Gitarren-Amp mit KI-Support

Der Positive Grid Reactor 50 verbindet klassische Verstärkerbedienung mit moderner Modeling-Technologie, KI-Unterstützung und Cloud-Anbindung. Ob das Konzept in der Praxis überzeugt, zeigt unser Test.

Kurz & knapp Worum geht es? Der Positive Grid Reactor 50 kombiniert Modeling-Amp, ToneCloud-Plattform und KI-gestützte Sounderstellung in einem bühnentauglichen 50-Watt-Combo. Soundvielfalt: 24 Amp-Modelle, 27 Effekte und Zugriff auf die umfangreiche ToneCloud-Bibliothek.

24 Amp-Modelle, 27 Effekte und Zugriff auf die umfangreiche ToneCloud-Bibliothek. KI-Funktionen: Sounds lassen sich per Text, Bild oder Songvorgabe erstellen und anpassen.

Sounds lassen sich per Text, Bild oder Songvorgabe erstellen und anpassen. Praxis: Dynamische Amp-Modelle und hochwertige Effekte überzeugen im Spielbetrieb.

Dynamische Amp-Modelle und hochwertige Effekte überzeugen im Spielbetrieb. Ausstattung: USB-Audiointerface, Effektweg, MIDI, Leistungsreduzierung und optionaler Fußschalter.

USB-Audiointerface, Effektweg, MIDI, Leistungsreduzierung und optionaler Fußschalter. Schwachpunkte: Bluetooth-Aussetzer und Software-Macken trüben den ansonsten starken Gesamteindruck.

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Für wen lohnt sich der Positive Grid Reactor 50?

Der Positive Grid Reactor 50 ist kein Verstärker, den man einfach nur einschaltet und spielt. Klar, das geht auch. Richtig cool wird es aber erst, wenn App, ToneCloud und die neuen KI-Funktionen mit ins Spiel kommen. Wer gerne an Sounds schraubt, Presets ausprobiert und sein Handy ohnehin ständig in Reichweite hat, dürfte mit dem Konzept schnell warm werden.

Wer dagegen schon beim Wort „Benutzerkonto“ die Stirn runzelt und am liebsten nur Gitarre, Kabel und Verstärker sehen möchte, wird mit dem Reactor vermutlich nicht glücklich. Positive Grid setzt hier ganz bewusst auf die Verbindung aus klassischem Gitarren-Amp und digitaler Welt – mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt.

Mit den Spark-Amps hat sich Positive Grid in den vergangenen Jahren vor allem für diejenigen interessant gemacht, die Modeling-Sounds mit Smartphone-Anbindung, Bluetooth und einer App kombinieren möchten. Die kleinen Übungs-Amps haben sich zu Verkaufsschlagern entwickelt und gehören mittlerweile fast schon zur Standardausstattung vieler Wohnzimmer.

Mit dem Positive Grid Reactor 50 verfolgt der Hersteller nun jedoch ein deutlich ambitionierteres Ziel. Statt eines weiteren Desktop-Amps steht erstmals ein vollwertiger Gitarrenverstärker im Programm, der sich nicht nur für das heimische Üben und Jammen, sondern ebenso für Proberaum und Bühne eignen soll. Dabei setzt Positive Grid weiterhin auf digitale Modeling-Technologie, erweitert das Konzept jedoch um zahlreiche neue Funktionen.

Neben einer umfangreichen Effekt- und Verstärkerbibliothek gehört auch die Integration von KI zu den wichtigsten Merkmalen des Reactor 50. Per Texteingabe, Bild oder sogar anhand eines Songs soll die App passende Settings finden und uns damit die Suche nach dem gewünschten Sound erleichtern.

Ob der Reactor 50 tatsächlich mehr ist als ein größer geratener Spark und wie gut die Kombination aus Verstärker, App, ToneCloud und KI in der Praxis funktioniert, klären wir im folgenden Review.

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Facts & Features

Der erste Blick auf den Positive Grid Reactor 50 fällt positiv aus. Das 460 × 240 × 418 mm große und knapp 11 kg schwere Holzgehäuse ist sauber verarbeitet und wird an allen Ecken von robusten Kantenschützern geschützt. Auch der Bespannstoff vor dem 12″-Lautsprecher hinterlässt einen soliden Eindruck. Für den Transport sitzt auf der Oberseite ein stabiler Tragegriff, der auch größeren Händen sicheren Halt bietet.

Das Bedienpanel wurde tief genug in die Gehäuseoberseite eingelassen, sodass die Regler nicht über die Oberkante hinausragen. Das schützt die Potis beim Transport und sorgt gleichzeitig für eine aufgeräumte Optik. Bis auf den etwas wackeligen Regler zur Auswahl der Verstärkermodelle wirken sämtliche Potis hochwertig und laufen mit angenehmem Widerstand auf ihren Achsen.

