Groovebox mit Lofi-MPC-Feeling für Kinder & Erwachsene?

Das Playtime Engineering Blipbox myTRACKS ist ein Sampler, Drummachine und Sequencer für Kinder ab 3 Jahren, aber auch Erwachsene sollen damit laut Hersteller viel Spaß haben. Ich war gespannt, ob es sich hierbei um ein Spielzeug oder wirklich um ein vollwertiges Instrument handelt und habe die Blipbox myTRACKS mal mit etwas kindlicher Unterstützung getestet.

Playtime Engineering Blipbox myTRACKS: Gehäuse, Taster und Potis des Blipbox myTRACKS

Die Optik des Blipbox myTRACKS erinnert an eine Mischung aus einem Fisher-Price-Gerät und einer Spielekonsole aus den 1990ern, die zusammen gerne eine MPC werden würden. Das Gehäuse besteht aus robustem, grauen und beigefarbenem Kunststoff und ist etwas abgeschrägt. Dadurch hat man einen guten Blick auf alle Elemente. Das Playtime Engineering Blipbox myTRACKS wiegt 1,18 kg und hat die Maße 31,2 x 24,1 x 8,5 cm (B x T x H). Das zentrale Element besteht aus 25 hintergrundbeleuchteten Gummitastern. Hiermit werden vier unterschiedliche Instrumente und eine Drum-Spur gespielt.

Je nach Instrument ändert sich die Farbe der Beleuchtung, so dass man immer einen guten Anhaltspunkt bekommt. Fünf schwarze Kunststoff-Potis dienen der Lautstärkeeinstellung der einzelnen Spuren. Ein rotes Poti dient als Master-Volume-Poti und über einen integrierten Lautsprecher wird der Sound wiedergegeben.

Der An-/Ausschalter befindet sich oben links direkt neben einem Taster zum Auswählen der MIDI-Funktion und des MIDI-Kanals. Mit den schwarzen Gummitastern können die Sounds der Tracks angewählt werden und man kann hier zwischen 12 Drum-Kits und 48 Instrumenten-Sounds wählen. Auch hier ändert sich je nach aktivem Kit/Sound die Hintergrundbeleuchtung.

Die darüber positionierten lilafarbenen Gummitaster wählen den Effekt des jeweiligen Tracks aus oder deaktivieren ihn. Pro Track kann jeweils einer oder auch beide Effekte aktiviert werden. Die beiden Effekte werden mit den FX1- und FX2-Tastern und den danebenliegenden großen lilafarbenen Reglern oder Joysticks gesteuert. Zur Auswahl stehen hier Tiefpass-, Bandpass- und Hochpassfilter, Pitch-Shifter und ein Delay. Mit den beiden Reglern wird der Effektanteil hinzugemischt oder es werden die Filter gesteuert.

Mit dem RNDM-Taster werden per Zufall Factory-Presets ausgewählt, während der Freak-Taster für Steigerungen gedacht ist und wilde Patterns erzeugt.

Die Geschwindigkeit des Songs wird mit einer Plus- und einer Minus-Taste justiert und mit klassischen Aufnahme- und Play-Tasten werden die Patterns aufgenommen und abgespielt. Ein Mode-Taster wechselt zwischen zwei unterschiedlichen Workflows.

Die auf der rechten Seite platzierten Set-Taster dienen der Auswahl der Factory-Songs oder der selbst erstellten Parts, die via Load und Save geladen und gespeichert werden können.

Ein besonderer Clou ist das integrierte Mikrofon, mit dem eigene Samples aufgenommen werden können.

An der Stirnseite befindet sich ein 3,5 mm TRS-Audioausgang, ein DIN-5 MIDI-Ausgang sowie ein USB-C-Anschluss.

Mit vier Gummifüßen findet die Groovebox einen guten Stand auf dem Tisch, kann aber auch überall auf dem Schoß gespielt werden, da sie mit vier beiliegenden AA-Batterien betrieben werden kann. Damit die Batterien nicht aus der Batterieklappe fallen (und Kleinkinder sich nicht daran zu schaffen machen), ist diese mit einer Schraube verschlossen.

