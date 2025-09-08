Controller: Pflanze zu MIDI

Playtronica Biotron? Was kann das? Das Werbeversprechen des Herstellers zum Biotron lautet (frei übersetzt):

spiele deine Pflanzen wie ein Instrument

ändere Klänge, basierend auf den natürlichen Reaktionen der Pflanze

interagiere mit der Natur, um Musik zu machen

keine musikalischen Kenntnisse notwendig

Oha – nicht schlecht! Wir haben uns den MIDI-Controller einmal näher angeschaut.

Übersicht Playtronica Biotron

De facto ist Playtronica Biotron ein MIDI-Noten-Generator, der sich in seinem Ausgabeverhalten beeinflussen lässt. Es besteht aus einer Hardware, die mit Pflanzen oder auch anderen Objekten verbunden werden kann und dann MIDI-Noten oder MIDI-CCs ausgibt. Ein weiterer Sensor reagiert auf Licht und erzeugt ebenfalls MIDI-Daten.

Das Ausgabeverhalten wird dabei stark von äußeren Einflüssen auf das Objekt bestimmt. Nähert man sich der Pflanze oder wird berührt diese, erhöht sich z. B. die Häufigkeit oder die Tonhöhe der ausgegeben Noten. Die Spielweise des Playtronica Biotron erinnert dabei an die eines Theremins.

Welche und in welcher Frequenz die Noten ausgegeben werden, wird über einen Online Editor oder aber auch an das Gerät gesendete MIDI-CC-Signale festgelegt. Wobei die zweite Möglichkeit über MIDI-CCs noch inoffiziell ist, der Weg über den Online Editor ist auch der hier getestete .

Pflanzen, Musik und Playtronica Biotron

Eine Interaktion zwischen organischem Material (wie z. B. Früchten) und elektronischen Klangerzeugern ist in der experimentellen Musikszene immer wieder Gegenstand von Forschung und Basteleien. Im Physikunterricht wurden meiner Erinnerung nach Zitrusfrüchte als Batterien verwendet. Und eine von mir mit einem Messgerät malträtierte Kartoffel spuckte ohne weiteres Zutun eine sich langsam ändernde Spannung aus. Solche Spannungen lassen sich dann z. B. in einem Modularsystem verwenden.

Außerdem lassen sich organische Objekte auch als Berührungssensor verwenden, sich deren wechselnder Innenwiderstand messen oder sie werden Teil eines elektromagnetischen Feldes, dessen Störung gemessen werden kann.

Die Menschen hinter Playtronica scheinen jedenfalls ein Faible für solche Interaktionen zwischen organischem Material und elektronischer Musik zu haben. Ebenfalls im Programm des Herstellers befinden sich zwei weitere Produkte, die sich dem Thema nähern: TouchMe, das als Mittler zwischen Mensch (oder mehreren Menschen) und Klang dient und Playtron, das an bis zu 16 Objekte (auch gerne Früchte) angeschlossen werden darf, um damit Klänge zu triggern.

Gemeinsamkeit der oben erwähnten Playtronica Geräte und Biotron ist, dass sie den Klang nicht selbst erzeugen, sondern MIDI-Noten oder Daten generieren.

Die Hardware des Playtronica Biotron

Playtronica Biotron wird in einem kleinen stylischen Karton mit extrem toller Mechanik geliefert. Mike Krüger (wer erinnert sich noch an den Nippel?) hätte seine Freude. Der Karton öffnet sich nach hinten, wenn eine daran befindliche Lasche nach vorn gezogen wird. Das Öffnen macht dermaßen Spaß, dass ich das Biotron nur ungern aus dem Karton nahm, aus Angst die Funktion der Verpackung zu beeinträchtigen.