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Die Bedienung erschließt sich praktisch ohne Blick ins Handbuch. Ganz links beginnt die Signalkette mit dem Amp-Type-Regler. Über ihn werden die sechs Amp-Typen Clean, Warm, Grit, Crunch, Hi-Gain und Extreme angewählt, hinter denen 24 Verstärkermodelle mit amerikanischen, britischen und modernen High-Gain-Sounds stehen. Die Detailbearbeitung erfolgt anschließend über die Reactor-App, in der sich die einzelnen Modelle sowie die komplette Signalkette weiter anpassen lassen.

Direkt daneben sitzen zwei Kippschalter, die den Charakter des jeweils gewählten Amp-Modells weiter formen. Während „Push“ für mehr Druck und Durchsetzungskraft sorgen soll, greift „Smooth“ in die Höhenwiedergabe ein und nimmt bei Bedarf etwas Schärfe aus dem Sound. „Heat“ hingegen soll dem gewählten Amp-Typ zusätzliche Sättigung verleihen.

Es folgen Gain-Regler, ein 3-Band-EQ sowie der Master-Regler für die Gesamtlautstärke. Der rechte Bereich des Bedienpanels ist für die Effekte reserviert. Hier lassen sich Modulations-, Delay- und Reverb-Effekte sowie Kompressor, Gate und Drive direkt am Verstärker auswählen, aktivieren und über einen gemeinsamen Effektregler in ihrer Intensität anpassen.

Bei den 27 Onboard-Effekten sind natürlich die wichtigsten Vertreter wie Distortion, Delay, Reverb oder Chorus mit dabei. Über eine Tap-Taste können zeitbasierte Effekte wie Delay oder Vibrato auf die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt werden. Von den 27 Effekten lassen sich bis zu acht gleichzeitig verwenden. Auch der Effektweg des Amps kann in die Signalkette eingebunden werden.

Oberhalb des eigentlichen Bedienfelds befindet sich eine zweite Bedienebene für Presets, Bankverwaltung und Stimmgerät. Über das kleine Display werden Preset-Nummern angezeigt, außerdem lassen sich die verschiedenen Speicherplätze und Bänke direkt am Gerät anwählen. Das integrierte Stimmgerät kann ebenfalls von hier aus aktiviert werden.

Anschlüsse auf der Rückseite

Spätestens beim Blick auf die Rückseite wird deutlich, dass der Positive Grid Reactor 50 nicht als Wohnzimmerverstärker konzipiert wurde. Hier finden sich zahlreiche Anschlüsse, die den Combo gleichermaßen für Recording, Proberaum und Bühne interessant machen.

Dazu gehören ein Effektweg mit Send- und Return-Buchsen sowie ein Anschluss für den optional erhältlichen Reactor Switch Fußschalter. Über diesen lassen sich Presets und weitere Funktionen steuern, ohne die Hände von der Klampfe nehmen zu müssen. Für den Test wurde uns der Schalter zur Verfügung gestellt und verrichtete seinen Job zuverlässig – wenn auch mit einigen Startschwierigkeiten. Doch dazu später mehr im Praxisteil.

Für Aufnahmen oder die Weiterleitung des Signals an Mixer, Aktivbox oder Audiointerface besitzt der Amp einen Line-Out. Wer lieber digital arbeitet, kann den Reactor 50 per USB-C mit einem Computer verbinden und ihn gleichzeitig als Audiointerface nutzen. Ebenfalls vorhanden sind ein MIDI-In sowie ein Kopfhörerausgang.

Über den Power-Amp-In kann der Reactor 50 darüber hinaus auch als reine Aktivbox beziehungsweise Endstufe für Modeler, Multi-FX oder Preamps genutzt werden. Last but not least gibt es auf der Rückseite noch einen Schalter, mit dem sich die Leistung der Endstufe von den nominellen 50 Watt auf 25 oder sogar 1 Watt drosseln lässt.

Die Reactor App – noch Luft nach oben

Sein volles Potenzial entfaltet der Reactor 50 erwartungsgemäß erst zusammen mit der Reactor-App. Hier stehen nicht nur sämtliche Verstärkertypen und Effekte zur Verfügung, auch die Preset-Verwaltung, der Zugriff auf die ToneCloud-Bibliothek sowie die KI-Funktionen werden darüber gesteuert.

Die Bedienung der App ist intuitiv. Verstärker, Boxen und Effekte lassen sich ganz einfach per Fingertipp austauschen, verschieben oder in ihren Parametern verändern. Trotz der enormen Anzahl verfügbarer Sounds wirkt die Oberfläche logisch strukturiert.

Interessant fallen die KI-Funktionen aus. Neue Sounds können beim Reactor 50 nicht nur klassisch über Parameter erstellt werden, sondern auch per Texteingabe, mit einem Bild oder sogar mithilfe eines Songs. Im Test funktionierte das Erzeugen von Sounds per Texteingabe überraschend gut. Die vorgeschlagenen Presets treffen meistens die gewünschte Richtung und liefern zudem eine gute Grundlage für eigene Kreationen. Hinzu kommt der Zugriff auf die ToneCloud, deren riesige Sound-Bibliothek praktisch jede Stilrichtung abdeckt.

