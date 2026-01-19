PMC Result6 – kleine Box, große Wahrheit

PMC gehört zu den Herstellern, bei denen der Name allein schon ein klares Versprechen ist: kompromisslose Neutralität, höchste Präzision und absolute Verlässlichkeit. Seit Jahrzehnten stehen Lautsprecher der britischen Professional Monitor Company in renommierten Tonstudios weltweit. Von Recording- und Mixing-Studios bis hin zu High-End-Mastering-Suiten und Stages. Wer mit PMC arbeitet, erwartet keine Schönfärberei, sondern akustische Wahrheit. Mit der PMC Result6 haben wir kürzlich einen vergleichsweise günstigen Monitor des Herstellers getestet.

Kurz & knapp Was ist es? PMC Result6, aktiver 2-Wege-Nahfeldmonitor von PMC mit analogem Aufbau und ATL-Technologie. Klang: Extrem ehrliche, analytische Wiedergabe mit außergewöhnlich kontrolliertem Bass für die Größe.

Extrem ehrliche, analytische Wiedergabe mit außergewöhnlich kontrolliertem Bass für die Größe. Technik: Reiner Analogmonitor ohne DSP, Presets oder Raumkorrektur, ausgelegt auf maximale Präzision.

Reiner Analogmonitor ohne DSP, Presets oder Raumkorrektur, ausgelegt auf maximale Präzision. Praxis: Sehr fordernd beim Hören, deckt Mixfehler gnadenlos auf und eignet sich ideal als Referenz.

Sehr fordernd beim Hören, deckt Mixfehler gnadenlos auf und eignet sich ideal als Referenz. Zielgruppe: Anspruchsvolle Produzenten, Mixing Engineers und Projektstudios mit guter Raumakustik.

ANZEIGE

PMC Result 6

Mit der Result6 verfolgt PMC ein spannendes Ziel: die klangliche DNA der großen PMC-Referenzsysteme soll in einem kompakten, vergleichsweise bezahlbaren Nahfeldmonitor verfügbar sein. Die PMC Result6 richtet sich damit klar an professionelle Projektstudios, ambitionierte Produzenten, Mixing Engineers und kleinere Postproduktionsumgebungen, die eine echte Referenz suchen und nicht bloß einen gut klingenden Lautsprecher.

Auffällig ist der bewusst puristische Ansatz. Während viele Mitbewerber heute auf DSPs, Presets und eine automatische Raumkorrektur setzen, geht PMC einen anderen Weg. Die PMC Result6 ist vollständig analog aufgebaut, frei von digitalen Eingriffen und klanglich allein durch ihre Konstruktion definiert. Ob dieses Konzept im modernen Studioalltag noch zeitgemäß ist und vor allem, ob es überzeugt, klärt dieser Testbericht.

PMC Result6: Ausstattung und Technik

Schon beim ersten Kontakt mit der PMC Result6 wird klar: Dieser Monitor will kein Lifestyle-Produkt sein. Das Design ist funktional, sachlich und eindeutig professionell. Alles an diesem Lautsprecher ist darauf ausgelegt, im Studioalltag zuverlässig zu funktionieren.

Die Result6 ist ein aktiver 2-Wege-Monitor mit getrennten Endstufen für Hoch- und Tiefton. PMC setzt auf leistungsstarke, hocheffiziente Class-D-Verstärker mit großzügiger Leistungsreserve:

100 W RMS für den Tieftöner

65 W RMS für den Hochtöner

Diese Leistungsaufteilung sorgt für ausreichend Headroom, auch bei kurzzeitigen Pegelspitzen. Schutzschaltungen und ein dualbandiger Limiter greifen erst dann ein, wenn es wirklich kritisch wird – laut PMC ohne klanglich wahrnehmbare Nebenwirkungen.

Ein zentrales Merkmal der PMC Result6 ist der komplette Verzicht auf digitale Signalverarbeitung. Die Frequenzaufteilung erfolgt über eine rein analoge Aktivweiche mit 24 dB/Okt. bei 2 kHz. PMC argumentiert, dass sich so Phasenverhalten, Impulsantwort und zeitliche Kohärenz besonders sauber kontrollieren lassen.

ANZEIGE

Das bedeutet allerdings auch: Es gibt keine Raumkorrektur, keine Presets und keine klanglichen „Rettungsanker“. Die Result6 zeigt, was ankommt – und das setzt eine zumindest solide Raumakustik voraus.