Das Gerät selbst ist quasi eine nackte Platine ohne schützendes Gehäuse, wenn auch mit tollem edel wirkenden Finish, so dass es nicht ganz so „platinös“ wirkt. Die wenigen Bauteile von Playtronica Biotron sind also offen zugänglich. Diese Art von Geräten taucht immer wieder mal auf, so z. B. bei der Teenage Engeneering Pocket Serie. Ich persönlich fürchte immer ein wenig, durch ungünstig herumfliegende Kabel und Stecker einen Kurzschluss zu produzieren. Vermutlich passiert das aber höchst selten, sonst würden die diese elektronische Nacktheit praktizierenden Hersteller wohl davon absehen.

Die Form des Biotron erinnert an eine Schuhsohle. Es ist nicht übermässig groß und passt gut in die Hand. Auf der Rückseite gibt es einen Text von Einstein zur philosophischen Anregung.

Die Bedienelemente und Anschlüsse sind schnell aufgezählt:

An konventionellen Anschlüssen bietet Playtronica Biotron lediglich einen USB-C-Anschluss. Dieser dient der Stromversorgung und der Übertragung von MIDI-Daten.

Vier Löcher, jeweils im Paar, ermöglichen den Anschluss von zwei Messleitungen mit Krokodilklemmen. Hiermit wird dann die Verbindung zur Pflanze hergestellt. Es lassen sich aber auch andere Objekte anschließen.

Drei Schaltflächen ermöglichen eine bescheidene Einflussnahme auf die ausgegebenen Daten.

Schließlich gibt es noch zwei sehr kleine Löcher, die aber nur bei Firmware-Updates relevant sind. Diese müssen dann miteinander verbunden werden, z.B. unter Zuhilfenahme einer aufgebogenen Büroklammer.

Lieferumfang und benötigtes Zubehör

Im Lieferumfang des MIDI-Controllers Playtronica Biotron befindet sich – nichts. Selbst ein USB-Kabel muss separat erworben werden.

Ich persönlich habe tendenziell immer zu wenige USB-C-Kabel und freue mich über jedes weitere, um sofort loslegen zu können. Allerdings kann der Hersteller ja nicht ahnen, ob anwenderseitig USB-A <-> USB-C oder USB-C <-> USB-C benötigt wird. Insofern begegnet man hier der Gefahr von Müllbildung. Und glücklicherweise gibt es USB-Kabel diverser Couleur im Smartphone-Bedarf, inzwischen auch mal in der Drogerie oder gar an der Tankstelle.

Mein Testgerät wird mit einem Set von Kabeln samt Krokodilklemmen geliefert. Auch diese müssen aber eigentlich separat bestellt werden. Wenigstens zwei Kabel mit Krokodilklemmen als Teil des Standard Biotron Lieferumfangs hätte ich doch sehr begrüsst. Ich als Bastler habe sowas zu Hause. Viele Menschen aber eher nicht und Läden für Elektronikbauteile sind heutzutage eine Seltenheit geworden, also winkt eine (umweltunfreundliche?) Bestellung.

Sind also keine Kabel mit Krokodilklemmen im Haus, werden diese besser gleich mit dem Biotron bestellt. Das kann zum Beispiel mit dem Starterkit erfolgen. Hier kommen Messleitungen mit Krokodilklemmen und leitende Aufkleber, die auf die Haut aufgeklebt werden können, gleich mit.

Solche Aufkleber sind z. B. bei der Verwendung von EKGs oder Tense-Geräten im Einsatz. Diese sind bei der Anwendung des Biotron extrem hilfreich, um die angeschlossenen Pflanzen nicht zu beschädigen. Im Starterkit auch dabei ist ein USB-C <-> USB-C Kabel.

Mittler zwischen den Welten– die inneren Werte des Playtronica Biotron

Das Biotron besitzt zwei Systeme zur Erzeugung von Daten.

Plant Sensor

Erzeugt mit Hilfe des angeschlossenen Objekts ein elektromagnetisches Feld und gibt dessen Störung als Daten aus. Wird das Feld für eine gewisse Zeit nicht gestört, sprich das Objekt nicht durch Annäherung „gespielt“, werden auch keine Daten ausgegeben.

In dem Fall schaltet das Biotron automatisch auf einen anderen Modus um. Es wird nun die Impedanz des angeschlossenen Objekts gemessen und eine ihre Veränderung produziert die ausgegebenen Daten. Playtronica Biotron kann also direkt gespielt werden oder es dient „der Beobachtung eines ruhenden Objekts“.

