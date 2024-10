Test: Pittsburgh Modular Voltage Lab 2, modularer Analog-Synthesizer

Das Synthese-Labor für alle Musiker, die nach etwas Besonderem suchen

Der Pittsburgh Modular Voltage Lab 2 ist ein modularer Analog-Synthesizer im Eurorack-Format, der mit integriertem Touch-Controller und zahlreichen Patch-Punkte zu etwas ganz Besonderem wird.

Zwei Dinge muss man in diesem Test gleich vorwegnehmen: Der Pittsburgh Modular Voltage Lab 2 ist nicht kompakt und nicht günstig, aber laut Hersteller soll dieser modulare Analog-Synthesizer zu ganz neuen Klangstrukturen inspirieren. Nicht umsonst bezeichnet Pittsburgh Modular sein neues Gerät als Synthese-Labor, denn dieses Schmuckstück wurde zum Experimentieren entwickelt. Seinen Ursprung hat der Voltage Lab 2 im Voltage Research Laboratory, der 2019 vorgestellt wurde. Allerdings hat die neue Version im Hinblick auf seinen Umfang und seine Funktion einiges mehr zu bieten.

Der Pittburgh Modular Voltage Lab 2 basiert auf der Erfahrung, die der Hersteller im Laufe der Jahre bei der Entwicklung experimenteller Module gemacht hat und so habe ich mal meinen Laborkittel angezogen und den modularen Analog-Synthesizer einem genaueren Test unterzogen.

Pittsburgh Modular Voltage Lab 2

Anschlüsse und Bedienelemente

Die Struktur und das Design des Pittsburgh Modular Voltage Lab 2 entspricht einem Eurorack-Modularsystem. Er ist jedoch mehr als die Summe der einzelnen Module, denn der große Vorteil dieses Komplettsystems ist, dass alle Elemente bereits aufeinander abgestimmt sind und ineinandergreifen. Damit handelt es sich bereits um ein eigenständiges Instrument. Laut Pittsburgh Modular soll es der Klangforschung dienen und wird dementsprechend auch als Synthese-Labor angepriesen.

Mit einem Gesamtgewicht von 4,39 kg und den Maßen von 478 x 267 x 108 mm (B x L x H) entspricht es zwei 90 HP-Modulen, die in einem Gehäuse untergebracht wurden. Für die insgesamt 101 Patch-Buchsen werden praktischerweise gleich 20 kurze und mittellange Kabel von Nazca Noodles in blau und weiß mitgeliefert. Der obere Teil des Voltage Lab 2 beherbergt die klangerzeugenden und klangformenden Module und der untere Teil den umfangreichen Sequencer nebst Touch-Controller, der sich an Buchla-Systemen orientiert.

In der Mitte findet das gesamte Patching statt, was eine gewisse Übersichtlichkeit garantiert. Der Pittsburgh Modular Voltage Lab 2 Synthesizer kann seine Wurzeln, die hör- und sichtbar beim Music Easle aus dem Jahr 1973 liegen, nicht leugnen. Aber der Pittsburgh Modular Voltage Lab 2 Analogsynth ist alles andere als ein Nachbau, denn er hat seine eigene Logik, die ihn zu einem spannenden Instrument macht. Hier ist alles, was man für die Klangerzeugung, -manipulation und -steuerung benötigt, vorhanden. Die Klangerzeuger arbeiten übrigens analog, während der Touch-Controller den Synthesizer digital steuert.

Zwei dunkle Holzteile zieren die Seiten. Die obere Hälfte des Instruments ist abgeschrägt und man hat einen sehr guten Blick auf die Module.

Die Oszillatoren des Synthese-Labors

Herzstück des Voltage Lab 2 sind zum einen die zwei Oszillatoren, die mit dem integrierten Performance-Controller gesteuert werden können. Die beiden Oszillatoren sind unterschiedlich aufgebaut. Der erste kann mit der Funktion „Center Clipping“ die obere und untere Schwingungsform unterschiedlich bearbeiten, um die Harmonien und die Klangfarbe zu verändern, während der zweite Oszillator mit einer „Pulse Symmetry“-Schwingungsform und einer „Reflection“ daher kommt. Die Pulse Symmetry fügt der Schwingungsform eine zusätzliche Stufe hinzu, die in ihrer Pulsbreite angepasst werden kann. „Wave Reflection“ bietet die Möglichkeit, die Schwingungsformen zu spiegeln, was je nach Form zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann.