Anschlüsse und Bedienung

Auf der Rückseite der PMC Result6 herrscht angenehme Übersichtlichkeit. Als Eingang steht ein symmetrischer XLR-Anschluss zur Verfügung. Ergänzt wird dieser durch einen Gain-Trim-Regler mit ±10 dB, um den Monitor an unterschiedliche Abhörsituationen anzupassen. Weitere Schalter oder Filter gibt es nicht.

Diese Reduktion wirkt zunächst fast spartanisch, passt aber hervorragend zur Philosophie der Result6. Einmal korrekt eingepegelt, soll der Monitor einfach funktionieren.

Leider verzichtet PMC bei der Result6 auf eine automatische Abschaltung. Dafür gibt es auf der Rückseite vier Gewinde für eine stabile Anbringung an Wandstativen.

Treiber, D-Fins und ATL – PMC-Technologie im Detail

Die technische Besonderheit der Result6 liegt klar in der Kombination aus bewährten Treibern und firmeneigenen Lösungen.

Hoch- und Tieftöner

Im Hochtonbereich arbeitet eine 27-mm-Gewebekalotte mit Ferrofluid-Kühlung und Neodym-Antrieb. Sie liefert eine fein aufgelöste, aber niemals aggressive Höhenwiedergabe.

Der Mittel-/Tiefton wird von einem 170-mm-Treiber (6,5 Zoll) mit naturfaserbasierter, bedämpfter Membran übernommen. Dieser Treiber ist speziell für den Einsatz in der ATL-Umgebung entwickelt und soll tiefreichende Bassinformationen sauber reproduzieren können.

D-Fins – mehr als nur ein Designmerkmal

Die auffälligen D-Fins um den Hochtöner sind keineswegs ein optischer Gag. Sie reduzieren Kantendiffraktionen am Gehäuse und verbessern die Hochtonabstrahlung deutlich. Das Resultat ist ein größerer Sweet Spot, eine stabilere Stereoabbildung und eine gleichmäßigere Wiedergabe auch außerhalb der Idealposition. Ein echter Praxisvorteil im Studioalltag, besonders wenn mehrere Studiotechniker am Tisch arbeiten.

ATL – Advanced Transmission Line

Das Herzstück der PMC Result6 ist die ATL-Technologie. Anders als klassische Bassreflexsysteme nutzt der Hersteller eine lange, intern bedämpfte Transmission-Line. Tieffrequente Anteile werden kontrolliert geführt und phasenrichtig über eine Frontöffnung abgestrahlt, während unerwünschte Resonanzen absorbiert werden.

Das bringt mehrere Vorteile:

tiefer reichender Bass bei kompakter Gehäusegröße

geringere Verzerrungen im Grund- und Mittelton

konstante Tonalität unabhängig von der Abhörlautstärke

Gerade letzter Punkt ist im Studioalltag enorm wichtig.

Die wichtigsten Daten des Speakers im Überblick:

6,5″ (170 mm) Tieftöner, 100 W RMS

27 mm Soft Dome Hochtöner, 65 W RMS

Frequenzbereich: 45 – 22.000 Hz

Crossover Frequenz: 2 kHz

Maximalpegel: 112 dB @ 1 m

Wie klingt die PMC Result6?

Klanglich positioniert sich die PMC Result6 eindeutig als Werkzeug. Sie will nicht beeindrucken, sondern informieren – und das gelingt ihr ausgesprochen gut.

Der Bassbereich überrascht positiv. Für einen 6,5-Zoll-Monitor liefert die Result6 beeindruckend tiefen, präzisen und sehr kontrollierten Tiefton bis etwa 45 Hz. Kickdrums haben klar definierte Transienten, Bassläufe bleiben stets nachvollziehbar, selbst in dichten Arrangements.

Besonders bemerkenswert ist die Basskonsistenz bei niedrigen Lautstärken. Wo viele Monitore im Leisebetrieb an Fundament verlieren, bleibt die PMC Result6 erstaunlich vollständig – ein klarer Vorteil für lange Sessions und leises Arbeiten. Einzig bei sehr hohen Pegeln neigt das kleine Chassis zum Klopfen. Es macht ein „Tock“-Geräusch, wo eigentlich keines ist. Aber für sehr laute Musik ist die PMC auch nicht konzipiert.