Light Sensor

Außerdem wird, separat vom oben beschriebenen System, mit Hilfe eines Fotowiderstands die Lichtintensität der Umgebung gemessen. Playtronica Biotron lässt sich also auch mit Beschattung oder einer Lampe spielen.

Die Daten beider Systeme (Plant und Light) werden vom Gerät interpretiert und in MIDI-Noten und Daten umgewandelt. Das Biotron agiert im Zusammenspiel mit anderen Geräten dabei wie ein class-compliant MIDI- Keyboard oder Controller, kann also an jedes Gerät, das als USB-Host fungieren kann und MIDI versteht, direkt angeschlossen werden, z. B. an einen Rechner mit DAW oder Plug-ins. Oder aber eine Hardware, die als USB-Host fungiert, wie z. B. Tasty Chips GR-1, 1010 music Blackbox oder Akai MPC Live.

Das Biotron arbeitet nicht nur mit Pflanzen, sondern auch mit Früchten, menschlichen Körpern und vielem mehr – auch ein angeschlossenes Potentiometer (sprich Fader oder Drehregler) lässt sich anschließen, ist ansonsten aber eher langweilig in der Anwendung.

Eine Aussage, wie „ich habe die Innenwelt von Pflanzen hörbar gemacht“ oder auch „so klingen die Planeten“, ist ja auch immer mit einer Transferaktion von menschlicher Seite verbunden. Und je nachdem wofür ich die Daten heranziehe und wie ich sie weiter manipuliere, kann ich dann die Pflanzen in „Trauer über den Zustand des Planeten“ oder „sich bewusst dessen, dass das Leben immer einen Weg findet“ klingen lassen. Lasse ich die Daten direkt auf die Tonhöhe von zwei Oszillatoren wirken, klingt das Ergebnis zumindest in meinen Ohren doch eher grausig.

Ziehe ich sie zur Beeinflussung einer algorithmischen Komposition heran, wird es evtl. schon spannender. Genau das macht Playtronica Biotron. Zur Erzeugung von MIDI-Noten enthält es eine Software, die die empfangenen Daten in diskrete Noten umwandelt.

Playtronica Biotron: Online Editor

Zur Anpassung des Biotron an die eigenen kompositorischen Vorstellungen gibt es einen Online Editor. Die dort gemachten Einstellungen werden an das Biotron übertragen und es kann sofort gespielt werden. Alternativ können Einstellungen auch direkt via MIDI-CC an das Biotron gesendet werden.

Wie eingangs beschrieben, ist das aber noch inoffiziell und mir ist es während des Tests nicht wirklich gelungen, nachvollziehbare Ergebnisse auf diesem Weg zu erzielen. Der Online Editor hingegen arbeitet zuverlässig.

Direkt am Gerät ließ sich zum Testzeitpunkt nur relativ wenig Einfluss auf die ausgegebenen Daten nehmen. Zum einen gibt es eine Schaltfläche, die an einen Fingerabdruck gemahnt. Mit dieser lassen sich die beiden Kanäle (Pflanzensensor und Lichtsensor) einzeln oder gemeinsam stummschalten. Das ist sehr praktisch, um auf die Schnelle zu erkennen, welcher Sensor gerade die spannenden Ergebnisse liefert.

Außerdem gibt Playtronica Biotron im stummgeschalteten Zustand laut Hersteller zwar keine Noten, wohl aber MIDI-CCs aus. Diese Anwendung birgt einiges an Potential.

Dann gibt es noch zwei weitere als „Mitohondira buttons“ bezeichnete Schaltflächen. Mit dem oberen lassen sich die verschiedenen Tonarten umschalten. Mit dem unteren lässt sich das laufende Patch dann direkt spielen, statt dauerhaft Noten auszugeben. Wie das genau passiert, konnte ich leider nicht ganz nachvollziehen. Da wohl auch anderen Nutzern die Funktionalität des Buttons nicht ganz klar war, wird in einem Firmware-Update eine individuellere Anpassung der Schaltflächen an die Bedürfnisse der Nutzer ermöglicht. Über den Editor kann dann definiert werden, inwieweit eine Berührung der Schaltflächen die ausgegebenen Noten des Biotron beeinflusst.