Die Oszillatoren reichen jeweils von LFO bis zu sehr schnellen Schwingungen, haben viele interessante und variable Schwingungsformen und können perfekt als Audiosignal oder Modulationsquelle verwendet werden.

Aufgebaut sind beide Oszillatoren relativ identisch. Ein großer, stufenloser Regler wählt die Schwingungsform. Das Tuning übernehmen jeweils „Coarse“- und „Fine“-Potis. Während der OSC1 über positive und negative Regler verfügt, ist beim OSC2 die Pulsbeite und Symmetry einstellbar. Unterhalb der jeweiligen Oszillatoren befinden sich dann noch Potis zur Einstellung der Control-Voltages in Form von „FM CV“, „Timbre CV“, „Offset CV“, „Pos (Neg) CV“, „Pulse Width CV“ und „Reflection CV“, die die Klangformung extrem erweitern.

Der erste Oszillator deckt die Standards Sinus, Dreieck, Sägezahn und Rechteck ab. Die hiermit erzeugten Klangfarben sind wirklich plastisch. Mit der „Center Clipping“-Option kann der Sound weiter geformt werden. Der zweite Oszillator hat einen etwas anderen Ansatz und mit dem „Reflection“-Regler lassen sich die Schwingungsformen gut überblenden und verformen. Beide Oszillatoren sind in der Lage, wirklich unterschiedlich zu klingen und ergänzen sich daher gut. Der erste OSC ist tendenziell im Klang abgefahrener, während der zweite eher traditioneller klingt. Beide Oszillatoren lassen sich synchronisieren.

Zwischen den Oszillatoren versteckt sich noch ein Ringmodulator, der mit dem ersten Oszillator fest verbunden ist. Ein „Crush“-Schaltkreis ist damit ebenfalls verbunden und der zweite Oszillator steuert hier die Abtastrate. Es gibt also doch ein paar semi-modulare Elemente.

Der „Functions Generator 2“ bietet mit je zwei Potis für „Rise“, „Response“, „Fall“ entsprechenden CV-Potis umfangreiche Einstellmöglichkeiten. An der Stirnseite befinden sich lediglich die Strombuchse für das mitgelieferte Netzteil und ein Netzschalter.

Der Sound des Voltage Lab 2 ist demensprechend vielseitig und kann von dezenteren und gemäßigten Sounds, die einen schönen, organischen Charakter haben, bis zu matschig oder richtig aggressiv-kreischenden Sounds überblenden. Die Komplexität der Steuer- und Modulationsmöglichkeiten ist enorm und die Sounds vermögen es, tolle Atmosphären erzeugen.

Der „Dynamics“-Controller des Pittsburgh Modular Voltage Lab 2

Die beiden „Dynamics“-Controller können, im Gegensatz zu simplen VCAs, sowohl die Amplitude als auch die „Harmonics“ beeinflussen. Sie basieren auf Low-Pass-Gates und nehmen dem Sound die harmonischen Obertöne, so dass der Sound wärmer und leiser wird. Dies soll laut Hersteller natürliche Reflektionen der Schallwellen nachbilden und dadurch organischer und komplexer klingen. Auch hier sind die Einflüsse der Buchla Klangformungskonzepte zu erkennen.

Anwählbar sind hier bei beiden VCA, LPG und Pluck. Mit einem „Blend“-Regler für Input A und B, einem „Response“-Poti, einem „Low Pass Gate Resonance“ und natürlich dem „Cutoff“-Poti wird der Sound eingestellt. Für das CV sind jeweils „Dyn CV“ und „Resp CV“-Potis vorhanden.

MIDI zu CV-Converter

Ganz links versteckt sich noch ein MIDI zu CV-Converter mit integriertem Arpeggiator. Hierüber kann externes MIDI-Gear per 3,5 mm TRS-Buchse integriert werden. Wer hierüber die internen Oszillatoren steuert, übersieht aber vermutlich den eigentlichen musikalischen Vorteil des integrierten Touch-Controllers und der Interaktion mit diesem. Aber zur Not ist es natürlich gut, über diese Option zu verfügen.

Der Sequencer rechts daneben ist eine Art Zufallsspannungsgenerator. Dieser lässt sich auch mit dem Rauschen und Sample & Hold auf dem Patch-Feld kombinieren.

