-Tasten fällt einem noch folgendes Detail auf: In der unteren, linke Ecke prangert nun stolz das Serato-Logo, wo beim DJM-250MK2 noch nüchtern auf den Kopfhörerausgang hingewiesen wurde (dieser ist immer noch vorhanden, keine Sorge).

Das Geheimnis ist also gelöst: Es handelt sich weder um einen Fehler bei der Post noch bei der Nomenklatur des Produkts. Der Grund ist eine etwas merkwürdige Produktstrategie von Pioneer DJ, bzw. deren Kooperation mit der neuseeländischen Software-Schmiede Serato. Denn für den DJM-S3 werden mit 549,- Euro rund 200,- Euro mehr fällig als für den baugleichen DJM-250MK2. Mehr Preis für mehr Leistung?

Anschlussmöglichkeiten und Integration

Den Vergleich mit dem Pioneer DJM-250MK2 muss sich der S3 während dieses Tests noch ein paarmal gefallen lassen. So bietet sich auch bei dem Blick auf die Rückseite des Mixers ein sehr vertrauter Blick. Die Anschlussmöglichkeiten sind nämlich identisch mit denen des Zwillingsmixers. Das Mastersignal wandert entweder per symmetrischem XLR-Anschluss nach draußen oder über den unsymmetrischen Cinch-Anschluss. Bei den Zuspielgeräten zeigt sich der kleine Mixer von Pioneer gewohnt flexibel. Per Umschalter lassen sich die Vorverstärker für zwei Plattenspieler an- bzw. ausschalten. Man kann sich also entscheiden, ob man CD-Player oder Turntables anschließt, jedoch lassen sich von beiden Zuspielern nie mehr als zwei Geräte gleichzeitig anschließen. Vier CD-Player gleichzeitig lässt der DJM-S3 also leider nicht zu. Per Cinch lässt sich noch eine weitere Aux-Quelle einspeisen und die Lautstärke per Drehregler auf der Oberseite anpassen. Mehr geht leider nicht.

Als DVS-fähiger Battle-Mixer bietet das Gerät darüber hinaus natürlich noch die Möglichkeit, seinen PC/Laptop über USB anzuschließen. Dank integrierter 24 Bit/48 kHz Soundkarte ist man sofort startklar und kann sein Timecode-System steuern, ohne zusätzlich eine externe Soundkarte anschließen zu müssen.

Die letzte Anschlussmöglichkeit befindet sich an der Front in Form von gleich zwei Kopfhöreranschlüssen, einmal in 3,5 mm und 6,4 mm Klinke. Top Sache wenn man mal den Adapter für seine Headphones verlegt hat oder das Bedürfnis hat, sich den ohnehin eingeschränkten Platz des Mixers mit einem DJ-Kollegen zu teilen.