Der Editor des Playtronica Biotron

Dieser funktioniert mit Web-MIDI über einen Browser. Bei mir ging das nur mit Google Chrome, funktionierte da aber zuverlässig.

Die Einflussnahme des Lichtsensors lässt sich getrennt vom Plant Sensors einstellen. Der Lichtsensor kann entweder eigenständig Noten erzeugen, die dann zusätzlich zum ersten Sensor (Plant Sensor) gespielt werden. Oder er wird herangezogen, um die Noten des Plant Sensors via Pitchbend zu verändern. Der Light-Sensor bietet aber wesentlich weniger Einstellmöglichkeiten als der Plant-Sensor, er ist eher als Begleiter zu verstehen.

Einige der einstellbaren Parameter des Plant-Sensors sind:

BPM, wie viele Noten werden pro Minute ausgegeben.

Smoothness (wie schnell wird zwischen verschiedenen Tönen gewechselt

Wie weit müssen die Töne von einander abweichen, damit der Ton tatsächlich ausgegeben wird. Also werden zum Beispiel zwei gleiche Töne nicht nacheinander kommen, wenn das unerwünscht ist.

Grundton

Tonart (12 Tonarten stehen zur Auswahl (z. B. Dur, Moll, Ganzton und Blues))

Empfindlichkeit (wirkt auf die Verteilung der Töne)

Auswirkung der eingehenden Daten auf die Velocity der ausgehenden Noten

Was etwas störte: Während des Testzeitraums mussten gemachte Einstellungen über einen Send-Button erst an das Gerät geschickt werden und waren erst kurz danach hörbar. So arbeitete man im Blindflug vor, schickte es ans Gerät, stellt fest, dass das Ergebnis nicht ganz so war wie gedacht, änderte erneut einen Parameter, schickte es ans Gerät und stellte fest, das sich das Ergebnis in die falsche Richtung verändert hatte. Dieses Verhalten wurde laut Hersteller im neuesten Firmware-Update behoben. Änderungen sind wohl nun sofort hörbar, sehr schön!

Einmal gefundene Einstellungen lassen sich im Editor benennen und als Preset speichern. So lässt sich eine Library mit Lieblingseinstellungen und Anpassungen für die verschiedenen Objekte aufbauen.

Beurteilung der Klänge

Das Gerät selbst erzeugt, wie schon erwähnt, keinen Klang sondern nur MIDI-Daten. Die Auswahl des angeschlossenen Klangerzeugers und Klanges spielen entsprechend eine sehr große Rolle im Interpretationsprozess von „so klingt mein Kaktus“.

Der Hersteller bietet online einige Synthesizer, die ausprobiert werden können. Diese fand ich persönlich allerdings nicht besonders ergiebig. Die folgenden Klangbeispiele sind daher mit Synthesizern der Akai MPC Live entstanden.

Playtronica Biotron macht Musik mit Pflanzen, okay. Mich bewegte darüber hinaus die Frage: Was ist mit sterbendem Biomaterial oder meiner Haut? Im Folgenden daher die Ergebnisse von Bundmöhren, Banane, Kartoffel, Kaktus, Aloe Vera und meinen Beinen. Oft wird auch der Lichtsensor mit einbezogen. Die Momente der Näherung oder Berührung der Objekte sind meistens durch schnellere, dichtere oder höhere Notenfolgen gekennzeichnet.

ACHTUNG: Es handelt sich nicht um Kompositionen zur musikalischen Erbauung, sondern um Klangbeispiele, die ein wenig die Unterschiedlichkeit des vom Biotron ausgegebenen Notenmaterials aufzeigen sollen!