Das Synthese-Labor mit Touch Controller

Der Touch Controller 2 ergänzt das System perfekt. Egal, ob man nun den Synthesizer im herkömmlichen Sinne spielen oder experimentell agieren möchte. Skalen, „Step Conditions“, „Jumps“ und Zufallseffekte sind genauso möglich wie ein generativer Sequencer. Er verfügt über 16 Steps. Eigentlich handelt es sich sogar um einen Step-Sequencer, der pro Step jeweils drei Potis in Gelb, Blau und Rot spendiert bekommen hat. Der rote und der gelbe Kanal verfügen jeweils über identische CV-Ausgänge und -Eingänge.

Beide können zusammen oder vollkommen unabhängig voneinander funktionieren. Der rote Kanal könnte beispielsweise als ein Sequencer und der gelbe als Tastatur genutzt werden. Oder man kann auch beide mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen lassen. Sie können sich sogar gegenseitig beeinflussen. Die Grenzen sind hier fast unendlich.

Per CV-Buchsen kann der Sequencer auch gescannt und so zufällig getriggert werden. Jeder Sequencer-Kanal verfügt über CV-Ausgänge für „Trigger“, „Gate“, „Envelope“, „CV“, „Pitch“ und „Preasure“. Der blaue Kanal ist als CV-Kanal beschriftet.

Der Sequencer ist komplex und umfangreich und euklidische Sequenzen, Ratchets, Swing und Quantisieren sowie „Probability“ sind hier mögliche Optionen. Zum Glück können die Sequenzen abgespeichert werden. Mit leichten Veränderungen am Sequencer kann man tolle Übergänge erzeugen und mit dem MIDI-Output lassen sich auch andere Synthesizer hierüber steuern.

Die Effekte

Die Effektsektion besteht aus einem analogen BBD-Delay und dem „Florist“, einer Art Flanger/ Chorus. Beide sind relativ simpel aufgebaut und verfügen über Kontrollmöglichkeiten für „Time“ bzw. „Size“, „Mix“ und „Feedback“ oder „Repeats“. „Size“ und „Time“ können per CV gesteuert werden. Mit diesen beiden Effektsektionen können von metallischen Resonanzen bis zu dunklen und verrauschten Delays viele Effekte erzeugt werden.

Außerdem verfügt der Pittsburgh Modular Voltage Lab 2 über Mixer, Rauschen, Sample & Hold und einen LFO mit Dreieck- und Rechteckausgängen. Digital wird der Synthesizer per MIDI, einen Arpeggiator oder einen Zufalls-Sequencer gesteuert. „Glide“ lässt sich ebenfalls stufenlos einstellen.

Sehr schön ist die farbliche Abstimmung der zahlreichen Potis und CV Buchsen. Dies vereinfacht die Orientierung auf dem komplexen Instrument enorm. Die Buchsen greifen gut und die Potis haben einen angenehmen Regelwiderstand. Lediglich sind beim Sequencer sind sie meines Erachtens ein bisschen dicht angeordnet.

Im Hinblick auf den Touch-Controller ist mir aufgefallen, dass zwei Pads nicht funktioniert haben. Nach einem leichten Lösen einer Schraube funktionierte das außenliegende Pad wieder, das mittlere Pad ließ sich nur triggern, wenn auf das danebenliegende etwas Druck ausgeübt wurde. Ich frage mich daher, wie langlebig dieser Controller ist und ob durch häufiges Bedienen die Touchpads durchdrücken und dann ausfallen. Hier hätte ich mir einen wertigeren Controller gewünscht.

Preislich ist der Voltage Lab 2 in einer eher gehobenen Kategorie angesiedelt. Würde man sich aber ein modulares System von ähnlichem Umfang aufbauen, wären die Kosten vermutlich noch höher. Eurorack-Synthesizer sind nun einmal kostspielige Instrumente. Und der Begriff Instrument trifft beim Voltage Lab 2 wirklich zu, da alle Elemente, anders als bei vielen selbst zusammengestellten Euroracks, perfekt ineinandergreifen und aufeinander aufbauen.

Auch wenn der Pissburgh Modular Voltage Lab 2 komplett aufgebaut ist, ist er kein semi-modularer Synthesizer. Der Signalpfad muss komplett selbst gepatcht werden. Man sollte dementsprechend immer eine ausreichende Anzahl von Kabeln zur Hand haben, denn es können wirklich einige zum Einsatz kommen. Aufgrund der Anordnung des Patch-Feldes bleibt das Instrument aber immer relativ aufgeräumt und übersichtlich. Regeln gibt es bei diesem experimentellen Instrument fast keine.

Mehr Infos zu diesem interessanten Synthesizer inklusive der ausführlichen Bedienungsanleitung und Firmware Updates findet ihr auf der Website des Herstellers.