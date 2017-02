Test: Positive Grid Bias Rack, Gitarrenverstärker

Erst analog, dann digital, oder? Haben wir das nicht alle so gelernt? Sobald ein Amp sich seinen Platz in der analogen Welt erkämpft hat und das Maximum an Marketing heraus geholt wurde, kommt die Softwareschmiede XY und startet die Zweitverwertung in Form von Algorithmen, die dem Original so nah wie möglich kommen sollen. So will man sich die „analoge Mühe“ in Form von Transport, Wartung, Lagerung, Mikrofonierung und Lautstärkenbekämpfung sparen, auf dass die nächste Gitarrenaufnahme zur Not auch auf jedem x-beliebigen Bahnhofsklo durchgeführt werden kann. Die letzte Stufe der Leiter ist dann das Sampeln in Form eines Kemper Presets, welches dem Original-Setting zu 95% entspricht und mittlerweile die Standard-Aufnahmesituation in professionellen Studios darstellt.

Mir war bisher die umgekehrte Herangehensweise unbekannt, sprich eine etablierte Software-Emulation geht hin und entwickelt auf Algorithmus-Basis einen analogen Hardware Verstärker, welcher die virtuellen Amps primär auf die Bühne oder aber als Oldschool mikrofonierte Version ins Tonstudio bringt. Eben dies hat die Firma Positive Grind in die Tat umgesetzt und parallel zu ihrer Head-Version auch den Positive Grid Bias Rack auf den Markt gebracht. Oha, das nenne ich mal einen konträren Ansatz zum Establishment. Eins kann ich euch jetzt schon versprechen, ihr werdet Augen machen!

Facts & Features

Selten war die Unterabteilung Konzeption so interessant wie bei dem Positive Grid Bias Rack, ist die Herangehensweise doch eine hochinteressante Kombination aus klassischem Potenziometer-Geschraube und hochmoderner Presetverwaltung. Gleich zu Anfang, sowohl die Head- als auch die Rack-Variante verfügen über das gleiche Innenleben, die Rack-Variante lässt sich hingegen erwartungsgemäß ins 19-Zoll-Rack schrauben und somit besser transportieren. Und schnell noch eine Vermutung mehr aus dem Weg räumen. Auch wenn die Head-Variante in Sachen Layout kräftig bei Kollege Kemper auf die Fotogalerie geschielt hat, die technische Konzeption ist doch eine völlig andere.