Die Mittenwiedergabe ist ein spezielles Thema bei der Result6. Stimmen stehen präsent, greifbar und präzise im Raum. EQ-Fehler, Resonanzen oder unausgewogene Arrangements werden gnadenlos offengelegt. Das macht die Result6 nicht unbedingt „nett“, aber extrem zuverlässig.

Andererseits ist längeres Hören mit der kleinen PMC auch recht anstrengend. Ich brauchte beim Test und beim Arbeiten immer wieder eine Geräuschpause, denn die Result6 ist sehr fordernd.

Die Höhen lösen sehr sauber auf, ohne je spitz oder hart zu wirken. Die Gewebekalotte liefert ein detailreiches Klangbild, auch wenn mir die letzte Transparenz fehlt. Gerade die Vocals mit Beryllium-Hochtöner oder viele AMT-Hochtöner lösen hier feiner auf und präsentieren sich dadurch auch „lang-hör-tauglicher“. Dennoch können Transienten gut nachvollzogen und korrigiert werden.

Dank der D-Fins bleibt das Klangbild auch bei seitlicher Bewegung stabil. Die räumliche Abbildung der PMC Result6 ist recht präzise, mit klar definierter Phantommitte und sauberer Tiefenstaffelung. Hallräume, Delays und Panoramaentscheidungen lassen sich sehr sicher beurteilen.

In meinem Studio habe ich die PMC Result6 fast parallel ausgerichtet. So bekommt man deutlich weniger Mittelton-Energie auf die Ohren, ohne dass dadurch die Ortung verloren geht. Kurzum: Als kritischer Abhörmonitor ist die PMC sehr gut geeignet, aber zum Musikhören für meinen Geschmack einfach zu anstrengend. Und das soll etwas heißen, der normalerweise mit den sehr ehrlichen KSD C88 Reference hört!

Verarbeitung und Praxis

Wie man es von PMC erwartet, ist die Verarbeitung tadellos. Das Gehäuse ist massiv versteift, resonanzarm und akustisch neutral. Nichts klappert, nichts schwingt mit.

Auch die interne Entkopplung der Elektronik zeigt den professionellen Anspruch. Praktisch sind die rutschhemmenden Entkopplungsbänder an der Unterseite sowie die Möglichkeit, die PMC Result6 mit optionalen Halterungen an Wand oder Decke zu montieren – inklusive Neige- und Schwenkfunktion.

Optisch bleibt alles zurückhaltend und zeitlos. Die Result6 wirkt wie das, was sie ist: ein ernstzunehmendes Studio-Werkzeug.

Mitbewerber im Preisbereich

Im Segment der hochwertigen 6,5-Zoll-Nahfeldmonitore ist die Konkurrenz groß:

Neumann KH 120 II: extrem neutral, DSP-Optionen, etwas weniger Bassfundament, aber durch das Automatic Monitor Alignment MA 1 optimal an den Raum anzupassen (759,- Euro pro Stück)

Genelec 8040D/8341: sehr analytisch, DSP-gestützt, hohe Pegelfestigkeit, aber etwas begrenzt in den unteren Oktaven (895,- Euro pro Stück)

ADAM A7V: moderner Funktionsumfang, sehr detaillierte Höhen dank Air Motion Transformer Hochtöner (629,- Euro pro Stück)

Focal Shape 65: musikalisch, angenehm, weniger kompromisslos ideal für lange Sessions (779,-Euro pro Stück)

Die PMC Result6 positioniert sich bewusst als klassische Referenz ohne DSP, mit maximaler Ehrlichkeit. Gemessen am Mitbewerber erscheint die Result6 aber recht teuer. Natürlich fertigt ein vergleichsweise kleiner Hersteller, wie PMC, nicht genauso kostensparend, wie die großen Player, aber dennoch muss man immer für sich entscheiden, ob die Reduktion von Funktionen ein Feature ist, wie uns das PMC Marketing mitteilen möchte. Andererseits ist die Verarbeitung und der konstruktive Aufwand der PMC Result6 in der Tat sehr hoch. Ich freue mich darauf, eure Meinung zum Thema in den Kommentaren zu lesen: Darf man für knapp 1.300,- Euro pro Lautsprecher mehr Funktionalität und Anpassungsmöglichkeiten erwarten oder seid ihr im Team „Wenn es gut klingt, dann passt es für mich“?