Weniger überzeugend präsentierte sich dagegen die Bluetooth-Verbindung zwischen App und Verstärker. Während des Tests kam es wiederholt zu Verbindungsabbrüchen, obwohl mein iPhone in den Bluetooth-Einstellungen den Reactor weiterhin als verbunden anzeigte. Besonders irritierend: Selbst bei geringem Abstand zwischen Smartphone und Verstärker verlor die App den Kontakt zum Amp und ich musste die Verbindung erneut herstellen. Dann und wann fror die App im Test sogar ein und musste komplett neu gestartet und erneut mit dem Amp gekoppelt werden.

Das erschwert vor allem die Arbeit mit ToneCloud und KI-Funktionen unnötig. Kaum ist man beim Auswählen oder Editieren von Sounds beziehungsweise Patches, erscheint auch schon der Hinweis „Disconnected“. Da der Reactor 50 erst seit kurzer Zeit auf dem Markt ist, besteht die Hoffnung, dass Positive Grid dieses Verhalten per Firmware- oder App-Update noch in den Griff bekommt. Der Ist-Zustand ist in jedem Fall sehr unbefriedigend und bedarf meiner Meinung nach möglichst schnell einer Überarbeitung.

(Anm. d. Red.: Da diese Probleme oft in öffentlichen Foren diskutiert werden – so etwa auch hier auf Reddit – betreffen sie offensichtlich nicht nur unser Test-Setup.)

Der Reactor 50 in der Praxis

Die erste Begegnung mit dem Positive Grid Reactor 50 verlief doch etwas ungewöhnlich. Nach dem Einschalten herrschte zunächst absolute Stille. Weder aus dem Lautsprecher noch über die üblichen Betriebsgeräusche war irgendeine Reaktion zu vernehmen.

Die Ursache war nach kurzer Fehlersuche jedoch schnell gefunden: Die beiden Kabel zum Lautsprecher waren bei unserem Testgerät nicht auf die Anschlüsse des Speakers gesteckt. Nach dem Aufstecken der Flachstecker funktionierte anschließend alles problemlos. Bei unserem Test-Amp dürfte es sich vermutlich um einen Einzelfall handeln. Für den ersten Eindruck war die Überraschung dennoch gelungen.

Noch ein paar Worte zum mitgelieferten Reactor Control Fußschalter. Das Teil macht einen bühnentauglichen Eindruck und besitzt sechs Soft-Klick-Schalter mit LED-Anzeigen für Presets und Effekte. Neben der Bluetooth-Verbindung steht auch eine kabelgebundene Verbindung per mitgeliefertem TRS-Kabel zur Verfügung, zudem kann ein Expression-Pedal eingebunden werden. Die USB-C-Buchse dient grundsätzlich zum Laden des Akkus, Firmware-Updates werden ebenfalls darüber eingespielt.

Für Stirnrunzeln sorgte bei mir zunächst jedoch der Ladezustand unseres Testgeräts, denn der Akku war bei der Anlieferung komplett leer und musste zunächst rund eine Stunde ans Netzteil, bevor ich ihn nutzen konnte. Der aktuelle Akkustand lässt sich über eine dreifarbige LED-Anzeige kontrollieren: Grün steht für voll geladen, Orange für halb gefüllt und Rot signalisiert, dass man möglichst bald nachladen sollte.

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So, jetzt aber nach der ganzen Schelte mit nicht angeschlossenen Lautsprecherkabeln, dem Bluetooth-Desaster und dem leeren Fußschalter-Akku auch ein paar lobende Worte für den Positive Grid Reactor 50.

Nicht nur, dass der Amp zusammen mit der App eine riesige Bandbreite an Sounds erzeugen kann – auch die Qualität des Gebotenen hat mich schnell positiv überrascht.

Um einen möglichst breiten Querschnitt des Angebots abzurufen, bin ich mit der App durch die verschiedenen Kategorien und Stilrichtungen gesurft. So gibt es Hunderte von gelungenen Clean-Sounds, eine riesige Auswahl dynamisch spielbarer Crunch-Amps und mindestens genauso viele High-Gain-Boliden zu entdecken, die allesamt einen organischen Grundcharakter mitbringen und sich angenehm dynamisch spielen lassen.

Mit der App können die Presets selbstverständlich weiter bearbeitet und dauerhaft gespeichert werden. Das einzige Manko, das mir auffiel, ist das recht hohe Grundrauschen einiger Amp-Modelle, die mit viel Gain gefahren werden. Glücklicherweise bietet die Effektsektion direkt auf dem Bedienpanel ein passendes Noise Gate, um der Sache Herr zu werden.

Apropos Effekte: Die erledigen ihren Job erfreulich unspektakulär. Will heißen: Keiner der Effekte drängt sich unangenehm in den Vordergrund oder fällt qualitativ aus dem Rahmen. Vom dezenten Chorus über tiefe Reverbs bis hin zu atmosphärischen Delays klingt das alles ziemlich rund und passt hervorragend zum insgesamt hohen Niveau der Amp-Modelle.

Klangbeispiele