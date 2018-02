Test: Play Again, DJ-Tool und Retter

Play Again = KGT – kleines geiles Teil. So könnte man das kleine Tool – oder nennen wir es Accessoire – bezeichnen, was gerade vor mir liegt. Und wie es so vor mir liegt, frage ich mich, wieso eigentlich noch niemand früher auf diese Idee gekommen ist. Dabei wäre es schon so oft so notwendig gewesen, so viele DJs kennen das Problem und den Schaden, der diesem kleinen Tool zu Grunde liegt und es gibt einige Work-arounds, die das Problem lösen, die aber alle irgendwie nicht die perfekte Lösung sind. Play Again ist die perfekte Lösung für den Fall der Fälle, den Schadensfall.

Seit der NAMM Show und der Ankündigung von Ortofon zu den Ortofon Concorde MKII Versionen kann man interessanterweise feststellen, dass Ortofon selbst das Problem mit den MKII Versionen aus der Welt schaffen wird – oder zumindest leichter lösbär machen wird. Für die Systeme der ersten Generation allerdings hilft das nicht mehr, aber dafür gibt es ja Play Again.

Die Ausgangssituation = das Problem

Die Ausgangssituation dürfte jeder DJ kennen, der schon häufiger vor Plattenspielern stand. Hier gibt es für DJs eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten: Entweder an diesem klemmt ein Shure System oder ein Ortofon Concorde System. Das sind die gängigen zwei Systeme. Häufiger als das Shure System findet man in der Tat ein Ortofon Concorde System, sei es ein Pro S, ein DJ S oder ein Nightclub MKII. Die Farben der Systeme sind unterschiedlich, Klang und Zielrichtung auch, eines aber haben sie alle gemeinsam, die Bauform. Langer schlanker Body mit einem dünnen glatten Hebel. Sofern dieser Hebel noch da ist. Und genau da liegt das Problem: Häufig ist er nicht mehr da.

Das kann verschiedene Gründe haben, sei es, dass mal jemand sehr grob mit dem System umgegangen ist oder aber es ist einfach mal jemand mit dem Pullover hängen geblieben. Der kleine dünne Hebel bricht schnell und auch häufiger mal aus Versehen. Im Verleih oder Club passiert das natürlich noch häufiger als beim eigenen Plattenspieler zu Hause, aber ich bin mir sicher, jeder hat schon einmal ein defektes System gesehen. Richtig schlecht ist es, wenn einfach nichts mehr vom Bügel da ist – und das ist meistens der Fall.

Die Ideen dann aber sind vielfältig. Der Klassiker ist der Kabelbinder. Rund um das System gezogen und dann nach ein paar Zentimetern abgeschnitten. Klappt gut. Wer sich die Spitze noch ein wenig abrundet, schont die Finger. Wer es dann richtig ernst meint, kann auf den Kabelbinder sogar noch die von Ortofon mitgelieferte Gummilippe schieben und es ist fast wie vorher.

Die Gummilippe hat dann auch einen Vorteil gegenüber dem reinen System und löst ein Problem. Der kleine dünne Hebel ist recht rutschig und hat man mal das System schwungvoll in Richtung Platte bewegt, kann es einem schon einmal aus der Hand rutschen.

Andere kreative Lösungen gibt es noch. Sekundenkleber und Tape mit dem Original-Hebel ist ein häufiger Versuch. Hält aber nicht anständig und, entschuldigt, sieht scheiße aus.

Unterm Strich bleibt als bisher meist der Kabelbinder oder die teure Erkenntnis, dass der Body verloren ist. Diesen gibt es aber von Ortofon nicht als Ersatzteil im Handel und so bliebe nur die Investition in ein komplett neues System samt Nadel – minimum Investment läge dann bei rund 70,- Euro beginnend mit dem schwarzen Pro S, über das silberne Pro S (ca 77,- Euro), das blaue DJ S (ebenso circa 77,- Euro) bis hin zu einem Nightclub MK2 mit einem Preis von rund 115,- Euro. Wäre dies defekt, könnte man nicht einfach einen schwarzen Body vom Pro S kaufen und eine Nightclub MK2 Nadel aufstecken? Kann man schon, allerdings würde das nicht dasselbe Ergebnis liefern wie bei einem Nightclub MK2 Body. Der Grund dafür findet sich in der unterschiedlichen Bauform, die auf die Aufhängung der Nadel und den Frequenzgang ausgerichtet ist.

Man kauft also am besten entweder den Body für die Nadel passend oder repariert den defekten Body.