Und auch ein USB-C-Kabel, über das die Groovebox auch mit Strom versorgt werden kann, ist im Lieferumfang enthalten. Über dieses Kabel können auch weitere Sound-Pakete des Herstellers geladen werden.

Einsatz des Playtime Engineering Blipbox myTRACKS

Diese Groovebox fühlt sich sehr gut und robust an und die Bedienung ist intuitiv. Auch ohne Bedienungsanleitung findet man sich recht schnell zurecht. Die Beschriftungen sind sinnvoll und erklären das Gerät größtenteils, so dass auch Kinder es schnell verstehen. Die Pads haben eine gute Haptik und reagieren gut auf die Anschläge. Sie sind jedoch nicht anschlagsempfindlich.

Die Sounds sind vielfältig haben aber immer einen Spielzeug- beziehungsweise Lofi-Charakter. Weitere Sound-Pakete und Melody-Kits sind per Download verfügbar und das Laden ist recht simpel, bleibt aber dennoch eher eine Aufgabe für die Eltern.

Der Lautsprecher ist leider sehr leise und selbst, wenn man alle Volume-Regler der Instrumente und das Master-Volume ganz aufdreht, bleibt die Gesamtlautstärke relativ gering. Ob das nun so gewählt wurde, um die Kinderohren zu schützen oder die der Eltern, ist schwer zu sagen. Fakt ist, dass der Sound, wenn man bei voller Lautstärke mit den Filtern spielt, in einigen Einstellungen schon sehr leise wird. Ich dachte erst, dass hier eine Art Kinderschutz eingestellt ist, der über eine Tastenkombination deaktiviert werden könnte. In der Anleitung konnte ich jedoch nichts dergleichen finden. Der Lautsprecher ist ganz klar die Schwachstelle des myTRACKS und schmälert den Spielspaß vor allem für Erwachsene, die vielleicht etwas mehr mit dem Gerät vorhatten.

Mehr Spaß macht es dann, wenn man das Blipbox myTRACKS an externe Lautsprecher anschließt, aber man kann nicht leugnen, dass der Grund-Sound, der doch stark an ein Spielzeug erinnert, immer erhalten bleibt.

Playtime Engineering Blipbox myTRACKS: Sampling

Etwas komplizierter wird es, wenn man Samples selbst aufnehmen möchte. Hierfür wäre eine Tastenkombinationsbeschreibung auf dem Gerät vielleicht sinnvoll gewesen. Man kann einzelne Samples pro Pad aufnehmen und die Sounds wie ein Drum-Kit spielen. Hält man die Taste länger gedrückt, kann man ein Sample pro Track aufnehmen, das dann in fünf Tonhöhen transponiert werden kann. Diese Sampling-Option ist eher für Erwachsene gedacht und die Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren, die sich als Tester zur Verfügung gestellt haben, brauchten hier definitiv Hilfe. Aber für Erwachsene ist das Sampling wohl eines der interessantesten Features.

Auch das Erstellen von Patterns gestaltet sich etwas schwieriger und ist für Kinder alleine absolut nicht machbar. Zum Glück wird beim Aufnehmen ein Klick gespielt, aber leider ist nicht schlüssig, wie ein leeres Pattern erstellt oder ein bestehendes gelöscht wird. Schaltet man die Groovebox nach dem Erstellen aus, wird das Pattern automatisch zwischengespeichert. Wenn man aber das Set wechselt, wird es gelöscht. Hier muss vorher also abgespeichert werden.

Mit eigenen Samples macht das Blipbox myTRACKS meiner Meinung mehr Spaß als mit den internen Sounds und es entsteht wirklich eine Art Lofi-MPC- oder SP-404-Feeling. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere Lofi-Hip-Hop-Fan damit coole Tracks erstellen kann. Allerdings können die Samples mit den fünf Pads pro Track nur in diesen fünf Tonhöhen gespielt werden, was die Möglichkeiten natürlich ordentlich limitiert.

Per MIDI können andere Geräte gut mit dem Blipbox myTRACKS verbunden werden. Für die älteren unter uns, also alle Erwachsenen, könnte das Playtime Engineering Blipbox myTRACKS als einfacher MIDI-Controller funktionieren. Er sendet über die MIDI-Buchse nämlich CC-Messages. Damit lassen sich also auch die Instrumente der Erwachsenen steuern. Da das Blipbox myTRACKS keine MIDI-Input-Buchse hat, funktioniert es anders herum aber nur über den USB-C-Anschluss.