Insbesondere die tieferen und leiseren Töne der Beispiele sind auf einem Laptop oder Smartphone-Lautsprecher unter Umständen nicht gut zu hören. Daher lieber Kopfhörer oder einen besseren Lautsprecher zum Hören verwenden. Bei Kopfhörern: Achtung, es kommt teilweise zu Pegelsprüngen.

Kaktus

Ein Kaktus am Plant-Sensor, angeschlossen via Kontaktaufkleber.

Kartoffel Solo und vereint im Wasserbad

Zunächst eine einsame Kartoffel, die berührt und gestreichelt wird. Anschluss an die Kartoffel via Krokoklemmen. Dann viele Kartoffeln geschält und bereit zur Garung (jedoch ohne Salz) in einem Topf mit Wasser. Die Kabelenden hängen im Wasserbad.

Banane

Eine noch leicht grüne Banane via Krokoklemmen am Pflanzensensor. Außerdem auch Spiel mit dem Lichtsensor.

Möhren im Bund

Krokoklemme am Zipfel einer Möhre. Die andere Klemme ist am Grün des gesamten Bundes angeschlossen.

Meine Beine

Meine beiden Oberschenkel habe ich mit dem Playtronica Biotron verbunden. Das Biotron ließ sich dann durch Näherung und Berührung der an das Biotron angeschlossenen MPC (!) spielen.

Aloe Vera – Beispiele für Spiel durch Näherung

Im Folgenden vier Beispiele mit einer Aloe Vera. Diese Pflanze wird von Playtronica als für das Biotron besonders geeignet empfohlen. Die Einstellungen am Biotron sind in allen vier Beispielen unverändert.

die Pflanze allein (ohne Näherung) mit Sensoren an zwei Blättern, dann allein mit den Sensoren am Stiel, dann mit Annäherung und Berührung durch den Tester durch Annährung und Berührung der angeschlossenen MPC (nicht der Pflanze!)

Aloe Vera anderes Patch mit Variationen

In den folgenden Beispielen werden die Einstellungen über den Editor immer ein wenig verändert.

Das Playtronica Biotron in der Praxis

Das Spiel des Playtronica Biotron erinnert ein wenig an das Spiel mit einem Theremin. Aber auch direkte Berührung, das Streicheln der Objekte oder die Verdunklung des Lichtsensors bewirken eine Veränderung der Daten. Das Biotron macht so auch optisch bei öffentlichen Auftritten was her und ist für das Publikum womöglich interessanter zu beobachten als ein durch einen Bildschirm angestrahlter Tastendrücker.

Playtronica Biotron bietet zwei Stellen, an denen die Krokodilklemmen zum Anschluss der Pflanzen oder anderer Objekte befestigt werden können. Das funktioniert gut und wenn das Gerät einen geschlossenen Stromkreis erkennt, gibt es das durch ein Dauerblinken von einigen Sekunden bekannt. Währenddessen gibt es zwei alternierende MIDI-Noten aus, so dass gleich hörbar wird, ob eine Verbindung zum angeschlossenen Synthesizer besteht.

Das Biotron benötig eine gewisse Einarbeitung, um nicht immer die gleichen Ergebnisse zu produzieren. Dies betrifft insbesondere die Einstellung der Parameter des Editors. Mit dem letzten Firmware-Update sind Parameteränderungen wie gesagt sofort hörbar, was das Einstellen sehr erleichtert. Ein paar mehr vorkonfigurierte Presets als Ausgangspunkt für eigene Experimente hätte ich trotzdem schön gefunden.

Die Größe der Pflanzen und Objekte sowie deren Beschaffenheit spielen beim Spiel mit dem Biotron eine große Rolle. Auf der Website finden sich dazu viele hilfreiche Tipps.

Auch die Parameter des Editors sind dort einigermaßen umfangreich erklärt. Die kurzen Beschreibungen im Editor selbst waren für mich zuerst doch etwas rätselhaft. Die Online-Beschreibung ist hier und da auch etwas lückenhaft bzw. sind die Informationen verstreut. Eine klassische Bedienungsanleitung mit Kapiteln hat eben auch seine Berechtigung.