Pro Instrument können jeweils leider nur fünf unterschiedliche Noten gespielt werden. Sie können zwar auch oktaviert werden, aber das finde ich dennoch sehr limitiert. Es wäre toll, wenn man hier wenigstens die Notenwerte pro Pad ändern könnte. Auch die Option, in einen chromatischen Modus umzuschalten, würde die Spielbarkeit enorm erweitern.

Da die Groovebox nur über einen MIDI-Ausgang verfügt, kann ja leider auch kein externes Keyboard angeschlossen werden.

Die Pads feuern also Samples ab, die ihre Tonhöhe durch eine veränderte Abspielgeschwindigkeit verändern und alle haben einen gewissen Lofi-Charme.

Die Effekte des Blipbox myTRACKS

Richtig Spaß macht es aber, die internen Tracks abzuspielen und sie mit den zuweisbaren Effekten zu performen. Damit lassen sich mit Filtersweeps und Delays Übergänge erzeugen, so dass der fertige Song dann zu einem eigenen wird. In dieser Herangehensweise kommt man natürlich auch schnell zu Erfolgen und hat Spaß am Musizieren.

Ebenfalls kann der Rhythmus eines fertigen Tracks gewählt und eigene, rudimentäre Melodien oder eigene Samples dazu gespielt werden. Wobei man leider zugeben muss, dass der Sound des Gerätes den Spielspaß für Erwachsene doch ziemlich reduziert und der Workflow für Kinder zu kompliziert ist. Auch wenn man noch so viel Spaß beim Performen hat, fühlt man sich einfach wie ein Erwachsener, der mit einem Kinderspielzeug spielt und meine Test-Kinder waren hingegen relativ schnell gelangweilt.

Die Modi des myTRACKS

Die zwei Arbeitsmodi des Blipbox myTRACKS bestehen aus dem Pad-Play-Mode und einem Clip-Mode. Während im Pad-Play-Mode die Instrumente gespielt und die Rhythmen erstellt werden können, wählt man im Clip-Mode die erstellten Patterns an. Um den Clip-Mode zu nutzen, muss man natürlich schon etwas Arbeit in das Erstellen der Parts gesteckt haben. Oder man greift auf die fertigen Songs zurück. Wer etwas schummeln möchte, kann mit dem Random-Taster einen zufälligen Song erstellen und diesen dann performen. Leider ist die Abfolge der gespielten Clips nicht speicherbar. Beim Drücken auf Aufnahme gelangt man wieder in den Play-Mode. Es gibt also keinen versteckten Song-Mode.

Der Note-Mode ist gut zu beherrschen. Man drückt auf den Aufnahmeknopf und spielt den gewünschten Rhythmus ein. Anschließend kann man eine Bass-Spur oder eine Melodie aufnehmen. So kann entweder live einfach ein Rhythmus gespielt werden oder man kann Schritt für Schritt ein eigenes Pattern kreieren.

Der Clip-Mode erinnert an eine Art „Ableton“. Man kann verschiedene Loops kombinieren und so eine Song-Abfolge spielen. Zusammen mit den Effekten kann das Spaß machen, ist aber leider auch recht limitiert. Und auch ein Abspeichern der Clip-Reihenfolge ist bedauerlicherweise nicht möglich.

Die Effektsektion ist in meinen Augen der spaßigste Bereich des Blipbox myTRACKS . Und das liegt nicht nur an den beiden großen Joysticks. Die klangliche Veränderung ist gut hörbar und man kann nicht viel falsch machen. Die Effekte können zwar nicht verändert werden, aber die Intensität lässt sich gut einstellen.

Die Random- und Freak-Buttons sind bei diesem Gerät in meinen Augen Fluch und Segen zugleich. Einerseits können auf die Schnelle lustige Ergebnisse produziert werden, andererseits können diese lustigen Zufallsergebnisse für den Zuhörer sehr schnell extrem anstrengend werden. Ein Lerneffekt für die lieben Kleinen lässt sich bei diesen beiden Tastern nicht erkennen, aber zumindest für eine Weile haben sie ihren Spaß.